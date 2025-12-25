Новини
АПИ: 377 машини обработват републиканските пътища в районите със снеговалеж

25 Декември, 2025 13:09 484 6

АПИ: 377 машини обработват републиканските пътища в районите със снеговалеж - 1
Снимка: АПИ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

377 снегопочистващи машини обработват републиканските пътища. Слаб сняг вали в Северна България, като по-интензивен е в областите Враца, Видин и Монтана, както и по Старопланинските проходи. Това съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Временно за снегопочистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили през прохода „Превала”.

Продължава обработката на настилките от снегопочистващи машини за осигуряване на безопасно пътуване на шофьорите. Екипите на пътноподдържащите фирми предприемат необходимите действия за осигуряване на движението при зимни условия. За повишаване безопасността на движение и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

Агенция „Пътна инфраструктура” апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.


  • 1 Любопитен

    6 0 Отговор
    Оня най-компетентния"честния ционист " и другия "софиянеца последен" къде са тези боклуци?

    13:10 25.12.2025

  • 2 съобшение

    1 0 Отговор
    от яхтата в дубай

    13:11 25.12.2025

  • 3 шам фъстък

    0 0 Отговор
    Мъного добъре! Да обработват,да чистят.

    13:18 25.12.2025

  • 4 Лили снегорина

    0 0 Отговор
    В бг е по-вероятно да видиш НЛО, отколкото снегорин в действие.

    Коментиран от #5

    13:38 25.12.2025

  • 5 Репортер

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Лили снегорина":

    В бързината го прочетох "НПО". Което, разбира се, също е вярно.😎

    13:42 25.12.2025

  • 6 Магазини ОриБебе

    0 0 Отговор
    Каква е тази паника ? Зима е

    13:48 25.12.2025

