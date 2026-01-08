Диана Русинова предупреждава: Има лед под свежата снежна покривка. Така е почистена София при 2 см. сняг

Внимание! Лед под свежата снежна покривка в столицата!
За това предупреждава на страницата си във фейсбук пътният експерт Диана Русинова от Европейския център по транспортни политики, цитирана от "Фокус". Ето какво още пише тя:
Има лед под непочистения сняг. Бъдете внимателни, много трудно се спира и е особено опасно за пешеходците! Така е почистена столицата на България при 2 см. сняг…
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 таксиджия 🚖
Коментиран от #4, #5, #6
10:54 08.01.2026
2 НЕ СИ МИ КМЕТ
Терзиев може ли да обясни???
11:01 08.01.2026
3 Боруна Лом
11:02 08.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Истамбул
До коментар #1 от "таксиджия 🚖":Ми пуснал си е… виж му фейса
11:03 08.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Данко Харсъзина
Коментиран от #12
11:08 08.01.2026
8 Сила
11:10 08.01.2026
9 Хихи
11:12 08.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Васко ДCтo
11:16 08.01.2026
12 Сила
До коментар #7 от "Данко Харсъзина":И аз така съм чувал ....поне в София е така откакто съм роден тука !!! Обаче явно новопристигналите гости на столицата са изумени от тази "климатична аномалия " !!! Изглежда на къра и по чукарите на село не е така ....??!
Коментиран от #13
11:16 08.01.2026
13 Данко Харсъзина
До коментар #12 от "Сила":Софиянци отдавна избягаха от София. Сега е 80% селяния, които се учудват, че през зимата в София има лед и мъгла.
11:20 08.01.2026
14 ИНГМАР СТЕНМАРК
КАРАТ СКИ ПО ШАНЗЕ ЛИЗЕ...ММ ДА...
11:24 08.01.2026
15 Е това сме
Евалла Василе, Евалла Терзиев! Евалла и на цялата гей дружинка!
11:24 08.01.2026
16 Хаха
11:24 08.01.2026
17 Падението
11:32 08.01.2026