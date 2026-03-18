Крум Зарков: Има необходимост от лява партия в българския парламент! Касата на БСП не е празна

18 Март, 2026 18:08 404 24

  • крум зарков-
  • бсп-
  • избори

Служебният кабинет започна със състав, който ние, социалистите, намираме за прекомерно политизиран, заяви политическият лидер

Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Има необходимост от лява партия в българския парламент. Единствената лява партия сред тези 24, които ще се явят на изборите, е БСП. Имаме дълг и сериозно сме се заели с него. Виждам, че има резултат от дейностите ни, и съм убеден, че ще бъдем в следващия парламент. А защо с ключова роля – погледнете проучванията. Това заяви пред бТВ Крум Зарков, председател на БСП, цитиран от novini.bg.

„На път са политическите партии да направят същата грешка, каквато направиха последните 7-8 пъти. Не ме притеснява мястото на БСП, а че сме се засили към поредните ялови избори. Липсва съдържателен дебат и послания, чуваме само нападки и ругатни. Готови сме да разговаряме с партии, които са съгласни да работят с нас на принципа на взаимоуважение и прозрачност. Няма да сме трети в коалиция, нито имаме амбиция да сме първи“, категоричен е той.

Като пример за статуквото Зарков даде партии, които не признават, че Борислав Сарафов е незаконен и.ф. главен прокурор: „Държавата ни се тресе и хората са притеснени от повишаващите се цени и загубата на покупателна способност и конкурентоспособност. Гледайте кой има мерки за борба с това."

„Служебният кабинет започна със състав, който ние, социалистите, намираме за прекомерно политизиран. Но трябва и да се съди по действията. Наблюдавам с интерес действията на Янкулов и смятам, че те са адекватни. Виждаме и акция на МВР днес – активността трябва да бъде отбелязана. Има и други министри, които не ми се струват достатъчно активни. Не може да има големи очаквания към кабинета на Андрей Гюров – той не е виновен за това“, допълни още лидерът на БСП.

„Касата на БСП не е празна, ние получаваме субсидия, но тя не е достатъчна за кампания. Кампанията ще е скъпа. Можем да вземем средства по три начина – субсидията, дарения и заем от банка, който след това ще връщаме. Питам обаче другите как ще се финансират“, сподели той.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google Alerts


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Де факто

    5 1 Отговор
    Няма нужда от вас, за бунището сте !

    Коментиран от #4

    18:10 18.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Касата празна но джобовете на червените олигарси са пълни.

    18:10 18.03.2026

  • 3 Мурка

    4 0 Отговор
    ЕЕЕХ КРУМЕ КРУМЕ ВЕЛИКО ИМЕ НО ЗА ХАН -НЕ СТАВАШ

    18:11 18.03.2026

  • 4 Мурка

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Де факто":

    като СДС ЛИ?

    18:12 18.03.2026

  • 5 тиквата: Касата на БСП не е празна

    6 0 Отговор
    и аз да не съм знаел

    18:13 18.03.2026

  • 6 Еееееех….

    3 1 Отговор
    ….че няма една Маргарет Тачър да излезе в един дебат с този и да го направи си говори сам…… абе научи се бе!!!! Държавата може да харчи само ТОЛКОВА, колкото събира от данъкоплатците и нито цент повече!!!!! Във вашите леви кратуни дай му само заеми, рефинансиране и разсипия…..крадец до крадецът сте всите!!!!! Копнея за една Тачър в БГ, ама пусти късмет ;( ….

    Коментиран от #21, #24

    18:13 18.03.2026

  • 7 Вашето мнение

    2 0 Отговор
    Когато ходите да гласувате помнете, че това напусна Нинова защото тя беше против приемането на истамбулската конвенция и Радев, защото искаше референдум за еврото. Това е толкова ляво, колкото аз съм космонафт.

    18:14 18.03.2026

  • 8 Никаква

    4 0 Отговор
    нужда от потомствени комунисти , няколко генерации народна хранилка , пуснали пипала в целия политически апарат , а и къде ли не !

    18:14 18.03.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    АМИ ТОЙ СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ Е С ЛЯВА РЕЗБА
    ..... ТОВА НЕ ВИ ЛИ СТИГА ?
    ......
    ЗАРКОВ, ТИ УМРЯ В МОМЕНТА В КОЙТО ВКАРА СТАРИТЕ ЧЕРВЕНИ МИЛИАРДЕРИ В ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО
    ДА ПРАВЯТ СЕЧЕНО НА ЙОТОВА :)

    Коментиран от #23

    18:14 18.03.2026

  • 10 А - Бе ! Вие !

    4 0 Отговор
    А - Бе ! Вие !

    Че сте Лява Парния !

    Лява Сте !

    За толкова Годиени !

    Нещо Не Направихте !

    18:15 18.03.2026

  • 11 Круме

    4 0 Отговор
    Изпразвай касата и бягай към Дубай !!

    18:15 18.03.2026

  • 12 Гласоподавател

    4 0 Отговор
    Идват избори. Няма идеология ,става въпрос за пари.

    18:16 18.03.2026

  • 13 още бг не е в € щото ,водача зарков каза

    2 0 Отговор
    ЛЕВА!!!!не знам как са смятали......и двете партии са просияндски.говоря за радев и синът на кацамунска.Според мен щяха да бъдат по силни заедно.сега вси шпееоне ще се опитат да вкарат партия бсп ли се казва за да бъде патерица на радев.ако са смятали точно е в техен плюс ,ако не влезе бсп ,увисва прокремълската партия на радев....ПС.Общо взето с обещания ловят маймуни-идееоти!

    Коментиран от #20

    18:16 18.03.2026

  • 14 Тоя

    3 0 Отговор
    Кацамунски пет лева не е изкарал , все се повъртя около най - големия кокал и властта ! Какво може да чака човек от него ?

    18:16 18.03.2026

  • 15 Файърфлай

    2 0 Отговор
    Абе Зарков,то ако мене ме питаш и от партизански отряди има нужда.Някои плачат за нощни посещения (справка "Капитан Петко Войвода").

    18:16 18.03.2026

  • 16 тиквата: имаме си зимнина кебабчета бира

    4 0 Отговор
    Питам обаче другите как ще се финансират

    18:17 18.03.2026

  • 17 Дориана

    4 0 Отговор
    Крум Зарков лъжи с цел да въведе обществеността в заблуда , защото БСП не работеха в Парламента като лява партия , а като зависима от Борисов и Пеевски изпълнявайки техните нареждания и защитавайки корупцията, мафията , рекетите и полицейщината. Вече на тяхно място идва друга партия с нов морал и решителност. БСП отпадат от Парламента падат надолу под 3 %.

    18:17 18.03.2026

  • 18 Анонимен

    2 0 Отговор
    Предишния председател на бсп гледаше личната облага и лесните пари внимавайте и вие да не се подхлъзните

    18:17 18.03.2026

  • 19 Ха ха

    2 0 Отговор
    Тия с левите резби още ли се мотаят по парламента.

    18:19 18.03.2026

  • 20 Ти Още Ли ?

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "още бг не е в € щото ,водача зарков каза":

    Ти Още Ли ?

    Се Занимаваш !

    С Тази !

    Импотенция ?

    Коментиран от #22

    18:19 18.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Кам Ти Е ?

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ти Още Ли ?":

    Кам Ти Е ?

    Левото ?

    У Лево ?

    18:20 18.03.2026

  • 23 Дориана

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Да, точно така Крум Зарков се провали още в самото начало като постави Наталия Киселова за Председател , която беше зависима от Борисов и Певски изпълнявайки техните нареждания погази Конституцията.

    18:21 18.03.2026

  • 24 Файърфлай

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Еееееех….":

    М.Тачър приватизираше закъсали държавни сектори, най-вече железниците и стоманодобива.При нас планът с приватизацията е изпълнен,та преизпълнен.Е и цъфнахме и вързахме ли ?

    18:21 18.03.2026

