Гръцките фермери изпълниха заканата си за блокада на всички гранични пунктове

Гръцките фермери изпълниха заканата си и парализираха движението през граничните пунктове "Илинден – Ексохи" и "Капитан Петко Войвода", а напрежението на "Кулата" остава критично днес. Блокадата, която започна като предупредителен протест, прерасна в пълна транспортна обсада, спирайки тежкотоварния трафик над 12 тона и оставяйки десетки шофьори в капан на пътя, предупреди АПИ.
Исканията на гръцките фермери включват незабавно изплащане на дължимите европейски субсидии, гарантирани минимални цени за основните селскостопански продукти, които да покриват производствените разходи, както и премахване или намаляване на ДДС и други такси, които са в тежест на земеделците.
Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) потвърди, че движението по път II-19 Симитли – Гоце Делчев е преустановено, като водачите са принудени да изчакват на място без яснота кога ще бъдат пропуснати. Кризата обхваща и другите ключови артерии – блокиран е и пунктът "Капитан Петко Войвода", а напрежението на "Кулата" остава критично.
Решението за радикалните действия бе взето на инфарктна среща в Малгара край Солун, където лидерите на 57 протестни блокади се обединиха около стратегията "да срежат Гърция на две". Земеделците обявиха 48-часова пълна блокада на магистрали и гранични пунктове, която ще продължи днес и утре (9 януари).
"Няма да отстъпим, докато правителството не плати цената за своите грешки," заявиха представители на протестиращите, цитирани от гръцкия вестник "Катимерини".
В основата на бунта не стои просто забавяне на пари, а грандиозен корупционен скандал в гръцката разплащателна агенция ОПЕКЕПЕ. Европейската прокуратура разкри схема с фиктивни пасища и „мъртви души“ животни, довела до дефицит от близо 600 милиона евро и замразяване на европейските субсидии. Сега фермерите искат държавата да покрие липсите, докато чакат реформите.
Хаосът по границата предизвика остра реакция от София. Министерството на външните работи изпрати официална дипломатическа нота до Атина, в която настоява за незабавни мерки. В документа се подчертава, че продължителното блокиране на границата нарушава правото на ЕС за свободно движение на стоки и нанася тежки икономически щети на българския бизнес.
Към момента опашките от камиони продължават да растат, а шофьорите стават заложници на вътрешнополитическия конфликт в Гърция.
1 Ивелин Михайлов
Коментиран от #23
08:49 08.01.2026
2 Бойко Българоубиец
Коментиран от #21
08:50 08.01.2026
3 Ивелин Михайлов
Коментиран от #22
08:50 08.01.2026
4 браво на гърците
08:52 08.01.2026
5 Еее,ама
08:55 08.01.2026
6 Въпросително
Коментиран от #10, #15
08:58 08.01.2026
7 Да,
08:58 08.01.2026
8 Отговор на Брюксел
09:01 08.01.2026
9 малаците що не се пробват в атина
а че карат ганчо и ганка да чакат с часове не е приоритет на гръция
09:04 08.01.2026
10 Защото,
До коментар #6 от "Въпросително":преди да влезеш на летище има ограждения и пропусквателни пунктове. И това се е случвало, ето защо по-късно във времето са взете мерки във всички държави.
09:05 08.01.2026
11 Върл русофил
09:06 08.01.2026
12 Ртъ
09:07 08.01.2026
13 Перо
09:19 08.01.2026
14 Е, нали Ламаринов договори
И какво става сега? Затварят и леките коли.
Този резил повече не се търпи.
Трябва да спрем този костинбротски престъпник да се разхожда по света и да ни излага!
09:22 08.01.2026
15 Защото това е наказателна
До коментар #6 от "Въпросително":Операция на Брюксел срещу Еврото
09:24 08.01.2026
16 Тракиец 🇺🇦
Коментиран от #17, #26
09:25 08.01.2026
17 Последния Софиянец
До коментар #16 от "Тракиец 🇺🇦":С парите за фермерите са купени имения и Ферарита.
09:27 08.01.2026
18 Kaлпазанин
09:31 08.01.2026
19 Точно така
09:39 08.01.2026
20 тировата турско гръцка сбирщина
09:39 08.01.2026
21 Едва ли...
До коментар #2 от "Бойко Българоубиец":Всичкият бизнес през последните 20 години е израснал при ББ. Това е неоспорим факт. Да целуват ръка!
Коментиран от #24
09:41 08.01.2026
23 Муцитакис не позна
До коментар #1 от "Ивелин Михайлов":Каза, че щял да оправи нещата до 2-3 дена..Някаква мощна сила дърпа конците на фермерите..
09:43 08.01.2026
24 Програмист
До коментар #21 от "Едва ли...":Всичкият бизнес избяга бе гербарино 🤣🤣🤣 само гербавите неграмотни мутри останахте!
09:58 08.01.2026
26 За ком 16
До коментар #16 от "Тракиец 🇺🇦":Ами искай от нашите лакоми г,зз ове да ти произвеждат чиста продукция,бе? Кво си се втренчил в чинията насъседите.Ще ядеш гръцки и турски зеленчуци,защото тук зърнарите и волтаците превзеха де що има читава земя.А онези който произвеждат по читави зеленчуци,искат майка и баща за килограм домати,дори в разгара на лятото.Не става през август- септември.,да ми иска 5,50 лв за килограм домати.Евалла на гърците.Така се действа! Но там са нация,от векове.Доказали са го още при нахлуването на Османлиите.Единствено те,продължиха да се съпротивляват ,да се бият цели 8 години,след като Ганчо е свалил гащи,още след първите месеци.
10:02 08.01.2026
27 Хмм
10:10 08.01.2026
28 Учудващо!
Нито една нормална държава няма да се съгласи с такива искания.
10:13 08.01.2026
29 И всчко тоа на гърба на България
Второ, Българските курортисти да е пенасочат към Турски курорти, може и Италианки през маршрути извън Гърция.
Правитеството няма защо да чака, а да действа.
Някога Симеон е водил война заради Солунския пазар. Сега война неможе, а чрез нова маршрутизация.
Коментиран от #34
10:46 08.01.2026
30 Данко Харсъзина
10:54 08.01.2026
31 456
10:59 08.01.2026
32 ООрана държава
11:16 08.01.2026
33 Росинант Джилезов
11:19 08.01.2026
34 Ти що за малоумник
До коментар #29 от "И всчко тоа на гърба на България":си бе ? Гърците правят и ще правят това което смятат, че е полезно за тях, ти защо мислиш, че гърците трябва да свършат твоята работа вместо тяхната и защо трябва ти да вземаш отношение по чужда сметка ? България е бедна държава защото множеството е от такива като теб умствени тумори, а не от интелигентна прослойка ! Мисли за българските възможности вече за оцеляване и остави гърците да правят това което те решат ! Бездарник главозамаян !
11:20 08.01.2026
35 Емигрант
11:27 08.01.2026
36 Само така
11:31 08.01.2026
37 Гръцките фермери
11:40 08.01.2026
38 Не гледай
11:48 08.01.2026
39 Анонимен
12:44 08.01.2026