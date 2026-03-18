Крум Зарков: Има необходимост от лява партия в българския парламент! Касата на БСП не е празна

Има необходимост от лява партия в българския парламент. Единствената лява партия сред тези 24, които ще се явят на изборите, е БСП. Имаме дълг и сериозно сме се заели с него. Виждам, че има резултат от дейностите ни, и съм убеден, че ще бъдем в следващия парламент. А защо с ключова роля – погледнете проучванията. Това заяви пред бТВ Крум Зарков, председател на БСП, цитиран от novini.bg.

„На път са политическите партии да направят същата грешка, каквато направиха последните 7-8 пъти. Не ме притеснява мястото на БСП, а че сме се засили към поредните ялови избори. Липсва съдържателен дебат и послания, чуваме само нападки и ругатни. Готови сме да разговаряме с партии, които са съгласни да работят с нас на принципа на взаимоуважение и прозрачност. Няма да сме трети в коалиция, нито имаме амбиция да сме първи“, категоричен е той.

Като пример за статуквото Зарков даде партии, които не признават, че Борислав Сарафов е незаконен и.ф. главен прокурор: „Държавата ни се тресе и хората са притеснени от повишаващите се цени и загубата на покупателна способност и конкурентоспособност. Гледайте кой има мерки за борба с това."

„Служебният кабинет започна със състав, който ние, социалистите, намираме за прекомерно политизиран. Но трябва и да се съди по действията. Наблюдавам с интерес действията на Янкулов и смятам, че те са адекватни. Виждаме и акция на МВР днес – активността трябва да бъде отбелязана. Има и други министри, които не ми се струват достатъчно активни. Не може да има големи очаквания към кабинета на Андрей Гюров – той не е виновен за това“, допълни още лидерът на БСП.

„Касата на БСП не е празна, ние получаваме субсидия, но тя не е достатъчна за кампания. Кампанията ще е скъпа. Можем да вземем средства по три начина – субсидията, дарения и заем от банка, който след това ще връщаме. Питам обаче другите как ще се финансират“, сподели той.