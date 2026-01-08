Бобчева: Почистващите пограничните райони ще поемат районите „Надежда“, „Сердика“ и „Илинден“

Издадена е заповед на кмета, с която се възлага фирмите, почистващи пограничните райони, да поемат всички нужни действия, които ние им възложим в районите „Надежда“, „Сердика“ и „Илинден“. Това заяви пред журналисти заместник-кметът по екология на Столична община Надежда Бобчева във връзка със сметосъбирането в София.
Трите района попадат в Четвърта зона в София, където кризата с боклука се пренесе в съдебната зала. Мярката е временна, докато се произнесе Върховният административен съд (ВАС).
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Емилио Салгари
10:15 08.01.2026
2 пограничен район
Коментиран от #5, #7
10:16 08.01.2026
3 ккк
10:17 08.01.2026
4 Защо сте написали
10:18 08.01.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #2 от "пограничен район":Носете си боклука пред Столичната община.Ще я познаете по украинското знаме.
10:18 08.01.2026
6 получих уплах
Коментиран от #10
10:18 08.01.2026
7 ккк
До коментар #2 от "пограничен район":на границата между тротоара и входа на Столична община
10:18 08.01.2026
8 побърканяк
10:19 08.01.2026
9 Батко граничар
10:20 08.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 значи-и-и..
10:32 08.01.2026
12 Явно
10:36 08.01.2026
13 Стилист Капандуров
10:37 08.01.2026
14 Бай Ху (By Who)
10:39 08.01.2026
15 И още мисирки ООД
10:41 08.01.2026
16 Хаха
Оставка, некадърници! Това е най-некадърния кмет на София от Освобождението! Дори по времето на американските бомбардировки и виденовата зима София не е била така зарината от боклук - срам и позор!
10:45 08.01.2026