От СДВР призоваха: Ако не се налага по спешност да шофирате днес, оставете автомобилите си

Заради усложнената зимна обстановка в София, Пътна полиция-СДВР отправя апел към шофьорите да не пътуват с автомобилите си в днешния ден, освен ако това не се налага по спешност. И в момента голяма част от столичните пътни артерии не са обработени, което създава предпоставки за пътнотранспортни произшествия.
Допълнителни екипи на Пътна полиция и придадени сили от други подразделения на СДВР са на терен с цел нормализиране на трафика и оказване на помощ на закъсали водачи на МПС. Обезпечено е и извеждането на изгорелия тази сутрин в района на с. Волуяк снегорин, съобщават още от СДВР.
2 ПРИТЧА
- Не знам бабиното! Едно време му казвахме СНЯГ, а сега му викат ПРИРОДНО БЕТСТВИЕ!
10:45 08.01.2026
