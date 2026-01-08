От Столичната община обещават да няма неприети деца в детските градини от 2028 г.

Кметът Васил Терзиев обеща до края на 2027 година да няма нито едно неприето дете в градина и ясла в София. От общината имат ясна стратегия за справяне с недостига на места - като за 2026 г. е предвидено да бъдат изградени детски градини и ясли по Плана за възстановяване и устойчивост - с 2855 нови места, посочи БНТ.
Фактите към днешна дата: 70% от неприетите деца са в седем столични района - "Витоша", "Младост", "Триадица", "Красно село", "Студентски", "Лозенец" и "Овча купел".
В тези райони през 2027 г. ще бъдат създадени близо 1500 места. Там, където не достигат терени, ще се мисли и за публично-частно партньорство с инвеститорите на нови комплекси.
Стратегията включва и справяне с недостига на персонал, по-качествено хранене, отпадане на задължителния следобеден сън, повече време навън, както и отпадане на изискването всяка ясла да има медицинска сестра.
Васил Терзиев, кмет на София: "Смятам, че това, което представихме днес, показва какво е необходимо да се реализира, за да се случи тази наша мечта. Работим и за това да привлечен млади педагози в системата, защото само строеж на детски градини без педагогически състав не ни решава проблема."
1 Да питам пак
10:16 08.01.2026
2 Василе
10:21 08.01.2026
3 Тома
За времето след мандата на заканващия се.
Забавно е как човек, който две години не може да се справи със сметището, което организира в Княжеската градина, който две години подпира, вместо да ремонтира, опората на естакадата към Бояна, сега дава поредните въздушни обещания!
ДС, какво да го правиш....
10:25 08.01.2026
4 Много пороци имат
10:26 08.01.2026
5 Комитет
10:27 08.01.2026
6 голям шарлатанин
Коментиран от #10
10:28 08.01.2026
7 Карък
10:29 08.01.2026
8 Последния Софиянец
А в Русия всички деца са обхванати в детски заведения. Тук джендърите освен да обещават, нищо друго не вършат !
Коментиран от #12
10:32 08.01.2026
9 А сега
10:36 08.01.2026
10 Това -
До коментар #6 от "голям шарлатанин":Рожбите на ДС сте като чер....та на сFи нята не можете да се разплетете
10:37 08.01.2026
11 Едеее
10:40 08.01.2026
12 Мечтайно минало
До коментар #8 от "Последния Софиянец":То и през социализма имаше детска градина за всяко дете, а за тези, чиито родители не ги записваха имаше задължителна предучилищна забавачка 1/2ден в читалищата.
Коментиран от #13
10:40 08.01.2026
13 Последния Софиянец
До коментар #12 от "Мечтайно минало":Така беше...
Имаше и нещо друго - не само там, а и в училищата и в университетите ги възпитаваха в преданост към СССР и Българската Комунистическа Партия, за разлика от сега - в джендърство
10:48 08.01.2026
14 Опа
10:48 08.01.2026