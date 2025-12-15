Спор във "Фейсбук" между Делян Добрев и Венко Сабрутев: По време на кой кабинета цените не мръднаха!?

Депутатът от ГЕРБ и бивш министър на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев разбуни духовете с предизвикателен коментар, че по време на управлението на Росен Желязков в България не е имало инфлация.
"По време на кабинета Желязков цените не мръднаха! Да видим сега при хаоса, предизвикан от революционерите Асен Василев и Мирчев...", написа във "Фейсбук" Делян Добрев.
"Налага се да те коригирам! По време на правителството на Борисов и Пеевски цените нараснаха рекордно!", пише в коментар депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Венко Сабрутев.
"Добър пример е цената на тока - само за няколко месеца нарасна повече отколкото за предишните 3 години взети заедно. Избрахте нов състав на КЕВР, който вдигна цените безобразно. Подобна е ситуацията с цените на парното, водата и винетките. Да не говорим какво се случи с цените на стоките в магазините. Но и други цени нарастваха - цената на корупцията - проектът за околовръстното в София нарасна (корупционно) от 550 млн лева на 2 милиарда! Оставка! Оставка! Оставка! Хората не искат да ви виждат повече дори и на снимка", добавя Сабрутев.
