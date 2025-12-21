Новини
Мая Манолова: Сканиращите машини не спират контролирания вот

Мая Манолова: Сканиращите машини не спират контролирания вот

21 Декември, 2025 15:14

Промените в Изборния кодекс ще са визитката на всяка партия - дали е чула протеста и иска нещо да се промени

Мая Манолова: Сканиращите машини не спират контролирания вот - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Машините дават най-точния резултат, когато не са само принтери, и това го доказаха изборите през последните години. Някои политици не си мерят приказките, ако наистина имаше "ала-бала", досега този човек, който го е правил, щеше да е открит дори от журналистите. Това коментира бившият омбудсман и настоящ лидер на "Изправи се, България" Мая Манолова.

Машините със скенери също ще имат софтуер и код, който ще се валидира - защо тогава тези броящи машини да са по-надеждни, попита тя. Всички партии, които искат сканиращи машини, искат да запазят контролирания и купен вот. Те не прекъсват индианската нишка, ще продължат в стаичките да се вадят предварително попълнени бюлетини, твърди Мая Манолова. Промените в Изборния кодекс ще са визитката на всяка партия - дали е чула протеста и иска нещо да се промени, заяви тя пред Би Ти Ви.

Според нея пускането на хартиена бюлетина в брояща машина се прави в някои бивши съветски републики и някои американски щати. Затова машинен вот с контролно броене на разписките е начинът, убедена е Манолова. Напомни, че при такова броене на юлските избори преди две години не са открити съществени разминавания, писа news.bg.

Манолова попита и как госпожицата от ИТН, "която проведе заседание за 26 секунди", говори за проведена "мистична, нелегална работна група", която намерила 6 оферти за такива сканиращи машини? Защо това не е обявено, как може подобни заседания да не са с участието на всички парламентарни партии и обществените организации, които бяха включени в дебата по изборните правила, попита бившият омбудсман.

Тя прогнозира голям протест, ако депутатите се откажат от машинното гласуване, както и голям отпор от настоящото мнозинство на промените в Изборния кодекс, които да осигурят честни избори. Протестът, свалил правителството, е най-здравословният обществен процес за последните 20 години и хората няма да позволят нищо да не се промени, рестартира ключовите системи в държавата - протестът иска България да стане нормална, демократична и правова държава, заяви тя. Младите хора няма да се откажат, имат достатъчно време пред себе си да излизат всеки път, когато поредният на власт ги излъже. така протестът се превърна в петата, гражданската власт, незаобиколим фактор, вярва Манолова.


България
  • 1 пешо

    9 2 Отговор
    да но спират неграмотните да гласуват

    Коментиран от #4

    15:17 21.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    3 5 Отговор
    Гласуване по телефона.Не могат да ходят по къщите.

    15:17 21.12.2025

  • 3 Ааа,тали ли?

    2 4 Отговор
    Добре

    15:18 21.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Направи ми впечатление че групите платени роми се оправят прекрасно с машините.Може би им правят обучение.

    Коментиран от #6, #9

    15:18 21.12.2025

  • 5 Ааа,така ли?

    1 3 Отговор
    Добре

    15:18 21.12.2025

  • 6 пешо

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    те и с банкоматите са така

    15:20 21.12.2025

  • 7 Попов

    5 2 Отговор
    Има все още действаща награда на този, който "хакне кода" на машинките - 10 000 €.
    Всеки може да се пробва.

    15:20 21.12.2025

  • 8 Поет

    8 1 Отговор
    На Запад редът не е герой,
    а скучен чиновник с работно време.
    Законът не се пазари,
    не пие кафе и не „влиза в положение“.
    А тук държавата е услуга,
    срещу правилния тон и плик.
    Крадецът е „успял човек“,
    а честният — наивник.

    15:21 21.12.2025

  • 9 пешо

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    поне да се ограничат гласовете от турция

    Коментиран от #14

    15:22 21.12.2025

  • 10 Цвете

    7 3 Отговор
    МЕРЗАВЦИТЕ В БИВШИЯ ПАРЛАМЕНТ ХИЧ ДА НЕ СИ И ПОМИСЛЯТ ЧЕ ЩЕ СЕ ОТКАЖЕМ ОТ МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ. ПРОСТО ЗАБРАВЕТЕ. ТОГАВА НАИСТИНА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ЩЕ ВИ ЛИНЧУВА ЯКО. ИГРИТЕ ПРИКЛЮЧИХА.СЕРИОЗНО ,ВНИМАВАЙТЕ В КАРТИНКАТА.🎃🐷🐖😡😠👎

    Коментиран от #12

    15:27 21.12.2025

  • 11 Цвете

    5 2 Отговор
    МЕРЗАВЦИТЕ В БИВШИЯ ПАРЛАМЕНТ ХИЧ ДА НЕ СИ И ПОМИСЛЯТ ЧЕ ЩЕ СЕ ОТКАЖЕМ ОТ МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ. ПРОСТО ЗАБРАВЕТЕ. ТОГАВА НАИСТИНА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ЩЕ ВИ ЛИНЧУВА ЯКО. ИГРИТЕ ПРИКЛЮЧИХА.СЕРИОЗНО ,ВНИМАВАЙТЕ В КАРТИНКАТА.🎃🐷🐖😡😠👎

    Коментиран от #15

    15:27 21.12.2025

  • 12 Той

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Цвете":

    Пак плашат гарите!

    15:29 21.12.2025

  • 13 НИЯ

    6 1 Отговор
    Да се спре туризма от нашата съседка Турция ,и си мисля,че всичко ще се нареди.От там е най силния поток на абсолютно неграмотни гласоподаватели които имат желание да командват България.

    15:30 21.12.2025

  • 14 Всичко е до организация

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "пешо":

    Може да стане, ако се гласува само в посолства и консулства, а не държавата Турция да прави изборите и изборните секции.

    15:30 21.12.2025

  • 15 Последния Софиянец

    2 5 Отговор

    До коментар #11 от "Цвете":

    ДС Терзиев му надписаха десетки хиляди гласове на машините.Само в училището където бях председател на избирателна комисия му надписаха 1000 гласа на машините.

    Коментиран от #16

    15:30 21.12.2025

  • 16 55 от Козлодуй

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    То няма секция с хиляда гласа общо . Лъжи с мярка.

    15:32 21.12.2025

  • 17 ПРОТЕСТИТЕ

    3 0 Отговор
    Няма спрът.
    Те са заради цялата малоумнища,която сътвориха боклуците парлаМЕНТАДЖИИ.

    15:32 21.12.2025

  • 18 чудесно

    5 1 Отговор
    Изтече гаранцията на изборните машини. Ще купуваме ли нови? Аз на бърникани отвътре машини не вярвам.

    15:33 21.12.2025

  • 19 проф. Константинов

    3 2 Отговор
    Машините устойчиво намалиха броя на гласуващите. Няма никакво съмнение, че това се дължи на машините, заяви пред БНР математикът проф. Михаил Константинов от Института по математика и механика към БАН.

    Според него в секциите, където има и машина, и хартия, по-малко от 30% от гласуващите избират машината.

    "Хората категорично не искат да гласуват с машини у нас. Никъде в Европа, с изключение на Брюксел, няма машинно гласуване, напомни проф. Константинов. Той определи като мит тезата за високия брой недействителни гласове при хартиен вот, като даде пример с изборите през 2017 г., когато без машини делът е бил малко над 3%. За сравнение в Германия са 2%.

    "По секциите виждаме хората, които вече са решили да гласуват с машина и те се справят. Не виждаме онези, които се опасяват и не отиват да гласуват", изтъкна проф. Константинов. И попита защо няма проучване по какви причини намалява избирателната активност.

    15:34 21.12.2025

  • 20 ококор

    3 1 Отговор
    cлeд мaлкo aлaбaлa c кoдa нa мaшинитe и флaшкитe нa пpoлeт пп-дб-тaтa пaк cядaмe в cкyтa нa пeeвcки и щe пиeм мaзнo тypcкo кaфe зaeднo c бyци зa пo гoлям дял oт дeмoкpaтичнaтa бaницa! дa живee дeмoкpaциятa дpyгapи!

    15:35 21.12.2025

  • 21 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 2 Отговор
    САМО МАЯ ЛАПАЦАЛОТО Е .................... ДОСТОЙНА ЗА ПАРТИЯТА НА ШАРЛАТАНИТЕ .................... PS И МИСТЪР КЕШ ...................... ФАКТ !

    15:36 21.12.2025

  • 22 проф. Константинов

    1 1 Отговор
    - В Германия машинното гласуване беше забранено от Конституционния съд с мотива, че избирателят не разбира какво се случва с гласа му и не е убеден, че този глас е правилно отчетен.

    В Холандия имаше няколко почти комични случая, при които машините за гласуване бяха тотално компрометирани. При първия случай един човек си паркира колата пред секцията и веднага след приключване на изборния ден публикува в мрежата информация за това как е гласувал първият избирател, как - вторият и така нататък. Каза още, че може да съобщи и имената на тези избиратели, но ще се въздържи. Оказа се, че сигналът от сензорните екрани на машините лесно се прехваща и декодира, т. е. тайна на вота няма.

    При втория случай някакъв кандидат за народен представител прекара целия изборен ден в една секция с ръка в джоба. След приключване на изборния ден се оказа, че за този кандидат в секцията са гласували няколкостотин души. Същевременно в останалите секции гласове за този кандидат не бяха открити. На другия ден журналисти разпитаха случайни хора от района на секцията и никой не помнеше да е гласувал за този човек.

    Оказа се, че с помощта на джобно устройство човекът е манипулирал машината и е произвел огромен брой фалшиви гласове за себе си. След тези и други случки, холандците си изхвърлиха машините. А преди това гласуваха с машини почти на 100%. В Ирландия пък си купиха чистак нови машини за гласуване за 54 милиона лири и на другата година ги изхвърлиха. Че и платиха бая пари

    15:37 21.12.2025

  • 23 искаме си машините!

    2 1 Отговор
    На 8 ноември 2021 г. бяха открити 150 изборни машини в митническия склад на летище София, които не са купувани от Централната избирателна комисия (ЦИК). Тези машини бяха част от пратка, за която ЦИК не знаеше преди заседание, а информацията им бе предоставена от Софийската градска прокуратура.

    Машините бяха собственост на компанията „Смартматик“ и бяха предназначени за резервни части, а не за изборния процес в България. От ЦИК изразиха безпокойство относно произхода и предназначението на машините, тъй като не е било ясно защо тези устройства се намират в страната по-малко от седмица преди предстоящите избори.

    По-късно машините бяха освободени от митница и транспортирани в различен склад, с уточнението, че няма да участват в изборите.

    15:40 21.12.2025

  • 24 Какъв

    2 1 Отговор
    е профила на гласуващия българин?Освен,лузър!

    15:45 21.12.2025

  • 25 Майора

    3 0 Отговор
    Мая Костинбродска пак се изказа неподготвена ! Какво повече от доказателство иска след като просто Киро призна че ала бала с машините и помощта на разединителя Радев спечелиха изборите! Май много ти е къса паметта Майче! С колкото до машинното гласуване не случайно само в Европа гласуват така 1%от избирателите! Неслучайно КС на Германия го отхвърли по предлог че има опасност от фалшификации! Ноже би пак от Партията на кеша и пудела с пачките и НПО на Сорос го искат пак! Майче запомни едно тия по митингите 200, 300 хиляди не са целия народ от чието име говорите!

    15:45 21.12.2025

  • 26 Вместо 7/8 избори

    1 1 Отговор
    по 100 лева от държавата за гласуване,гарантирана активност,над 90% !

    Коментиран от #29

    15:47 21.12.2025

  • 27 Държавата да плаща

    1 1 Отговор
    за да няма ,,купен,, вот !Ама не искат...

    15:48 21.12.2025

  • 28 Нов проект

    0 0 Отговор
    ,,Пчеличка"!

    15:50 21.12.2025

  • 29 глупости

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Вместо 7/8 избори":

    значи 100 евро от държавата + 100 Евро от правилната партия.

    15:52 21.12.2025

