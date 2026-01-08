Новини
Бобчева: Почистващите пограничните райони ще поемат районите „Надежда", „Сердика" и „Илинден"

8 Януари, 2026

  • надежда бобчева-
  • надежда-
  • сердика-
  • илинден

Трите района попадат в Четвърта зона в София

Бобчева: Почистващите пограничните райони ще поемат районите „Надежда“, „Сердика“ и „Илинден“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Издадена е заповед на кмета, с която се възлага фирмите, почистващи пограничните райони, да поемат всички нужни действия, които ние им възложим в районите „Надежда“, „Сердика“ и „Илинден“. Това заяви пред журналисти заместник-кметът по екология на Столична община Надежда Бобчева във връзка със сметосъбирането в София.

Трите района попадат в Четвърта зона в София, където кризата с боклука се пренесе в съдебната зала. Мярката е временна, докато се произнесе Върховният административен съд (ВАС).


България
Оценка 1 от 3 гласа.
Оценка 1 от 3 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емилио Салгари

    4 0 Отговор
    По границите на Далечният запад .

    10:15 08.01.2026

  • 2 пограничен район

    4 0 Отговор
    не разбрах на коя граница да си изхвърлям боклука?

    Коментиран от #5, #7

    10:16 08.01.2026

  • 3 ккк

    5 3 Отговор
    гербаджиите го избраха този некадърник , не сега да ми се оправдават по медиите

    10:17 08.01.2026

  • 4 Защо сте написали

    10 0 Отговор
    "Бобчева" пък сте "курдисали" снимка на мъж ?

    10:18 08.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "пограничен район":

    Носете си боклука пред Столичната община.Ще я познаете по украинското знаме.

    10:18 08.01.2026

  • 6 получих уплах

    7 0 Отговор
    какой туй нящо на снимката ва?!

    Коментиран от #10

    10:18 08.01.2026

  • 7 ккк

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "пограничен район":

    на границата между тротоара и входа на Столична община

    10:18 08.01.2026

  • 8 побърканяк

    7 0 Отговор
    Хора предлагам да си изхвърляме боклука пред общината на ДС-то.

    10:19 08.01.2026

  • 9 Батко граничар

    5 0 Отговор
    Ей, нема си фърляте боклука по границата, че знаете ли...

    10:20 08.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 значи-и-и..

    6 1 Отговор
    Никой не е виновен как се е родил и как изглежда,но тази жена за публична личност да я показвате е пресилено.Нямам нищо против нея,разберете.Дайте и друга работа.Не е за интервюта.

    10:32 08.01.2026

  • 12 Явно

    5 0 Отговор
    Тази госпожа всеки ден е с неизмита коса

    10:36 08.01.2026

  • 13 Стилист Капандуров

    5 0 Отговор
    Мръснокоска ще ви изчисти...надайте се.

    10:37 08.01.2026

  • 14 Бай Ху (By Who)

    1 0 Отговор
    Ас слава Богу не живея в пограничен район и на мене мафията си ми чисти боклука.

    10:39 08.01.2026

  • 15 И още мисирки ООД

    3 0 Отговор
    Тая Надежда Бобчева е сякаш сестра близнак на Наталия Киселова!

    10:41 08.01.2026

  • 16 Хаха

    1 1 Отговор
    Все си мислех, че няма как една жена да изглежда по-зле от Киселова, но явно съм сбъркал!
    Оставка, некадърници! Това е най-некадърния кмет на София от Освобождението! Дори по времето на американските бомбардировки и виденовата зима София не е била така зарината от боклук - срам и позор!

    10:45 08.01.2026

