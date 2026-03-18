Евростат: Годишната инфлация в България се забавя за пореден месец

Темпът на потребителските цени в страните от еврозоната се ускори до 1,9% на годишна основа през февруари 2026 г. в сравнение с 1,7% през първия месец от годината. Това сочат най-новите данни на Евростат за инфлацията в ЕС.
В Европейския съюз инфлацията леко се повишава – до 2,1% през февруари на годишна база, или с 0,1 процентни пункта над нивото от януари.
Годишната инфлация в България се забавя за пети пореден месец и през февруари спада до 2,1%. През януари инфлацията у нас намаля до 2,3% от 3,5% през декември 2025 г.
В сравнение с януари т.г. инфлацията в България е отслабнала през февруари, като от 0,6% е спаднала до 0,2%.
Според публикуваните по-рано през седмицата данни на НСИ, годишната инфлация у нас за февруари тази година спрямо същия месец на предходната намалява до 3,3%. Понижението спрямо януари възлиза на 0,2 процентни пункта, тъй като годишната инфлация през първия месец на 2026 г. бе 3,5%. Месечната инфлация през февруари възлиза на 0,4%.
Сред страните от ЕС най-ниска годишна инфлация през миналия месец е отчетена в Дания (0,5%), Кипър (0,9%) и Чехия (1,0%), а най-висока в Румъния (8,3%), Словакия (4,0%) и Хърватия (3,9%).
В сравнение с януари 2026 г. годишната инфлация е спаднала в единадесет държави членки, е останала е без промяна в четири и е нараснала в дванадесет.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
16:23 18.03.2026
16:23 18.03.2026
3 Защото
До коментар #1 от "Ъхъъъъ":така им изнася на тия дето ни натресоха леврото !
16:24 18.03.2026
Скоро и от ден за ден статистики.
16:25 18.03.2026
16:27 18.03.2026
16:28 18.03.2026
До коментар #7 от "Сталин":и ИТН, БСП ново начало и ония измекяри независимите !
16:29 18.03.2026
13 Сталин
До коментар #9 от "Уточнение":И тия негодници са за въжето ,всички тези бандити и корумпета съсипаха България завинаги
16:32 18.03.2026
До коментар #8 от "Сталин":с 8 за "Алтернатива за България" !
16:33 18.03.2026
