Мая Димитрова за машинното гласуване: Машините "Мадуровки" са ненадеждни

Хората са прави да искат честни и прозрачни избори. Избори ще има. Всички партии, които са били при президента до момента, казват, че правителство в състава на 51-ото Народно събрание не може да има. Това коментира депутатът от БСП-ОЛ Мая Димитрова в предаването "Денят ON AIR".
Тя е на мнение, че Изборният кодекс има нужда от промяна, но въпросът е дали сега трябва да го променяме.
"Към настоящия момент Изборният кодекс още не е влязъл на второ гласуване", поясни Димитрова. По думите ѝ машините "Мадуровки" са ненадеждни и не е ясно как се съхраняват и при кого са кодовете.
Според нея с тези машини са възможни манипулации и не може да им се има доверие. "Някои хора искат да се гласува машинно, други хора искат да се гласува на хартия. Важно е хората да излязат и да гласуват", подчерта депутатът от БСП-ОЛ пред Bulgaria ON AIR.
Тя отбеляза, че единомислие в БСП е трудно да има, защото всеки има право на мнение. "Ние ще платим много висока цена за участието в това управление, но в рамките на четири години минахме през спирала от избори и проявихме държавническо мислене. Вероятно ще бъдем свидетели на нова спирала от избори", прогнозира Димитрова.
"Всичко, което се случва с избора на нов главен прокурор, с избора на Висш съдебен съвет и с избора на инспекторат е по вина на ПП-ДБ", добави тя.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #3, #6
23:09 18.12.2025
2 ококор
Коментиран от #9
23:10 18.12.2025
3 Фют
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":За! И да се гласува само с Cavalli. Правителството да се погрижи предварително за гласоподавателите преди избори. Хихи.
23:12 18.12.2025
4 ГОСПОЖО
ЩОМ МЪДУРОВК8 НЕ СА НАДЕЖДНИ???
Коментиран от #7
23:12 18.12.2025
5 ПРОСТОТИЯТА НЕ ХОДИ ПО ГОРАТА!
ОПИШЕТЕ ЦЯЛАТА СХЕМА, ЗАЩОТО ОСТАВАТЕ ГОЛОСЛОВНИ!
23:14 18.12.2025
6 т.е.
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":Ала-бала с бюлетинките и протоколите, а? Бабичките да ви надпишат колкото ви трябва и да си ги добавите в купчинките!
23:16 18.12.2025
7 👍👍👍
До коментар #4 от "ГОСПОЖО":😂😂😂😂😂😄😄😁😁😁🤣🤣🤣🤣🤣🤣
23:18 18.12.2025
8 Срам ме е
23:18 18.12.2025
9 Кюлчетар
До коментар #2 от "ококор":И след това ала бала и на майка ти с 200 и готово
23:18 18.12.2025