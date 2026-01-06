Президентът казва кога ще връчи първия мандат

Очаква се днес президентът Румен Радев да обяви кога ще връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство.

Преди това държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили ще участва от 11:00 часа в ритуала по традиционния Богоявленски водосвет на бойните знамена и знамената светини на Българската армия на площад „Свети Александър Невски“ в София.

Водосветът ще бъде отслужен от Негово светейшество Българския патриарх Даниил. Президентът Румен Радев ще приеме почетния строй на представителните части на Българската армия и ще положи венец пред паметника на Незнайния воин. На церемонията ще присъстват и вицепрезидентът Илияна Йотова, както и министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Очаква се след традиционния ритуал по водосвета на бойните знамена и знамената светини на Българската армия държавният глава да оповести пред медиите кога ще връчи първия проучвателен мандат за съставяне на ново правителство в рамките на 51-ото Народно събрание. По Конституция той трябва да го връчи на посочен кандидат за министър-председател от най-голямата по численост парламентарна група - ГЕРБ-СДС.

В края на консултациите с парламентарните групи, които Румен Радев проведе от 15-и до 19-и декември миналата година след оставката на кабинета „Желязков“, стана ясно, че намерението му е рулетката с мандатите да се завърти след Новогодишните празници и да връчи първия мандат през януари.