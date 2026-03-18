Служебният министър на електронното управление призова да се гласува на машини

18 Март, 2026 13:02 324 5

  • служебен министър-
  • машинно гласуване-
  • меу

Георги Шарков обясни какви действия е предприело МЕУ по подготовката за вота

Служебният министър на електронното управление призова да се гласува на машини - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Машините за гласуване гарантират честни изборни резултати, а видеонаблюдението вече се доказа като незаменим инструмент за установяване на нередности. Затова приканвам всички граждани да гласуват с машини там, където това е възможно. Това каза служебният министър на електронното управление Георги Шарков на брифинг в Министерски съвет.

Подготовката за изборите върви в срок, каза още той. „МВР, МВнР, МРРБ и МЕУ работи в добра координация с екипа на МС и ЦИК и ще се справим с тази главна задача”, допълни служебният министър.

Шарков каза, че МЕУ е актуализирало методиката за удостоверяване на съответствието на машините за гласуване. Тя е публикувана на сайта на министерството за обществено обсъждане. „Фокус е прозрачността, яснотата и ефективността. Промените прецизират терминологията, въвеждат ясно разпределение на отговорностите и измерими резултати, които допринасят за по-предвидим процес и повишено доверие в машинното гласуване”, обясни още той. Служебният министър призова обществото да бъде активно по отношение на обсъждането на тази методика.

Шарков каза още, че вече са налични и шест електронни услуги, от които гражданите могат да се възползват по отношение на гласуването. Те са налични на сайта на МЕУ.

По отношение на видеонаблюдението - системата ще осигури излъчване от всички секции в цялата страна, каза Шарков. Той посочи, че се подобрява по-стабилна свързаност на устройствата, техническата инспекция на телефоните, централизираното наблюдение на активността на устройствата, бързата реакция чрез регионалните координатори. Целта – минимум технически проблеми и максимум доверие.

На сайта на МРРБ вече има бутони за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес и проверка на избирателната секция, допълни той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВИДИМО

    2 0 Отговор
    Абсолютно ненужно министерство

    13:03 18.03.2026

  • 2 Шиши корп

    1 0 Отговор
    Айде теглете номерата че да почвам да печатам бюлетини

    13:04 18.03.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Значи задължително на лист!

    13:06 18.03.2026

  • 4 Евала на министъръ

    1 0 Отговор
    Едно призоваване и заплатата е изкарана, преработи се чуека

    13:10 18.03.2026

  • 5 провинциалист

    0 0 Отговор
    Да, действително една хартийка не изразява добре силата на вота. Аз лично имам обаче и предпочитания към машините, защото сегашните не покриват моите критерии за изразителност на вота. Бих гласувал или с американските Machinegun, или с немските Maschinenpistole.

    13:11 18.03.2026

