Ген. Груди Ангелов: България няма национална стратегия и се страхува да заяви целите си

България никога не е имала приета и разработена национална стратегия и национална доктрина, а държавата очевидно се страхува да заяви дългосрочните си цели. Това каза бившият началник на Военната академия „Георги Стойков Раковски“ ген. майор Груди Ангелов в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.
По думите му страната ни не разполага с ясно формулирана визия за бъдещето си, която да обединява обществото. „Последната краткосрочна цел беше влизането в еврозоната. Коя е следващата, която ще движи България напред? Има ли такава дефиниция?“, попита ген. Ангелов. Той подчерта, че политическите партии функционират на корпоративен принцип, без ясна идеологическа основа.
В коментар за изявленията на Министерския съвет относно липсата на бюджет и спирането на модернизацията на армията, включително отлагането на проекти като 3D радарите, той посочи, че България разполага с възможност за европейско финансиране в размер на около 3 млрд. евро за отбрана. Според него тези средства няма да окажат влияние върху бюджетния дефицит, тъй като това е решение на Европейската комисия.
Бившият началник на Военната академия определи подхода на държавата към придобиването на бойни самолети F-16 като наивен. „Купихме последния модел самолет, но нямаме достатъчно обучени пилоти, нито пълната инфраструктура, за да ги подготвим“, заяви той. По думите му в момента сертифицираните пилоти за F-16 Block 70 са не повече от пет, докато наличните осем самолета изискват поне десет летци за ефективна експлоатация.
Ген. Ангелов подчерта, че страната ни не разполага и с необходимата база за обучение на ново поколение пилоти. По думите му въпреки възстановяването на училището в Долна Митрополия, то все още подготвя кадри за стари авиационни системи, а не за F-16.
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #6, #8
10:55 08.01.2026
2 Идеи
10:56 08.01.2026
3 бою циганина
10:57 08.01.2026
4 Последния Софиянец
11:02 08.01.2026
5 Дженерал Мотърс
11:03 08.01.2026
6 Плюс
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":това, че отвлекоха 2 братски танкера !
11:04 08.01.2026
7 Тагаренко
11:04 08.01.2026
8 не,не са
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Не са им раздали листчето от което да четат.Никой няма собствено мнение.Страх ги тресе и какво ще става с украина.Цял свят знае,сами нашите -не.Нещастници клети.
11:13 08.01.2026
9 Адмирал Груди от Грудово
11:17 08.01.2026
10 Авроатлантически съвет
11:17 08.01.2026
11 Целта е
11:23 08.01.2026
12 Лост
11:27 08.01.2026
13 Войска
11:30 08.01.2026
14 демек бръмбарите се страхуват
да изкарат на хранилка до пенсия
11:56 08.01.2026
15 мутрафон
12:00 08.01.2026
16 Запознат
Коментиран от #18
12:01 08.01.2026
17 Груди-грухти
12:41 08.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.