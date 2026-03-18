Балабанов: Лицемерите ПП-ДБ не подкрепиха българските деца

С наше предложение от следващия бюджет всички български деца ще получават великденски и коледни надбавки. Това каза пред журналисти депутатът от "Има такъв народ" Цветан Предов във връзка с приетите промени в Закона за социалното подпомагане, свързани със законово уреждане на т.нар. великденски и коледни добавки. С промените се предвижда подпомагане на всички уязвими нискодоходни групи – самотни майки, многодетни семейства, пенсионери с размер на пенсията под прага на бедност, за посрещане на най-светлите празници, предаде Novini.bg.

Днес направихме нещо изключително важно за българските деца, ние от "Има такъв народ" показахме какво означава да сме единни, защото когато гласуваме добавки за Великден и Коледа трябва да покажем съпричастност към всички деца, не само към тези с определен тип на уязвимост, добави Предов.

Тъй като една политическа формация дълго време обясняваше колко са лоши управляващите и какви лоши бюджети правят, днес за "Продължаваме промяната-Демократична България" отново беше огромен тест, свързан с морала, добави зам.-председателят на ПГ на "Има такъв народ" Станислав Балабанов.

Заради "Има такъв народ" всички деца ще получават такива суми, но "Продължаваме промяната-Демократична България" не си позволиха нито един от техните депутати да гласува "за" предложението. Те бяха в зала начело заедно с Николай Денков и нито един депутат на "Продължаваме промяната-Демократична България" не подкрепи българските деца, заяви Балабанов.

Замислих се защо е така. Обикновено такива парламентарни врътки, специално "Продължаваме промяната-Демократична България" ги правят за по-страшни задкулисни договорки, но в случая това касае българските деца. Когато ставаше въпрос за училище "Космос", Денков първи го разреши. Когато става въпрос да изпращат децата в частните училища, а всъщност секти, тогава няма проблем – първи рекламират тези училища, насърчават българските деца да се записват в такива училища. Когато обаче говорим нещо, което касае цяла България и е свързано с нашите деца, тези лицемери стояха в зала и нито един не натисна бутона "за". Затова, понеже след месец идват избори, всички хора и всички родители ще трябва да избират. Ще избират между това кой наистина се бори за по-добри условия, кой наистина пази и стимулира нашите деца, кой си мълчи, кой всъщност използва нашите деца за други цели, покровителствайки други организации, които приключиха преди един месец, при една от най-големите трагедии в държавата. Това днес беше много ярък пример за този тип разделения в българското общество. Надявам се, ние като консервативна партия, с днешния ход да направим разликата, посочи той.

В отговор на въпрос Станислав Балабанов коментира и приетото днес от служебното правителство решение за предоставяне на допълнително финансиране на Министерството на труда и социалната политика за въвеждане на временна програма за компенсиране на домакинствата заради увеличените цени на горивата.

Андрей Гюров драска някакви неща, опитвайки се да имитира Бойко Борисов. И на двамата не им се получава чертаенето на тези дъски напоследък. Тези мерки са неработещи. Колкото и някои хора да кажат – вие сте арогантни, правихте комисии за няколко секунди, всъщност щастие за нас е въобще да можем да зареждаме гориво благодарения на "Има такъв народ". Онази енергийна комисия за 27 секунди даде възможност Нефтохимът да работи и да имаме петрол, за да може въобще днес да заредим на колонките. Вместо да стои и да драска на бели дъски, Гюров може да вземе нещо положително от Има такъв народ – да поиска от Европейската комисия дерогация за България по отношение на това въглищните централи да работят на пълни мощности. По този начин цената на тока ще падне драстично и наистина ще има работеща мярка за българското общество. Защото в момента ЕРП-тата, които се разследват, вдигнаха несправедливо цените, отделно дизелът и газът скачат. Нека да видим наистина нещо практично, което могат да направят, но аз се съмнявам, че дори и това ще направят, защото те са фенове на зелената сделка. Онези милиарди по Плана за възстановяване, които коментираха, касаеха техни фирми. С тези хора толкова по темата, подчерта зам.-председателят на ПГ на "Има такъв народ".