Ето ги номерата на партиите и коалициите в бюлетината за парламентарните избори

Ето ги номерата на партиите и коалициите в бюлетината за парламентарните избори

18 Март, 2026 16:33 813 10

Жребият се извърши публично

Ето ги номерата на партиите и коалициите в бюлетината за парламентарните избори - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия проведе жребия за номерата в бюлетината за гласуване на парламентарните избори на 19 април. Тегленето се извърши публично и на него присъстваха представители на регистрираните в ЦИК партии и коалиции.

Във вота ще участват 14 партии и 10 коалиции.

От ЦИК предоставят възможност да бъдат прегледани имената на партиите, поставени в пликове, след което се повтаря същата процедура с числата – отново поставени в пликове. От Комисията подчертаха, че предварително няма никаква подготовка и изборът на числата е напълно случаен.

Ето и номерата за гласуване:

1. ПП „Има такъв народ“

2. ПП „Пряка демокрация“

3. КП „Синя България”

4. ПП „Морал, единство, чест“

5. КП „БСП – Обединена левица“

6. ПП „Народна партия истината и само истината“

7. КП „Продължаваме Промяната – Демократична България“

8. ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

9. КП „Моя България“

10. ПП „Движение на непартийните кандидати“

11. КП „Алианс за права и свободи”

12. КП „Антикорупционен блок“

13. ПП „Национално движение непокорна България“

14. ПП „Величие“

15. КП ГЕРБ-СДС

16. КП „Трети март”

17. ПП „Движение за права и свободи“

18. ПП „Нация“

19. ПП „България може“

20. КП „Сияние”

21. КП „Прогресивна България“

22. ПП „Съпротива“

23. ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“

24. ПП „Глас народен“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 787

    4 6 Отговор
    ИТН са номер 1 !!

    Коментиран от #3, #4, #7

    16:33 18.03.2026

  • 2 Значи

    2 2 Отговор
    с 8 за "Алтернатива за България" !!!!

    16:35 18.03.2026

  • 3 Наистина

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "787":

    БЯХА ! НЯКОГА ! СОРИ.

    16:36 18.03.2026

  • 4 878

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "787":

    Също ,като ,,Последният софиянец" дето е винаги ПЪРВИ в коментарите :)))

    16:38 18.03.2026

  • 5 Ройтерс

    2 0 Отговор
    Бюлетина ..N• 15--тоилетна хартия "Е мека"

    16:38 18.03.2026

  • 6 Ококорен

    1 1 Отговор
    Ще има яко приплъзване на гласове от 8 към 7 😂😂😂

    16:40 18.03.2026

  • 7 ИТН ПЪЛЕН МАСКАРАТ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "787":

    СЛАВЧУ СЕ ИЗЛОЖИ СТРАШНО МНОГО ТАКА МИСЛЯ ЕДНО ГОВОРЕХА А СЕ ПРЕГЪРНАХА С ПРАСЕТАТА.

    16:40 18.03.2026

  • 8 Няма за какво да коментират

    0 0 Отговор
    Врач Чик- цик- чикричик!

    16:41 18.03.2026

  • 9 Съвпадението е точно!

    0 0 Отговор
    Чалгарите са номер едно отзад напред! Съвпадението е точно! Утре процентите им ще са 00!

    16:41 18.03.2026

  • 10 Номер 19

    0 0 Отговор
    С Кузмича напред!

    16:41 18.03.2026

