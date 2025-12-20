Новини
Българин е починал в център за задържане на Имиграционната и митническа служба на САЩ

20 Декември, 2025

МВнР разчита на разследващите органи в страната относно случая и ще продължи да следи развитието му

Снимка: БНТ
Министерството на външните работи пусна позиция, в която изказва искрени съболезнования на семейството и близките на български гражданин, починал на 15 декември в център за задържане на Имиграционната и митническа служба на САЩ в гр. Болдуин, щата Мичиган.

В позицията се казва още, че Генералното консулство на Република България в Чикаго МВнР оказва съдействие на близките и е в постоянен контакт с американските компетентни органи.

Министерството разчита на разследващите органи в страната относно случая и ще продължи да следи развитието му, с цел защита на правата и интересите на българските граждани в чужбина.


