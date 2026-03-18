Под тежък обстрел! Повече от дузина американски дрона "Reaper" са свалени над Иран

Повече от дузина безпилотни летателни апарати MQ-9 "Reaper" са загубени при американските бойни операции срещу Иран.

Това съобщиха двама американски представители пред ABC News.

Те уточниха, че загубите са причинени или от ирански ракети, или от унищожаване на земята, за да не попаднат във вражески ръце.

Дронът "Reaper" е използван както за разузнавателни, така и за бойни мисии. Той е въоръжен с ракети "Hellfire".

Дронът е ключов безпилотен летателен апарат в конфликта.

Повече от 200 американски военнослужещи са били ранени от началото на операция "Епичен гняв", съобщи NBC News.

От тях повече от 180 са се върнали на служба, докато девет души остават на лечение, защото са сериозно ранени.