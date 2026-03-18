Босът на Фратрия скочи на критиците: „Не харча вашите пари!“

Собственикът на футболния клуб Фратрия - Виктор Бакуревич, не скри възмущението си от негативните коментари, които заляха социалните мрежи след обявяването на новия старши треньор Ренарс Роде. След бурната реакция на част от футболните фенове у нас, благодетелят на тима от Втора лига реши да отговори директно и без заобикалки.
В специално изявление Бакуревич подчерта, че не дължи обяснения на никого относно управлението на клуба и инвестициите си.
Ето изявлението на Бакуревич:
"Искам веднага да отговоря на всички злопыхатели, на хората, които явно нямат какво друго да правят, освен да коментират новини, които изобщо не ги засягат.
Първо – аз не харча вашите пари, аз харча своите пари, които изкарвам с кръв и пот. И не е ваша работа да разсъждавате дали постъпвам правилно или не. Това е моя работа, моя любов, моят живот и имам право да се разпореждам с него така, както аз реша.
Изкарайте си ваши пари и ги инвестирайте във вашите Спартак Плевен и други проекти, които, за съжаление, никой не може да подкрепи. И задавайте въпроси на хората, които живеят в тези градове – защо в Плевен не се намират двама бизнесмени, които да инвестират в отбора? Защо в Ловеч не се намират хора, които да осигурят участие на отбора поне в Трета лига при такъв прекрасен стадион?
Аз лично нямам от какво да се срамувам, но те трябва да се срамуват. Задавайте въпросите към тях. Това е първото.
Второ – знаете ли, една от причините, поради които в България няма футбол вече десетки години, е вашето неуважение. Хората не уважават – нито съперниците, нито своя отбор, нито съдиите, нито ръководството, нито инвеститорите, които влагат пари във футбола. У вас няма и грам уважение, най-вече към самите вас.
Затова, момчета, вие си чешете езиците, а ние ще продължим да работим – и времето ще покаже".
1 Винкело
14:09 18.03.2026
2 Чак пък
14:13 18.03.2026
3 Гешевче
До коментар #1 от "Винкело":"Березка". И е много прав.
14:15 18.03.2026
4 Гешевче
До коментар #2 от "Чак пък":Феновете? Те само искат и хулят. Правят футбол нанай.
14:16 18.03.2026
5 Лопата Орешник
До коментар #2 от "Чак пък":Кво им е на стоките бе, калмук? От къде другаде да си купя хайверче от херинга, чисто , идващо от Германия и за 3 и 50? А биричка Жигули от къде? Ми има си специфични стоки и хората си пазаруват! Ти като искаш седи си у кауфанда при Ицата и дара и чакай примоции!!!
14:25 18.03.2026
6 Ибн Ал ебн
До коментар #1 от "Винкело":Мога да предположа, че м ана фите яко го порят тоя тюлен
14:40 18.03.2026
8 Руци
До коментар #6 от "Ибн Ал ебн":И с теб май е така като гледам.
14:59 18.03.2026