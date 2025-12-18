Новини
Мая Димитрова за машинното гласуване: Машините "Мадуровки" са ненадеждни

Мая Димитрова за машинното гласуване: Машините "Мадуровки" са ненадеждни

18 Декември, 2025 23:06 388 9

  • мая димитрова-
  • машини-
  • модуровки

Мая Димитрова за машинното гласуване: Машините "Мадуровки" са ненадеждни - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хората са прави да искат честни и прозрачни избори. Избори ще има. Всички партии, които са били при президента до момента, казват, че правителство в състава на 51-ото Народно събрание не може да има. Това коментира депутатът от БСП-ОЛ Мая Димитрова в предаването "Денят ON AIR".

Тя е на мнение, че Изборният кодекс има нужда от промяна, но въпросът е дали сега трябва да го променяме.

"Към настоящия момент Изборният кодекс още не е влязъл на второ гласуване", поясни Димитрова. По думите ѝ машините "Мадуровки" са ненадеждни и не е ясно как се съхраняват и при кого са кодовете.

Според нея с тези машини са възможни манипулации и не може да им се има доверие. "Някои хора искат да се гласува машинно, други хора искат да се гласува на хартия. Важно е хората да излязат и да гласуват", подчерта депутатът от БСП-ОЛ пред Bulgaria ON AIR.

Тя отбеляза, че единомислие в БСП е трудно да има, защото всеки има право на мнение. "Ние ще платим много висока цена за участието в това управление, но в рамките на четири години минахме през спирала от избори и проявихме държавническо мислене. Вероятно ще бъдем свидетели на нова спирала от избори", прогнозира Димитрова.

"Всичко, което се случва с избора на нов главен прокурор, с избора на Висш съдебен съвет и с избора на инспекторат е по вина на ПП-ДБ", добави тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 2 Отговор
    Ами да сменим Мадуровките с Пеевки!🐖🥳🤣👍

    Коментиран от #3, #6

    23:09 18.12.2025

  • 2 ококор

    4 2 Отговор
    cлeд мaлкo aлaбaлa c кoдa нa мaшинитe и нa пpoлeт пп-дб-тaтa пaк cядaмe в cкyтa нa пeeвcки и щe пиeм мaзнo тypcкo кaфe зaeднo c бyци зa пo гoлям дял oт дeмoкpaтичнaтa бaницa! дa живee дeмoкpaциятa дpyгapи!

    Коментиран от #9

    23:10 18.12.2025

  • 3 Фют

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    За! И да се гласува само с Cavalli. Правителството да се погрижи предварително за гласоподавателите преди избори. Хихи.

    23:12 18.12.2025

  • 4 ГОСПОЖО

    5 0 Отговор
    А ….ТАШАКОВКИ,,, ДАЛИ СА НАДЕЖДНИ???
    ЩОМ МЪДУРОВК8 НЕ СА НАДЕЖДНИ???

    Коментиран от #7

    23:12 18.12.2025

  • 5 ПРОСТОТИЯТА НЕ ХОДИ ПО ГОРАТА!

    2 0 Отговор
    КОЙТО ТВЪРДИ, ЧЕ СА НЕНАДЕЖДНИ, ДА ОБЯСНИ ЗАЩО!
    ОПИШЕТЕ ЦЯЛАТА СХЕМА, ЗАЩОТО ОСТАВАТЕ ГОЛОСЛОВНИ!

    23:14 18.12.2025

  • 6 т.е.

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Ала-бала с бюлетинките и протоколите, а? Бабичките да ви надпишат колкото ви трябва и да си ги добавите в купчинките!

    23:16 18.12.2025

  • 7 👍👍👍

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ГОСПОЖО":

    😂😂😂😂😂😄😄😁😁😁🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    23:18 18.12.2025

  • 8 Срам ме е

    0 0 Отговор
    Най долните юевропейци сме,машините го доказват.

    23:18 18.12.2025

  • 9 Кюлчетар

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ококор":

    И след това ала бала и на майка ти с 200 и готово

    23:18 18.12.2025

