Босът на Фратрия скочи на критиците: „Не харча вашите пари!“

Собственикът на футболния клуб Фратрия - Виктор Бакуревич, не скри възмущението си от негативните коментари, които заляха социалните мрежи след обявяването на новия старши треньор Ренарс Роде. След бурната реакция на част от футболните фенове у нас, благодетелят на тима от Втора лига реши да отговори директно и без заобикалки.

В специално изявление Бакуревич подчерта, че не дължи обяснения на никого относно управлението на клуба и инвестициите си.

Ето изявлението на Бакуревич:

"Искам веднага да отговоря на всички злопыхатели, на хората, които явно нямат какво друго да правят, освен да коментират новини, които изобщо не ги засягат.

Първо – аз не харча вашите пари, аз харча своите пари, които изкарвам с кръв и пот. И не е ваша работа да разсъждавате дали постъпвам правилно или не. Това е моя работа, моя любов, моят живот и имам право да се разпореждам с него така, както аз реша.

Изкарайте си ваши пари и ги инвестирайте във вашите Спартак Плевен и други проекти, които, за съжаление, никой не може да подкрепи. И задавайте въпроси на хората, които живеят в тези градове – защо в Плевен не се намират двама бизнесмени, които да инвестират в отбора? Защо в Ловеч не се намират хора, които да осигурят участие на отбора поне в Трета лига при такъв прекрасен стадион?

Аз лично нямам от какво да се срамувам, но те трябва да се срамуват. Задавайте въпросите към тях. Това е първото.

Второ – знаете ли, една от причините, поради които в България няма футбол вече десетки години, е вашето неуважение. Хората не уважават – нито съперниците, нито своя отбор, нито съдиите, нито ръководството, нито инвеститорите, които влагат пари във футбола. У вас няма и грам уважение, най-вече към самите вас.

Затова, момчета, вие си чешете езиците, а ние ще продължим да работим – и времето ще покаже".