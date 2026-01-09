Новини
​Българи избират летището в Скопие заради липса на директни полети до София

9 Януари, 2026 22:51 585 5

  • скопие-
  • летище-
  • полети-
  • българи

​Българи избират летището в Скопие заради липса на директни полети до София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Летището в Скопие се утвърждава като предпочитана транспортна алтернатива за българите от Югозападна България, измествайки столичното летище в София. Ниските цени на билетите и новата пътна инфраструктура в Северна Македония привличат все повече сънародници, които работят или учат в Европа, съобщиха служители на ГКПП – Гюешево, цитирани от БНР.

Основният мотив за промяната в маршрута е икономически. Студентите и работещите в чужбина отчитат значително по-ниски разходи при пътуване през Скопие. Освен цената, фактор се оказва и времето. След като Северна Македония изгради 40-километровия високоскоростен път от Крива паланка до Куманово, достъпът от границата до летището в Скопие е значително ускорен.

"Разстоянието Скопие – Кюстендил, което е около 130 километра, вече се взима за около 40-50 минути по-бързо," коментират граничните служители.

Това съкращаване на времето, комбинирано с избягването на тежкия трафик и задръстванията в София, прави македонския маршрут по-атрактивен за живеещите в Кюстендил и региона. Роднините на пътуващите ги посрещат директно в македонската столица и ги транспортират обратно през ГКПП – Гюешево.

Тревожен сигнал за българската авиация е фактът, че част от пътниците са принудени да избират Скопие не само заради цената, а поради липса на алтернатива. Според информация от граничния пункт, студенти от Германия и работещи в Норвегия кацат в Скопие, защото от техните локации липсват директни полети до София.

"За някои това е единствената възможност, след като нямат полет до София," уточнява служител на пункта.

Тенденцията, която се наблюдаваше засилено по време на коледните и новогодишните празници, продължава и в началото на годината, очертавайки устойчива промяна в транспортните навици на българите от региона.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да бе

    7 2 Отговор
    Извинете, но това е тотална глупост.

    Коментиран от #4

    22:54 09.01.2026

  • 2 да ве да

    4 2 Отговор
    При тия нападения над българи на тази територия СМ тази стария звучи доста нелепо?

    22:59 09.01.2026

  • 3 Не бе

    3 0 Отговор
    Нашите подлоги продадоха летището затова ще духате супата и още нещо.

    23:00 09.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Питай

    3 0 Отговор
    Gейтака жиляскуф защо?

    23:02 09.01.2026

