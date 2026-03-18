Илияна Йотова: Първите стъпки на кабинета по отношение честността на изборите са окуражаващи

Първите стъпки на кабинета по отношение честността на вота са окуражаващи, а за това говорят и разкритите схеми за купуване на гласове. Това каза президентът Илияна Йотова пред журналисти, цитирана от Нова телевизия.
Тя изрази надежда, че всички актуални теми, засягащи българските граждани, ще бъдат част от предизборната кампания. Също така допълни, че се очакват и предложенията и програмите на политическите формации. "Кампанията очевидно няма да бъде изградена на базата на конфликти, а на сблъсък на предложения и идеи", каза още Йотова.
По отношение влиянието на войната в Близкия изток върху икономиката, Йотова смята, че освен помощта от 20 евро за горива, трябва да има цял пакет мерки, свързан с покачващите се цени и борбата със спекулата.
Президентът коментира и оценката на българските граждани за здравеопазването, предоставена чрез проучване на „Тренд”. Тя посочи, че въпросната оценка е между 3 и 4, което отразява състоянието в сектора.
По време на дискусията, организирана от БЛС, „Приоритет: Здраве – от обществени нагласи към политически решения“, Йотова каза още, че здравеопазването е тема, която трябва да обединява българите и да бъде национална амбиция, предават от БТА.
"Много има какво да бъде направено за статута на лекаря – заплащане, достъп до модерни технологии, възможности за кариерно развитие", посочи още Йотова. "Ако тези условия са налице, няма как да не се справим с нарастващия дефицит на кадрите. Нерешени с години въпроси днес водят до първото място на България в Европа с 35% доплащане на медицинските услуги от страна на пациента", каза още президентът. По думите ѝ това е тема, по която трябва да се вземат спешни да се вземат мерки.
"Профилактиката често пъти е формализъм, а когато тя липсва, най-прекият път са спешните отделения на болниците. Липса или лош достъп до здравеопазване има в малките населени места, липсват и аптеки в някои от тях", посочи още Илияна Йотова.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
10 Не ги мисли!
До коментар #2 от "Яшар":Джен зитата ще гласуват за тях!
14:40 18.03.2026
11 Майора
Коментиран от #12
14:42 18.03.2026
12 превантивно
До коментар #11 от "Майора":Що да не са честни, след като ще изловят всичките купувачи на гласове и ще ги затворят за изборите?
14:44 18.03.2026
13 Европеец
До коментар #1 от "Долна лъжкиня!":Коментара ти е верен, заглавието абсолютно невярно...... Купувачите на гласове купуват по заявка на самите партии..... Когато се докаже че партия е купувала гласове трябва да се приеме някакъв закон, тая партия да бъде лишена от участие в следващите избори..... Друго оправи я няма..... Предишни се "честни" избори се видя колко са честни, добре че конституционния съд не реши да брои всички изборни секции, тогава и оптимистите щяха да знаят "честността" на изборите....
14:45 18.03.2026
14 Дойде момента
Ама я стане Президент пак, я не ! 😀
14:45 18.03.2026
16 Зеления
До коментар #7 от "Перо":"И тая си мисли, че ще бъде избрана за Президент с помощта на Мунчо, ПП/ДБ и БСП!"
Перо, Йотова точно за това лъска имиджа на ППДБ, за да я подкрепят на президентските избори, да не мислим че тук говорим за някаква обективност или за доброто на България, всичко е връзки - аз ще ви ударя едно рамо, ако и вие ми ударите едно рамо в подкрепа.
14:50 18.03.2026
