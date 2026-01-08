Новини
Васил Велев призова да се плаща само с карти

8 Януари, 2026 10:09

"Голямата тема е да намерим във всеки следващ бюджет приоритетът на приоритетите - образованието", настоя бившият социален министър Христина Христова

Васил Велев призова да се плаща само с карти - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Няма сериозни спънки и проблеми в преминаването към разплащането с евро. Има недостиг на стартови пакети с евро и монети в по-отдалечените места, където еврото на практика не е въведено, но и там ще дойде. Това заяви Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) пред БНТ, цитиран от news.bg.

Велев призова потребителите да плащат по възможност само с карти и да обменят левовете си в евро само в търговските банки. Той настоя да не се взимат банкови такси при обмяната на валутата.

Той посочи, че най-големият проблем в България е демографската картина, която по думите му е катастрофална. Всяка година губим 50 000 души - умират повече хора, отколкото се раждат, добави Велев.

Той каза още, че държавната администрация изпомпва парите на бизнеса.

Бившият социален министър Христина Христова добави, че наемането на работници от трети страни е естествен процес и това се прилага в целия Европейски съюз. Проблемът и трудностите са в регулираните професии, посочи Христова.

Според нея, въпреки че намалява безработицата, работодателите имат нужда от хора в незаетите места. 68% от малките и средни предприятия имат недостиг на работна сила, която се отразява на възможността за разширяване на производството. "Голямата тема е да намерим във всеки следващ бюджет приоритетът на приоритетите - образованието", настоя Христина Христова.

Тя не се съгласи с думите на Велев, че администрацията изпомпва парите за бизнеса, като отново настоя за повече образование и усъвършенстване.

Според Христова няма технически проблеми с приемане на еврото, но това, което е допуснато като грешка е в управлението на икономиката и държавата.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    32 4 Отговор
    Няколко завъртания и парите ви стават собственост на банката от таксите.

    10:10 08.01.2026

  • 2 Папа Рептилий XVII

    14 3 Отговор
    Цифрата, цифрата е 6 6 6.

    10:11 08.01.2026

  • 3 Роден в НРБ

    12 3 Отговор
    Аз си тегля цялата заплата на веднъж в евро и си плащам в лева. Кътам евраците и не ги пускам в оборот, за да реве соята, че няма евро

    Коментиран от #4

    10:12 08.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    15 8 Отговор

    До коментар #3 от "Роден в НРБ":

    Аз си обърнах парите в долари.Еврото е хартия без покритие.

    Коментиран от #21, #34

    10:13 08.01.2026

  • 5 ккк

    28 1 Отговор
    какви карти сънува този в повечето села хората нямат постерминали по магазините , старците не разполагат и с карти

    10:14 08.01.2026

  • 6 Точка

    22 4 Отговор
    Гответе се за дигитално евро, и без това няма достатъчно налична еврохартия

    10:16 08.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Стига лъга бе

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ивелин Михайлов":

    бАклук! Нали уж Потника сводник не събираше за деца в негови сметки?!

    10:20 08.01.2026

  • 9 Я пък тоя

    10 0 Отговор
    Тоя пък М индил..😂

    10:21 08.01.2026

  • 10 Да лапат банките

    8 3 Отговор
    Ей ви сега евро , обмяна и справедливост.

    10:23 08.01.2026

  • 11 шаа

    12 4 Отговор
    картите са с пари, които всеки момент могат да изчезнат

    все повече си мисля, че трудностите и бързането е с цел ограбване и заробване по един или друг начин

    10:23 08.01.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    16 1 Отговор
    Как ми се ще народеца да се събуди и да ви счупи главите и на двамата!

    Ще наемата разни неандерталци, докато в малките населени места безработицата и заплатите са брутално ниски! и не говоря за селата, а за общинските центрове! Българите гладуват и мизеруват, вие ще ми вкарвате джагатайци от мюсюлманските страни!!!

    Велев, що да плащам с карта бе мръсник? Щото държавата не си е свършила работата ли?!

    А за образованието... да наливаме още пари на откровени нищо неправещите даскали - това ли?!

    Що не излезе един даскал да каже: Ей вижте така не може. Системата е скапана искаме да я променим към... Реват само за пари докато децата стават все по-неуки и глупави! Взимат по 3000 лева и нагоре ако имат стаж и всичко, което правят е да чакат да дойде ваканция! Минимална и като щът! Добавка, за всеки НАУЧЕН, а не пуснат

    10:24 08.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Евролев

    7 3 Отговор
    А левчетата да пазим за да изгорят. Къде са българските евра, защо купюрите са немски и гръцки?

    Коментиран от #32

    10:31 08.01.2026

  • 15 Даниел Немитов

    10 1 Отговор
    А аз призовавам Васил Велев да си затваря устата и да не раздава непоискани съвети!

    10:31 08.01.2026

  • 16 1234

    4 1 Отговор
    ако можем да внесем евтина работна ръка толкова много, защо да развиваме интензивна икономика
    ако не развием какво ще правим след 20 години, когато евтината работна ръка ще свърши...

    10:32 08.01.2026

  • 17 Я у лево

    6 1 Отговор
    Кеш само в кесията.Ще дам мойте пари,на банкера,той на практика да им бъде чорбаджия.На всяко теглене,да ми дърпа .Нито знаеш колко,нито ти дават информация.Следващият месец, задължително си на минус със няколко лева.Другият номер,е че винаги има остатък( под 10 лева,който не може да се изтегли.На съпругата ноември месец имаше остатък 9,15 лв.Декември отива да си изтегли заплатата.Оказва се,че този остатък вече се е " свил" на 3,80 лв.А тя изтегля всичко наведнъж,всеки месец,при всеки превод.Кеша е смъртен враг на банкера.Защото се върти вътре в държавата,между клиенти и бизнеса.Не може да трупа милиони само от такси ,от транзакциите.Някой държави,изобщо не са глупави,като заложиха в самата Конституция,че кеша трябва да съществува.Ние,нали сме на генетично ниво безропотни о,фф се ,ще ни накарат да ползваме само картови плащания.Както ни набутаха еврото,така ще ни набутат задължително плащане с карта.

    10:33 08.01.2026

  • 18 ЕВРОЗОНАТА

    4 9 Отговор
    Нов мощен удар в зурлите на копейките.

    Коментиран от #23, #33

    10:34 08.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Еврото дойде

    2 1 Отговор
    В момента тече раздаването на пенсии в Евро. Следват и заплатите в Евро в края на месеца. Интересно какво правим с хранителните Ваучъри, с които се заобикаляше закона за Валутния Борд.

    10:41 08.01.2026

  • 21 предпоследен

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Заклинанията на жреците никога не са изменили нищо, вкл. и Гьобелс е опроверган: лъжата е лъжа и нищо друго

    10:42 08.01.2026

  • 22 Леля

    3 1 Отговор
    Къде е Костадин? Едни приятели тука го търсят, че има да връща едни пари.

    10:42 08.01.2026

  • 23 Да помогна

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "ЕВРОЗОНАТА":

    гр. София ул. Иван Денкоглу №34

    Като на-големият обект от този вид на Балканския полуостров, все ще се намери нещо, което да Ви помогне ....

    10:43 08.01.2026

  • 24 Кукер

    4 1 Отговор
    От години нямам карта и не искам да имам. Всичко кеш и злато. Заври си тая карта дето слънце не огрява!

    10:43 08.01.2026

  • 25 Тъмен субект

    2 0 Отговор
    Плащайте предимно кеш. Няма защо да улесняваме тези, които ни набутаха еврото и твърдяха, че няма да има поскъпване и сме готови идеално. От плащането с карта печелят само банките от всяка и най-малка покупчица.

    10:45 08.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Пет пари

    0 0 Отговор
    Между другото до края на януари можете да внасяте левове на банкомати и то ви ги превалутира автоматично. Не сте ограничени откъм работно време на банката, откъм опашки, комисионни и т.н. внасяте левове, теглите евро.

    10:48 08.01.2026

  • 28 Плефнефлиев

    0 0 Отговор
    Аз искам да ни сложите на всички по няколко чипа, също и един допълнителен за парламентарните гласувания.

    10:49 08.01.2026

  • 29 Оракула от Делфи

    3 0 Отговор
    Човека Велев , който си няма и грам опит и никога не е бил бизмесмен
    няма и "хал хабер" от бизнес , днес го представлява и дава акъл???
    "Плащайте с карти "???
    "Пази боже , сляпо да прогледа"!!!
    Много "интелигентно бизнес послание" , годината е 2026 сл.хр.
    а България вече е държава , в монетарната евро- система!
    Аз понеже не разбирам ,призовавам правителството да отдели ресурс
    и обучи пенсионерите, да си плащат сметките , с приложение през мобилния телефон или лап- топ!!!Така ще освободим милиони левове , както за пенсионерите така и за държавния бюджет!
    а този който няма да му дадат държавен!!!

    10:49 08.01.2026

  • 30 Поръсен с джоджен

    1 0 Отговор
    Не.
    Не мерси.
    Ще си плащам в брой.
    Защо няма достатъчно пари? Нали всичко беше наред?

    10:50 08.01.2026

  • 31 Офльоф

    1 0 Отговор
    Значи няма да платим на българите, колкото се полага, а ще внесем работници от още по-бедни страни и ще направим още по-голяма мизерия. Сатанизъм ънлимитид.

    10:51 08.01.2026

  • 32 Ко речи?

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Евролев":

    Аман от неграмотници. Вземи се ограмоти малко бе! Виж кой има право да печата евро банкноти.

    10:52 08.01.2026

  • 33 Пет пари

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "ЕВРОЗОНАТА":

    Тоя па - тъпундертролски.

    10:52 08.01.2026

  • 34 Мдада...

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    За това вчера доларът е поевтинял спрямо еврото.

    10:54 08.01.2026

