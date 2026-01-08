Васил Велев призова да се плаща само с карти

Няма сериозни спънки и проблеми в преминаването към разплащането с евро. Има недостиг на стартови пакети с евро и монети в по-отдалечените места, където еврото на практика не е въведено, но и там ще дойде. Това заяви Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) пред БНТ, цитиран от news.bg.

Велев призова потребителите да плащат по възможност само с карти и да обменят левовете си в евро само в търговските банки. Той настоя да не се взимат банкови такси при обмяната на валутата.

Той посочи, че най-големият проблем в България е демографската картина, която по думите му е катастрофална. Всяка година губим 50 000 души - умират повече хора, отколкото се раждат, добави Велев.

Той каза още, че държавната администрация изпомпва парите на бизнеса.

Бившият социален министър Христина Христова добави, че наемането на работници от трети страни е естествен процес и това се прилага в целия Европейски съюз. Проблемът и трудностите са в регулираните професии, посочи Христова.

Според нея, въпреки че намалява безработицата, работодателите имат нужда от хора в незаетите места. 68% от малките и средни предприятия имат недостиг на работна сила, която се отразява на възможността за разширяване на производството. "Голямата тема е да намерим във всеки следващ бюджет приоритетът на приоритетите - образованието", настоя Христина Христова.

Тя не се съгласи с думите на Велев, че администрацията изпомпва парите за бизнеса, като отново настоя за повече образование и усъвършенстване.

Според Христова няма технически проблеми с приемане на еврото, но това, което е допуснато като грешка е в управлението на икономиката и държавата.