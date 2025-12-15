Новини
Спор във "Фейсбук" между Делян Добрев и Венко Сабрутев: По време на кой кабинета цените не мръднаха!?

15 Декември, 2025 17:12, обновена 15 Декември, 2025 17:08 817 27

  • делян добрев-
  • венко сабрутев-
  • цени-
  • инфлация-
  • правителство

Избрахте нов състав на КЕВР, който вдигна цените безобразно. Подобна е ситуацията с цените на парното, водата и винетките

Спор във "Фейсбук" между Делян Добрев и Венко Сабрутев: По време на кой кабинета цените не мръднаха!? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатът от ГЕРБ и бивш министър на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев разбуни духовете с предизвикателен коментар, че по време на управлението на Росен Желязков в България не е имало инфлация.

"По време на кабинета Желязков цените не мръднаха! Да видим сега при хаоса, предизвикан от революционерите Асен Василев и Мирчев...", написа във "Фейсбук" Делян Добрев.

"Налага се да те коригирам! По време на правителството на Борисов и Пеевски цените нараснаха рекордно!", пише в коментар депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Венко Сабрутев.

"Добър пример е цената на тока - само за няколко месеца нарасна повече отколкото за предишните 3 години взети заедно. Избрахте нов състав на КЕВР, който вдигна цените безобразно. Подобна е ситуацията с цените на парното, водата и винетките. Да не говорим какво се случи с цените на стоките в магазините. Но и други цени нарастваха - цената на корупцията - проектът за околовръстното в София нарасна (корупционно) от 550 млн лева на 2 милиарда! Оставка! Оставка! Оставка! Хората не искат да ви виждат повече дори и на снимка", добавя Сабрутев.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Наааа

    6 0 Отговор
    Главчев!

    17:10 15.12.2025

  • 2 Дориана

    24 3 Отговор
    Патерицата на Борисов и Пеевски Делян Добрев известен още с корупционния скандал КУМГЕЙТ в Хасково тръгнал да се обяснява в ефир и отново опонентите му са виновни , което е типично за Борисов и цялата му партия. И двата бюджета на Теменужка Петкова и Делян Добрев са пълен провал. Те не могат и не искат да направят необходимите реформи , но за това подчинявайки се на Пеевски раздават на калпак свръх високо повишение на заплати в силовите структури за да си осигурят безпроблемното купуване и фалшифициране на изборите за да могат техни депутати да влязат през задната врата на Парламента и отново да продължават да ограбват и заробват България със заеми за да има за техните партийни касички. Да не говорим , че по всякакъв начин спират реформите в Съдебната система за да могат да управляват натиск върху нея и да я контролират.

    17:11 15.12.2025

  • 3 Кабакрадев

    17 1 Отговор
    2-мата Деляна са съдру...жници...........освен човекът на Пеев..ски с 800 имота в Хасковско,само Доб..рев може да му е конку...рент....Само ,че,много подпу..хнал от имане ....

    17:12 15.12.2025

  • 4 Що се

    20 0 Отговор
    унижава Венков Сабрутев да "спори" с някакъв си мошеник изобщо ?

    17:13 15.12.2025

  • 5 Пешо

    5 0 Отговор
    По време на кой кабинета цените не ,Пръднаха!?

    17:14 15.12.2025

  • 6 Лост

    13 1 Отговор
    Добрев вземи си виагра ,ако нещо не ти мърда . Недей да говориш глупости за цените.

    17:15 15.12.2025

  • 7 Герберасткият крадец

    14 0 Отговор
    скоро и той ще се мести в Дубай!

    17:15 15.12.2025

  • 8 ценоразпис

    10 0 Отговор
    През 25 та година цените скочиха доста , не знам кой кабинет беше , но знам че навсякъде се опитаха от лев да стане евро . Като влезе еврото и като се видят цените в другите държави и ще им лъсне измамата .В момента в Германия и Франция цените са по ниски отколкото в България

    17:15 15.12.2025

  • 9 Народът на Бг

    13 0 Отговор
    Мутренската Групировка ГЕРБ ( ГЕП - Крада )
    ще унищожи България.

    17:16 15.12.2025

  • 10 Българин

    17 0 Отговор
    Този Делян Добрев е един много неприятен лакей на Тиквата и Шиши.

    17:20 15.12.2025

  • 11 МАРШ в затвора бе

    11 0 Отговор
    Престъпник.

    17:21 15.12.2025

  • 12 НЕ ТАКОВА ЖИВОТНО НЯМА

    4 0 Отговор
    Всички на барикадата ГЕПАДЖИЙ шишкави магнитни бсепенца кът котенца в СКУТОВЕ обемни итнътъ веч скопени и започват с глуповатите си ОПОРКИ. Писах и преди ПАЗЕТЕ СЕ ХОРА ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО БЕЗ ЗАДРЪЖКИ ЩЕ НАПРАВЯТ ЗА ДА СИ ВЪРНАТ ВЛАСТТА . ЛЪЖИ ИЗМАМИ НАТИСК ВЪРХУ СЛУЖБИ ПРОКУРОРИ СЪДИИ АДМИНИСТРАТОРИ ЩЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗАЩОТО ВИЖДАТ СИ КРАЯ А ЗНАЯТ ПОСЛЕ ЩЕ ИМА И АРЕСТИ РАЗСЛЕДВАНЕ СЪД И ДАНО ЗАТВОР. КАКТО ВИНАГИ ПИША змията хапе най много точно преди да умре.

    17:23 15.12.2025

  • 13 Коня Солтуклиева

    6 0 Отговор
    "... Хората не искат да ви виждат повече дори и на снимка", добавя Сабрутев.. "
    ... То па една снимка! Делянчо мяза на небръснат павиан!

    17:23 15.12.2025

  • 14 съдията Дред

    9 1 Отговор
    И един депутат от ГРАБ няма който да не е за затвора за по 10 г. а тоз , сачева , дуловската принцеса, к. ангелов и дончев за по 50 г. ,а гуруто им за сто !!

    17:24 15.12.2025

  • 15 АГАТ а Кристи

    1 7 Отговор
    Една маскара обвинява друга маскара, че е маскара....

    17:25 15.12.2025

  • 16 Горски

    4 3 Отговор
    Цени те хвръкнаха нагоре без никакъв контрол от ваша стана господинчо от Хаскьои. Това беше най-безочливото, алчно, лицемерно, подло, олигархично правителство в новата история на България. Турците и Руснаците не са ни клатили толкова, колкото ЕС и тези евроатланнтици. При правителството на Киро инфлацията беше рекордна. Шоколад за 2 лв вече е 2 евро (3.99 лв), той май не е с всичкия си, бива да лъжеш, ама той вече е забравил да говори истини. Добрев явно не влиза в магазин да си купи храна,а предпочита да се гаври с народа! Хищният ЕС, който иска да заграби всичко и да натовари българите с купища дългове заради Украйна, от друга страна - алчните, нагли, арогантни и некадърни неолиберли ПП/ДБ.

    17:27 15.12.2025

  • 17 наблюдател

    5 1 Отговор
    Аз явно не съм живял тук , защото дори цената на личните документи се повиши двойно .Дори няма да споменавам , че цената на петрола падна , а на колонката е нагоре , нито ще споменавам нуждата от магазини за хората .Само заради това изказване трбва да влезе една година ефективно

    17:29 15.12.2025

  • 18 хорейшо

    3 1 Отговор
    При кабинет Желязков , може би цените в хотел Наяши не са се повишили

    17:30 15.12.2025

  • 19 Дго

    5 1 Отговор
    Хасковскотоменге мисли ли,че ние не плащаме сметки и не знаем кога поскъват????

    17:30 15.12.2025

  • 20 Някой

    3 1 Отговор
    Ало невежите инфлацията върви ръка за ръка с лихвите. Ако иската да няма инфрация, трябва да забраните лихварството/лихвите/.

    17:31 15.12.2025

  • 22 Мъките ви сега започват

    4 2 Отговор
    Да не мислят за миналото. Да мислят къде ще се крият и двамата след няколко месеца, когато овцете усетят ефекта на евро-кошарата и потърсят тия, които ги набутаха насила вътре.

    17:32 15.12.2025

  • 24 Мишо

    4 1 Отговор
    От 2009 до 2020 докато герб управлява всяка година България беше най корумпираната и най бедната страна в ЕС.това казваше европа.най бедната...замразена МРЗ на 650 лв ,за 10 години 165 лв повече получават пенсионерите...за 12 години управление.Честито.

    17:34 15.12.2025

  • 25 Кабакрадев

    2 0 Отговор
    На бас,че е по-беде..н от моя мило...ст.......поне 50 милио...чета .

    17:34 15.12.2025

  • 26 Цените

    1 1 Отговор
    не са мръднали ама са шампиони висок скок, гербери нагли

    17:47 15.12.2025

  • 27 Джензи

    0 0 Отговор
    Чакам ги в Тик Ток,да им обясня!

    17:50 15.12.2025

