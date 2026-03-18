ДПС регистрира листите си за изборите

ДПС регистрира листите си за изборите

18 Март, 2026 13:12 1 026 21

Ето кои са водещите кандидати

ДПС регистрира листите си за изборите - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

ДПС регистрира листи с кандидати за народни представители във всички многомандатни избирателни райони (МИР) за предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Това показва справка в решенията на районните избирателни комисии, публикувани на официалните им сайтове.

Председателят на ДПС Делян Пеевски е водач в два района - Благоевград и Кърджали, предава БТА.

Следва пълният списък на водачите на ДПС по многомандатни избирателни райони:

1 МИР - Благоевград - Делян Пеевски
2 МИР - Бургас - Калин Стоянов
3 МИР - Варна - Йордан Цонев
4 МИР - Велико Търново - Йордан Цонев
5 МИР - Видин - Цветан Енчев
6 МИР - Враца - Иво Цанев
7 МИР - Габрово - Хамид Хамид
8 МИР - Добрич - Ертен Анисова
9 МИР - Кърджали - Делян Пеевски
10 МИР - Кюстендил - Николай Златарски
11 МИР - Ловеч - Марио Рангелов
12 МИР - Монтана - Димитър Аврамов
13 МИР - Пазарджик - Искра Михайлова-Копарова
14 МИР - Перник - Георги Попов
15 МИР - Плевен - Димитър Аврамов
16 МИР - Пловдив град - Стефка Костадинова
17 МИР - Пловдив област - Байрам Байрам
18 МИР - Разград - Халил Летифов
19 МИР - Русе - Атидже Алиева-Вели
20 МИР - Силистра - Неждет Ниази
21 МИР - Сливен - Хюсеин Хафъзов
22 МИР - Смолян - Халил Летифов
23 МИР - София - Емилия Кехайова
24 МИР - София - Рахим Юмерефенди
25 МИР - София - Андрей Георгиев
26 МИР - София област - Калин Стоянов
27 МИР - Стара Загора - Иса Бесоолу
28 МИР - Търговище - Неждет Шабан
29 МИР - Хасково - Мехмед Атаман
30 МИР - Шумен - Нида Ахмедов
31 МИР - Ямбол - Сейфи Мехмедали


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 избирател

    21 2 Отговор
    Време е да получат 3.999 % и да не влязат

    13:13 18.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    14 5 Отговор
    23 МИР София има 19 места а Пеевски е регистрирал 32 на кандидати.Пълен неграмотник.

    Коментиран от #16

    13:13 18.03.2026

  • 3 Грудев

    1 11 Отговор
    Нашето момче е най силния в Държавата

    13:14 18.03.2026

  • 4 прокопи

    9 1 Отговор
    Ууууууу....!!!

    13:14 18.03.2026

  • 5 Шиши корп

    1 6 Отговор
    Сичко що е турско и от маалите е мое, пп пасти да ядат

    13:16 18.03.2026

  • 6 Изборите в бегето са бизнес

    12 2 Отговор
    Дебелия колко евро и кебапи и бира ше раздава иначе нема гласче да види

    13:16 18.03.2026

  • 7 Фейзи

    1 17 Отговор
    Аз ще гласувам за Стефка.

    13:16 18.03.2026

  • 8 Седящия Бик

    7 2 Отговор
    Великия вожд Дебелия Шопар каза не на омразата. Той ще обедини всички апачи по картините на страната, за едно с тъмните команди от Делиормана и кърджалитто и ще създаде една нова България на командите. Както славим Аспарух за 681, така след време ще бъде славен и Шопара за новата Команчска република. Да е жив и здрав и да ме извини другия вожд Пиян Проскубан Сокол, ще му се наложи да пие една чаша студена вода. Дано да не ръждяса.

    13:17 18.03.2026

  • 9 Дебелян Пейовки

    6 1 Отговор
    Победата е наша, печатницата плющи бюлетини на макс

    13:18 18.03.2026

  • 10 гост

    15 1 Отговор
    Братя мюсюлмани, поздравявам ви със започващия утре свещен празник Рамазан байрям! При гласуването на 19 април внимавайте. Уж вашата партия ДъПъСъ, отдавна не е ваша след като ЕНИЧАРИТЕ Пеевски, Данчо Ментата, Анастасов, Искра Михайлова, Стефка Костадинова я УЗУРПИРАХА, а "вашите" хора в листите са хванати яко от баш еничаря Делян Делян с компромати! За съжаление вие като част от целия трудов народ сме отново прецакани от шепа продажни тарикати.

    13:23 18.03.2026

  • 11 Салаам Алейикхуумм помашка мутро,

    3 0 Отговор
    🤣🇧🇬❤️Братя, нена омразата, Помаси, Сигани, Турси и Балгари, гласувайте за нашето диване Делянчо Пеевски.

    Иншш Алахх, едно Ферари цвят червен за Вас и едно Ферари цвят червен за Мен.❤️🤣🇧🇬

    Слава за Ново Начало и Мюфтията.❤️🇧🇬
    Родопа и Пеевски са наши.🤣❤️🇧🇬

    13:28 18.03.2026

  • 12 Математика

    4 2 Отговор
    Изборните секции са инструктирани от местни активисти на ДПС при всеки глас за
    Байрам Байрам
    Хамид Хамид
    Делян Делян
    Айрян Айрян
    гласа на избирателя да се отчита по две
    Ако на тези избори не се постигне задоволителен резултат от ДПС, от ръководството предвиждат за следващите водачите на листи да се запишат като
    Хамид Хамид Хамид
    Байрам Байрам Байрам
    и т.н. и всеки глас от секционните комисии да се отчита по 3

    Коментиран от #13

    13:31 18.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Емигрант

    7 2 Отговор
    Хора, докато вкарвате в НС ИЛИТЕРАТИ като този който е със специална забрана да посещава две цивилизовани държави /САЩ и Великобритания/ заради доказана корупция няма да си извоювате достойнство пред света ! Всяко НС /Парламент/ показва нивото на разум и интелект на всяка нация, защото нацията избира депутатите си ! Този на снимката показва нивото ви на разум !

    13:41 18.03.2026

  • 15 Юсуф Хамза

    3 1 Отговор
    Много малко ДПС в тези листи нещо.

    13:51 18.03.2026

  • 16 Мноооо

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    си т@п. Всеки включен в листите носи гласове-семейни, роднински, корпоративни и т,н. Всички партии го правят.

    Коментиран от #19

    14:03 18.03.2026

  • 17 Гост

    6 0 Отговор
    Тежки схемаджии и слугинаж, друго нема

    14:05 18.03.2026

  • 18 15% реалистична цел

    2 7 Отговор
    успех господин Пеевски

    14:07 18.03.2026

  • 19 Тъпотията е за

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мноооо":

    такива като теб, всичките симпатизанти на този умствено ограничения от списъкът сте негови подобия ! Изглежда не схвана нищо ?

    14:11 18.03.2026

  • 20 Гост

    1 0 Отговор
    Нещо коренно се промени тука. Вече никъде не се споменава Новото намало, ДПС вече си е изцяло ДПС. Прехвърлянето на топката вече официално се случи. Целия панаир за пред хората приключи.

    14:11 18.03.2026

  • 21 Щом този

    1 1 Отговор
    влезе в Парламента ще бъдем обявени за най-ттъпата нация в света съвсем заслужено и резонно и нямаме никакво право да се сърдим и чудим защо сме най-бедни !

    14:14 18.03.2026

