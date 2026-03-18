Гълъб Донев, „Прогресивна България“: Номерът в бюлетината е без значение

Номерът в бюлетината е без значение. Сила и стойност има честният вот по съвест, без влияние и без контрол. Това заяви Гълъб Донев от „Прогресивна България“, след като ЦИК изтегли номерата на бюлетините, с които партиите ще се явят на предсрочните парламентарни избори на 19 април.

„Числата, това им е хубавото, че не може да им направят двойник – 21 е 21. Виждате колко са изобретателни нашите политически противници в измислянето на начини, по които да отклонят нашите избиратели и симпатизанти от „Прогресивна България“. Съветвам всички да не ги подценяват – това са избирателите и симпатизантите на „Прогресивна България“, които няма да объркат и ще гласуват с номер 21“, категоричен е той.

Донев не отговори на журналистическите въпроси за това къде е Румен Радев и „защо се е скрил“.