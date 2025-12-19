bTV сваля Мария Цънцарова от екран, Ивайло Мирчев я защити

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев алармира, че журналистът и водещ на един от сутрешните блокове - Мария Цънцарова, ще бъде свалена от екран от bTV, съобщи news.bg.

"Така се получава, защото в телевизиите собственост имат и мобилните оператори, на които определени хора, лидери на парламентарни групи, които казват какво да има и какво да няма по новините", посочи той от трибуната на парламента.

По думите му в България няма свобода, а "институциите и медиите са превзети". "Един независим български журналист е уволнен от частна медия, която е под контрола на Делян Пеевски. Нашата работа и работата на хората, които протестират е да изметем този, който звъни на шефката на мобилните оператори какво да има в новините и какво не", коментира Мирчев.

Той заяви, че ПП-ДБ ще се бори "дотогава, докогато Пеевски не бъде изметен от българската политика и докато Борисов не си получи заслуженото".

По-рано днес "Капитал" публикува информация, че в дните преди Коледа bTV опитва да се освободи от водещата на сутрешния блок на медията.

Оттам цитират свои източници в телевизията, според които Цънцарова е била извикана на разговор с ръководството на bTV, на които е присъствал изпълнителният директор Ралф Бартолайт, като по време на разговора на журналистката са били представени няколко възможности.

"Сега" публикува подобна информация, според която освен Цънцарова, от сутрешния блок на телевизията ще бъде свален и екранният ѝ партньор Златимир Йочев, като това ще бъде част от промяна в публицистичните формати на телевизията.

Засега от bTV не са коментирали информациите по случая.

Днес самата Цънцарова и Йочев водеха предаването "Тази сутрин".