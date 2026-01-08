2 см. сняг в София и бой с бухалка между шофьори ВИДЕО

Напрегната е обстановката по пътищата в столицата тази сутрин. Причината - снеговалежът.
Това доведе и до бой между шофьори на бул. "Климент Охридски" тази сутрин.
Според потребител във фейсбук групата "Катастрофи в София" единият шофьор дори е извадил бухалка.
1 Чудесно е
Коментиран от #4
10:50 08.01.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
10:51 08.01.2026
3 Всичко е почистено и опесъчено
Ашколсун кмете. Снегът е 2 сантиметра. А ако беше 20?
Коментиран от #12
10:53 08.01.2026
4 Гръм и мълнии
До коментар #1 от "Чудесно е":С нещо хубаво, няма да се прочуем...имаш + от мен, че се засмях на коментара ти👍
10:53 08.01.2026
5 Абе
10:53 08.01.2026
6 Софиянец
10:53 08.01.2026
7 456
10:54 08.01.2026
8 Порно
10:54 08.01.2026
9 МПС
10:54 08.01.2026
10 Гръм и мълнии
10:55 08.01.2026
11 Иване Иване
10:55 08.01.2026
12 КО РИВЕТЕЕ БЕЕЕЕЕ....
До коментар #3 от "Всичко е почистено и опесъчено":КЪТ ПРОДЪЛЖАВАТЕ ДА СА ТЪПЧЕТО В СОФЕТО...ИЛА В ЧИРПАН. ТАКИВА КАХЪРИ НЯМААА
10:56 08.01.2026
13 Ей,кво нещо...
10:57 08.01.2026