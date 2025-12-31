Новини
България »
Стефан Манов: Несъстоятелно е въвеждането на нови машини до следващите избори

Стефан Манов: Несъстоятелно е въвеждането на нови машини до следващите избори

31 Декември, 2025 14:33 490 9

  • стефан манов-
  • гласуване-
  • избори-
  • машини

През годините съм имал илюзии, че народните представители, когато пипат изборното законодателство, се опитват да го поправят. Но това са илюзии отдавна загубени

Стефан Манов: Несъстоятелно е въвеждането на нови машини до следващите избори - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"ЦИК ще изкара по някакъв начин мандата си. Тази комисия някак успя да намери своя начин да функционира".

Това мнение изказа пред БНР Стефан Манов, член на Обществения съвет към Централната избирателна комисия, която през април трябва да бъде сменена.

"През годините съм имал илюзии, че народните представители, когато пипат изборното законодателство, се опитват да го поправят. Но това са илюзии отдавна загубени. Възможно най-безпардонно кълцаното, рязано, нагласявано и разпердушинвано законодателство е изборното, защото народните представители, които в даден момент сформират някакво мнозинство, смятат, че по този начин ще получат някакво предимство на идващите избори. Това е някаква прокоба, някакво проклятие в съвременната българска демокрация, на което малко отделяме внимание, а именно тази вакханалия, която настъпва в някакви обичайно късни часове, в едни ударни гласувания", коментира той, но добави със съжаление, че публиката не влиза в тези детайли за изборното законодателство.

"Това доста ценно конституционно решение дава светлина върху тези трайни дефицити в българското изборно битие, които народните представители биха могли да санират, но е явно, че това няма да се случи. Ние сме доста обезпокоени от тази някаква апокрифна, нелегална работна група, която разбрахме, че е привиквала и институции. Например ЦИК е ходила там", посочи Манов в интервю за предаването "Преди всички".

Той заяви, че не са канени на работни групи, нито са информирани относно предстоящи изборни промени. Според него темата е била "схлупена" от други въпроси.

"Абсолютно несъстоятелно е въвеждането на нови машини в този хоризонт до следващите избори", категоричен бе Стефан Манов. По думите му това е "прах в очите, манипулация, вид отбиване на номера с цел да се успокои". Според него целта е да бъдат премахнати работещите машини.

Общественият съвет на ЦИК продължава да е на мнение, че промени в близост до избори не са по международните стандарти. "Второ - въвеждане на нова технология, в случая някакви сканиращи машини, които дори не знаем дали са руски, или някакви преброителни машини след края на изборния ден, където ще се броят хартиени бюлетини - такава технология изисква минимум серия от избори, за да бъде проверена, тествана и т.н.", изтъкна Манов, според когото това е "един крах и пушилка".

Той отново изтъкна предимствата на машинното гласуване и бързината при обработката на данните, без поправки и невалидни бюлетини.

Общественият съвет на ЦИК е против въвеждането на нови технологии без тестови период и е за връщането на пълната функционалност на машинното гласуване с машинно отчитане на гласовете. Според тях е необходимо създаване на условия, при които ако се ползват паралелно хартиени бюлетини, те да не бъдат манипулирани. Стефан Манов наблегна и на видеонаблюдението и проблемите, свързани с него.

"Честността на едни избори не е само механичното броене на бюлетините, каквото направиха експертите в КС, но то е и атмосфера", подчерта той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трикове

    4 0 Отговор
    Принципно, всяка промяна в утвърдена система е възможност за грешки и манипулации. Машината не лъжа, лъжат хората, които я управляват!

    14:37 31.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ъхъ

    5 0 Отговор
    Стефан Манов: Несъстоятелно е въвеждането на нови машини до следващите избори

    А колко еуро нов държавен дълг ще изтеглят за новите машини в бг и зад граница 😜🤣

    14:41 31.12.2025

  • 6 здрасти

    3 1 Отговор
    На тези машини гаранцията изтече. Аз на отваряни и човъркани машини не вярвам.

    14:41 31.12.2025

  • 7 Любопитен

    9 1 Отговор
    Къде е компетентния да напише че важното е кой брои а не кой гласува?

    14:41 31.12.2025

  • 8 Професор Константинов

    3 2 Отговор
    Проф. Константинов: Машинното гласуване изгони половин милион души от урните
    "В Европа с машини като нашите гласува 1% от населението. Повтарям – 1%. Ще потретя – 1%. Казано другояче, 99% не гласуват така. Където имаше машини, ги изхвърлиха, при това ги изхвърлиха най-технологичните държави – Германия, Холандия, Ирландия и т.н. Втори факт. Откакто се въведе машинно гласуване след 2021 г., избирателите, които отиват до урните в България, трайно намаляха с 500 000 души. На последните избори през 2017 г., когато нямаше машини, гласуваха 3,7 милиона. След това, на първите смесени избори, гласуваха 3,3 милиона и след като юли месец 2021 г. се въведе машинно гласуване, трайно гласуват под 2,7 милиона – трайно. И накрая: когато българският избирател може да гласува между хартия и машини, 2/3 от хората, даже малко над 2/3, избират хартията. Имам, разбира се, и други аргументи, но тези са абсолютно достатъчни. Така че това, което твърдят т.нар. "ПП-та“ – "ДБ-та“, е абсолютна лъжа“, изтъкна той.

    14:43 31.12.2025

  • 9 здрасти

    2 1 Отговор
    Кой купи и внесе хванатите на митницата на летище София няколко партиди с общо 624 фалшиви изборни машини непоръчвани и неплатени от ЦИК и българската държава? За какво са му трябвали да ги купува? 5200 лева без ДДС е цената на всяка една машина. Всичките машини ли спряха митничарите, или само част от тях?
    Защо дори ДПС каза, че е за машинно гласуване, но не с ТЕЗИ машини?

    14:45 31.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове