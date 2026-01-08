Новини
България »
София »
Диана Русинова предупреждава: Има лед под свежата снежна покривка. Така е почистена София при 2 см. сняг

Диана Русинова предупреждава: Има лед под свежата снежна покривка. Така е почистена София при 2 см. сняг

8 Януари, 2026 10:51 1 243 17

  • диана русинова-
  • лед-
  • снежна покривка-
  • софия-
  • чистене

Бъдете внимателни, много трудно се спира и е особено опасно за пешеходците, казва още пътният експерт

Диана Русинова предупреждава: Има лед под свежата снежна покривка. Така е почистена София при 2 см. сняг - 1
Снимка: Фейсбук/ Д.Русинова
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Внимание! Лед под свежата снежна покривка в столицата!

За това предупреждава на страницата си във фейсбук пътният експерт Диана Русинова от Европейския център по транспортни политики, цитирана от "Фокус". Ето какво още пише тя:

Има лед под непочистения сняг. Бъдете внимателни, много трудно се спира и е особено опасно за пешеходците! Така е почистена столицата на България при 2 см. сняг…


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 таксиджия 🚖

    12 6 Отговор
    Васко жабето буклук! Неможач, помоствено корумпе. Беше на митинга в Инстамбул я подкрепа на Имамоглу и след два месеца хоп - само една турска фирма отговаря на изискванията за сметосъбиране и снегопочистване...🤬

    Коментиран от #4, #5, #6

    10:54 08.01.2026

  • 2 НЕ СИ МИ КМЕТ

    12 4 Отговор
    Сняг НЯМА 100 снегорина чистят, боклук КОЛКОТО щеш един камион НЯМА… В 11ч ми хвърлят сол… за зелето ли?
    Терзиев може ли да обясни???

    11:01 08.01.2026

  • 3 Боруна Лом

    6 7 Отговор
    КАТО СИ ТОЛКОВА ОТВОРЕНА ВЗЕМИ ЕДНО ГРЕБЛО С ОНЗИ ГЛАВЕСТИЯТ. И ПОКАЖЕТЕ КАК СЕ РИНЕ СНЯГ!

    11:02 08.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Истамбул

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "таксиджия 🚖":

    Ми пуснал си е… виж му фейса

    11:03 08.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Данко Харсъзина

    9 0 Отговор
    През зимата има лед. През лятото няма.

    Коментиран от #12

    11:08 08.01.2026

  • 8 Сила

    7 0 Отговор
    Чичо Дидо Мехмедали ефенди , герберопитек като по учебник ....Работа , работа , работа....

    11:10 08.01.2026

  • 9 Хихи

    7 2 Отговор
    Кметю терезян много е по-зле даже и от Фандупкова. Лед боклуци без транспорт, сметайте колко би било зле при кокорчовците ако некой ги избере

    11:12 08.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Васко ДCтo

    7 2 Отговор
    се оказа по-некадърен и от крадливата гербава даскалица по руски.

    11:16 08.01.2026

  • 12 Сила

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Данко Харсъзина":

    И аз така съм чувал ....поне в София е така откакто съм роден тука !!! Обаче явно новопристигналите гости на столицата са изумени от тази "климатична аномалия " !!! Изглежда на къра и по чукарите на село не е така ....??!

    Коментиран от #13

    11:16 08.01.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сила":

    Софиянци отдавна избягаха от София. Сега е 80% селяния, които се учудват, че през зимата в София има лед и мъгла.

    11:20 08.01.2026

  • 14 ИНГМАР СТЕНМАРК

    1 0 Отговор
    А В ЛЬО ПАРИЖ
    КАРАТ СКИ ПО ШАНЗЕ ЛИЗЕ...ММ ДА...

    11:24 08.01.2026

  • 15 Е това сме

    6 1 Отговор
    2 см сняг и пълен блокаж. За боклуците в които е зарината столицата на "богатите" не ми се пише.
    Евалла Василе, Евалла Терзиев! Евалла и на цялата гей дружинка!

    11:24 08.01.2026

  • 16 Хаха

    9 0 Отговор
    Предлагам на конкурс по красота да се явят Русинова, Киселова и Бобчева... Ще разпределят призовите места!

    11:24 08.01.2026

  • 17 Падението

    6 2 Отговор
    е тотално. Сега на 2-5см сняг става колапс. А си спомнямм в мрачния комунизъм, София имаше сняг по 60см (то не от обяд до вечерта) и нямаше драма. Североизтока (Силистра) е стиало до 2м, но излизат военните с машините и за 1-2 дена ги връщаха в цивилизацията.

    11:32 08.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове