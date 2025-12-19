Новини
bTV сваля Мария Цънцарова от екран, Ивайло Мирчев я защити

bTV сваля Мария Цънцарова от екран, Ивайло Мирчев я защити

19 Декември, 2025

На Цънцарова са били предложени няколко варианта с една обща цел – тя повече да не води предаването, като е настоявано решението да влезе в сила незабавно и тя да бъде свалена от ефир веднага след постигането на договорка

bTV сваля Мария Цънцарова от екран, Ивайло Мирчев я защити - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев алармира, че журналистът и водещ на един от сутрешните блокове - Мария Цънцарова, ще бъде свалена от екран от bTV, съобщи news.bg.

"Така се получава, защото в телевизиите собственост имат и мобилните оператори, на които определени хора, лидери на парламентарни групи, които казват какво да има и какво да няма по новините", посочи той от трибуната на парламента.

По думите му в България няма свобода, а "институциите и медиите са превзети". "Един независим български журналист е уволнен от частна медия, която е под контрола на Делян Пеевски. Нашата работа и работата на хората, които протестират е да изметем този, който звъни на шефката на мобилните оператори какво да има в новините и какво не", коментира Мирчев.

Той заяви, че ПП-ДБ ще се бори "дотогава, докогато Пеевски не бъде изметен от българската политика и докато Борисов не си получи заслуженото".

По-рано днес "Капитал" публикува информация, че в дните преди Коледа bTV опитва да се освободи от водещата на сутрешния блок на медията.

Оттам цитират свои източници в телевизията, според които Цънцарова е била извикана на разговор с ръководството на bTV, на които е присъствал изпълнителният директор Ралф Бартолайт, като по време на разговора на журналистката са били представени няколко възможности.

"Сега" публикува подобна информация, според която освен Цънцарова, от сутрешния блок на телевизията ще бъде свален и екранният ѝ партньор Златимир Йочев, като това ще бъде част от промяна в публицистичните формати на телевизията.

Засега от bTV не са коментирали информациите по случая.

Днес самата Цънцарова и Йочев водеха предаването "Тази сутрин".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Куха

    33 10 Отговор
    и злобна , няма нормален , който би искал да я гледа и слуша !

    12:28 19.12.2025

  • 3 Анджо

    11 18 Отговор
    Диктатурата настъпва. Кой е тоя да командва в частна телевизия.

    Коментиран от #5, #47

    12:30 19.12.2025

  • 4 Анджо

    21 8 Отговор
    Време е да изметем шарлатаните.

    12:32 19.12.2025

  • 5 честен ционист

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Анджо":

    Тази телевизия е собственост на един китайски консорциум в Шанхай.

    Коментиран от #15

    12:32 19.12.2025

  • 6 хихи

    23 3 Отговор
    Най-после...

    12:32 19.12.2025

  • 7 Ауууу

    26 6 Отговор
    Чудесно , тя без това е злобно и нахално същество.

    12:33 19.12.2025

  • 8 Коко

    26 3 Отговор
    Бтв-то е за закриване и нова и канала.Това е развъдник за разврат простотия и промиване на мозъци.

    Коментиран от #16

    12:33 19.12.2025

  • 9 Коня Солтуклиева

    20 2 Отговор
    "... Един независим български журналист е уволнен от частна медия, която е.."
    .... Цънцарова е много работи, но независима и безпристрасна политически
    със сигурност не е!

    12:33 19.12.2025

  • 10 И Киев е Руски

    8 4 Отговор
    Това е добре но не е само тя тъпанар

    12:35 19.12.2025

  • 11 Хасковски каунь

    4 2 Отговор
    А на мен ми харесва. И :
    "..докато Борисов не си получи заслуженото"..." Ама ние го готвим да за съпруг на Асена.

    12:36 19.12.2025

  • 12 Промяна

    10 3 Отговор
    А В НОВА КОГА ТАМ ПОСТОЯННО ЗАБЛУЖДАВАТ В ПОЛЗА НА ШАРЛАТАНИТЕ И СЕ ДЪРЖАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО АРОГАНТНО КАТЯТ НЯКАКВИЛИЧНОСТИ ЗАЩИТАВАЙКИ ШАРЛАТАНИЯТА НОВА НЕ СТЕ САМО ВИЕ ТУК СЪБУДЕТЕ СЕ ГРАЖДАНСКИ ПРОТЕСТ СРЕЩУ ВАС КОГА

    12:36 19.12.2025

  • 13 Мъчно ми е

    6 3 Отговор
    Така го точех сутрин за Цънцара

    Коментиран от #18, #21

    12:36 19.12.2025

  • 14 БеГемот

    12 12 Отговор
    Ми не знам каква е ама е една от малкото която задава директни въпроси и настоява за отговор...

    Коментиран от #31

    12:37 19.12.2025

  • 15 Промяна

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    АСЕН ВАСИЛЕВ РАБОТИ С КИТАЙЦИТЕ ИМА ФИРМИ

    12:43 19.12.2025

  • 16 хаха

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "Коко":

    слакайте радиоточките копейки с директно предаване от волдемор масква

    Коментиран от #34

    12:43 19.12.2025

  • 17 Българин

    3 15 Отговор
    най-добрата журналистка

    12:43 19.12.2025

  • 18 Абе

    12 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мъчно ми е":

    И синопТички вече нема като ората.

    Коментиран от #25

    12:44 19.12.2025

  • 19 Коментиращ

    18 2 Отговор
    Цънцето със злобното си отношение към инакомислещите, дето не се кланят на шорош, и слугинажното си отношение към античовеци, като Мирчев, Асен Василев, Кирцата и др подобни отрпки, спомогна доста за закриването на телевизии, като бтв и нова! Вече почти никой не ги гледа, та затова явно решиха да покажат, че започват да се вслушват в гласовете на хората по форумите, които ненавиждат антижурналисти като цънца, Любенов и Златарева!

    Същото важи и за т.нар. риалитита - за нищо не стават, но ги тикат за де.илизиране на аудиторията!

    12:44 19.12.2025

  • 20 Аз да си кажа правичката

    2 0 Отговор
    Тайно съм воайорствал без Цънцарова да знае

    12:45 19.12.2025

  • 21 Мутата

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мъчно ми е":

    Махни го тоа касъбаджак

    12:46 19.12.2025

  • 22 Механик

    3 8 Отговор
    и красива и умна-влюбен съм в нея

    12:46 19.12.2025

  • 23 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор
    Мирча Кришан успешно е заменил краставицата с Пеевски. Сладур.

    12:47 19.12.2025

  • 24 Изключително гадна мисирка

    9 2 Отговор
    Да се измита час по скоро също и оня каун чехльо дето само й приглася и нищо самостоятелно не казва....

    12:47 19.12.2025

  • 25 Гретиния

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Абе":

    Охоо , откога не жули.......ааа...... не белим на синоптички !

    12:47 19.12.2025

  • 26 Айде да свалим

    1 6 Отговор
    мафията, за да не може да сваля малкото останали свестни журналисти.

    Коментиран от #33

    12:48 19.12.2025

  • 27 Нима

    1 3 Отговор
    Нима имаме свобода на словото! --там Цънцарова им пречела.

    По червените форумчи Запада им противен!!!!!!

    12:48 19.12.2025

  • 28 Нима

    1 1 Отговор
    По думите му в България няма свобода, а "институциите и медиите са превзети".

    Коментиран от #39

    12:49 19.12.2025

  • 29 И още мисирки ООД

    6 1 Отговор
    Нито Мария Цънцарова, нито пък Златимир Йочев са подходящи за телевизия визуално, гласово и интелектуално.

    Коментиран от #32

    12:50 19.12.2025

  • 30 Аааааа

    6 1 Отговор
    Свалили от ефир най-наглата и определено добре платена (със сигурност платена от ГЕРБ или ПП)
    ,,журналистка" - в кавички, щото никога не е проявявала неутралност в изказ и диалогичност.
    Силата и, просташка компетентност с махленски маниери, ще бъде високо оценена в жълтата преса.
    Няма да се учудя, ако и дадат поле за изява и тук.
    Тържествувам, че ефирът ще се обогати след нейното напускане.

    12:50 19.12.2025

  • 31 Директни, но трябва да

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "БеГемот":

    бъдат и умни... Нивото на жениците, "водещи" предавания, е около махленското- тук визирам и тази, и Христина в БНТ 1, и Лора Крумова, Поля Златарева ( там елегантно се отърваха от доста некадърната нейна партньорка и, която сега я пробутват -кой и защо е друга тема-като говорителка- ), които са напълно изчерпени като компетентност... Човек трябва да знае кога да промени стола си...

    12:51 19.12.2025

  • 33 Промяна

    2 3 Отговор

    До коментар #26 от "Айде да свалим":

    АЙДЕ ДА СВАЛИМ САБОТАЖНИЦИТЕ ПРАВОСЪДИЕ ЗА САБОТАЖНИЦИТЕ СЕГА ВЪН НА ШАРЛАТАНИЯТА ЗАВЛАДЯЛА ТВ ИНТЕРНЕТ ТРОЛСКИ ФАБРИКИ ВЪРЛУВАТ ЗАПЛАШВАТ АЙДЕ ВЪН ЗАКОННОСТ

    Коментиран от #42

    12:51 19.12.2025

  • 35 Данко Харсъзина

    5 2 Отговор
    Цънцарица, кльощава и злобна. Не я гледам. Поне да имаше по масивен парапет, а то едно съвсем мъничко парапетче. Няма за какво да се хване човек...

    Коментиран от #43

    12:52 19.12.2025

  • 36 Иванчо

    0 3 Отговор
    Тъжно ми е за Марийка.

    12:52 19.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 хххххх

    2 0 Отговор
    Аз затова телевизия не гледам. Имам си нет, избирам си какво кога и няма кой да ми налага.

    12:54 19.12.2025

  • 41 Освен пенсиите.

    3 2 Отговор
    остана ли някой да гледа бТВ ?

    12:54 19.12.2025

  • 42 Ми пробвай се

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Промяна":

    ако ти стиска. Ела на площада и го поискай, чакаме те , боклук.

    12:54 19.12.2025

  • 44 Лондон

    4 2 Отговор
    Отдавна трябваше гова да се случи !!!
    Некомпетентна и зла !!!

    12:55 19.12.2025

  • 45 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор
    Не зная дали ви е направило впечатление, но всички кльощави жени са зли, злобни и арогантни. От тях струи омраза.

    12:55 19.12.2025

  • 46 Минувач

    4 2 Отговор
    ППДБ реват, но и те са същата мафия!
    ППДБ реват, защото Цънцарката е откровено зависима от ППДБ и към тях винаги е имала угодническо поведение, докато яко плюе всички останали. Трябва да бъде или за всички, или за никого!
    ППДБ явно искат да пробутат нова ала-бала с машините и затова САМО те искат мадуровките и БЕЗ контролно преброяване на отрязъците в преброителни секции. Без никакво контролно преброяване. Не сме забравили скандала с техния депутат и флашката за машините, за кодовете на машините. Гласят се да манипулират резултатите, схемата е ясна - гласуваш примерно за Възраждане, машината ти печата разсписка за Възраждане, която получаваш и всичко уж е наред. Обаче в кодовете на машината има заложен софтуер примерно след всеки 100-ен глас за Възраждане, 20 да отидат в ППДБ, 5 в ГЕРБ, 5 в ДПС, а за Възраждане от 100 валидни гласа да се запишат в паметта само 70, другите 30 за други партии. И, ако няма контролно преброяване на разписките, НИКОЙ няма и да разбере. Това искат ППДБ и странно, защо се страхуват от бреброяване, където дори и да се драска, няма значение, защото е само за сверка. Правеха ала-бала, сега искат пак!

    12:57 19.12.2025

  • 47 Жбръц

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Анджо":

    Как " кой" приятел? Отговора е онзи/ онези ,който снасят по десет бона,за минута рекламно време.В тях е хляба и ножа.Без тях този Бортлайт( и той самия е поставена пионка) са тотал щета ,без рекламите.Защо мислиш,че СЕМкаджиите им увеличиха със закон,времето от 5 на 15 минути ,за реклами? Свидетели сме,че през няколко минути,се включват пакетно дузина реклами.Въртят плътно по 7-10 минути,и след десетина минути,отново.Това са десетки милиони на месец.А ние- офф,сете сме задължени да изгледаме един филм,който реално е с времетраене 1ч,30 минути,за цяла вечер.Всеки от собствениците играе за някоя от партиите.Според това,колко " снасят" нейни спонсори,като реклама.Независима медия няма! Включително държавната бнт.

    13:00 19.12.2025

  • 48 Данко Харсъзина

    0 3 Отговор
    Когато бях студент се занимавах и с кощрамби. Тогава бях като ураган. Отнасях всичко което е женско, младо, старо, омъжено, разведено, всичко минаваше през леглото. Бях неразумен...

    13:02 19.12.2025

  • 49 Дългоочаквано решение,Браво !

    3 1 Отговор
    Най после на това извращение да се тури край. Прекалено дълго продължи тази отврат в ефира. Поздравления за решението !

    13:02 19.12.2025

  • 50 Мнение

    3 2 Отговор
    Заради нея не гледам сутрешния им блок. Дребно заядливо същество, а и инфото не е ново и е от преди няколко седмици.

    13:03 19.12.2025

  • 51 Много нечистоплътност!

    2 1 Отговор
    В буквален смисъл.
    Грозно и гнусно е да показваш от упор
    от близък екран и тв план....
    свивките на подмишниците си!
    Навличайки блузи и рокли ... без ръкав
    от какъв зор или цел?
    Да я забележат или да отвращава зрителите?
    Браво на шефовете на бТВ -
    да пратят да прави предаване, в което
    да може да се показва направо по сутиен!
    С една дума - НЕПРИЯТНА персона.
    Както и този до нея с незапомнящо се име....

    13:06 19.12.2025

