От Столичната община обещават да няма неприети деца в детските градини от 2028 г.

8 Януари, 2026 10:14 414 14

  • васил терзиев-
  • софия-
  • детски градини-
  • деца

Фактите към днешна дата: 70% от неприетите деца са в седем столични района - "Витоша", "Младост", "Триадица", "Красно село", "Студентски", "Лозенец" и "Овча купел"

От Столичната община обещават да няма неприети деца в детските градини от 2028 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът Васил Терзиев обеща до края на 2027 година да няма нито едно неприето дете в градина и ясла в София. От общината имат ясна стратегия за справяне с недостига на места - като за 2026 г. е предвидено да бъдат изградени детски градини и ясли по Плана за възстановяване и устойчивост - с 2855 нови места, посочи БНТ.

Фактите към днешна дата: 70% от неприетите деца са в седем столични района - "Витоша", "Младост", "Триадица", "Красно село", "Студентски", "Лозенец" и "Овча купел".

В тези райони през 2027 г. ще бъдат създадени близо 1500 места. Там, където не достигат терени, ще се мисли и за публично-частно партньорство с инвеститорите на нови комплекси.

Стратегията включва и справяне с недостига на персонал, по-качествено хранене, отпадане на задължителния следобеден сън, повече време навън, както и отпадане на изискването всяка ясла да има медицинска сестра.

Васил Терзиев, кмет на София: "Смятам, че това, което представихме днес, показва какво е необходимо да се реализира, за да се случи тази наша мечта. Работим и за това да привлечен млади педагози в системата, защото само строеж на детски градини без педагогически състав не ни решава проблема."


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да питам пак

    4 0 Отговор
    Унучето на ДС кога ще си събере купчините с коледна украса покрай контейнерите?

    10:16 08.01.2026

  • 2 Василе

    4 0 Отговор
    Защо не чистиш улиците от снега?

    10:21 08.01.2026

  • 3 Тома

    3 1 Отговор
    Могъща закана.
    За времето след мандата на заканващия се.
    Забавно е как човек, който две години не може да се справи със сметището, което организира в Княжеската градина, който две години подпира, вместо да ремонтира, опората на естакадата към Бояна, сега дава поредните въздушни обещания!
    ДС, какво да го правиш....

    10:25 08.01.2026

  • 4 Много пороци имат

    1 0 Отговор
    тия ♊

    10:26 08.01.2026

  • 5 Комитет

    4 0 Отговор
    Държавна сигурност поздравява др. Терзиев и Столична община с новата 2026г.!

    10:27 08.01.2026

  • 6 голям шарлатанин

    2 5 Отговор
    фандупкова беше голям крадец

    Коментиран от #10

    10:28 08.01.2026

  • 7 Карък

    4 0 Отговор
    Пълен смешник ,как се е увъртолил в лъжи.

    10:29 08.01.2026

  • 8 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Значи и мойте близнаци които са на няколко месеца - без детска градина ???
    А в Русия всички деца са обхванати в детски заведения. Тук джендърите освен да обещават, нищо друго не вършат !

    Коментиран от #12

    10:32 08.01.2026

  • 9 А сега

    2 0 Отговор
    Да, децата ще са ученици, а малко се раждат, местата може да са в излишък.

    10:36 08.01.2026

  • 10 Това -

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "голям шарлатанин":

    Рожбите на ДС сте като чер....та на сFи нята не можете да се разплетете

    10:37 08.01.2026

  • 11 Едеее

    1 0 Отговор
    Ще бъдат изградени 2855 нови места , добре де те недостигат 12000, как ще бъде решен проблема неразбирам?

    10:40 08.01.2026

  • 12 Мечтайно минало

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    То и през социализма имаше детска градина за всяко дете, а за тези, чиито родители не ги записваха имаше задължителна предучилищна забавачка 1/2ден в читалищата.

    Коментиран от #13

    10:40 08.01.2026

  • 13 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Мечтайно минало":

    Така беше...
    Имаше и нещо друго - не само там, а и в училищата и в университетите ги възпитаваха в преданост към СССР и Българската Комунистическа Партия, за разлика от сега - в джендърство

    10:48 08.01.2026

  • 14 Опа

    0 0 Отговор
    Колко детски градини построи ухото от както е кмет? Или всички са наследство от Фандъкова?

    10:48 08.01.2026

