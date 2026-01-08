Новини
Гръцките фермери изпълниха заканата си за блокада на всички гранични пунктове

8 Януари, 2026 08:45, обновена 8 Януари, 2026 10:54 2 328 39

  • блокада-
  • фермери-
  • гърция-
  • граница

Протестиращите отхвърлиха предложенията на правителството и настояват за субсидии и данъчни облекчения

Гръцките фермери изпълниха заканата си за блокада на всички гранични пунктове - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Гръцките фермери изпълниха заканата си и парализираха движението през граничните пунктове "Илинден – Ексохи" и "Капитан Петко Войвода", а напрежението на "Кулата" остава критично​ днес. Блокадата, която започна като предупредителен протест, прерасна в пълна транспортна обсада, спирайки тежкотоварния трафик над 12 тона и оставяйки десетки шофьори в капан на пътя, предупреди АПИ.

Исканията на гръцките фермери включват незабавно изплащане на дължимите европейски субсидии, гарантирани минимални цени за основните селскостопански продукти, които да покриват производствените разходи, както и премахване или намаляване на ДДС и други такси, които са в тежест на земеделците.

Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) потвърди, че движението по път II-19 Симитли – Гоце Делчев е преустановено, като водачите са принудени да изчакват на място без яснота кога ще бъдат пропуснати. Кризата обхваща и другите ключови артерии – блокиран е и пунктът "Капитан Петко Войвода", а напрежението на "Кулата" остава критично.

Решението за радикалните действия бе взето на инфарктна среща в Малгара край Солун, където лидерите на 57 протестни блокади се обединиха около стратегията "да срежат Гърция на две". Земеделците обявиха 48-часова пълна блокада на магистрали и гранични пунктове, която ще продължи днес и утре (9 януари).

"Няма да отстъпим, докато правителството не плати цената за своите грешки," заявиха представители на протестиращите, цитирани от гръцкия вестник "Катимерини".

В основата на бунта не стои просто забавяне на пари, а грандиозен корупционен скандал в гръцката разплащателна агенция ОПЕКЕПЕ. Европейската прокуратура разкри схема с фиктивни пасища и „мъртви души“ животни, довела до дефицит от близо 600 милиона евро и замразяване на европейските субсидии. Сега фермерите искат държавата да покрие липсите, докато чакат реформите.

Хаосът по границата предизвика остра реакция от София. Министерството на външните работи изпрати официална дипломатическа нота до Атина, в която настоява за незабавни мерки. В документа се подчертава, че продължителното блокиране на границата нарушава правото на ЕС за свободно движение на стоки и нанася тежки икономически щети на българския бизнес.

Към момента опашките от камиони продължават да растат, а шофьорите стават заложници на вътрешнополитическия конфликт в Гърция.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ивелин Михайлов

    57 4 Отговор
    А тукашните овце им и зклаха овцете и стадата и нищо🤣

    Коментиран от #23

    08:49 08.01.2026

  • 2 Бойко Българоубиец

    52 5 Отговор
    Тука няма фермери щото за 17 години успях да ги унищожа до крак 😏🤩 ГЕРБ ПОБЕДА!

    Коментиран от #21

    08:50 08.01.2026

  • 3 Ивелин Михайлов

    20 5 Отговор
    Расташки е блокирал сметките на Киро Брейка. Мечоците в лицето на адвокат Расташки искат да откраднат парите, които Киро събира за дарения на деца. Гръцките фермери са следващите, които ще бъдат ограбени, мургавите гелосани мечоци не се спират пред нищо.

    Коментиран от #22

    08:50 08.01.2026

  • 4 браво на гърците

    43 3 Отговор
    така се действа срещу мафия, даже е малко

    08:52 08.01.2026

  • 5 Еее,ама

    43 2 Отговор
    Вчера Росен каза,че се е договорил и блокада нема да има!Бръсне го някой за муха!

    08:55 08.01.2026

  • 6 Въпросително

    33 2 Отговор
    А защо не блокират и пистите на летищата, има много товарни полети?

    Коментиран от #10, #15

    08:58 08.01.2026

  • 7 Да,

    5 1 Отговор
    със скари!

    08:58 08.01.2026

  • 8 Отговор на Брюксел

    35 3 Отговор
    Пари няма!!!! Печатницата блокира и хартията свърши даже на българите дадохме старо евро.Обадете се на Украината.

    09:01 08.01.2026

  • 9 малаците що не се пробват в атина

    19 3 Отговор
    щото ще ги разпердушинят набързо както направиха в крит
    а че карат ганчо и ганка да чакат с часове не е приоритет на гръция

    09:04 08.01.2026

  • 10 Защото,

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Въпросително":

    преди да влезеш на летище има ограждения и пропусквателни пунктове. И това се е случвало, ето защо по-късно във времето са взете мерки във всички държави.

    09:05 08.01.2026

  • 11 Върл русофил

    3 8 Отговор
    Да затварят всички граници, и без тва ние ходим само в сочи и анапа на почивка!

    09:06 08.01.2026

  • 12 Ртъ

    16 3 Отговор
    Гърция е страна с много фермери и земеделски работници които се чудят как да си прекарват времето през зимата $$$

    09:07 08.01.2026

  • 13 Перо

    11 0 Отговор
    БГ селтици и мутри от морето се кръстят, това да продължи до септември/октомври т.г. Да, ама не! Пак ще има духане на супата!

    09:19 08.01.2026

  • 14 Е, нали Ламаринов договори

    20 0 Отговор
    Вдигане на блокадата?
    И какво става сега? Затварят и леките коли.
    Този резил повече не се търпи.
    Трябва да спрем този костинбротски престъпник да се разхожда по света и да ни излага!

    09:22 08.01.2026

  • 15 Защото това е наказателна

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "Въпросително":

    Операция на Брюксел срещу Еврото

    09:24 08.01.2026

  • 16 Тракиец 🇺🇦

    9 11 Отговор
    Аман от Тея РЕКИТЬОРИ всяка година по това време едно и също....то поне зеленчуците им да бяха нещо еми то само пластмаса и пестицидови отрови.. доматите им са със супер ниско качество.ни вкус ни мирис ни нищо...

    Коментиран от #17, #26

    09:25 08.01.2026

  • 17 Последния Софиянец

    9 2 Отговор

    До коментар #16 от "Тракиец 🇺🇦":

    С парите за фермерите са купени имения и Ферарита.

    09:27 08.01.2026

  • 18 Kaлпазанин

    9 0 Отговор
    Нашите отдавна са милионери ,за какво да стачкуват

    09:31 08.01.2026

  • 19 Точно така

    2 0 Отговор
    И на влаковете

    09:39 08.01.2026

  • 20 тировата турско гръцка сбирщина

    4 2 Отговор
    пак ще е недоволна . като виснат 5-6 дена на улицата . фермери бедняци . цял живот си стачкуват . гръцките мандарини и грозде и портокали им носят долари .

    09:39 08.01.2026

  • 21 Едва ли...

    1 12 Отговор

    До коментар #2 от "Бойко Българоубиец":

    Всичкият бизнес през последните 20 години е израснал при ББ. Това е неоспорим факт. Да целуват ръка!

    Коментиран от #24

    09:41 08.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Муцитакис не позна

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ивелин Михайлов":

    Каза, че щял да оправи нещата до 2-3 дена..Някаква мощна сила дърпа конците на фермерите..

    09:43 08.01.2026

  • 24 Програмист

    14 2 Отговор

    До коментар #21 от "Едва ли...":

    Всичкият бизнес избяга бе гербарино 🤣🤣🤣 само гербавите неграмотни мутри останахте!

    09:58 08.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 За ком 16

    10 3 Отговор

    До коментар #16 от "Тракиец 🇺🇦":

    Ами искай от нашите лакоми г,зз ове да ти произвеждат чиста продукция,бе? Кво си се втренчил в чинията насъседите.Ще ядеш гръцки и турски зеленчуци,защото тук зърнарите и волтаците превзеха де що има читава земя.А онези който произвеждат по читави зеленчуци,искат майка и баща за килограм домати,дори в разгара на лятото.Не става през август- септември.,да ми иска 5,50 лв за килограм домати.Евалла на гърците.Така се действа! Но там са нация,от векове.Доказали са го още при нахлуването на Османлиите.Единствено те,продължиха да се съпротивляват ,да се бият цели 8 години,след като Ганчо е свалил гащи,още след първите месеци.

    10:02 08.01.2026

  • 27 Хмм

    3 3 Отговор
    гърците свикнаха да получават ткива високи субсидии, че сваляха цените и подбиваха пазара

    10:10 08.01.2026

  • 28 Учудващо!

    2 2 Отговор
    Мицотакис не им ли обясни, че е време да си фалират, за да не харчат излишно държавни пари за нищо?
    Нито една нормална държава няма да се съгласи с такива искания.

    10:13 08.01.2026

  • 29 И всчко тоа на гърба на България

    2 5 Отговор
    Задължително съд в Хага или за в бъдеще при сключване на договори, смяна на маршрута през Турция или Македония - Албания. Това ще лиши Гърците от митнически доходи и от преминеаването на тирове, камиони.
    Второ, Българските курортисти да е пенасочат към Турски курорти, може и Италианки през маршрути извън Гърция.
    Правитеството няма защо да чака, а да действа.
    Някога Симеон е водил война заради Солунския пазар. Сега война неможе, а чрез нова маршрутизация.

    Коментиран от #34

    10:46 08.01.2026

  • 30 Данко Харсъзина

    8 2 Отговор
    Гърците са си на гръцка територия. При това поне половината протестиращи са българи.

    10:54 08.01.2026

  • 31 456

    3 5 Отговор
    Тези защо не затворят и граничните пунктове с Турция например? Желязков ,докога ще мълчи за безобразията на гърците? България да поиска обезщетения от Гърция, нещо? И на тези византиици ли ще целюва онова нещо?

    10:59 08.01.2026

  • 32 ООрана държава

    5 2 Отговор
    Във франция париж е под блокада, а тук селяндура грък затваря гранични пунктове с което ни нанася финансови щети, да ходят да си затварят атина

    11:16 08.01.2026

  • 33 Росинант Джилезов

    3 0 Отговор
    Пак уредих всичко!

    11:19 08.01.2026

  • 34 Ти що за малоумник

    6 0 Отговор

    До коментар #29 от "И всчко тоа на гърба на България":

    си бе ? Гърците правят и ще правят това което смятат, че е полезно за тях, ти защо мислиш, че гърците трябва да свършат твоята работа вместо тяхната и защо трябва ти да вземаш отношение по чужда сметка ? България е бедна държава защото множеството е от такива като теб умствени тумори, а не от интелигентна прослойка ! Мисли за българските възможности вече за оцеляване и остави гърците да правят това което те решат ! Бездарник главозамаян !

    11:20 08.01.2026

  • 35 Емигрант

    4 0 Отговор
    Тук сборище на умствени недъзи ли е бе ? Какво се месите на гърците, те са на своя територия и правят това което смятат, че е полезно за тях, за вас ли трябва да мислят гърците, да ви оправят скапаната държава управлявана от мутри, мафиоти и разни крадци посочени в списък представен на целия свят ? Как така на вас все някой друг ви е виновен бе бездарници ? До кога ще гледате в "чуждите паници", докога ще мислите, че сте единствени на този свят ? И да, вече сте единствени, но по БЕДНОСТ защото сте проссти и не можете да го осъзнаете това !

    11:27 08.01.2026

  • 36 Само така

    1 0 Отговор
    Браво на каракачаните! Протести до дупка срещу брюкселските марионетки!

    11:31 08.01.2026

  • 37 Гръцките фермери

    2 0 Отговор
    не са като българските да вярват на обещания и веднага да прекратяват стачните си действия, те се борят до край, до победа, докато постигнат това което искат ! Българските "клекват" веднага когато не трибуната се появи политик и им обещае половината само от това за което протестират и искат ! Половината, че има случаи и това не получават и спират протеста, в името на ТОЛЕРАСТИЯТА, ха ха ха .....

    11:40 08.01.2026

  • 38 Не гледай

    4 0 Отговор
    в канчето на другият. Основен принцип в демократичното общество. Гъркът ще прави каквото трябва да защити поминъкът си. Той е на собствената си земя и някакви бг мърльовци не могат копче да му кажат, нито акъл да му дават.

    11:48 08.01.2026

  • 39 Анонимен

    0 0 Отговор
    Хубаво, че са гърците и франсетата, да покажат как се стачкува. От 2010г не съм платил по-ниска рента от 100лв, през 2022 платих 150лв рента. Всичко живо ни плюе и мрази, включително и хората, на които плащаме ренти. Нямам обяснение за този феномен. Тук имаше протести и всички комемтари бяха колко били алчни земеделците. Скоро всеки ще си гледа сам земята и това е.

    12:44 08.01.2026

