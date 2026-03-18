Евростат: Годишната инфлация в България се забавя за пореден месец

Темпът на потребителските цени в страните от еврозоната се ускори до 1,9% на годишна основа през февруари 2026 г. в сравнение с 1,7% през първия месец от годината. Това сочат най-новите данни на Евростат за инфлацията в ЕС.

В Европейския съюз инфлацията леко се повишава – до 2,1% през февруари на годишна база, или с 0,1 процентни пункта над нивото от януари.

Годишната инфлация в България се забавя за пети пореден месец и през февруари спада до 2,1%. През януари инфлацията у нас намаля до 2,3% от 3,5% през декември 2025 г.

В сравнение с януари т.г. инфлацията в България е отслабнала през февруари, като от 0,6% е спаднала до 0,2%.

Според публикуваните по-рано през седмицата данни на НСИ, годишната инфлация у нас за февруари тази година спрямо същия месец на предходната намалява до 3,3%. Понижението спрямо януари възлиза на 0,2 процентни пункта, тъй като годишната инфлация през първия месец на 2026 г. бе 3,5%. Месечната инфлация през февруари възлиза на 0,4%.

Сред страните от ЕС най-ниска годишна инфлация през миналия месец е отчетена в Дания (0,5%), Кипър (0,9%) и Чехия (1,0%), а най-висока в Румъния (8,3%), Словакия (4,0%) и Хърватия (3,9%).

В сравнение с януари 2026 г. годишната инфлация е спаднала в единадесет държави членки, е останала е без промяна в четири и е нараснала в дванадесет.