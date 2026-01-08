Новини
2 см. сняг в София и бой с бухалка между шофьори ВИДЕО

8 Януари, 2026 10:47 923 13

Инцидентът е станал на бул. "Климент Охридски"

2 см. сняг в София и бой с бухалка между шофьори ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Напрегната е обстановката по пътищата в столицата тази сутрин. Причината - снеговалежът.

Това доведе и до бой между шофьори на бул. "Климент Охридски" тази сутрин.

Според потребител във фейсбук групата "Катастрофи в София" единият шофьор дори е извадил бухалка.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Чудесно е

    16 1 Отговор
    Всенародните празнества по случай еврозоната не спират!

    Коментиран от #4

    10:50 08.01.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор
    Днес ДВА пръста сняг е БЕДСТВИЕ, а едно време на 10 см сняг се радвахме❗

    10:51 08.01.2026

  • 3 Всичко е почистено и опесъчено

    7 1 Отговор
    В 8 часа от пазара в Люлин до пазара в Красна поляна само за 55 минути. 4 километра и половина са.
    Ашколсун кмете. Снегът е 2 сантиметра. А ако беше 20?

    Коментиран от #12

    10:53 08.01.2026

  • 4 Гръм и мълнии

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Чудесно е":

    С нещо хубаво, няма да се прочуем...имаш + от мен, че се засмях на коментара ти👍

    10:53 08.01.2026

  • 5 Абе

    7 1 Отговор
    Васко ДС-то нема ли чисти снега бе?

    10:53 08.01.2026

  • 6 Софиянец

    8 1 Отговор
    Да ви е честит розовия евроатлантически кмет 😂😂😂

    10:53 08.01.2026

  • 7 456

    6 2 Отговор
    Ако полицията си е на място този с черното аиди, освен глоба и едно дело за хулиганство най- малко.

    10:54 08.01.2026

  • 8 Порно

    6 1 Отговор
    Проблема е, че повечето шофьори могат да дават газ, да се пререждат при престрояване, и да натискат клаксона. Други шофьорски умения нямат.

    10:54 08.01.2026

  • 9 МПС

    1 3 Отговор
    Като не иска да го пусне да се включи, бой по манерката

    10:54 08.01.2026

  • 10 Гръм и мълнии

    2 0 Отговор
    В малките часове е изгорял снегорин на северната тангента в София. Ужас

    10:55 08.01.2026

  • 11 Иване Иване

    1 0 Отговор
    Булгар, Булгар .

    10:55 08.01.2026

  • 12 КО РИВЕТЕЕ БЕЕЕЕЕ....

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Всичко е почистено и опесъчено":

    КЪТ ПРОДЪЛЖАВАТЕ ДА СА ТЪПЧЕТО В СОФЕТО...ИЛА В ЧИРПАН. ТАКИВА КАХЪРИ НЯМААА

    10:56 08.01.2026

  • 13 Ей,кво нещо...

    1 0 Отговор
    2 см сняг и почнаха панаирите...представям си ако има 20, ей,кво нещо!

    10:57 08.01.2026

