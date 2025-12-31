Стефан Манов: Несъстоятелно е въвеждането на нови машини до следващите избори

"ЦИК ще изкара по някакъв начин мандата си. Тази комисия някак успя да намери своя начин да функционира".

Това мнение изказа пред БНР Стефан Манов, член на Обществения съвет към Централната избирателна комисия, която през април трябва да бъде сменена.

"През годините съм имал илюзии, че народните представители, когато пипат изборното законодателство, се опитват да го поправят. Но това са илюзии отдавна загубени. Възможно най-безпардонно кълцаното, рязано, нагласявано и разпердушинвано законодателство е изборното, защото народните представители, които в даден момент сформират някакво мнозинство, смятат, че по този начин ще получат някакво предимство на идващите избори. Това е някаква прокоба, някакво проклятие в съвременната българска демокрация, на което малко отделяме внимание, а именно тази вакханалия, която настъпва в някакви обичайно късни часове, в едни ударни гласувания", коментира той, но добави със съжаление, че публиката не влиза в тези детайли за изборното законодателство.

"Това доста ценно конституционно решение дава светлина върху тези трайни дефицити в българското изборно битие, които народните представители биха могли да санират, но е явно, че това няма да се случи. Ние сме доста обезпокоени от тази някаква апокрифна, нелегална работна група, която разбрахме, че е привиквала и институции. Например ЦИК е ходила там", посочи Манов в интервю за предаването "Преди всички".

Той заяви, че не са канени на работни групи, нито са информирани относно предстоящи изборни промени. Според него темата е била "схлупена" от други въпроси.

"Абсолютно несъстоятелно е въвеждането на нови машини в този хоризонт до следващите избори", категоричен бе Стефан Манов. По думите му това е "прах в очите, манипулация, вид отбиване на номера с цел да се успокои". Според него целта е да бъдат премахнати работещите машини.

Общественият съвет на ЦИК продължава да е на мнение, че промени в близост до избори не са по международните стандарти. "Второ - въвеждане на нова технология, в случая някакви сканиращи машини, които дори не знаем дали са руски, или някакви преброителни машини след края на изборния ден, където ще се броят хартиени бюлетини - такава технология изисква минимум серия от избори, за да бъде проверена, тествана и т.н.", изтъкна Манов, според когото това е "един крах и пушилка".

Той отново изтъкна предимствата на машинното гласуване и бързината при обработката на данните, без поправки и невалидни бюлетини.

Общественият съвет на ЦИК е против въвеждането на нови технологии без тестови период и е за връщането на пълната функционалност на машинното гласуване с машинно отчитане на гласовете. Според тях е необходимо създаване на условия, при които ако се ползват паралелно хартиени бюлетини, те да не бъдат манипулирани. Стефан Манов наблегна и на видеонаблюдението и проблемите, свързани с него.

"Честността на едни избори не е само механичното броене на бюлетините, каквото направиха експертите в КС, но то е и атмосфера", подчерта той.