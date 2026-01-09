​Българи избират летището в Скопие заради липса на директни полети до София

Летището в Скопие се утвърждава като предпочитана транспортна алтернатива за българите от Югозападна България, измествайки столичното летище в София. Ниските цени на билетите и новата пътна инфраструктура в Северна Македония привличат все повече сънародници, които работят или учат в Европа, съобщиха служители на ГКПП – Гюешево, цитирани от БНР.

Основният мотив за промяната в маршрута е икономически. Студентите и работещите в чужбина отчитат значително по-ниски разходи при пътуване през Скопие. Освен цената, фактор се оказва и времето. След като Северна Македония изгради 40-километровия високоскоростен път от Крива паланка до Куманово, достъпът от границата до летището в Скопие е значително ускорен.

"Разстоянието Скопие – Кюстендил, което е около 130 километра, вече се взима за около 40-50 минути по-бързо," коментират граничните служители.

Това съкращаване на времето, комбинирано с избягването на тежкия трафик и задръстванията в София, прави македонския маршрут по-атрактивен за живеещите в Кюстендил и региона. Роднините на пътуващите ги посрещат директно в македонската столица и ги транспортират обратно през ГКПП – Гюешево.

Тревожен сигнал за българската авиация е фактът, че част от пътниците са принудени да избират Скопие не само заради цената, а поради липса на алтернатива. Според информация от граничния пункт, студенти от Германия и работещи в Норвегия кацат в Скопие, защото от техните локации липсват директни полети до София.

"За някои това е единствената възможност, след като нямат полет до София," уточнява служител на пункта.

Тенденцията, която се наблюдаваше засилено по време на коледните и новогодишните празници, продължава и в началото на годината, очертавайки устойчива промяна в транспортните навици на българите от региона.