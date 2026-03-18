Бащата на убитото край Околчица дете: По тялото на сина ми не са открити следи от сексуално посегателство

Семейството на убитото 15-годишно дете под връх Околчица изпрати писмена позиция до медиите. В нея почернените родители твърдят, че по тялото на сина им не са открити никакви следи от сексуално насилие.

Бащата увери, че вярва на разследващите органи. Целта на писмото е „прекратяване на спекулациите, защитата на честта на детето и осигуряване на спокойствие за работата на разследващите органи”.

Семейството се закани да търси правата си по съдебен път срещу всеки, който петни паметта на детето. "Настояваме за незабавно прекратяване на употребата на квалификации като „педофилия“ и „секта“, пише още в писмото до медиите.

Публикуваме позицията на семейството, скривайки името на детето:

ОТВОРЕНО ПИСМО

ОТ СЕМЕЙСТВОТО НА *** (15 г.)

Уважаеми дами и господа,

В този момент на неописуема болка и траур, породени от трагичната загуба на нашия син и брат ***, ние сме принудени да излезем с официална позиция. Причината е безпрецедентната вълна от спекулации, неверни твърдения и откровени клевети, които петнят паметта на едно невинно дете и задълбочават страданието на неговите близки.

С настоящото категорично заявяваме:

Относно съдебно-медицинските факти: По тялото на *** няма следи от сексуално посегателство – нито към момента на настъпване на смъртта, нито в какъвто и да е период преди това. Всякакви внушения в обратната посока са не само лъжа, но и жестоко посегателство върху честта на нашето дете.

Относно финансови злоупотреби: От семейството на *** никога не са искани или вземани пари под каквато и да е форма, свързана с неговите убеждения или занимания.

Относно социалния живот на детето: *** беше интегриран млад човек. Той посещаваше училище, поддържаше социални контакти с връстници и живееше пълноценен живот, съобразен с неговата възраст.

Относно духовните му търсения: *** бе обучаван в принципите на будизма – едно от най-големите световни духовни течения, изповядваща мир, състрадание и етика. Опитите това да бъде представено като нещо „подмолно“ или „сектантско“ са проява на дълбоко непознаване на световната култура.

ПОДКРЕПА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕТО И ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ: Изказваме своето пълно удовлетворение от решението за обединяване на разследванията и определянето на прокурорски екип от Софийска окръжна прокуратура. Изразяваме безрезервно доверие в безпристрастността, професионализма и личните качества на определените прокурори.

В тази връзка информираме за следните предприети стъпки:

Подали сме официално искане лицето Валери Андреев да бъде призовано като свидетел и на същия да бъдат направени медицински прегледи и комплексна психиатрична експертиза относно неговите твърдения. Изискали сме и проверка на всички финансови документи за дарения от семейство Андрееви към Ивайло Калушев.

Поискали сме официално съдействие от най-авторитетните теолози по будизъм в Европа и САЩ. Към момента очакваме тяхното финално съгласие, за да бъдат конституирани като ad-hoc вещи лица по делото. Целта е да се предостави компетентна и обективна научна експертиза, която да изключи всякакви спекулативни интерпретации на духовните занимания на ***.

ПРИЗИВ ЗА МЕДИЕН КОМФОРТ И ЕТИКА: Обръщаме се към обществеността и медиите с молба да осигурят необходимия медиен комфорт, за да може прокурорският екип да си свърши работата необезпокоявано. Настояваме за незабавно прекратяване на употребата на квалификации като „педофилия“ и „секта“. Ще търсим правата си по съдебен път срещу всеки, който петни паметта на ***.

АПЕЛИРАМЕ ЗА УВАЖЕНИЕ: Молим за елементарна човешка етика към чувствата на семейството и най-вече към майката на ***. Настояваме снимките на детето да бъдат свалени от всички платформи, които нямат изричното ни съгласие.

Вече сме подали молба до Прокуратурата за разрешение за публично оповестяване на цялата съдебно-медицинска експертиза, или части от нея, с което публикуване да се сложи край на всякакви спекулации по въпроса, като едновременно с това информираме, че предприемаме стъпки за организирането на достойно изпращане на нашия син и брат в последния му път.

С уважение, Семейството на ***