Станислав Балабанов: ИТН ще бъде в следващия парламент"

Номер едно за нас са българските граждани.

Това заяви пред журналисти Станислав Балабанов от "Има такъв народ", след като бяха изтеглени номерата на партиите и коалициите в бюлетината за предсрочните избори на 19 април, а на ИТН се падна номер едно.

"Ще има "Има такъв народ" в следващия парламент, който ще върне нормалността сред българските граждани. Да защитим децата си и традиционното семейство на първо място. Като дясна партия, ще харчим толкова, колкото изкарваме.

ИТН ще бъде в парламента заради българските граждани. Номерът в бюлетината е въпрос на късмет. Няма символика. Пак ще повторя, че за нас номер едно за българските граждани.

В момента не можем да говорим за коалиции в следващия парламент. Трябва да видим кои партии ще влязат в парламента. ИТН ще бъде там", категоричен бе Балабанов.