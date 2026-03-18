Деница Сачева: В политиката се оказа достатъчно да имаш ТикТок и да мразиш

„Бих се радвала, ако тази предизборна кампания е повече за резултатите, отколкото за обещанията. В политиката се оказа достатъчно да имаш ТикТок и да мразиш“.

Това каза в „Лице в лице“ по бТВ Деница Сачева, депутат от ГЕРБ.

„Някои наши опоненти се занимават с маркетингови похвати, с които управляват чувствата на хората – отмъщението, омразата, предразсъдъците, негативизма. Удобно отместват разговора от резултатите, защото няма какво да предложат“, каза тя.

По думите ѝ непрекъснатите заявки за нови и нови лица в политиката са отново помпане на въздух.

„Ако върнем разговора на това кой какво реалистично може да направи и прави, тогава ще стане ясно кой става за тази работа и кой не“, обясни Сачева.

Тя каза също така, че не трябва да се търсят твърдения за сближаване на ГЕРБ с партията на Румен Радев.

„Имаме си много ясна програма и участваме в тези избори за вота на хората с резултатите, които сме постигнали до момента, и с плановете, които ще предложим на хората“, посочи Деница Сачева.