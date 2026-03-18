Евростат: Годишната инфлация в България се забавя за пореден месец

18 Март, 2026 16:22 459 15

В ЕС инфлацията леко се повишава до 2,1%

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Темпът на потребителските цени в страните от еврозоната се ускори до 1,9% на годишна основа през февруари 2026 г. в сравнение с 1,7% през първия месец от годината. Това сочат най-новите данни на Евростат за инфлацията в ЕС.

В Европейския съюз инфлацията леко се повишава – до 2,1% през февруари на годишна база, или с 0,1 процентни пункта над нивото от януари.

Годишната инфлация в България се забавя за пети пореден месец и през февруари спада до 2,1%. През януари инфлацията у нас намаля до 2,3% от 3,5% през декември 2025 г.

В сравнение с януари т.г. инфлацията в България е отслабнала през февруари, като от 0,6% е спаднала до 0,2%.

Според публикуваните по-рано през седмицата данни на НСИ, годишната инфлация у нас за февруари тази година спрямо същия месец на предходната намалява до 3,3%. Понижението спрямо януари възлиза на 0,2 процентни пункта, тъй като годишната инфлация през първия месец на 2026 г. бе 3,5%. Месечната инфлация през февруари възлиза на 0,4%.

Сред страните от ЕС най-ниска годишна инфлация през миналия месец е отчетена в Дания (0,5%), Кипър (0,9%) и Чехия (1,0%), а най-висока в Румъния (8,3%), Словакия (4,0%) и Хърватия (3,9%).

В сравнение с януари 2026 г. годишната инфлация е спаднала в единадесет държави членки, е останала е без промяна в четири и е нараснала в дванадесет.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Ъхъъъъ

    19 1 Отговор
    Който е преписал статията или не я е прочел или не пазарува.

    Коментиран от #3

    16:23 18.03.2026

  • 2 Демек

    9 2 Отговор
    затишие пред буря !

    16:23 18.03.2026

  • 3 Защото

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъъъъ":

    така им изнася на тия дето ни натресоха леврото !

    16:24 18.03.2026

  • 4 Факт

    13 1 Отговор
    Статистики от месец за месец, че на годишна база числата са страшни.
    Скоро и от ден за ден статистики.

    16:25 18.03.2026

  • 5 Лост

    12 1 Отговор
    Явно вече е под нулата и отива към дефлация.На хартия естествено.

    16:26 18.03.2026

  • 6 Така

    7 1 Отговор
    напява и Владо "кошницата" !

    16:26 18.03.2026

  • 7 Сталин

    10 2 Отговор
    Тиквата Прасето и Простокирчовците трябва да бъдат обесени ритуално в центъра на София задето ни докараха и чумата и холерата с еврото в България,инфлацията само от началото на годината в България гони 100%

    Коментиран от #9

    16:27 18.03.2026

  • 8 Сталин

    9 0 Отговор
    Скоро като стане нефта 200$ ,още 100% инфлация

    Коментиран от #14

    16:28 18.03.2026

  • 9 Уточнение

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    и ИТН, БСП ново начало и ония измекяри независимите !

    Коментиран от #13

    16:29 18.03.2026

  • 10 верно е щом стъкмисти и баба гицка казва

    7 0 Отговор
    инфлацията в България е отслабнала през февруари, като от 0,6% е спаднала до 0,2%

    16:30 18.03.2026

  • 11 Никой

    5 0 Отговор
    В България не може да се приложи метода " пазарна икономика ". Всичко е картел .

    16:30 18.03.2026

  • 12 депутатник

    6 0 Отговор
    - Хлябът от 80 цента на 1,5€, но заплатите в държавният сектор от 1500€ ги вдигнахме на 2500€ - инфлацията е почти нула.

    16:31 18.03.2026

  • 13 Сталин

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Уточнение":

    И тия негодници са за въжето ,всички тези бандити и корумпета съсипаха България завинаги

    16:32 18.03.2026

  • 14 Затова

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    с 8 за "Алтернатива за България" !

    16:33 18.03.2026

  • 15 Хахаха

    3 0 Отговор
    Забелязахме го по цената на бензина !

    16:36 18.03.2026

