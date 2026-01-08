От СДВР призоваха: Ако не се налага по спешност да шофирате днес, оставете автомобилите си

Заради усложнената зимна обстановка в София, Пътна полиция-СДВР отправя апел към шофьорите да не пътуват с автомобилите си в днешния ден, освен ако това не се налага по спешност. И в момента голяма част от столичните пътни артерии не са обработени, което създава предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

Допълнителни екипи на Пътна полиция и придадени сили от други подразделения на СДВР са на терен с цел нормализиране на трафика и оказване на помощ на закъсали водачи на МПС. Обезпечено е и извеждането на изгорелия тази сутрин в района на с. Волуяк снегорин, съобщават още от СДВР.