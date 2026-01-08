Гръцките фермери изпълниха заканата си за блокада на всички гранични пунктове

Гръцките фермери изпълниха заканата си и парализираха движението през граничните пунктове "Илинден – Ексохи" и "Капитан Петко Войвода", а напрежението на "Кулата" остава критично​ днес. Блокадата, която започна като предупредителен протест, прерасна в пълна транспортна обсада, спирайки тежкотоварния трафик над 12 тона и оставяйки десетки шофьори в капан на пътя, предупреди АПИ.

Исканията на гръцките фермери включват незабавно изплащане на дължимите европейски субсидии, гарантирани минимални цени за основните селскостопански продукти, които да покриват производствените разходи, както и премахване или намаляване на ДДС и други такси, които са в тежест на земеделците.

Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) потвърди, че движението по път II-19 Симитли – Гоце Делчев е преустановено, като водачите са принудени да изчакват на място без яснота кога ще бъдат пропуснати. Кризата обхваща и другите ключови артерии – блокиран е и пунктът "Капитан Петко Войвода", а напрежението на "Кулата" остава критично.

Решението за радикалните действия бе взето на инфарктна среща в Малгара край Солун, където лидерите на 57 протестни блокади се обединиха около стратегията "да срежат Гърция на две". Земеделците обявиха 48-часова пълна блокада на магистрали и гранични пунктове, която ще продължи днес и утре (9 януари).

"Няма да отстъпим, докато правителството не плати цената за своите грешки," заявиха представители на протестиращите, цитирани от гръцкия вестник "Катимерини".

В основата на бунта не стои просто забавяне на пари, а грандиозен корупционен скандал в гръцката разплащателна агенция ОПЕКЕПЕ. Европейската прокуратура разкри схема с фиктивни пасища и „мъртви души“ животни, довела до дефицит от близо 600 милиона евро и замразяване на европейските субсидии. Сега фермерите искат държавата да покрие липсите, докато чакат реформите.

Хаосът по границата предизвика остра реакция от София. Министерството на външните работи изпрати официална дипломатическа нота до Атина, в която настоява за незабавни мерки. В документа се подчертава, че продължителното блокиране на границата нарушава правото на ЕС за свободно движение на стоки и нанася тежки икономически щети на българския бизнес.

Към момента опашките от камиони продължават да растат, а шофьорите стават заложници на вътрешнополитическия конфликт в Гърция.