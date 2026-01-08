Диана Русинова предупреждава: Има лед под свежата снежна покривка. Така е почистена София при 2 см. сняг

Внимание! Лед под свежата снежна покривка в столицата!

За това предупреждава на страницата си във фейсбук пътният експерт Диана Русинова от Европейския център по транспортни политики, цитирана от "Фокус". Ето какво още пише тя:

Има лед под непочистения сняг. Бъдете внимателни, много трудно се спира и е особено опасно за пешеходците! Така е почистена столицата на България при 2 см. сняг…