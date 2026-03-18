ДПС регистрира листите си за изборите

ДПС регистрира листи с кандидати за народни представители във всички многомандатни избирателни райони (МИР) за предсрочните парламентарни избори на 19 април.
Това показва справка в решенията на районните избирателни комисии, публикувани на официалните им сайтове.
Председателят на ДПС Делян Пеевски е водач в два района - Благоевград и Кърджали, предава БТА.
Следва пълният списък на водачите на ДПС по многомандатни избирателни райони:
1 МИР - Благоевград - Делян Пеевски
2 МИР - Бургас - Калин Стоянов
3 МИР - Варна - Йордан Цонев
4 МИР - Велико Търново - Йордан Цонев
5 МИР - Видин - Цветан Енчев
6 МИР - Враца - Иво Цанев
7 МИР - Габрово - Хамид Хамид
8 МИР - Добрич - Ертен Анисова
9 МИР - Кърджали - Делян Пеевски
10 МИР - Кюстендил - Николай Златарски
11 МИР - Ловеч - Марио Рангелов
12 МИР - Монтана - Димитър Аврамов
13 МИР - Пазарджик - Искра Михайлова-Копарова
14 МИР - Перник - Георги Попов
15 МИР - Плевен - Димитър Аврамов
16 МИР - Пловдив град - Стефка Костадинова
17 МИР - Пловдив област - Байрам Байрам
18 МИР - Разград - Халил Летифов
19 МИР - Русе - Атидже Алиева-Вели
20 МИР - Силистра - Неждет Ниази
21 МИР - Сливен - Хюсеин Хафъзов
22 МИР - Смолян - Халил Летифов
23 МИР - София - Емилия Кехайова
24 МИР - София - Рахим Юмерефенди
25 МИР - София - Андрей Георгиев
26 МИР - София област - Калин Стоянов
27 МИР - Стара Загора - Иса Бесоолу
28 МИР - Търговище - Неждет Шабан
29 МИР - Хасково - Мехмед Атаман
30 МИР - Шумен - Нида Ахмедов
31 МИР - Ямбол - Сейфи Мехмедали
11 Салаам Алейикхуумм помашка мутро,
Иншш Алахх, едно Ферари цвят червен за Вас и едно Ферари цвят червен за Мен.❤️🤣🇧🇬
Слава за Ново Начало и Мюфтията.❤️🇧🇬
Родопа и Пеевски са наши.🤣❤️🇧🇬
13:28 18.03.2026
12 Математика
Байрам Байрам
Хамид Хамид
Делян Делян
Айрян Айрян
гласа на избирателя да се отчита по две
Ако на тези избори не се постигне задоволителен резултат от ДПС, от ръководството предвиждат за следващите водачите на листи да се запишат като
Хамид Хамид Хамид
Байрам Байрам Байрам
и т.н. и всеки глас от секционните комисии да се отчита по 3
13 Математика
13:31 18.03.2026
До коментар #2 от "Последния Софиянец":си т@п. Всеки включен в листите носи гласове-семейни, роднински, корпоративни и т,н. Всички партии го правят.
Коментиран от #19
14:03 18.03.2026
18 15% реалистична цел
До коментар #16 от "Мноооо":такива като теб, всичките симпатизанти на този умствено ограничения от списъкът сте негови подобия ! Изглежда не схвана нищо ?
14:11 18.03.2026
