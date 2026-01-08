Васил Велев призова да се плаща само с карти

Няма сериозни спънки и проблеми в преминаването към разплащането с евро. Има недостиг на стартови пакети с евро и монети в по-отдалечените места, където еврото на практика не е въведено, но и там ще дойде. Това заяви Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) пред БНТ, цитиран от news.bg.
Велев призова потребителите да плащат по възможност само с карти и да обменят левовете си в евро само в търговските банки. Той настоя да не се взимат банкови такси при обмяната на валутата.
Той посочи, че най-големият проблем в България е демографската картина, която по думите му е катастрофална. Всяка година губим 50 000 души - умират повече хора, отколкото се раждат, добави Велев.
Той каза още, че държавната администрация изпомпва парите на бизнеса.
Бившият социален министър Христина Христова добави, че наемането на работници от трети страни е естествен процес и това се прилага в целия Европейски съюз. Проблемът и трудностите са в регулираните професии, посочи Христова.
Според нея, въпреки че намалява безработицата, работодателите имат нужда от хора в незаетите места. 68% от малките и средни предприятия имат недостиг на работна сила, която се отразява на възможността за разширяване на производството. "Голямата тема е да намерим във всеки следващ бюджет приоритетът на приоритетите - образованието", настоя Христина Христова.
Тя не се съгласи с думите на Велев, че администрацията изпомпва парите за бизнеса, като отново настоя за повече образование и усъвършенстване.
Според Христова няма технически проблеми с приемане на еврото, но това, което е допуснато като грешка е в управлението на икономиката и държавата.
1 Последния Софиянец
10:10 08.01.2026
2 Папа Рептилий XVII
10:11 08.01.2026
3 Роден в НРБ
Коментиран от #4
10:12 08.01.2026
4 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Роден в НРБ":Аз си обърнах парите в долари.Еврото е хартия без покритие.
Коментиран от #21, #34
10:13 08.01.2026
5 ккк
10:14 08.01.2026
6 Точка
10:16 08.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Стига лъга бе
До коментар #7 от "Ивелин Михайлов":бАклук! Нали уж Потника сводник не събираше за деца в негови сметки?!
10:20 08.01.2026
9 Я пък тоя
10:21 08.01.2026
10 Да лапат банките
10:23 08.01.2026
11 шаа
все повече си мисля, че трудностите и бързането е с цел ограбване и заробване по един или друг начин
10:23 08.01.2026
12 ДрайвингПлежър
Ще наемата разни неандерталци, докато в малките населени места безработицата и заплатите са брутално ниски! и не говоря за селата, а за общинските центрове! Българите гладуват и мизеруват, вие ще ми вкарвате джагатайци от мюсюлманските страни!!!
Велев, що да плащам с карта бе мръсник? Щото държавата не си е свършила работата ли?!
А за образованието... да наливаме още пари на откровени нищо неправещите даскали - това ли?!
Що не излезе един даскал да каже: Ей вижте така не може. Системата е скапана искаме да я променим към... Реват само за пари докато децата стават все по-неуки и глупави! Взимат по 3000 лева и нагоре ако имат стаж и всичко, което правят е да чакат да дойде ваканция! Минимална и като щът! Добавка, за всеки НАУЧЕН, а не пуснат
10:24 08.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Евролев
Коментиран от #32
10:31 08.01.2026
15 Даниел Немитов
10:31 08.01.2026
16 1234
ако не развием какво ще правим след 20 години, когато евтината работна ръка ще свърши...
10:32 08.01.2026
17 Я у лево
10:33 08.01.2026
18 ЕВРОЗОНАТА
Коментиран от #23, #33
10:34 08.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Еврото дойде
10:41 08.01.2026
21 предпоследен
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Заклинанията на жреците никога не са изменили нищо, вкл. и Гьобелс е опроверган: лъжата е лъжа и нищо друго
10:42 08.01.2026
22 Леля
10:42 08.01.2026
23 Да помогна
До коментар #18 от "ЕВРОЗОНАТА":гр. София ул. Иван Денкоглу №34
Като на-големият обект от този вид на Балканския полуостров, все ще се намери нещо, което да Ви помогне ....
10:43 08.01.2026
24 Кукер
10:43 08.01.2026
25 Тъмен субект
10:45 08.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Пет пари
10:48 08.01.2026
28 Плефнефлиев
10:49 08.01.2026
29 Оракула от Делфи
няма и "хал хабер" от бизнес , днес го представлява и дава акъл???
"Плащайте с карти "???
"Пази боже , сляпо да прогледа"!!!
Много "интелигентно бизнес послание" , годината е 2026 сл.хр.
а България вече е държава , в монетарната евро- система!
Аз понеже не разбирам ,призовавам правителството да отдели ресурс
и обучи пенсионерите, да си плащат сметките , с приложение през мобилния телефон или лап- топ!!!Така ще освободим милиони левове , както за пенсионерите така и за държавния бюджет!
а този който няма да му дадат държавен!!!
10:49 08.01.2026
30 Поръсен с джоджен
Не мерси.
Ще си плащам в брой.
Защо няма достатъчно пари? Нали всичко беше наред?
10:50 08.01.2026
31 Офльоф
10:51 08.01.2026
32 Ко речи?
До коментар #14 от "Евролев":Аман от неграмотници. Вземи се ограмоти малко бе! Виж кой има право да печата евро банкноти.
10:52 08.01.2026
33 Пет пари
До коментар #18 от "ЕВРОЗОНАТА":Тоя па - тъпундертролски.
10:52 08.01.2026
34 Мдада...
До коментар #4 от "Последния Софиянец":За това вчера доларът е поевтинял спрямо еврото.
10:54 08.01.2026