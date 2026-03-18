Деница Сачева: В политиката се оказа достатъчно да имаш ТикТок и да мразиш

18 Март, 2026 18:15 961 58

Непрекъснатите заявки за нови и нови лица в политиката са помпане на въздух

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Бих се радвала, ако тази предизборна кампания е повече за резултатите, отколкото за обещанията. В политиката се оказа достатъчно да имаш ТикТок и да мразиш“.

Това каза в „Лице в лице“ по бТВ Деница Сачева, депутат от ГЕРБ.

„Някои наши опоненти се занимават с маркетингови похвати, с които управляват чувствата на хората – отмъщението, омразата, предразсъдъците, негативизма. Удобно отместват разговора от резултатите, защото няма какво да предложат“, каза тя.

По думите ѝ непрекъснатите заявки за нови и нови лица в политиката са отново помпане на въздух.

„Ако върнем разговора на това кой какво реалистично може да направи и прави, тогава ще стане ясно кой става за тази работа и кой не“, обясни Сачева.

Тя каза също така, че не трябва да се търсят твърдения за сближаване на ГЕРБ с партията на Румен Радев.

„Имаме си много ясна програма и участваме в тези избори за вота на хората с резултатите, които сме постигнали до момента, и с плановете, които ще предложим на хората“, посочи Деница Сачева.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 5 Отговор
    С номер 10 в десетката на Сачева.

    Коментиран от #27

    18:18 18.03.2026

  • 2 Толкова просто

    37 3 Отговор
    Колко е трудно да видиш политик от ГЕРБ и да не си кажеж да ти е........ а майката

    18:21 18.03.2026

  • 3 Тик так

    19 2 Отговор
    За Сачи трябва специално приложение, Тик ток не е достатъчно

    18:21 18.03.2026

  • 4 Ето

    26 2 Отговор
    и злобната червена тлъстана , менкала какво ли не , като "позиция" според интереса си ! Фалшиво същество , че и решило да хапе с някакъв опит за оргиналничене ! Жалко нещо!

    Коментиран от #18

    18:21 18.03.2026

  • 5 Красимир Петров

    22 2 Отговор
    О,Т,В,Р,АТ

    18:22 18.03.2026

  • 6 Ахааа

    19 5 Отговор
    Идва Радев на хоризонта брат
    Всичките май много ги е страх
    Като вземе пълният мандат
    Става шах и мат
    А Борисов се строява за последен път
    Пеевски се уволнява
    Предателите ревът...

    Коментиран от #26

    18:22 18.03.2026

  • 7 Закс

    11 1 Отговор
    Важно е да помниш!

    18:22 18.03.2026

  • 8 Ти за това Ли ?

    15 2 Отговор
    Ти за това Ли ?

    Нищо Не правиш !
    Освен Да ограбваш !

    Най-Уязвимите Групи !

    От Българския Народ ?

    18:22 18.03.2026

  • 9 прокопи

    14 1 Отговор
    Никакъв ТИК за вас. Само ТОК ще ви оправи. На ония стол. Специалния.

    18:23 18.03.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 2 Отговор
    ПРИЯТЕЛСКА ОФЕРТА :
    - ПРЕДЛАГАМ НА БОЙКО, ШИШИ, ДЕЛЯН ДОБРЕВ , СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ, КИРО ДОБРЕВ, ДЖЕВДЖЕТ ЧАКЪРОВ И МЕХМЕД АТАМАН
    ......
    ДА ЗАМИНАТ ПРЕДИ 2-РИ АПРИЛ ЗА НЯКОЯ ПО - ДАЛЕЧНА ДЕСТИНАЦИЯ - НАМИБИЯ, АРЖЕНТИНА, СЕЙШЕЛИТЕ.... И ДА НЕ СЕ ВРЪЩАТ :)
    ......
    ИНАЧЕ ВАДЯ ГРАНАТОМЕТА МОДЕЛ " ЧАКЪРОВ" :)

    18:24 18.03.2026

  • 11 хахави

    13 2 Отговор
    Банкянеца е в паника.... Без тикток ще го друса ТОК....

    18:24 18.03.2026

  • 12 Деница Сачева

    14 2 Отговор
    дебелата Св.иня.

    18:25 18.03.2026

  • 13 Дориана

    18 3 Отговор
    Много противна и нагла жена голяма защитница на проводниците на корупцията и мафията. Ей, такива като нея изобщо не трябва да са в Парламента..

    Коментиран от #32

    18:25 18.03.2026

  • 14 Иво

    14 1 Отговор
    Така е, Вас Ви мразя и без да имам ТИК ТОК!

    Коментиран от #30

    18:26 18.03.2026

  • 15 ГЕРБ си има Банкянския Коч,

    13 1 Отговор
    цял живот го кара на скапи Проститутки и булките на ГЕРБ, всенародни празненства прегръща малолетни .урви и малки момченца, бащицата на Мешерето и
    МВР-рето Бойко шланга, възпроизвел се Полисай а завършил да държи Маркуча с водата под налягане.

    Банкянския Андрешко, Спасителят на Нацията, Набожния хРистиенин Бойко Методиев Борисов, на Черква всека Неделя се кръсти кат грешен дявол с пет пръста.
    Исусе Христе 🤣❤️🇧🇬

    18:28 18.03.2026

  • 16 Правилно въздух

    15 0 Отговор
    Ама вие г-жо го замърсявате .

    18:29 18.03.2026

  • 17 Гошо

    14 0 Отговор
    Ей, пък сте и нагли, ей! Говори за резултати а за кражби и корупция в големи размери, нито мъц! Който, Ви вкара в затвора, ще избави България от голямо ЗЛО!

    Коментиран от #23

    18:29 18.03.2026

  • 18 О...я стига

    4 11 Отговор

    До коментар #4 от "Ето":

    Получаваш душевен оргазъм,когато успееш да оплюеш някой.Замислил ли си се въобще,че Сачева има юридическо образование и изказът й е на светлинни години от твоя .Винаги се чудя,по колко ви плащат за простотиите,които пишете.

    Коментиран от #28, #29, #44

    18:30 18.03.2026

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 1 Отговор
    ГЕРБЕР ХАЙКУ
    ИСКАМ АЗ ДА СЪМ СВЕТУЛКА
    КАЦНАЛА НА СИКАДЖИЙСКА ХУРКА

    18:30 18.03.2026

  • 20 кака сатърова

    13 0 Отговор
    В политиката се оказа достатъчно да имаш
    една яка биволица да мучи и заблуждава лапнишарани да и се кланят на избори

    18:30 18.03.2026

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 1 Отговор
    ДПС ХАЙКУ
    ВЪВ ХАРЕМА ВСИЧКО Е ДОБРЕ!
    ШИШИ ПЛАЩА, ХРАНИ И ХХХЕ

    18:31 18.03.2026

  • 22 хххх

    11 0 Отговор
    Тая искаше да не увеличават пенсиите,зла жена

    18:31 18.03.2026

  • 23 Смени плочата

    0 5 Отговор

    До коментар #17 от "Гошо":

    Абе, Гошо, не ви ли омръзна едно и също да пишете.Скучно е,бе брат.

    Коментиран от #33

    18:32 18.03.2026

  • 24 Каде му е Семейството на Бойко

    8 0 Отговор
    Методиев Борисов, на другия нефел Коч от Дивана неговото къде е, а Дебелия Потурнак Пеевски неговото къде е.

    Иначе все за вашето Семейство загрижени , веднъж в годината надбавки за Великден, да се радват децата, вашите, за тях милиарди, за вас двайсе лв. децата да се радват.🤣❤️🇧🇬

    18:34 18.03.2026

  • 25 ха ха

    8 0 Отговор
    тия даже и не осъзнават какво зло са , толкова са се бетонирали в главите

    18:39 18.03.2026

  • 26 Ами,добре

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Ахааа":

    Учете се да козирувате,че това ни чака.Горяма радост беше,че свалихте правителството.После рев.Сега радост,че военни и спортисти ще се учат да ни управляват.Ами добре Избирай ,може и на някакъв спорт да се запишеш,за да си актуален.

    18:40 18.03.2026

  • 27 пешо

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    пази се от али бега

    18:40 18.03.2026

  • 28 Е,това е

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "О...я стига":

    Няма никакво юридическо образование,завършила колеж за туризъм и страст към социалната сфера...ххх,чети уикипедия

    18:41 18.03.2026

  • 29 Без майтап

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "О...я стига":

    Говориш за душевен оргазъм на някой който не познаваш. Какво ще кажеш за душевната красота на Сачева.

    Коментиран от #38

    18:42 18.03.2026

  • 30 Метафора

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Иво":

    Явно и ти пиеш СОЕВО ЛАТЕ

    18:44 18.03.2026

  • 31 Тома

    6 1 Отговор
    Красота

    18:47 18.03.2026

  • 32 Голям кеф

    2 7 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    Ама как ви бръкна в здравето,една интелигентна жена.Говори точно и разумно.Не е като някои дрънкала,които само говорят,а нищо не казват.

    Коментиран от #36

    18:47 18.03.2026

  • 33 Гошо

    8 0 Отговор

    До коментар #23 от "Смени плочата":

    Сачева, ти ли си? Викаш да сменя плочата! Търся, търся и където и да пипна: местна власт, централна власт, съдебна власт, навсякъде кражби и корупция! Ти, слушай каквото искаш, но остави хората да виждат с очите си и да слушат с ушите си, не като тебе "кон с капаци"!

    18:48 18.03.2026

  • 34 Гост

    6 0 Отговор
    В политиката се оказа, че ако си достатъчно пр"ост си у парламента

    18:49 18.03.2026

  • 35 Ивелин Михайлов

    7 0 Отговор
    Ми то си си за мразене ма 🐷

    18:52 18.03.2026

  • 36 Две капки

    7 0 Отговор

    До коментар #32 от "Голям кеф":

    Деница и ТодорХ еднакво говорят.

    18:52 18.03.2026

  • 37 Да, да

    6 0 Отговор
    Да повторим: Кой се мрази толкова, че да ги е... такива като тази?

    18:53 18.03.2026

  • 38 О...я стига

    0 4 Отговор

    До коментар #29 от "Без майтап":

    Чета какво си написал и ми става ясно,че си от хората,които трябва да имат враг,образно казано,когото да мразят.Успееш ли да оплюеш някого днес, си доволен.Това е ДУШЕВЕН оргазъм.Работа с омраза не се върши.

    18:53 18.03.2026

  • 39 Другарката Гробарка

    5 0 Отговор
    Фифоската, Цецка Цаплата, ПКП Оди пеш, Лил Свин, къде са

    18:53 18.03.2026

  • 40 Тиква

    5 0 Отговор
    Колко не приятни хора има гробисти, Всички.

    18:59 18.03.2026

  • 41 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    3 0 Отговор
    Ако 🐖 и 🎃 бяха срещу фатмака радев, нямаше да саботират комисията за грабежа Боташ, който е съизмерим с разграбването на КТБ от Пеевски и ВТБ (банката на путин) и предателството с Турски поток от борисов в полза на путин

    19:07 18.03.2026

  • 42 Сачи

    4 0 Отговор
    работи за генерала свой, давай дебелачи

    19:08 18.03.2026

  • 43 Само факти

    2 2 Отговор
    Трябва да е ясно, че Борисов и ГЕРБ са направили много повече за интересите на Русия и Путин у нас, отколкото Копейкин, Радев, комунистите и всички русофили, взети заедно.
    Докато едните въртят основно руска пропаганда, за да държат баламурниците, Борисов и ГЕРБ реално обслужват геополитическите интереси на Путин: изградиха в експресни срокове "Турски поток" за наша сметка, за да може Путин, когато нападне Украйна, да продължи да продава газ и да финансира войната си;
    12 години на власт Борисов плющеше белот с Вальо Златев и позволяваше на "Лукойл" да не плащат данъци;
    докато беше на власт, Борисов саботираше диверсификацията, за да остане България зависима от руски енергоизточници;
    Борисов се обяви против база на НАТО в Черно море, за да бъдем уязвими от руска агресия;
    самият КГБ-генерал Решетников призна, че ГЕРБ са им много по-близки от БСП.
    Неслучайно, когато бяха пробити имейлите на кремълските съветници, се оказа, че ГЕРБ са карали Кремъл да натискат БСП, за да ги подкрепят за проекта на Путин "Турски поток".
    Борисов също така като орлица пазеше паметниците на руските окупатори, неслучайно получи и орден "Ломоносов" за това.
    Добре, че ППДБ взеха властта за няколко месеца, за да демонтират паметника на съветските окупатори.
    Това го припомням, защото тези дни пак са активирали троловете на ГЕРБ да се правят на "европейци", "атлантици" и "антикомунисти".
    Всеки може да има собствена позиция, но не и собствени факти!

    19:08 18.03.2026

  • 44 изказът

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "О...я стига":

    с образованието й са на светлинни години зад тези които се видят на такива като теб. Назнайва нещо от юриспруденцията бъркайки я упорито с юрисдикцията, логическото мислене и пр. от ВУЗ-а, но ги ползва в защита на провалени престъпни каузи за пари и власт. Не е в час с основни постулати на правото, каквито са морал, етика и др.базисни ориентири на законотворството, поради което говори алангро най-често, без почва под краката си, далеч от вътрешна убеденост и себеуважение включително. На такива и Бог не може да помогне, Гьоте има един герой в творчеството си, който много й приляга, Мефистофел, ако си чувал.....

    19:10 18.03.2026

  • 45 Жалки продажни гербеpacти

    4 2 Отговор
    Програмата на ГЕРБ е от една точка - Шиши "моли" Асфалт паша и той изпълнява.

    19:11 18.03.2026

  • 46 това нещо

    4 1 Отговор
    стиска ли му да изпълзи на улица без охрана? Нека поеме народната любов!

    19:11 18.03.2026

  • 47 Въпрос

    3 2 Отговор
    Ти на луда ли се правиш или си? В такъв случай ти направи всички българи политици! До един те мразят. И мъжът ти вероятно

    19:12 18.03.2026

  • 48 Име

    3 0 Отговор
    Влечуго!

    19:15 18.03.2026

  • 49 Не вярвам

    3 0 Отговор
    Не е достатъчно ... Трябва да можеш и да крадеш и лъжеш повече от всички останали

    19:15 18.03.2026

  • 50 Мразя

    4 1 Отговор
    Много я мразя Деницата и то безплатно.

    19:19 18.03.2026

  • 51 Мая

    1 3 Отговор
    Леле, колко омраза и злоба срещу Деница Сачева и ГЕРБ. Обяснението е просто, мразим умните и можещите, защото самите сме прости, неуки и завистливи.
    Деница е умна жена, пък вие си пишете глупавите коментари.

    19:24 18.03.2026

  • 52 Над 10 г крадене от Герб

    2 0 Отговор
    Заедно с дпс не етническата партия сега даже са две апс турците и бпс само крадене то и за това излизат публикации за корупция от магистрали здравеопазване финансиране от Европа и няма наказани защото тези партии са корумпирани манипулират избори издигат партии и още преди да има избори правят проучване което не отговаря на истината и правят парии първи втори трети а на Радев дори не знаем кой са депутатите на неговата нова партия спусната

    Коментиран от #54

    19:28 18.03.2026

  • 53 Тая добруджанска

    3 1 Отговор
    счетоводителка пак рине и хвърля на гърба си. Кой и говори, че е велика.... Кой?!

    Коментиран от #56

    19:29 18.03.2026

  • 54 Радеф

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "Над 10 г крадене от Герб":

    Е нейно подобие, ама с гащи и е зеленясъл плъх. Много се е напънал и той, ама може и да не стане.

    19:32 18.03.2026

  • 55 Диди

    1 1 Отговор
    Този Радев ми е един такъв никакъв. Страхува се да застане пред журналисти. Как ще застане пред хората? Деси чака да й изтече договора и наесен ще го напусне.

    19:40 18.03.2026

  • 56 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Тая добруджанска":

    Тя си ги пише хвалбите,няма кой друг

    Коментиран от #58

    19:52 18.03.2026

  • 57 Анонимен

    0 0 Отговор
    Кого се мрази този който е свършил нещо зло за хората

    19:53 18.03.2026

  • 58 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Хаха":

    Явно добре лъска

    19:54 18.03.2026

