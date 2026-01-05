КЗК отчита задържане на цените и повече промоции при основните храни

В рамките на извършвания секторен анализ на пазара на основни хранителни продукти Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отчита мерки от страна на големите търговски вериги, насочени към повишаване на предвидимостта и прозрачността на цените на хранителните стоки, съобщиха от пресцентъра на КЗК.
По данни на регулатора инициативите включват задържане или корекция на ценовите нива на значителен брой продукти от първа необходимост, както и значително разширяване на обхвата на промоционалните кампании. Според Комисията тези действия са резултат от диалога с търговците и отразяват разбирането ѝ за ефективна регулация в сектора.
По време на общественото обсъждане на първите междинни данни от секторния анализ КЗК е подчертала, че докладът следва да послужи като основа за диалог между всички заинтересовани страни, да насърчи саморегулацията в сектора и да подобри конкурентната среда, като същевременно защитава интересите на потребителите и производителите.
От Комисията посочват, че комплексното решаване на проблемите изисква активно участие на всички участници по веригата, за да функционира пазарът нормално и стабилно. Наблюдаваните търговски инициативи за задържане на цените в процеса на въвеждане на еврото и за разширяване на промоционалните кампании се разглеждат като положителна реакция на констатациите от междинния анализ и като доказателство, че диалогът с търговците е правилният подход за стимулиране на прозрачност и устойчиво пазарно поведение.
В същото време секторният анализ констатира наличие на сериозни проблеми по веригата производител – търговска верига. От КЗК заявяват, че ще продължат да анализират поведението на търговците и при наличие на индикации за нелоялни търговски практики, злоупотреба с господстващо положение или проблемни концентрации, Комисията ще се самосезира и ще образува съответните производства, допълват от пресцентъра на антимонополния орган.
БТА припомня, че през юни миналата година КЗК започна секторен анализ на пазара на хранителни стоки от първа необходимост, като целта беше да се установят причините за наблюдавания ръст в цените на основните храни, да се предложат мерки за тяхното преодоляване и да се идентифицират евентуални нарушения на конкурентните правила.
В края на миналата година КЗК представи резултатите от междинния секторен анализ, който показва наличие на сериозни структурни деформации по цялата верига на доставки, като най-сериозни деформации се наблюдават при веригата на доставки на мляко и млечни продукти.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Задържане значи
17:18 05.01.2026
2 Зевс
17:18 05.01.2026
3 Гарантирано от атлантите
Благодарим ви за еврохубавините Боко, Коко и Шишо!
Коментиран от #8
17:19 05.01.2026
4 Ти да видиш
Коментиран от #6
17:20 05.01.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #12, #13
17:28 05.01.2026
6 Мимоза
До коментар #4 от "Ти да видиш":Еее така е никоя труженичка на любов
Няма да ти „работи” за пет монети .....
17:29 05.01.2026
7 Магазинер
17:30 05.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Име
17:33 05.01.2026
10 Цунчо и Ню-ню
вдигат !!!
17:35 05.01.2026
11 Малките магазини не връщат евро
Кой полезен идиот от Брюксел взе това сбъркано племе в ЕС?
17:38 05.01.2026
12 Брато,
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Кажи нещо за последната VIP персона посетила заведението ти. А преди с такава охота разказваше и то ежедневно...
17:39 05.01.2026
13 Да те питам -
До коментар #5 от "Последния Софиянец":В заведението ти как са нещата ?
Пишеш за "веригите", а при теб как стоят нещата. Ако дойда - как ще ме таксунаш, как ще връщаш ресто.... Мецни да знам...
Коментиран от #17
17:44 05.01.2026
14 За КЗК не знам
17:44 05.01.2026
15 007
17:48 05.01.2026
16 Гъзаминер
До коментар #8 от "Магазинер":Ще стоят етикетите ви с двойни цени чак до 3027-та година бе смшеник, то и в евро щяхте да връщата ресто, ама у.йчец!
Коментиран от #25, #26
17:48 05.01.2026
17 Последния Софиянец
До коментар #13 от "Да те питам -":Пет дена в заведението ми не съм получил нито едно българско евро.Всякакви други години и държави но българско евро няма.Някой виждал ли е българско евро?
Коментиран от #18
17:49 05.01.2026
18 Всичко е менте с това левро
До коментар #17 от "Последния Софиянец":даже на евроцентовте не пише евроцент а стотинка!
17:51 05.01.2026
19 СЗО
17:52 05.01.2026
20 тъй ли
17:52 05.01.2026
21 Бат Баце
17:54 05.01.2026
22 Лицемерни 60клуци
18:03 05.01.2026
23 ФЕЙК - либераст
18:04 05.01.2026
24 Тракиец 🇺🇦
Коментиран от #37
18:06 05.01.2026
25 Магазинер
До коментар #16 от "Гъзаминер":За индивиди с празнота под косата:
Съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) двойното обозначаване на цените (от търговците в нефинансовия сектор) се прилага само по отношение на цените на стоки и услуги, които се предлагат на потребители (физически лица). Това означава, че при сделки между юридически лица цените на стоките и услугите не следва да се обозначават двойно, независимо дали става въпрос за сделки между български фирми, или съответно между българска и чуждестранна фирма. В допълнение към горното, следва се има предвид, че съгласно чл. 15, ал. 3, т. 5 от ЗВЕРБ двойното обозначаване не се прилага за документи по чл. 112, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (тези документи включват 1. фактурата; 2. известието към фактура; 3. протоколът). Това означава, че стойностите във фактурите не следва да се обозначават двойно. За разлика от фактурите във фискалния/системния бон (касовата бележка) общата крайна сума, която се заплаща от потребителя следва да се обозначава двойно - и в левове, и в евро в периода на двойно обозначаване на цените, т.е. около 4 месеца преди датата на въвеждане на еврото и през цялата следваща година.
18:08 05.01.2026
26 Магазинер
До коментар #16 от "Гъзаминер":И за още по-кухи като теб във вариант съкратен като за IQ колкото номера на обувките::
Съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България .......................... в периода на двойно обозначаване на цените, т.е. около 4 месеца преди датата на въвеждане на еврото и през цялата следваща година.
Коментиран от #31
18:10 05.01.2026
27 селяк
18:12 05.01.2026
28 Емигрант
18:15 05.01.2026
29 Гумен Чеп за Обща употреба
18:20 05.01.2026
30 хаха
Първият месец ще е така...после ще видите кон боб яде ли.
Както каза един белгиец - "На 1-ви януари всичко беше ОК, както и обещаха. Е да ама за "после" не бяха обещавали нищо."
18:21 05.01.2026
31 Гъзаминер
До коментар #26 от "Магазинер":Абе нищожество отговори защо днес вече масово не връщат в скапаните магазини ресотото в евро?! Цените в лев ще ги махнат още другия месец, щото тогава и левове няма да приемат и втората цена се обезсмисля с несъществуващия вече лев. Боклуци!
18:23 05.01.2026
32 КЗК- ОПГ на Държавна и фирмени
18:24 05.01.2026
33 мдаа
18:38 05.01.2026
34 нострадамус:КЗК отчита задържане на цени
че когато изчезнат цените в лева и хората ги позабравят и нямат база за сравнение
тогава почва яката тесла с еврото
и бедния народец ще пропищи с 500 евро чисто мин заплата с цени като сегашните в лева 1:1
18:38 05.01.2026
35 А где
Коментиран от #36
18:39 05.01.2026
36 А где кокората?
До коментар #35 от "А где":Кокорчо ще пее ли пак опера по случай еврото? КОЙ ПОЗВОЛИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ?!
18:43 05.01.2026
37 Дедо
До коментар #24 от "Тракиец 🇺🇦":Тракиец или украинец?
18:47 05.01.2026