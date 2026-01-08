Бобчева: Почистващите пограничните райони ще поемат районите „Надежда“, „Сердика“ и „Илинден“

Издадена е заповед на кмета, с която се възлага фирмите, почистващи пограничните райони, да поемат всички нужни действия, които ние им възложим в районите „Надежда“, „Сердика“ и „Илинден“. Това заяви пред журналисти заместник-кметът по екология на Столична община Надежда Бобчева във връзка със сметосъбирането в София.

Трите района попадат в Четвърта зона в София, където кризата с боклука се пренесе в съдебната зала. Мярката е временна, докато се произнесе Върховният административен съд (ВАС).