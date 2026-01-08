Новини
От СДВР призоваха: Ако не се налага по спешност да шофирате днес, оставете автомобилите си

Допълнителни екипи на Пътна полиция и придадени сили от други подразделения на СДВР  са на терен с цел нормализиране на трафика и оказване на помощ на закъсали водачи на МПС.

Заради усложнената зимна обстановка в София, Пътна полиция-СДВР отправя апел към шофьорите да не пътуват с автомобилите си в днешния ден, освен ако това не се налага по спешност. И в момента голяма част от столичните пътни артерии не са обработени, което създава предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

Допълнителни екипи на Пътна полиция и придадени сили от други подразделения на СДВР са на терен с цел нормализиране на трафика и оказване на помощ на закъсали водачи на МПС. Обезпечено е и извеждането на изгорелия тази сутрин в района на с. Волуяк снегорин, съобщават още от СДВР.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Порно

    7 0 Отговор
    Няма и пет сантиметра сняг, и проблеми като за световно

    10:43 08.01.2026

  • 2 ПРИТЧА

    7 0 Отговор
    Внучето пита: Бабо какво е това бялото на вън?
    - Не знам бабиното! Едно време му казвахме СНЯГ, а сега му викат ПРИРОДНО БЕТСТВИЕ!

    10:45 08.01.2026

  • 3 най-добре ваканция

    3 0 Отговор
    да намалят и градския транспорт на половина . най-разумно . чер лед . студ . ако аварира автомобила няма кой да дойде да помогне . ни пожарна , ни линейка, ни хеликоптер . бялата буря студ и сняг .

    10:45 08.01.2026

  • 4 таксиджия 🚖

    2 1 Отговор
    Така е, не рискувайте. Доверете се на професионалистите 🚖

    10:45 08.01.2026

  • 5 Майора

    4 1 Отговор
    Вие сте прави , но къде е кмета Терзиев обещал да няма проблеми с боклука и снегопочистването!

    10:47 08.01.2026

  • 6 ккк

    4 0 Отговор
    да затворим всичко до като грейне слънце освен

    10:49 08.01.2026

  • 7 Абе

    2 0 Отговор
    Ако не беше автомобила ми, жена ми щеше да закъснее за интервю за работа, защото автобуса й беше буквално с 40 минути закъснение. Мерси все пак.

    10:50 08.01.2026

