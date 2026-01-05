Новини
България »
КЗК отчита задържане на цените и повече промоции при основните храни

КЗК отчита задържане на цените и повече промоции при основните храни

5 Януари, 2026 17:16 836 37

  • храни-
  • кзк-
  • цени

От Комисията посочват, че комплексното решаване на проблемите изисква активно участие на всички участници по веригата, за да функционира пазарът нормално и стабилно

КЗК отчита задържане на цените и повече промоции при основните храни - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В рамките на извършвания секторен анализ на пазара на основни хранителни продукти Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отчита мерки от страна на големите търговски вериги, насочени към повишаване на предвидимостта и прозрачността на цените на хранителните стоки, съобщиха от пресцентъра на КЗК.

По данни на регулатора инициативите включват задържане или корекция на ценовите нива на значителен брой продукти от първа необходимост, както и значително разширяване на обхвата на промоционалните кампании. Според Комисията тези действия са резултат от диалога с търговците и отразяват разбирането ѝ за ефективна регулация в сектора.

По време на общественото обсъждане на първите междинни данни от секторния анализ КЗК е подчертала, че докладът следва да послужи като основа за диалог между всички заинтересовани страни, да насърчи саморегулацията в сектора и да подобри конкурентната среда, като същевременно защитава интересите на потребителите и производителите.

От Комисията посочват, че комплексното решаване на проблемите изисква активно участие на всички участници по веригата, за да функционира пазарът нормално и стабилно. Наблюдаваните търговски инициативи за задържане на цените в процеса на въвеждане на еврото и за разширяване на промоционалните кампании се разглеждат като положителна реакция на констатациите от междинния анализ и като доказателство, че диалогът с търговците е правилният подход за стимулиране на прозрачност и устойчиво пазарно поведение.

В същото време секторният анализ констатира наличие на сериозни проблеми по веригата производител – търговска верига. От КЗК заявяват, че ще продължат да анализират поведението на търговците и при наличие на индикации за нелоялни търговски практики, злоупотреба с господстващо положение или проблемни концентрации, Комисията ще се самосезира и ще образува съответните производства, допълват от пресцентъра на антимонополния орган.

БТА припомня, че през юни миналата година КЗК започна секторен анализ на пазара на хранителни стоки от първа необходимост, като целта беше да се установят причините за наблюдавания ръст в цените на основните храни, да се предложат мерки за тяхното преодоляване и да се идентифицират евентуални нарушения на конкурентните правила.

В края на миналата година КЗК представи резултатите от междинния секторен анализ, който показва наличие на сериозни структурни деформации по цялата верига на доставки, като най-сериозни деформации се наблюдават при веригата на доставки на мляко и млечни продукти.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Задържане значи

    22 0 Отговор
    То с тези съмнителни храни запелът е неизбежен!

    17:18 05.01.2026

  • 2 Зевс

    34 1 Отговор
    Ако не беше трагично щеше да е смешно, тези живеят в паралелна вселена!

    17:18 05.01.2026

  • 3 Гарантирано от атлантите

    26 3 Отговор
    В първия работен ден в малките български вериги магазини и кварталните магазинчета дадеш ли левове, връщат ти само в левове. Цените засега уж не са ги почнали нагоре, но махнат ли двойния етикет другия месец ще стане весело.

    Благодарим ви за еврохубавините Боко, Коко и Шишо!

    Коментиран от #8

    17:19 05.01.2026

  • 4 Ти да видиш

    18 2 Отговор
    Ама днес си пазарих за пет евро ,и не ми взеха монетите. НеАм думи

    Коментиран от #6

    17:20 05.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    21 2 Отговор
    Във веригите е мазало.Еврото свърши а няма и левове за връщане.

    Коментиран от #12, #13

    17:28 05.01.2026

  • 6 Мимоза

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ти да видиш":

    Еее така е никоя труженичка на любов
    Няма да ти „работи” за пет монети .....

    17:29 05.01.2026

  • 7 Магазинер

    24 1 Отговор
    Отчитат ми де-довия. Всяка година в първата седмица има подобни "супер" промоции породени от презареждане по Коледа

    17:30 05.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Име

    21 0 Отговор
    Тия приказки са „мѝжи, да те лажа”. Само най-големите балъци биха се вързали.

    17:33 05.01.2026

  • 10 Цунчо и Ню-ню

    1 9 Отговор
    Ние протестираме, че цените не се
    вдигат !!!

    17:35 05.01.2026

  • 11 Малките магазини не връщат евро

    15 2 Отговор
    Пълен бардак!
    Кой полезен идиот от Брюксел взе това сбъркано племе в ЕС?

    17:38 05.01.2026

  • 12 Брато,

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Кажи нещо за последната VIP персона посетила заведението ти. А преди с такава охота разказваше и то ежедневно...

    17:39 05.01.2026

  • 13 Да те питам -

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    В заведението ти как са нещата ?
    Пишеш за "веригите", а при теб как стоят нещата. Ако дойда - как ще ме таксунаш, как ще връщаш ресто.... Мецни да знам...

    Коментиран от #17

    17:44 05.01.2026

  • 14 За КЗК не знам

    11 0 Отговор
    но КЗП всеки месец рушвета им от топ 5 хранителни вериги минава милион. Кеш пара, на ръка. Потвърдено от вътрешен чове. Когато се прави проверка се гледа под лупа и се намира някаква малка разлика в 18 стотинки и се пише предписание да не се повтаря, а за огромните разлики с по 30-40% не се пише нищо. Та такива ми ти работи, народе.

    17:44 05.01.2026

  • 15 007

    2 4 Отговор
    Ефектът от Шенген и еврото е разбираем от всички, дори от тези, които са се "главили" да са саботират. Голямата истерия на опозицията и провокацията с бюджета е защото разбират, че изпуснаха исторически шанс да бъдат част от екипа-изпълнител и не искат да признаят огромната грешка, която направиха. Ще се промени и начина как ни възприема светът и ние него. Честито!

    17:48 05.01.2026

  • 16 Гъзаминер

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "Магазинер":

    Ще стоят етикетите ви с двойни цени чак до 3027-та година бе смшеник, то и в евро щяхте да връщата ресто, ама у.йчец!

    Коментиран от #25, #26

    17:48 05.01.2026

  • 17 Последния Софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Да те питам -":

    Пет дена в заведението ми не съм получил нито едно българско евро.Всякакви други години и държави но българско евро няма.Някой виждал ли е българско евро?

    Коментиран от #18

    17:49 05.01.2026

  • 18 Всичко е менте с това левро

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    даже на евроцентовте не пише евроцент а стотинка!

    17:51 05.01.2026

  • 19 СЗО

    10 1 Отговор
    Само дето цените на гражданската отговорност, билетчето за градския транспорт, такситата и водата и куп други нехранителни продукти и услуги се вдига.

    17:52 05.01.2026

  • 20 тъй ли

    6 2 Отговор
    а, отчита ли двойната цена на кафето, на някои заведения?

    17:52 05.01.2026

  • 21 Бат Баце

    13 1 Отговор
    Като чуя КЗК и ме напушва смях. Истинското ѝ име е КЗЕБ - Комисия за защита на Едрия бизнес!

    17:54 05.01.2026

  • 22 Лицемерни 60клуци

    12 1 Отговор
    Какво задържане, като във всички вериги, има повишение на цените?

    18:03 05.01.2026

  • 23 ФЕЙК - либераст

    8 2 Отговор
    В Лидл има намаление! Преди 2 седмици килограм свински кремвирши вакумирани - 10 лева! От днес са 9,99 лева - 750 ГРАМА!

    18:04 05.01.2026

  • 24 Тракиец 🇺🇦

    7 3 Отговор
    Пълна подигравка с българите ....гавра на 100%

    Коментиран от #37

    18:06 05.01.2026

  • 25 Магазинер

    0 3 Отговор

    До коментар #16 от "Гъзаминер":

    За индивиди с празнота под косата:
    Съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) двойното обозначаване на цените (от търговците в нефинансовия сектор) се прилага само по отношение на цените на стоки и услуги, които се предлагат на потребители (физически лица). Това означава, че при сделки между юридически лица цените на стоките и услугите не следва да се обозначават двойно, независимо дали става въпрос за сделки между български фирми, или съответно между българска и чуждестранна фирма. В допълнение към горното, следва се има предвид, че съгласно чл. 15, ал. 3, т. 5 от ЗВЕРБ двойното обозначаване не се прилага за документи по чл. 112, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (тези документи включват 1. фактурата; 2. известието към фактура; 3. протоколът). Това означава, че стойностите във фактурите не следва да се обозначават двойно. За разлика от фактурите във фискалния/системния бон (касовата бележка) общата крайна сума, която се заплаща от потребителя следва да се обозначава двойно - и в левове, и в евро в периода на двойно обозначаване на цените, т.е. около 4 месеца преди датата на въвеждане на еврото и през цялата следваща година.

    18:08 05.01.2026

  • 26 Магазинер

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Гъзаминер":

    И за още по-кухи като теб във вариант съкратен като за IQ колкото номера на обувките::
    Съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България .......................... в периода на двойно обозначаване на цените, т.е. около 4 месеца преди датата на въвеждане на еврото и през цялата следваща година.

    Коментиран от #31

    18:10 05.01.2026

  • 27 селяк

    3 0 Отговор
    в коя България е това :Д че явно в различни живеем

    18:12 05.01.2026

  • 28 Емигрант

    10 1 Отговор
    Вие в България трябва да линчувате Вл.Иванов този измамник който ви баламосва три месеца преди Нова година, че няма спекула, а сега ръководи някакви инспектори които "ловяли" спекуланти, а къде бяха същите тези мазни чиновници когато цените растяха всеки ден при вас, а ви баламосваха, че нямало спекулация ? Живуркате на територия управлявана от измамници и манипулатори ! Имате нужда от законите на Крум, нищо друго не ви е нужно !

    18:15 05.01.2026

  • 29 Гумен Чеп за Обща употреба

    6 1 Отговор
    Тръгнали на петият ден статистики да ми вадят, я да видим след 6 месеца как ще е .... Дали статистиката ще остане положителна ? Не, няма !

    18:20 05.01.2026

  • 30 хаха

    7 1 Отговор
    Кого лъжете вие бе потурнаци ориенталски?

    Първият месец ще е така...после ще видите кон боб яде ли.
    Както каза един белгиец - "На 1-ви януари всичко беше ОК, както и обещаха. Е да ама за "после" не бяха обещавали нищо."

    18:21 05.01.2026

  • 31 Гъзаминер

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "Магазинер":

    Абе нищожество отговори защо днес вече масово не връщат в скапаните магазини ресотото в евро?! Цените в лев ще ги махнат още другия месец, щото тогава и левове няма да приемат и втората цена се обезсмисля с несъществуващия вече лев. Боклуци!

    18:23 05.01.2026

  • 32 КЗК- ОПГ на Държавна и фирмени

    6 1 Отговор
    Хранилки!! Там всичко е за Уволнение!! Задържали се цените!! ! Всичко васяка следваща седмица, е с по висока Цена!! Държавата на Мафията!

    18:24 05.01.2026

  • 33 мдаа

    3 0 Отговор
    Кауфланд услужливо замрази цените на някои стоки до април, за да може КЗК да отчете задържане на цените. Само дето не всички българи имат достъп до магазините на Кауфланд, а цените на стоките в малките магазини хвърчат нагоре. Всъщност никакво задържане няма, дори общинските и държавните такси и услуги се повишиха сериозно след превалутирането. За какво ни е цяла комисия, за да ни лъже така безобразно, това не може ли да го прави само председателят?

    18:38 05.01.2026

  • 34 нострадамус:КЗК отчита задържане на цени

    4 0 Отговор
    но не знае
    че когато изчезнат цените в лева и хората ги позабравят и нямат база за сравнение
    тогава почва яката тесла с еврото
    и бедния народец ще пропищи с 500 евро чисто мин заплата с цени като сегашните в лева 1:1

    18:38 05.01.2026

  • 35 А где

    0 2 Отговор
    МОЧАТА?

    Коментиран от #36

    18:39 05.01.2026

  • 36 А где кокората?

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "А где":

    Кокорчо ще пее ли пак опера по случай еврото? КОЙ ПОЗВОЛИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ?!

    18:43 05.01.2026

  • 37 Дедо

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Тракиец 🇺🇦":

    Тракиец или украинец?

    18:47 05.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове