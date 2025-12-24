Обилен снеговалеж на Петрохан

Още в ранните часове на празничното утро заваля сняг на прохода "Петрохан", предаде ФОКУС.

Снежната покривка е значителна, а снеговалежът обилен, съобщават шофьори.



"Бъдете внимателни. Вали много силно още от 5:30 сутринта," апелират те.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание, съобразена скорост и да тръгват с автомобили, готови за зимни условия, предупредиха от Агенцията „Пътна инфраструктура“, цитирани от БТА.

Прогнозите на метеоролозите са за понижение на температурите, като в нощта на Бъдни вечер и на Коледа в Северозападна и Северна България дъждът е възможно да премине в сняг. Синоптичните анализи се следят постоянно от пътните управления и пътноподдържащите дружества и се предприемат действия за обработка на пътните настилки срещу хлъзгавост и заледяване при понижение на температурите и очакваните валежи. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата, посочват от АПИ. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника, напомнят от пътната агенция.

На 30 декември движението на тежкотоварните камиони ще бъде спряно между 14:00 ч. и 20:00 ч., като ограничението ще важи за превозните средства, излизащи от София. В последния почивен ден от новата година – 4 януари 2026 г., забраната за движение на МПС над 12 т ще е между 12:00 ч. и 20:00 ч. и ще е за превозните средства, пътуващи към София.

Ограничението не се отнася за превозните средства, извършващи обществен превоз на пътници.

На магистралите „Хемус“ и „Струма“ забраната не обхваща МПС над 12 т, превозващи опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони.

На магистрала „Тракия“ в участъка от п. в. „Ихтиман“ (при 34-и км) до п. в. „Вакарел“ (при 23-и км) в посока София забраната няма да важи за МПС над 12 т, превозващи опасни товари (ADR).

В област Благоевград днес между 10:00 ч. и 20:00 ч. се въвежда реверсивно движение в участъка от път I-1/E-79 София - Кулата, при връзката на първокласния път с магистрала „Струма“ и пътен възел „Симитли“. Целта е улесняване на пътуването за почивните дни при очаквания интензивен трафик. Ще се осигурят две ленти в посока Кулата и една лента в посока София. При натоварен трафик и по преценка на „Пътна полиция“ могат да бъдат въвеждани и други промени в организацията на движение, за улеснение на пътуването и гарантиране на безопасността.

Шофьорите могат да използват като алтернативни обходни маршрути и други републикански пътища, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение.

Около 100 000 автомобила се очаква да излязат от София за предстоящите празнични дни за Коледа, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Най-много превозни средства се очаква да бъдат по магистрала „Тракия“ - около 35 000, около 20 000 - по „Хемус“, 20 000 - по „Струма“, и 10 000 - по магистрала „Европа“.