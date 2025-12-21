Мая Манолова: Сканиращите машини не спират контролирания вот

Машините дават най-точния резултат, когато не са само принтери, и това го доказаха изборите през последните години. Някои политици не си мерят приказките, ако наистина имаше "ала-бала", досега този човек, който го е правил, щеше да е открит дори от журналистите. Това коментира бившият омбудсман и настоящ лидер на "Изправи се, България" Мая Манолова.
Машините със скенери също ще имат софтуер и код, който ще се валидира - защо тогава тези броящи машини да са по-надеждни, попита тя. Всички партии, които искат сканиращи машини, искат да запазят контролирания и купен вот. Те не прекъсват индианската нишка, ще продължат в стаичките да се вадят предварително попълнени бюлетини, твърди Мая Манолова. Промените в Изборния кодекс ще са визитката на всяка партия - дали е чула протеста и иска нещо да се промени, заяви тя пред Би Ти Ви.
Според нея пускането на хартиена бюлетина в брояща машина се прави в някои бивши съветски републики и някои американски щати. Затова машинен вот с контролно броене на разписките е начинът, убедена е Манолова. Напомни, че при такова броене на юлските избори преди две години не са открити съществени разминавания, писа news.bg.
Манолова попита и как госпожицата от ИТН, "която проведе заседание за 26 секунди", говори за проведена "мистична, нелегална работна група", която намерила 6 оферти за такива сканиращи машини? Защо това не е обявено, как може подобни заседания да не са с участието на всички парламентарни партии и обществените организации, които бяха включени в дебата по изборните правила, попита бившият омбудсман.
Тя прогнозира голям протест, ако депутатите се откажат от машинното гласуване, както и голям отпор от настоящото мнозинство на промените в Изборния кодекс, които да осигурят честни избори. Протестът, свалил правителството, е най-здравословният обществен процес за последните 20 години и хората няма да позволят нищо да не се промени, рестартира ключовите системи в държавата - протестът иска България да стане нормална, демократична и правова държава, заяви тя. Младите хора няма да се откажат, имат достатъчно време пред себе си да излизат всеки път, когато поредният на власт ги излъже. така протестът се превърна в петата, гражданската власт, незаобиколим фактор, вярва Манолова.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пешо
Коментиран от #4
15:17 21.12.2025
2 Последния Софиянец
15:17 21.12.2025
3 Ааа,тали ли?
15:18 21.12.2025
4 Последния Софиянец
До коментар #1 от "пешо":Направи ми впечатление че групите платени роми се оправят прекрасно с машините.Може би им правят обучение.
Коментиран от #6, #9
15:18 21.12.2025
5 Ааа,така ли?
15:18 21.12.2025
6 пешо
До коментар #4 от "Последния Софиянец":те и с банкоматите са така
15:20 21.12.2025
7 Попов
Всеки може да се пробва.
15:20 21.12.2025
8 Поет
а скучен чиновник с работно време.
Законът не се пазари,
не пие кафе и не „влиза в положение“.
А тук държавата е услуга,
срещу правилния тон и плик.
Крадецът е „успял човек“,
а честният — наивник.
15:21 21.12.2025
9 пешо
До коментар #4 от "Последния Софиянец":поне да се ограничат гласовете от турция
Коментиран от #14
15:22 21.12.2025
10 Цвете
Коментиран от #12
15:27 21.12.2025
11 Цвете
Коментиран от #15
15:27 21.12.2025
12 Той
До коментар #10 от "Цвете":Пак плашат гарите!
15:29 21.12.2025
13 НИЯ
15:30 21.12.2025
14 Всичко е до организация
До коментар #9 от "пешо":Може да стане, ако се гласува само в посолства и консулства, а не държавата Турция да прави изборите и изборните секции.
15:30 21.12.2025
15 Последния Софиянец
До коментар #11 от "Цвете":ДС Терзиев му надписаха десетки хиляди гласове на машините.Само в училището където бях председател на избирателна комисия му надписаха 1000 гласа на машините.
Коментиран от #16
15:30 21.12.2025
16 55 от Козлодуй
До коментар #15 от "Последния Софиянец":То няма секция с хиляда гласа общо . Лъжи с мярка.
15:32 21.12.2025
17 ПРОТЕСТИТЕ
Те са заради цялата малоумнища,която сътвориха боклуците парлаМЕНТАДЖИИ.
15:32 21.12.2025
18 чудесно
15:33 21.12.2025
19 проф. Константинов
Според него в секциите, където има и машина, и хартия, по-малко от 30% от гласуващите избират машината.
"Хората категорично не искат да гласуват с машини у нас. Никъде в Европа, с изключение на Брюксел, няма машинно гласуване, напомни проф. Константинов. Той определи като мит тезата за високия брой недействителни гласове при хартиен вот, като даде пример с изборите през 2017 г., когато без машини делът е бил малко над 3%. За сравнение в Германия са 2%.
"По секциите виждаме хората, които вече са решили да гласуват с машина и те се справят. Не виждаме онези, които се опасяват и не отиват да гласуват", изтъкна проф. Константинов. И попита защо няма проучване по какви причини намалява избирателната активност.
15:34 21.12.2025
20 ококор
15:35 21.12.2025
21 ЕДГАР КЕЙСИ
15:36 21.12.2025
22 проф. Константинов
В Холандия имаше няколко почти комични случая, при които машините за гласуване бяха тотално компрометирани. При първия случай един човек си паркира колата пред секцията и веднага след приключване на изборния ден публикува в мрежата информация за това как е гласувал първият избирател, как - вторият и така нататък. Каза още, че може да съобщи и имената на тези избиратели, но ще се въздържи. Оказа се, че сигналът от сензорните екрани на машините лесно се прехваща и декодира, т. е. тайна на вота няма.
При втория случай някакъв кандидат за народен представител прекара целия изборен ден в една секция с ръка в джоба. След приключване на изборния ден се оказа, че за този кандидат в секцията са гласували няколкостотин души. Същевременно в останалите секции гласове за този кандидат не бяха открити. На другия ден журналисти разпитаха случайни хора от района на секцията и никой не помнеше да е гласувал за този човек.
Оказа се, че с помощта на джобно устройство човекът е манипулирал машината и е произвел огромен брой фалшиви гласове за себе си. След тези и други случки, холандците си изхвърлиха машините. А преди това гласуваха с машини почти на 100%. В Ирландия пък си купиха чистак нови машини за гласуване за 54 милиона лири и на другата година ги изхвърлиха. Че и платиха бая пари
15:37 21.12.2025
23 искаме си машините!
Машините бяха собственост на компанията „Смартматик“ и бяха предназначени за резервни части, а не за изборния процес в България. От ЦИК изразиха безпокойство относно произхода и предназначението на машините, тъй като не е било ясно защо тези устройства се намират в страната по-малко от седмица преди предстоящите избори.
По-късно машините бяха освободени от митница и транспортирани в различен склад, с уточнението, че няма да участват в изборите.
15:40 21.12.2025
24 Какъв
15:45 21.12.2025
25 Майора
15:45 21.12.2025
26 Вместо 7/8 избори
Коментиран от #29
15:47 21.12.2025
27 Държавата да плаща
15:48 21.12.2025
28 Нов проект
15:50 21.12.2025
29 глупости
До коментар #26 от "Вместо 7/8 избори":значи 100 евро от държавата + 100 Евро от правилната партия.
15:52 21.12.2025