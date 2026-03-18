Ето ги номерата на партиите и коалициите в бюлетината за парламентарните избори

Централната избирателна комисия проведе жребия за номерата в бюлетината за гласуване на парламентарните избори на 19 април. Тегленето се извърши публично и на него присъстваха представители на регистрираните в ЦИК партии и коалиции.
Във вота ще участват 14 партии и 10 коалиции.
От ЦИК предоставят възможност да бъдат прегледани имената на партиите, поставени в пликове, след което се повтаря същата процедура с числата – отново поставени в пликове. От Комисията подчертаха, че предварително няма никаква подготовка и изборът на числата е напълно случаен.
Ето и номерата за гласуване:
1. ПП „Има такъв народ“
2. ПП „Пряка демокрация“
3. КП „Синя България”
4. ПП „Морал, единство, чест“
5. КП „БСП – Обединена левица“
6. ПП „Народна партия истината и само истината“
7. КП „Продължаваме Промяната – Демократична България“
8. ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
9. КП „Моя България“
10. ПП „Движение на непартийните кандидати“
11. КП „Алианс за права и свободи”
12. КП „Антикорупционен блок“
13. ПП „Национално движение непокорна България“
14. ПП „Величие“
15. КП ГЕРБ-СДС
16. КП „Трети март”
17. ПП „Движение за права и свободи“
18. ПП „Нация“
19. ПП „България може“
20. КП „Сияние”
21. КП „Прогресивна България“
22. ПП „Съпротива“
23. ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“
24. ПП „Глас народен“
1 787
Коментиран от #3, #4, #7
16:33 18.03.2026
2 Значи
16:35 18.03.2026
3 Наистина
До коментар #1 от "787":БЯХА ! НЯКОГА ! СОРИ.
16:36 18.03.2026
4 878
До коментар #1 от "787":Също ,като ,,Последният софиянец" дето е винаги ПЪРВИ в коментарите :)))
16:38 18.03.2026
5 Ройтерс
16:38 18.03.2026
6 Ококорен
16:40 18.03.2026
7 ИТН ПЪЛЕН МАСКАРАТ
До коментар #1 от "787":СЛАВЧУ СЕ ИЗЛОЖИ СТРАШНО МНОГО ТАКА МИСЛЯ ЕДНО ГОВОРЕХА А СЕ ПРЕГЪРНАХА С ПРАСЕТАТА.
16:40 18.03.2026
8 Няма за какво да коментират
16:41 18.03.2026
9 Съвпадението е точно!
16:41 18.03.2026
10 Номер 19
16:41 18.03.2026