Новини
България »
София »
Президентът казва кога ще връчи първия мандат

Президентът казва кога ще връчи първия мандат

6 Януари, 2026 07:11, обновена 6 Януари, 2026 06:16 769 16

  • румен радев-
  • президент-
  • водосвет-
  • мандат-
  • правителство

Радев ще участва в Богоявленския водосвет на бойните знамена на площад „Свети Александър Невски“ в София

Президентът казва кога ще връчи първия мандат - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Очаква се днес президентът Румен Радев да обяви кога ще връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство.

Преди това държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили ще участва от 11:00 часа в ритуала по традиционния Богоявленски водосвет на бойните знамена и знамената светини на Българската армия на площад „Свети Александър Невски“ в София.

Водосветът ще бъде отслужен от Негово светейшество Българския патриарх Даниил. Президентът Румен Радев ще приеме почетния строй на представителните части на Българската армия и ще положи венец пред паметника на Незнайния воин. На церемонията ще присъстват и вицепрезидентът Илияна Йотова, както и министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Очаква се след традиционния ритуал по водосвета на бойните знамена и знамената светини на Българската армия държавният глава да оповести пред медиите кога ще връчи първия проучвателен мандат за съставяне на ново правителство в рамките на 51-ото Народно събрание. По Конституция той трябва да го връчи на посочен кандидат за министър-председател от най-голямата по численост парламентарна група - ГЕРБ-СДС.

В края на консултациите с парламентарните групи, които Румен Радев проведе от 15-и до 19-и декември миналата година след оставката на кабинета „Желязков“, стана ясно, че намерението му е рулетката с мандатите да се завърти след Новогодишните празници и да връчи първия мандат през януари.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Нека

    1 0 Отговор
    не връчва защото тия НЕ СТАВАТ !!!

    06:19 06.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ний ша Ва упрайм

    2 0 Отговор
    ало Президента нещо да обелиш за инвазията на американците? Народа чака.

    06:26 06.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Фатмака

    1 0 Отговор
    е страхлив плъх. Преди 5 години имаше огромен шанс да грабне вълната на недоволството на народа. Получи кинти и се направи на ухапан. За нищо не става, след време ще вземе мазна пенсия. После ще се прави на обществено ангажиран. В България няма нито един свестен политик. Ако е имало, те отдавна са мъртви.

    07:00 06.01.2026

  • 16 МИРО

    1 0 Отговор
    РАДЕВ НЕ СТАВА ЗА НИЩО !!!

    07:02 06.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове