Бащата на убитото край Околчица дете: По тялото на сина ми не са открити следи от сексуално посегателство

Семейството на убитото 15-годишно дете под връх Околчица изпрати писмена позиция до медиите. В нея почернените родители твърдят, че по тялото на сина им не са открити никакви следи от сексуално насилие.
Бащата увери, че вярва на разследващите органи. Целта на писмото е „прекратяване на спекулациите, защитата на честта на детето и осигуряване на спокойствие за работата на разследващите органи”.
Семейството се закани да търси правата си по съдебен път срещу всеки, който петни паметта на детето. "Настояваме за незабавно прекратяване на употребата на квалификации като „педофилия“ и „секта“, пише още в писмото до медиите.
Публикуваме позицията на семейството, скривайки името на детето:
ОТВОРЕНО ПИСМО
ОТ СЕМЕЙСТВОТО НА *** (15 г.)
Уважаеми дами и господа,
В този момент на неописуема болка и траур, породени от трагичната загуба на нашия син и брат ***, ние сме принудени да излезем с официална позиция. Причината е безпрецедентната вълна от спекулации, неверни твърдения и откровени клевети, които петнят паметта на едно невинно дете и задълбочават страданието на неговите близки.
С настоящото категорично заявяваме:
Относно съдебно-медицинските факти: По тялото на *** няма следи от сексуално посегателство – нито към момента на настъпване на смъртта, нито в какъвто и да е период преди това. Всякакви внушения в обратната посока са не само лъжа, но и жестоко посегателство върху честта на нашето дете.
Относно финансови злоупотреби: От семейството на *** никога не са искани или вземани пари под каквато и да е форма, свързана с неговите убеждения или занимания.
Относно социалния живот на детето: *** беше интегриран млад човек. Той посещаваше училище, поддържаше социални контакти с връстници и живееше пълноценен живот, съобразен с неговата възраст.
Относно духовните му търсения: *** бе обучаван в принципите на будизма – едно от най-големите световни духовни течения, изповядваща мир, състрадание и етика. Опитите това да бъде представено като нещо „подмолно“ или „сектантско“ са проява на дълбоко непознаване на световната култура.
ПОДКРЕПА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕТО И ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ: Изказваме своето пълно удовлетворение от решението за обединяване на разследванията и определянето на прокурорски екип от Софийска окръжна прокуратура. Изразяваме безрезервно доверие в безпристрастността, професионализма и личните качества на определените прокурори.
В тази връзка информираме за следните предприети стъпки:
Подали сме официално искане лицето Валери Андреев да бъде призовано като свидетел и на същия да бъдат направени медицински прегледи и комплексна психиатрична експертиза относно неговите твърдения. Изискали сме и проверка на всички финансови документи за дарения от семейство Андрееви към Ивайло Калушев.
Поискали сме официално съдействие от най-авторитетните теолози по будизъм в Европа и САЩ. Към момента очакваме тяхното финално съгласие, за да бъдат конституирани като ad-hoc вещи лица по делото. Целта е да се предостави компетентна и обективна научна експертиза, която да изключи всякакви спекулативни интерпретации на духовните занимания на ***.
ПРИЗИВ ЗА МЕДИЕН КОМФОРТ И ЕТИКА: Обръщаме се към обществеността и медиите с молба да осигурят необходимия медиен комфорт, за да може прокурорският екип да си свърши работата необезпокоявано. Настояваме за незабавно прекратяване на употребата на квалификации като „педофилия“ и „секта“. Ще търсим правата си по съдебен път срещу всеки, който петни паметта на ***.
АПЕЛИРАМЕ ЗА УВАЖЕНИЕ: Молим за елементарна човешка етика към чувствата на семейството и най-вече към майката на ***. Настояваме снимките на детето да бъдат свалени от всички платформи, които нямат изричното ни съгласие.
Вече сме подали молба до Прокуратурата за разрешение за публично оповестяване на цялата съдебно-медицинска експертиза, или части от нея, с което публикуване да се сложи край на всякакви спекулации по въпроса, като едновременно с това информираме, че предприемаме стъпки за организирането на достойно изпращане на нашия син и брат в последния му път.
С уважение, Семейството на ***
1 Истината е това което са фактите,
в този ред на нещата фактите и няколко въпроса:
1. В какво са забъркани групата от хижа Петрохан за бъдат отстреляни като "бесни кучета", извинявам се за израза но шестимата са ликвидирани, екзекутирани професионално.
2. Квалификациите на Борислав Сарафов от първите 24 часа след убийството на тримата в хижа Петрохан могат да се сравнят със средновековен лов на вещици?
3. Същите квалификации също могат да се третират като предубедено склоняване към самоубийство.
4. Главният Прокурор Борислав Сарафов в първите 24 часа си позволи въз основа на интерпретации да изкаже Версия за Самоубийство, Версия за Секта, Версия за Педофилия?5. С изказването си за Туийн Пийкс Холивууд Продукция Борислав Сарафов предубедено да създава атмосфера на истерия и паника в българското общество с целенасочен натиск към втората група в Кемпер-а оказва натиск и предубедено склоняване към самоубийство?
13:41 18.03.2026
13:41 18.03.2026
2 Тези родители...
13:45 18.03.2026
13:45 18.03.2026
3 версия хх
Пресилено е да се счита задължително да са извършвани предсмъртно подобни контакти. Убийствата и склоняването към самоубийство са достатъчно възмутителни, за да се пренебрегват снизходително.
13:45 18.03.2026
4 Тити на Кака
До коментар #1 от "Истината е това което са фактите,":Само за протокола - ти твърдиш, че Сарафов е говорил за убийството в първите 24 часа след деянието. А той говори на третия ден.
Ерго - ти си лъжец.
И наричаш лъжите си "факти".
13:46 18.03.2026
13:46 18.03.2026
5 Безработна прокуратура
До коментар #1 от "Истината е това което са фактите,":Високоплатени и безработни прокурори, заедно с двете Угоени парчета, простата Тиква Борисов и аверчето му Пеевски замазват следите.
13:48 18.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Размисли
Твърденията за педофилия в общественото пространство се основават на показанията на Валери Андреев за сексуални контакти между него и Калушев когато е бил на 15 год.
Исканията на семейството за медицински изследвания и психиатрични експертизи на Валери са кощунствени - вие не искате за вашето дете да се говори и хората да се отнасят с уважение, а искате да причините на Валери всякакви прегледи, и връщане на неговата психика към миналото, при положение че той няма отношение към смъртта на шестимата - това е крайно нечестно.
А по отношение на сектата - няма как да не се говори за секта, след като цяла България видя едни хора на запис, които бият чело в земята пред един Лама.
13:49 18.03.2026
13:49 18.03.2026
8 ИТН-0.2%
Ииии ППдб да не се чудят, защо хората им нямат доверие и уважение.Да ги наричат от трибуната секта пе?д и те да се държат като ученички и се сополят там.
13:50 18.03.2026
9 Деций
13:50 18.03.2026
13:50 18.03.2026
10 политкоректно
До коментар #4 от "Тити на Кака":Измислици са. Твърде гузни са петроханските спонсори и техните симпатизанти и продължават да търсят под вола теле. Обаче май че Сандов (като Божанков) не е в предизборните списъци, каквото и да значи това.
13:52 18.03.2026
11 Анонимен
13:54 18.03.2026
13:54 18.03.2026
12 Сила
13:55 18.03.2026
13 Ивайло Калушев - мъжът, изпратил SMS
По случая „Петрохан” има по-фрапиращи обстоятелства, отколкото в сериала „Туин Пийкс”. Това заяви пред журналисти и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Той каза, че е шокиран от въпросната неправителствена организация, която се е опитвала да изземе дейността на държавните институции и да провежда своя политика в района на хижата, пред която в понеделник бяха намерени три трупа.
„Очевидно дейността на тази организация трябва да бъде проверена, включително по отношение на децата, които са ходели на лагери там и са били оставяни лично от родителите си. Отпреди две години има проверки по материали от ДАНС на въпросната организация. Това, което възпрепятства събирането на информация и доказателства, е нежеланието на родителите на децата да съдействат. Има саботиране на разследването от страна именно на родителите”, заяви Сарафов.
Запитан дали става въпрос за сектантска мрежа с педофилия, Сарафов отговори: „Напълно вярно ме разбирате. Потресен съм, не знаех, че съществуват подобни неща. Намираме се пред един „Туин Пийкс”.
И.ф. главен прокурор потвърди, че Ивайло Калушев се издирва. „Няма връзка с него, не е изключено да не е сред живите. Изпратил е SMS на майка си, от който може да се направи извод, че възнамерява сам да посегне на живота си. Дали е жив и къде се намира – това е нещо, което предстои да се изяснява”, каза Сараф
13:56 18.03.2026
13:56 18.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Тити на Кака
До коментар #9 от "Деций":Уважаемий Деций, с прискърбие Ви съобщавам нещо непознато на огромната Ви интелигентност - в съдебна зала валидни са надлежно доказаните факти, а не съмненията на самообявилите се за пророци улични юристи.
Бонус - уличният юрист не е юрист.
Диагноза е.
13:57 18.03.2026
13:57 18.03.2026
16 Криминална псифиатрия
Как без да мога да докажа твърдение, ще подам сигнал.
13:58 18.03.2026
17 Изявлението на Главният Прокурор
До коментар #13 от "Ивайло Калушев - мъжът, изпратил SMS":Борислав Сарафов е от 04 Февруари.
И.ф. главен прокурор потвърди, че Ивайло Калушев се издирва. „Няма връзка с него, не е изключено да не е сред живите. Изпратил е SMS на майка си, от който може да се направи извод, че възнамерява сам да посегне на живота си. Дали е жив и къде се намира – това е нещо, което предстои да се изяснява”, каза Сарафов. И допълни, че в момента се изготвят експертизи и предстои още много работа по разследването.
14:00 18.03.2026
18 Диян
14:00 18.03.2026
19 Хайде
До коментар #14 от "мишоко":Смелчаго
14:00 18.03.2026
14:00 18.03.2026
20 Аква
14:03 18.03.2026
14:03 18.03.2026
21 Сарафов
До коментар #7 от "Размисли":Показания за ДОБРОВОЛНИ такива контакти. КОЕТО не е подсъдимо и НЕ Е ПЕДОФИЛИЯ. Показания от лице, което е имало зависимости от вещества (пак по негови ЛИЧНИ показания) и което е обвинило в същото собствения си баща! В същото време тези хора са организирали много скаутски лагери и НИТО един родител не е подавал подобни оплаквания. НЕ САМО ТОВА - същите родители са разпитвани да дадат сведения за сигнали за сексуални посегателства и ВСИЧКИ категорично са отрекли. Някой ден всички, които говорите за педофилия ще се срамувате. АМА МНОГО... стига да имате съвест, а де не сте като Тошко и Балабанко
14:03 18.03.2026
14:03 18.03.2026
22 Тежко и горко на дете!
14:03 18.03.2026
23 мишоко
До коментар #19 от "Хайде":улица Малинка 322 при хижа петрохан, чакам те на кафе.
14:04 18.03.2026
24 Вероятно ламата
До коментар #1 от "Истината е това което са фактите,":е гледал в реално време какво се случва в хижата ( не е проблем при технологиите, които е използвал ) и си е дал сметка какво ги чака и тях. Освен това, профилът на едно от момчетата е закрит в 3 ч. през нощта, преди да ги намери овчарят, а експертизата твърди, че са убити 1-2 дена по-рано. Ако експертизата е вярна, кой тогава е закрил профила и откъде знае паролите? Едно от момчетата е било радист. Какво е предавал и приемал? И още много други въпроси, на които Космосът знае отговорите.
14:08 18.03.2026
14:08 18.03.2026
25 Тити на Кака
До коментар #11 от "Анонимен":Бъркаш.
При редовно практикуване на анален секс между лица от мъжки пол / пък и между мъж и жена, независимо от възрастта им/ настъпват изменения в областта на ректума които могат да бъдат диагностицирани несъмнено при аутопсия на трупни останки.
И които няма как да се скрият.
Няма как да се укрият и намерените в имението на лама Калушев указания за задължителни клизми, на които се подлагат неговите прерожденци. Указанията за предаване на небесна сила от лама на прерожденец по метода на свързаните езици. Определени образователни рисунки и снимки. Свидетелствата, че ламата и прерожденците спят в едно помещение.
Ако автентичността на всичко това бъде доказано по надлежния ред, хипотезата за сексуален елемент в отношенията на Калушев и момчетата му става несъмнено доказана. Дали това е и педофилия може да се прецени единствено ако са налице 100% доказателства за сексуални отношения преди 14 години на прерожденците. При всички положения това трябва да се установи от експерти, а не от хора, които клатят въздуха по медии и форуми.
14:09 18.03.2026
14:09 18.03.2026
26 Размисли
До коментар #21 от "Сарафов":Да, сексуалните контакти между Валери и Калушев са били доброволни, само че пропускаш нещо важно от показанията на Валери - Калушев го е убедил, че в предишен живот е бил жена Валери и са били свързани с Калушев. А Валери е бил на 15 и вероятността да бъде убеден е доста по-голяма отколкото а ко е бил на 30.
И никой не коментира останалите деца или техните родители, тук си в грешка.
Между другото, след като Калушев е успял да убеди трима мъже на 40-50 г. да бият чело в земята, според теб колко е вероятно да убеди Валери че е бил жена в предишен живот?
14:11 18.03.2026
27 Може пък
До коментар #20 от "Аква":да е бил по-добър баща, отколкото ти самият си. Елементарно разсъждавате вие. Тези деца са били с интелект и ниво, което вашите такива едва ли имат. Извинявам се, но помията и съденето на хора, които не познавате, и за които нямате никаква представа ми идват в повече.
14:15 18.03.2026
14:15 18.03.2026
28 Първо трябва да
14:22 18.03.2026
29 Ами
14:23 18.03.2026
14:23 18.03.2026
30 Фаталното
До коментар #29 от "Ами":не е хомосексуализма и педофилията, а лишаването от живот на две деца. Очевидно е, че решението за това е било взето от Калушев. Той се е разпоредил със живота им. В това се състои и същинската трагедия. Бог да ги прости.
14:27 18.03.2026
31 Емигрант
14:33 18.03.2026
32 За клизмите.
До коментар #25 от "Тити на Кака":При гладуване е задължително да се правят, не само по религиозни и сексуални причини. Наличието на иригатори не е доказателство за анален секс. Обезкосмяването-също. Спането пък в една стая-съвсем. Идете в една хижа и ще спите заедно с още 15 човека плътно легло до легло. Физическата близост до човек, може да породи духовна такава, но може и да отблъсне. Също не е доказателство.
14:36 18.03.2026
14:36 18.03.2026
33 Бащата има
До коментар #29 от "Ами":още две деца.
14:39 18.03.2026
34 за чест.и избори
14:39 18.03.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Дедо Мраз
14:39 18.03.2026
37 Дано моето дете
До коментар #27 от "Може пък":Никога не "настигне" нивото на интелект на тези там!Изобщо що за коментар е това? Баща,който не иска да гледа дете,дава го на някакви хора да го възпитават в каквото сметнат те за добре,чувал го през няколко месеца,не знае къде се намира детето му,но пък има пълното доверие на група самоубийци - това е "добър баща"... Ох дано Доналд започне третата,че да се позчистим от такива "умници"
14:41 18.03.2026
14:41 18.03.2026
38 Триете мнения
14:42 18.03.2026
39 Нивото ти на
До коментар #37 от "Дано моето дете":интелигентност е малко под това на Пеевски, може и да греша, че толкова те доближавам до този ИЛИТЕРАТ, но все пак той е най-разпознаваем в това отношение !
14:45 18.03.2026
14:45 18.03.2026
40 Хохо Бохо
До коментар #15 от "Тити на Кака":Тогава да ти напомня.
Няма никакви доказателства, че са педофили...
14:49 18.03.2026
41 да да ама не...
До коментар #32 от "За клизмите.":Не са доказателства , а са само улики, навеждащи за търсене на доказателства.
Не всичко може да се докаже еднозначно, камо ли доказателства с юредическа тежест, затова е измислена професията адвокат. Например: Хващаме взломаджии на жилища с барутни натривки по дланите, а те твърдят, че са тръгнали на лов за риба и ги пускат.
14:54 18.03.2026
42 ?????
До коментар #24 от "Вероятно ламата":GSM-ите на всички са изключени по едно и също време, независимо, че са били на различни места. Как може да се осъществи това?
14:57 18.03.2026
43 Еее,ти да не се засегна?
До коментар #39 от "Нивото ти на":Ако имаш деца,за които вече не искаш да се грижиш,като хората на които е посветена статията-пращай ги на Хаменей джуниър,човека е духовен водач и му трябват ученици,че там имат остър недостиг на мъченици последните 2/3 седмици. Апък ако и ти искаш може да те направят началник по сигурността на нещо,че и там остър недостиг на кадри
14:58 18.03.2026
44 Тити на Кака
До коментар #32 от "За клизмите.":Пропуснахте да коментирате малформациите по лигавицата на ректума. Указанията за езиков пренос..
Вероятно тези малформации са били подложени на езиков пренос по време на редовната Ви клизма.
14:58 18.03.2026