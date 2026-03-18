Гълъб Донев, „Прогресивна България“: Номерът в бюлетината е без значение

18 Март, 2026 17:25 850 40

  • гълъб донев-
  • прогресивна българия-
  • цик-
  • избори

Сила и стойност има честният вот по съвест

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Номерът в бюлетината е без значение. Сила и стойност има честният вот по съвест, без влияние и без контрол. Това заяви Гълъб Донев от „Прогресивна България“, след като ЦИК изтегли номерата на бюлетините, с които партиите ще се явят на предсрочните парламентарни избори на 19 април.

„Числата, това им е хубавото, че не може да им направят двойник – 21 е 21. Виждате колко са изобретателни нашите политически противници в измислянето на начини, по които да отклонят нашите избиратели и симпатизанти от „Прогресивна България“. Съветвам всички да не ги подценяват – това са избирателите и симпатизантите на „Прогресивна България“, които няма да объркат и ще гласуват с номер 21“, категоричен е той.

Донев не отговори на журналистическите въпроси за това къде е Румен Радев и „защо се е скрил“.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 10 Отговор
    С номер 10 право в десетката.

    Коментиран от #11, #17

    17:25 18.03.2026

  • 2 Делю Хайдутин

    5 4 Отговор
    Ама нали беше номер 11?Обърках се вече?

    Коментиран от #24

    17:26 18.03.2026

  • 3 хмммм

    10 3 Отговор
    Гълъбът вече нацвъка цяла България! Какво ще прави пак в политиката?

    Коментиран от #29

    17:29 18.03.2026

  • 4 Едно ми прогресивно ...

    7 7 Отговор
    "От 2 август 2022 г. до 6 юни 2023 г. Гълъб Донев изпълнява длъжността служебен министър-председател на България"
    Това е един от периодите, в който мунчо кРадев управлява ЕДНОЛИЧНО държавата, като цар, като Путлер, и какво направи през този период, като сумарно с другите служебни правителства той управлява еднолично две години ?!
    Нещо направи ли по въпроса с корупцията ?
    Нещо направи ли по въпроса с безграничната власт на главния Прокурор ?
    Нещо направи ли да пребори статуквото?
    Нещо направи ли да разбие мафиотския модел на Борисов-Пеевски ?
    НЕ! НЕ ! И НЕ !
    Дори напротив, "усещането" за корупция се засили, далавери за стотици милиони по Пътя на копринката, подписа заробващи договори от което България губи милиарди, не даде косъм да падне от мафиотите Борисов и Пеевски, дори назначаваше тяхни кадри.
    Както през 2020 г. "вдигнатия юмрук" мафията вади резервния кон, за да канализира в грешна посока народното недоволство и осуети разграждането на мафиотско-олигархичен модел на управление.

    Коментиран от #38

    17:30 18.03.2026

  • 5 кой мy дpeмe

    8 5 Отговор
    кукуригу кудкудяк !
    мунчо кримски е глупак !

    17:30 18.03.2026

  • 6 Хипотетично

    8 3 Отговор
    Номерът в бюлетината е без значение, а номерът с договора с Боташ има значение.

    17:32 18.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Отец Гугутков

    4 1 Отговор
    Дето се вика "" Абе номерът е ясен...ама КОЙ отнесе попадията ":)))

    17:33 18.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 наблюдател

    1 3 Отговор
    Още от сега се разправят с 6и6и .Тясна ще му се види държавата

    17:34 18.03.2026

  • 11 Ей черпак

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Каква десетка, седни ми на члена за отметка. Цял живот си бил подметка, сега ще станеш сервиетка.

    17:34 18.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Как ли не,

    7 0 Отговор
    да разчитам на тези неадеквати и Владо Николов, андрешкото.

    17:35 18.03.2026

  • 14 Само

    1 5 Отговор
    с N 8 за "Алтернатива за България" !

    Коментиран от #20

    17:35 18.03.2026

  • 15 Авеее

    0 3 Отговор
    Ааа за някои партии, като НямаТакаваПартия тъй де И.Т.H номера (1) символизира числото процент, което най-много, ще получат😉

    17:35 18.03.2026

  • 16 Хипотетично

    5 0 Отговор
    Избирателите и симпатизантите на Президентска Бутафория тепърва ще разбират дали са сбъркали и с колко номера на ПБ.

    17:35 18.03.2026

  • 17 Вече ти препоръчах

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ...сядай си на...,десетката",че ще ти се наложи прав да пишеш и тролиш...

    17:35 18.03.2026

  • 18 има има

    2 0 Отговор
    Колкото по-лесно се помни, толкова по-лесно е с купения вот. Иначе ги бъркат, особенно в чужбината.

    17:37 18.03.2026

  • 19 БОЦ - ко

    7 1 Отговор
    Хитреца правешкия възкръсна,
    С ново име - Боташов ,
    Същата душица мр@сна,
    Но, във образ нов !

    17:38 18.03.2026

  • 20 Не се

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Само":

    притеснявай !!!
    Най - многобройната секция ще ви обслужи в "Св. Наум"

    Коментиран от #23, #25

    17:40 18.03.2026

  • 21 ха, ха, ха...

    6 0 Отговор
    То и името е без значение! Само заблудени биха гласували за тях и после да съжаляват.

    17:40 18.03.2026

  • 22 Пак не разбрах!

    4 1 Отговор
    Защо от "Трети март", станахте "Агресивна България"??

    17:45 18.03.2026

  • 23 Неразбрал

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Не се":

    Вас ли ?

    17:45 18.03.2026

  • 24 хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Делю Хайдутин":

    Още малко и щеше да бъде 2х11.

    17:46 18.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 жсжггбд

    4 1 Отговор
    Дядката заплата и пенсия влачи а има млади хора ги Увикват за минималната и мислят как да вържат двата края , я баста ве Само Възраждане!

    17:47 18.03.2026

  • 28 Жълъд Бел

    6 0 Отговор
    С БКП куфарче напред!

    17:50 18.03.2026

  • 29 Мизерабъл

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "хмммм":

    Ще продължава да цвъка.

    17:51 18.03.2026

  • 30 Новите лица

    5 0 Отговор
    са стари спортисти!

    17:52 18.03.2026

  • 31 Горски

    4 1 Отговор
    ГЕРБ-ДПС не искат с Радев. ПП-ДБ също не искат с него. Възраждане са навити, но той не иска с тях. Те и без това не могат да вържат 121 депутата. Да не говорим, че никой не иска да управлява в новата инфлационна криза с войната в Иран. Служебното правителство остава и на есен отново на избори. Учудва ме това 12 процента за ППДБ. Никога не предполагах, че в България има толкова обратни и педофили. Вчера по Нова червен Кольо си призна,че агенциите вземат пари от партиите да обявяват изгодни за плащачите резултати. Тук иначе горе долу са налучкали вярно процентите на партиите с изключение на Възраждане ,където умишлено резултата на Костадинов е силно занижен.

    17:52 18.03.2026

  • 32 След номерата

    2 1 Отговор
    с номерата,показаха проучване с 21% за Радев!

    17:53 18.03.2026

  • 33 жсхб

    6 0 Отговор
    Младите немогат си намерят работа от такива напористи пенсионери , обърнете внимание по разни фирми и ги наемат щот не им плащат осигуровки

    17:54 18.03.2026

  • 34 ООрана държава

    2 1 Отговор
    Номерът има значение. Номер 1 ще имат само 1 % от вота

    17:56 18.03.2026

  • 35 Промяна

    4 1 Отговор
    с гълъби не става!

    17:58 18.03.2026

  • 36 Млъкни бе некролог

    3 1 Отговор
    Гергов, Пеевски и Сие

    18:00 18.03.2026

  • 37 Анджо

    1 0 Отговор
    На последният въпрос не може да отговори гълъбчето каде е се скрила мишката.🐀

    Коментиран от #40

    18:04 18.03.2026

  • 38 Ник.А

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Едно ми прогресивно ...":

    Все едно слушам онази слугиня от афера😅.

    18:15 18.03.2026

  • 39 Иво

    0 0 Отговор
    Гълъбе, плащай ти за Боташ! Аз, не плащам!

    18:16 18.03.2026

  • 40 Научи

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Анджо":

    Се да пишеш правилно,после ела да тролиш

    18:17 18.03.2026

