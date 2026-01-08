Новини
Ген. Груди Ангелов: България няма национална стратегия и се страхува да заяви целите си

Ген. Груди Ангелов: България няма национална стратегия и се страхува да заяви целите си

8 Януари, 2026 10:53 846 18

  • ген. груди ангелов-
  • отбрана-
  • стратегия

Според бившия началник на Военната академия липсата на дългосрочна визия поставя под въпрос отбранителните способности на страната

Ген. Груди Ангелов: България няма национална стратегия и се страхува да заяви целите си - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България никога не е имала приета и разработена национална стратегия и национална доктрина, а държавата очевидно се страхува да заяви дългосрочните си цели. Това каза бившият началник на Военната академия „Георги Стойков Раковски“ ген. майор Груди Ангелов в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

По думите му страната ни не разполага с ясно формулирана визия за бъдещето си, която да обединява обществото. „Последната краткосрочна цел беше влизането в еврозоната. Коя е следващата, която ще движи България напред? Има ли такава дефиниция?“, попита ген. Ангелов. Той подчерта, че политическите партии функционират на корпоративен принцип, без ясна идеологическа основа.

В коментар за изявленията на Министерския съвет относно липсата на бюджет и спирането на модернизацията на армията, включително отлагането на проекти като 3D радарите, той посочи, че България разполага с възможност за европейско финансиране в размер на около 3 млрд. евро за отбрана. Според него тези средства няма да окажат влияние върху бюджетния дефицит, тъй като това е решение на Европейската комисия.

Бившият началник на Военната академия определи подхода на държавата към придобиването на бойни самолети F-16 като наивен. „Купихме последния модел самолет, но нямаме достатъчно обучени пилоти, нито пълната инфраструктура, за да ги подготвим“, заяви той. По думите му в момента сертифицираните пилоти за F-16 Block 70 са не повече от пет, докато наличните осем самолета изискват поне десет летци за ефективна експлоатация.

Ген. Ангелов подчерта, че страната ни не разполага и с необходимата база за обучение на ново поколение пилоти. По думите му въпреки възстановяването на училището в Долна Митрополия, то все още подготвя кадри за стари авиационни системи, а не за F-16.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 3 Отговор
    Нашите ШУШУМИГИ изразиха ли мнение по повод ОТВЛИЧАНЕТО на Президент на независима държава, че нещо не откривам такава позиция‼️

    Коментиран от #6, #8

    10:55 08.01.2026

  • 2 Идеи

    16 3 Отговор
    само за харчове от генерала Груди .

    10:56 08.01.2026

  • 3 бою циганина

    13 2 Отговор
    аман от факшиви генерали като мен

    10:57 08.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    9 3 Отговор
    Нашите цели са ясни и категорични - Вечна дружба и обвързаност с братска Русия

    11:02 08.01.2026

  • 5 Дженерал Мотърс

    11 0 Отговор
    И мерниците и целите са добре известни, а армията в бг има технологично изоставане от съвременните тенденции с поне сто години.

    11:03 08.01.2026

  • 6 Плюс

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    това, че отвлекоха 2 братски танкера !

    11:04 08.01.2026

  • 7 Тагаренко

    6 2 Отговор
    С нас Русия в труд и в бой

    11:04 08.01.2026

  • 8 не,не са

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не са им раздали листчето от което да четат.Никой няма собствено мнение.Страх ги тресе и какво ще става с украина.Цял свят знае,сами нашите -не.Нещастници клети.

    11:13 08.01.2026

  • 9 Адмирал Груди от Грудово

    7 0 Отговор
    Целта и интересите са: кражбА, кражбА и пак кражбА.

    11:17 08.01.2026

  • 10 Авроатлантически съвет

    5 0 Отговор
    Шарлатанчо , Тагарчук , американската джипка Вилис и политрукът Дановенко разпинявено твърдят ,че имат национална военна стратегия и ,че даже са я актуализирали.

    11:17 08.01.2026

  • 11 Целта е

    2 0 Отговор
    Да ни върнат Македония и Беломорска Тракия! Който иска България за съюзник, това е цената.

    11:23 08.01.2026

  • 12 Лост

    3 1 Отговор
    Много Грудки има са посаждане.

    11:27 08.01.2026

  • 13 Войска

    5 1 Отговор
    няма - генерали бол !

    11:30 08.01.2026

  • 14 демек бръмбарите се страхуват

    2 0 Отговор
    с калинките за целите си
    да изкарат на хранилка до пенсия

    11:56 08.01.2026

  • 15 мутрафон

    0 0 Отговор
    Само нашия човек Боко Рапона от Банки ще спаси българския народ!

    12:00 08.01.2026

  • 16 Запознат

    1 0 Отговор
    Този пишман генерал е толкова зле, че докато беше на служба се чудеха какво да го правят. Трябва в БА спешно да приведат условие за непригодност и да освободят всички генерали назначени по връзкарска линия.

    Коментиран от #18

    12:01 08.01.2026

  • 17 Груди-грухти

    0 0 Отговор
    Селяндур със селяндурско име!

    12:41 08.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

