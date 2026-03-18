Илияна Йотова: Първите стъпки на кабинета по отношение честността на изборите са окуражаващи

Илияна Йотова: Първите стъпки на кабинета по отношение честността на изборите са окуражаващи

18 Март, 2026 14:07 559 18

  • илияна йотова-
  • правителство-
  • първи стъпки-
  • честност-
  • избори

По отношение влиянието на войната в Близкия изток върху икономиката, Йотова смята, че освен помощта от 20 евро за горива, трябва да има цял пакет мерки, свързан с покачващите се цени и борбата със спекулата

Илияна Йотова: Първите стъпки на кабинета по отношение честността на изборите са окуражаващи - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Първите стъпки на кабинета по отношение честността на вота са окуражаващи, а за това говорят и разкритите схеми за купуване на гласове. Това каза президентът Илияна Йотова пред журналисти, цитирана от Нова телевизия.
Тя изрази надежда, че всички актуални теми, засягащи българските граждани, ще бъдат част от предизборната кампания. Също така допълни, че се очакват и предложенията и програмите на политическите формации. "Кампанията очевидно няма да бъде изградена на базата на конфликти, а на сблъсък на предложения и идеи", каза още Йотова.
По отношение влиянието на войната в Близкия изток върху икономиката, Йотова смята, че освен помощта от 20 евро за горива, трябва да има цял пакет мерки, свързан с покачващите се цени и борбата със спекулата.

Президентът коментира и оценката на българските граждани за здравеопазването, предоставена чрез проучване на „Тренд”. Тя посочи, че въпросната оценка е между 3 и 4, което отразява състоянието в сектора.

По време на дискусията, организирана от БЛС, „Приоритет: Здраве – от обществени нагласи към политически решения“, Йотова каза още, че здравеопазването е тема, която трябва да обединява българите и да бъде национална амбиция, предават от БТА.

"Много има какво да бъде направено за статута на лекаря – заплащане, достъп до модерни технологии, възможности за кариерно развитие", посочи още Йотова. "Ако тези условия са налице, няма как да не се справим с нарастващия дефицит на кадрите. Нерешени с години въпроси днес водят до първото място на България в Европа с 35% доплащане на медицинските услуги от страна на пациента", каза още президентът. По думите ѝ това е тема, по която трябва да се вземат спешни да се вземат мерки.

"Профилактиката често пъти е формализъм, а когато тя липсва, най-прекият път са спешните отделения на болниците. Липса или лош достъп до здравеопазване има в малките населени места, липсват и аптеки в някои от тях", посочи още Илияна Йотова.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Долна лъжкиня!

    10 4 Отговор
    Как те не е срам да ни лъжеш в очите! Или ти си кьорава и да това натрапи тези сабрутчета,цицелки, пампирси,криви глави за провитилство? Лъжла продажна !

    Коментиран от #13

    14:23 18.03.2026

  • 2 Яшар

    4 3 Отговор
    Да видим дали няма пак ППДБ да спечелят е махалите в София и Пловдив. Или този път тези гласове да не се окажат за Радев.

    Коментиран от #10

    14:26 18.03.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    6 1 Отговор
    кукуригу кудкудяк !
    мунчо кримски е глупак !

    14:27 18.03.2026

  • 4 възмутен

    7 0 Отговор
    Докати има Здравна каса , източването ще продължава . Болниците не са лечебни заведения ,а дюкяни , хората са клиенти , а не пациенти .Порочна система продълбила твърде дълго

    14:27 18.03.2026

  • 5 Мерси

    4 1 Отговор
    за кураж от другарката ! Колкото да каже нещо си , НИЩО обаче .

    14:32 18.03.2026

  • 6 Промяна

    4 3 Отговор
    ГОСПОЖО НИКОЙ НИКОЙ НИКОЙ НЕ ВИ Е ИЗБИРАЛ ЗА ПРЕЗИДЕНТ А НАЗНАЧЕНИТЕ СЛУЖЕБНИЦИ ГЮРОВИ С ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ СА ЗА СЪД РАЗСЛЕДВАНЕ ЗАТВОР ГОСПОЖО ЛЪЖЕТЕ БЕЗОЧЛИВО

    14:34 18.03.2026

  • 7 Перо

    8 1 Отговор
    И тая си мисли, че ще бъде избрана за Президент с помощта на Мунчо, ПП/ДБ и БСП!

    Коментиран от #16

    14:34 18.03.2026

  • 8 Промяна

    4 3 Отговор
    ЛЪСНАХА СХЕМИТЕ ПЕТРОХАНСКИ СХЕМИТЕ РАДЕВИ С ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ СХЕМИТЕ С НАШЕТО МВР ВЕЧЕ Е ЯСНО АЛАБАЛАТА СЪЩО НЕ НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ

    14:35 18.03.2026

  • 9 Супер!

    4 3 Отговор
    И нито глас за ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС!

    14:38 18.03.2026

  • 10 Не ги мисли!

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Яшар":

    Джен зитата ще гласуват за тях!

    14:40 18.03.2026

  • 11 Майора

    6 3 Отговор
    Ало Йотова , какви честни избори със служебният кабинет на ПП/ДБ , със свое МВР и свои началник служби , овладели цялата власт в страната? А да не горим за машините на Мадуро с изтекла гаранция, с които чрез ала бала с тях спечелиха изборите?

    Коментиран от #12

    14:42 18.03.2026

  • 12 превантивно

    2 4 Отговор

    До коментар #11 от "Майора":

    Що да не са честни, след като ще изловят всичките купувачи на гласове и ще ги затворят за изборите?

    14:44 18.03.2026

  • 13 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Долна лъжкиня!":

    Коментара ти е верен, заглавието абсолютно невярно...... Купувачите на гласове купуват по заявка на самите партии..... Когато се докаже че партия е купувала гласове трябва да се приеме някакъв закон, тая партия да бъде лишена от участие в следващите избори..... Друго оправи я няма..... Предишни се "честни" избори се видя колко са честни, добре че конституционния съд не реши да брои всички изборни секции, тогава и оптимистите щяха да знаят "честността" на изборите....

    14:45 18.03.2026

  • 14 Дойде момента

    0 1 Отговор
    когато и г-жата взе да говори предизборно ! 😀
    Ама я стане Президент пак, я не ! 😀

    14:45 18.03.2026

  • 15 Гейт

    1 0 Отговор
    Тези хора вярват ли си? Мислят ли изобщо как може да има схема на първия ден като още номера не са теглили. Това, че говорят за честен вот ясно, че ще е ттакъв с правилния софтуер

    14:49 18.03.2026

  • 16 Зеления

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Перо":

    "И тая си мисли, че ще бъде избрана за Президент с помощта на Мунчо, ПП/ДБ и БСП!"

    Перо, Йотова точно за това лъска имиджа на ППДБ, за да я подкрепят на президентските избори, да не мислим че тук говорим за някаква обективност или за доброто на България, всичко е връзки - аз ще ви ударя едно рамо, ако и вие ми ударите едно рамо в подкрепа.

    14:50 18.03.2026

  • 17 Никакви визи за Мъск

    0 0 Отговор
    Черен печат за тоя гнусен купувач на избори

    14:57 18.03.2026

  • 18 Ту-туууу Йотова.....

    0 0 Отговор
    дискусията, организирана от БЛС, „Приоритет: Здраве – от обществени нагласи към политически решения“.....

    14:59 18.03.2026

