Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Босът на Фратрия скочи на критиците: „Не харча вашите пари!“

18 Март, 2026 14:02 940 8

  • собственик-
  • фратрия -
  • виктор бакуревич-
  • коментари-
  • социалните мрежи-
  • ренарс роде-
  • втора лига

Коментарът на собственика е по повод реакции в социалните мрежи относно назначаването на нов старши треньор на тима

Снимка: facebook
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Собственикът на футболния клуб Фратрия - Виктор Бакуревич, не скри възмущението си от негативните коментари, които заляха социалните мрежи след обявяването на новия старши треньор Ренарс Роде. След бурната реакция на част от футболните фенове у нас, благодетелят на тима от Втора лига реши да отговори директно и без заобикалки.

В специално изявление Бакуревич подчерта, че не дължи обяснения на никого относно управлението на клуба и инвестициите си.

Ето изявлението на Бакуревич:

"Искам веднага да отговоря на всички злопыхатели, на хората, които явно нямат какво друго да правят, освен да коментират новини, които изобщо не ги засягат.

Първо – аз не харча вашите пари, аз харча своите пари, които изкарвам с кръв и пот. И не е ваша работа да разсъждавате дали постъпвам правилно или не. Това е моя работа, моя любов, моят живот и имам право да се разпореждам с него така, както аз реша.

Изкарайте си ваши пари и ги инвестирайте във вашите Спартак Плевен и други проекти, които, за съжаление, никой не може да подкрепи. И задавайте въпроси на хората, които живеят в тези градове – защо в Плевен не се намират двама бизнесмени, които да инвестират в отбора? Защо в Ловеч не се намират хора, които да осигурят участие на отбора поне в Трета лига при такъв прекрасен стадион?

Аз лично нямам от какво да се срамувам, но те трябва да се срамуват. Задавайте въпросите към тях. Това е първото.

Второ – знаете ли, една от причините, поради които в България няма футбол вече десетки години, е вашето неуважение. Хората не уважават – нито съперниците, нито своя отбор, нито съдиите, нито ръководството, нито инвеститорите, които влагат пари във футбола. У вас няма и грам уважение, най-вече към самите вас.

Затова, момчета, вие си чешете езиците, а ние ще продължим да работим – и времето ще покаже".


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Винкело

    6 4 Отговор
    Изкарвал парите си с кръв? С какво се занимава тоя?

    Коментиран от #3, #6

    14:09 18.03.2026

  • 2 Чак пък

    6 3 Отговор
    с кръв и пот! Стоките в Берьозка са безумни, така че не прекалявай с определенията. И уважавай феновете защото те правят футбола, без тях футбола е в локдаун, помниниш, нали? Като не ти харесва вземи някой украински отбор, нищо че си руснак. Знаем ти убежденията.

    Коментиран от #4, #5

    14:13 18.03.2026

  • 3 Гешевче

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Винкело":

    "Березка". И е много прав.

    14:15 18.03.2026

  • 4 Гешевче

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Чак пък":

    Феновете? Те само искат и хулят. Правят футбол нанай.

    14:16 18.03.2026

  • 5 Лопата Орешник

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Чак пък":

    Кво им е на стоките бе, калмук? От къде другаде да си купя хайверче от херинга, чисто , идващо от Германия и за 3 и 50? А биричка Жигули от къде? Ми има си специфични стоки и хората си пазаруват! Ти като искаш седи си у кауфанда при Ицата и дара и чакай примоции!!!

    14:25 18.03.2026

  • 6 Ибн Ал ебн

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Винкело":

    Мога да предположа, че м ана фите яко го порят тоя тюлен

    Коментиран от #8

    14:40 18.03.2026

  • 7 Тоя

    3 0 Отговор
    руснак с акъл на укра ли е ?

    14:43 18.03.2026

  • 8 Руци

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ибн Ал ебн":

    И с теб май е така като гледам.

    14:59 18.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове