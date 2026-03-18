Станислав Балабанов: ИТН ще бъде в следващия парламент

18 Март, 2026 18:38 1 060 63

За нас номер едно са българските граждани

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Номер едно за нас са българските граждани.

Това заяви пред журналисти Станислав Балабанов от "Има такъв народ", след като бяха изтеглени номерата на партиите и коалициите в бюлетината за предсрочните избори на 19 април, а на ИТН се падна номер едно.

"Ще има "Има такъв народ" в следващия парламент, който ще върне нормалността сред българските граждани. Да защитим децата си и традиционното семейство на първо място. Като дясна партия, ще харчим толкова, колкото изкарваме.

ИТН ще бъде в парламента заради българските граждани. Номерът в бюлетината е въпрос на късмет. Няма символика. Пак ще повторя, че за нас номер едно за българските граждани.

В момента не можем да говорим за коалиции в следващия парламент. Трябва да видим кои партии ще влязат в парламента. ИТН ще бъде там", категоричен бе Балабанов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Чичо Али Хаменей

    64 1 Отговор
    Ще бъде - на мойта сватба.

    18:40 18.03.2026

  • 2 си дзън

    65 1 Отговор
    Ще бъде в следващия само ако Баце брои.

    18:41 18.03.2026

  • 3 ДРТ ПРЧ

    61 1 Отговор
    СЕТИХТЕ СЕ И ЗА ГРАЖДАНИТЕ. ДАЛИ ЗАЩО? МОЖЕ БИ ЗАЩОТО НАБЛИЖАВАТ ИЗБОРИ.

    18:41 18.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 виктория

    54 2 Отговор
    надали!!!

    18:41 18.03.2026

  • 6 Щом казваш

    32 1 Отговор
    Вие сте си там все врачоци..

    18:42 18.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Умен

    39 1 Отговор
    Ще бъде,но друг път.Е,иначе трябва да се бръкнат ама много, много дълбоко.

    18:42 18.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 мдааа

    50 1 Отговор
    НЕ няма да бъде в следващия парламент!

    18:43 18.03.2026

  • 11 АМГеров АНАБОЛчо

    28 1 Отговор
    Ще бъдеш ти иска ти се барабончо ама надали кикорчо Има такива неастници айде сопатаа

    18:44 18.03.2026

  • 12 Гласоподавател

    47 1 Отговор
    Мечтите са безплатни.

    18:44 18.03.2026

  • 13 ккк

    41 1 Отговор
    Ще бъде само в 7/8 където има един файтон последователи

    18:44 18.03.2026

  • 14 НЕча такова животно

    32 1 Отговор
    Те на това му се вика - Ти му думаш, а оно рупа ли рупа ! 😀

    18:45 18.03.2026

  • 15 ИТН СА

    33 1 Отговор
    ПЪТНИЦИ.

    18:46 18.03.2026

  • 16 смях

    37 1 Отговор
    А паднахте ли ни? Ще гледате жално и гузно на 19 април. Бълнувай, сънувай, но ще се приземите всички от ИТН.

    18:46 18.03.2026

  • 17 Труженичка от

    29 1 Отговор
    Околовръстното ще имам компания .

    18:47 18.03.2026

  • 18 Факти

    35 1 Отговор
    Станислав Балабанов: ИТН ще бъде пред следващия парламент

    18:47 18.03.2026

  • 19 Тома

    36 1 Отговор
    Как им личи на п.ростите момчета като този

    18:49 18.03.2026

  • 20 Цццццц

    29 1 Отговор
    Ще бъде , да! На 32 май когато пръдне гущера.

    18:50 18.03.2026

  • 21 123

    30 1 Отговор
    Ако обявят свободен вход сте вътре.

    18:50 18.03.2026

  • 22 Гост

    28 1 Отговор
    Смени дилъра злобарче

    18:51 18.03.2026

  • 23 Румен

    23 1 Отговор
    Изрод

    18:52 18.03.2026

  • 24 Да ако ГЕРБ-ДПС

    24 1 Отговор
    Дадат купени избиратели за вас. Или накарат администрацията да ви гласува.

    18:52 18.03.2026

  • 25 Ясно

    22 1 Отговор
    Ще бъде друг път. Никой не ни харесва.

    18:53 18.03.2026

  • 26 Защо

    28 1 Отговор
    Какво направихте за хората,вие заслужавате само силна омраза и отврат,Лъжци !

    18:55 18.03.2026

  • 27 Джак Спароу

    26 1 Отговор
    В парламента ще влезе само Тошко Африкански само,че в ролята на маймунка на гърба на Делянчо Пеевски с прякор "Дебелия".

    18:55 18.03.2026

  • 28 шака зулу

    13 3 Отговор
    браво балабанка ще накажем суврена!!

    18:56 18.03.2026

  • 29 павела митова

    16 1 Отговор
    СПОКО ,ШИШИ ОБЕЩА КРЪВОПРИЛИВАНЕ

    18:56 18.03.2026

  • 30 хе хе

    25 1 Отговор
    Балабанов има сериозни психически проблеми. Тошко също има сериозни психически проблеми. А Слави чалгаря има сериозни здравословни проблеми, предизвикани от прекомерна употреба на наркотици, плюс сериозни психически проблеми. И така, тези юнаци - с проблемите - твърдят, че щели да са в следващия парламент. Забавно е...

    18:57 18.03.2026

  • 31 фцсокиа

    23 1 Отговор
    Ами с Гутлабанов и Тошко толкоз. Само си помислете колко са проостит тези туземци от ИТН, щом продължават да си мечтаят за парламент??? Щял да бъде вътре??? Ами значи че нямаш мозък бре Гутлабан щом това твърдиш. Освен глупака Славчо няма кои друг да гласува за пропадналата ви трупа смешници, дето се гушкате с крадците от ГЕРБ. Нямаш никаква аналитична мисъл или си тотален лъжец но и в 2 та случая и за плашило не ставаш. Слава на Господ Иисус Христос изритаха ви от Парламента. Повече никога няма да можете да излъжете никои българин. Толкова ви беше.

    18:59 18.03.2026

  • 32 Гейбачи

    15 1 Отговор
    къш, къш

    19:01 18.03.2026

  • 33 Прав е

    12 1 Отговор
    Там ще са в кабинета на голямото Д. Ще танцуват ориенталски танци.

    19:04 18.03.2026

  • 34 ха, ха, ха...

    12 1 Отговор
    Станислав Балабанов: ИТН ще бъде в следващия парламент"

    Това не зависи нито от Станислав Балабанов, нито от Станислав Трифонов, а единствено от българския избирател. И да не ми се правятна веики след като няматкапацитет даже за мижитурки.

    19:04 18.03.2026

  • 35 итн

    16 1 Отговор
    има такива негодници

    19:04 18.03.2026

  • 36 Абе , яяяя

    12 1 Отговор
    се спри с жалките ръчни , бе !

    19:05 18.03.2026

  • 37 Ужас

    11 1 Отговор
    Бая се наядох преди малко и за малко да повърна като му видях свинската физионимия на тоя зулу шарлатанин.

    Коментиран от #39

    19:06 18.03.2026

  • 38 Не го четох ...

    12 1 Отговор
    ... отбих се да кажа ДОВИЖДАНЕЕЕЕ...

    19:08 18.03.2026

  • 39 Въпрос

    9 1 Отговор

    До коментар #37 от "Ужас":

    зулусите голям мерак ги тресе да са във властта защо ли?

    19:09 18.03.2026

  • 40 Ех горкия

    6 2 Отговор
    Нагласиха фирма да вземе пътническите превози в БДЖ и държавата да плаща. Готина далавера само че като не са в парламента фирмата ще отчита на друг.

    19:10 18.03.2026

  • 41 Идиот

    10 1 Отговор
    Няма за теб кокал вече, ще се върнеш в 7/8 в квартала и ще бичиш чалга.

    19:10 18.03.2026

  • 42 Георги Илиев Митев

    9 1 Отговор
    И какво от това, че шайка шарлатани и бивши активисти на БКП и ДКМС ще влезете в Парламента ?! Вие се доказахте, че сте "деца на социализма" със селски и патриархален манталитет . "Вълчо кожата мени си, но не и своя нрав ! ".

    19:10 18.03.2026

  • 43 Оня с коня

    2 3 Отговор
    Логиката говори че или Социолог. Агенции лъжат,или Лидерите на БСП,МЕЧ , ИТН и ДПС-Доган заблуждават избирателите си че ще влязат в НС.Ако обаче наистина прескочат 4%,то това ще означава че Радев се е Провалила с Асимилиране на Електората им и няма да "гони" 121 депут. Места,а ще бъде СЛЕД Борисов.Междувременно Преднината на Радев от цели 10% пред ГЕРБ вече е само около 2,5%,

    19:12 18.03.2026

  • 44 Tоз боклук

    7 1 Отговор
    може и да види парламент ,само ако стане член на ДПС.

    19:13 18.03.2026

  • 45 БАРАБАНОВ

    9 1 Отговор
    ЩЕ БЪДЕШ АМА ОТВЪН

    19:16 18.03.2026

  • 46 Дам

    6 1 Отговор
    Чакат Пеевски да им върне услугата на изборите като им купи малко глас на циганите, че бая се хвърляха за него досега

    19:16 18.03.2026

  • 47 Начо

    7 1 Отговор
    Не парламент за вас а заплати от500лева повтарям лева за всички чалгари и продажници (близачи)

    19:21 18.03.2026

  • 48 шопо

    6 1 Отговор
    оди си на село

    19:21 18.03.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Патриот

    4 1 Отговор
    Мечти,мечти, ех мечти.....!!?

    19:23 18.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 5149

    2 1 Отговор
    ДВГН дето бършите...

    19:27 18.03.2026

  • 53 нннн

    4 1 Отговор
    Членовете на ИТН ще се приемат в НС с предимство като осветители, озвучители, хигиенист и т.н обслужващ персонал

    19:30 18.03.2026

  • 54 ООрана държава

    4 1 Отговор
    Ще раздавате държавна пара на богаташките дечица ли? Не няма да сте в следващия парламент, бюлетина номер 1 ще събере 1%вот

    19:32 18.03.2026

  • 55 не ме разсмивай

    4 2 Отговор
    балабанчо
    от тук докрая на света парламента ще го гледате само отвън

    19:33 18.03.2026

  • 56 анонимен

    3 1 Отговор
    не дай Боже ИТН да са в следващия парламент. Тази патерица за всички които я пожелаха.

    19:36 18.03.2026

  • 57 Венета дъщеря на Бойко

    1 1 Отговор
    Феномен тим

    19:41 18.03.2026

  • 58 Анонумен

    2 1 Отговор
    Един журналист казваше да да ама не това важи за вас защото бяхте до тук

    19:44 18.03.2026

  • 59 Анонимем

    1 1 Отговор
    Единия дълъг другия дребен третия с голяма глава

    19:51 18.03.2026

  • 60 Не ми е драго от това,

    2 0 Отговор
    но и аз го вярвам. Коцко ойде в талаша.

    19:54 18.03.2026

  • 61 БеГемот

    1 0 Отговор
    Да питат шнорхела дали е свободен....

    19:55 18.03.2026

  • 62 Има Такива Негодници!

    1 0 Отговор
    Ще,ще…..0.2%! И те са ви много, чалгари гадни!

    19:56 18.03.2026

  • 63 мхмхм

    0 0 Отговор
    100 % играт роля искат да ги мразим сигурен съм.

    играят роля !

    19:56 18.03.2026

