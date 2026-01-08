Новини
Девет камиона чистят районите “Слатина” и “Подуяне” от днес

8 Януари, 2026 10:23 493 10

Осигурена е непрекъсваемост на услугата във всички останали райони на София

Девет камиона чистят районите “Слатина” и “Подуяне” от днес - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столична община е в пълна оперативна готовност да гарантира сметопочистването в София, въпреки временните затруднения в отделни райони. От днес в районите “Слатина” и “Подуяне” работят девет големи сметосъбиращи камиона, като се очаква в следващите дни броят им да нарасне до 11, с цел наваксване на натрупаните количества отпадъци и стабилизиране на редовния график. Паралелно по-тесните улици в кварталите се обслужват с два по-малки камиона.

Информацията беше представена на брифинг на 8 януари 2026 г. от заместник-кмета по екология Надежда Бобчева, директора на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) Николай Савов и директора на Столичния инспекторат Николай Неделков.

Осигурена е непрекъсваемост на услугата в 6 от 7-те зони с изтекли договори

С решенията, взети през последните дни, 6 от 7-те зони, чиито договори изтекоха през последните месеци, вече са с гарантирана услуга, въпреки съдебните процедури и силния институционален натиск.

До момента в проблемните райони “Слатина” и “Подуяне” ежедневно работят минимум 6 големи и 4 малки камиона, като от днес броят на големите е увеличен на 9, а в следващите дни на терен ше бъдат 11.

Директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков опроверга твърдения на общински съветници:

„Категорично не е вярно, че в “Подуяне” и “Слатина” има контейнери, които не са обслужвани от 22 декември. Всички точки са обслужени поне по веднъж, но при ограничен капацитет и временна недостъпност дори няколко пропуснати дни водят до гледките, на които всички сме свидетели. С наличната техника и допълнителните камиони очакваме в рамките на няколко дни да бъде наваксано натрупването.“

Зимната поддръжка в Зона 3 също е осигурена чрез допълнително възлагане.

“Няма подписан нито един нов договор на 325, 349 или 379 лв. за тон. Нула. Това са оферти, които не приехме и няма да приемем. В момента работим с анекси към договори от 2020 г. – при 175 и 209 лв. на тон. Всеки може да го провери.“ Това заяви заместник-кметът по екология Надежда Бобчева в отговор на твърденията за подписани договори на цени, многократно надхвърлящи заложените от Общината прогнозни стойности в Мегапоръчката.

Ситуацията по зони:

Зона 1 (“Средец”, “Лозенец”, “Студентски”)
Услугата е осигурена чрез удължаване на договорите в края на декември – без прекъсване и без повишаване на такса смет.

Зона 2 (“Панчарево”, “Искър”, “Кремиковци”)
Договорът е удължен с анекс при запазване на цената от 209 лв./тон.

Зона 4 (“Илинден”, “Надежда”, “Сердика”)
Почистването се извършва чрез временно възлагане на изпълнителите от съседни зони (Зона 5 и Зона 7) до приключване на съдебните процедури. Цените остават без промяна спрямо вече подписаните анекси.

Зона 5 (“Връбница”, “Нови Искър”, “Банкя”)
Осигурена е непрекъснатост с анексиране на договора и запазване на единичната цена от 175 лв./ тон.

Зона 6 (“Люлин”, “Красна поляна”, “Красно село”)
От 1 януари 2026 г. действа дългосрочен договор с общинското дружество „Софекострой“ за пълния обем дейности по чистотата.

Зона 7 (“Възраждане”, “Оборище”, “Триадица”)
Услугата е осигурена без прекъсване чрез удължаване на договора и индексация на досегашните цени от 19%, с което единичната цена е в размер на 209 лв./тон.

В рамките на договорите за всички тези зони са уредени и останалите дейности по чистотата, включително зимната поддръжка.

Зона 3 (“Подуяне”, “Слатина”, “Изгрев”) – работа в кризисен режим

Зона 3 остава единствената зона в кризисен режим, обслужвана с общински капацитет:

в “Слатина” и “Подуяне” – чрез Столичното предприятие за третиране на отпадъци;

в “Изгрев” – със собствен капацитет на районната администрация и финансова подкрепа от Столичната община.

Трайни решения

Паралелно с временните решения, Столична община продължава да отстоява решенията си пред Върховния административен съд. Работи се за развиване и разширяване на общинския капацитет, за да се балансира зависимостта и да се осигури конкуренция на външните изпълнители. Друг основен приоритет е разминаването на сроковете на бъдещите договори, за да не се допуска подобна криза, породена от едновременното им изтичане, както и залагането на по-високи изисквания за качество, отчетност и контрол в новите контракти.

Общината ще продължи да информира своевременно за напредъка, като водещ приоритет остава непрекъсваемостта на услугата и защитата на обществения интерес, въпреки временните неудобства.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    4 1 Отговор
    у тоя шоплук само 60клуци

    10:32 08.01.2026

  • 2 Българин

    3 0 Отговор
    И тоя мокър боклук като е двойно по- тежък от снега и дъжда къде отива цената ???Пак двойно !!

    Коментиран от #8

    10:32 08.01.2026

  • 3 Супер новина

    3 0 Отговор
    веднага съобщете на би Би си, си Ен Ен и Ню Йорк Таймс

    10:33 08.01.2026

  • 4 Цели

    3 0 Отговор
    9, ехаа

    10:34 08.01.2026

  • 5 замислен

    1 0 Отговор
    Хипер мега малоумно изпълнение! Камиона минава на 2 седмици и до всяка купчина стои по 20-25 минути за да може 6-8 човека да събират това което е натрупано до контейнерите, да го вкарват в контейнер и после да се вдига този контейнер в камиона. В същото време ако минаваше камион на 3-4 дни щеше с 2-ма човека да прибира боклука от същото място за 3 минути! Не са малко камионите а е лоша организацията!

    10:45 08.01.2026

  • 6 НЯМА КРИЗА

    0 0 Отговор
    С БОКЛУКА!
    Терзиев!!!

    10:45 08.01.2026

  • 7 007 лиценз ту кил

    0 0 Отговор
    И един розов еднорог си хрупа трева в градинката.

    10:49 08.01.2026

  • 8 Порно

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    В Подуяне от 30 декември не са събирали сметта, около кофите е планини. Явно чакаха да завали

    10:50 08.01.2026

  • 9 Да бе да

    0 0 Отговор
    Госпожо елате на мойта улица в Подуяне да видите кофите ни.Няма извозвоне от края на ноември.Всъщност мина веднъж някакво камионче което взе боклука само от пласмасовите кофи.Нашите са железни.Оттогава,ни вест,ни кост от боклукчии.

    10:54 08.01.2026

  • 10 Гост

    0 0 Отговор
    Снимката ви не е актуална, защото в момента контейнерите в Подуяне не се виждат от камарата с боклуци, стесняваща вече улиците и паркингите, а вятъра ги разнася из целия град! Днес малко снега ги свали на земята! Некадърният кмет да обяви безпомощност, бедствено положение и да подава оснавка, заедно с целия си антураж от замове и районни! Да се намесва армията и гражданска защита да извозват боклука, защото положението е бедствено и има опасност да плъзнат болести и зарази...

    10:54 08.01.2026

