И МЕЧ регистрира листите за изборите. Радостин Василев води в 25 МИР-София и в Пловдив

18 Март, 2026 13:10 762 18

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Морал, единство, чест“ (МЕЧ) регистрира листи с кандидати за народни представители във всички многомандатни избирателни райони (МИР) за предсрочните парламентарни избори на 19 април. Това показва справка в решенията на районните избирателни комисии, публикувани на официалните им сайтове, предават от БТА.

Председателят на МЕЧ Радостин Василев е водач на листите в Пловдив град и 25 МИР - София град.

Ето и пълният списък на водачите на МЕЧ по многомандатни избирателни райони:

1 МИР Благоевград – Кирил Веселински

2 МИР Бургас - Венцислав Петков

3 МИР Варна – Николай Радулов

4 МИР Велико Търново – Деян Петков

5 МИР Видин - Соня Гарчева

6 МИР Враца – Красимир Манов

7 МИР Габрово – Кристина Уланова

8 МИР Добрич - Никола Тодоров

9 МИР Кърджали – Деница Цветкова

10 МИР Кюстендил – Росен Иванов

11 МИР Ловеч – Христо Расташки

12 МИР Монтана – Калоян Тачев

13 МИР Пазарджик – Росен Иванов

14 МИР Перник – Светлин Стоянов

15 МИР Плевен – Деян Петков

16 МИР Пловдив град - Радостин Василев

17 МИР Пловдив област - Красимир Дончев

18 МИР Разград - Гергана Колева

19 МИР Русе - Калоян Тачев

20 МИР Силистра - Венцислав Петков

21 МИР Сливен - Зафир Гочев

22 МИР Смолян - Борислав Петков

23 МИР София град - Христо Расташки

24 МИР София град - Красимир Манов

25 МИР София град - Радостин Василев

26 МИР София област - Николай Радулов

27 МИР Стара Загора - Кирил Веселински

28 МИР Търговище - Гергана Колева

29 МИР Хасково - Светослав Лавчиев

30 МИР Шумен - Георги Няголов

31 МИР Ямбол - Борислав Петков

По-късно днес Централната избирателна комисия (ЦИК) ще изтегли номерата в бюлетината за гласуване за изборите на 19 април.


  • 1 както се казва

    5 1 Отговор
    толкова труд, подготовка и накрая нищо

    13:12 18.03.2026

  • 2 Киро гела

    5 1 Отговор
    Ай да се маха тоя че ми открадна прякора

    13:13 18.03.2026

  • 3 ккк

    8 1 Отговор
    толкова напън и накрая без каратисти в следващия парламент

    13:13 18.03.2026

  • 4 развеселен

    9 1 Отговор
    Ауууу , колко важна новина !!! Гела си избрал мераклии за НС ! Прибрал им е по някой лев (пардон - Евро) и сега всичките тези баламурничета ще сънуват розови сънища (разбира се - напразно) .

    13:14 18.03.2026

  • 5 Гласуването в бг е бизнес

    2 4 Отговор
    Кой ше дава най много евро бира и кебапи за него ше гласувам иначе никъде нема да ида

    13:14 18.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Абе нали

    5 1 Отговор
    Руди е от Плвенско, защо не води листата в Плевен. Там го обичат много,успехът му е сигурен.

    13:19 18.03.2026

  • 8 Сила

    8 1 Отговор
    В 25 МИР София Руди Гела от МЕЧ , осиновен малцинствен елемент от плевенските села ще спечели един голям Ч Е П ....!!! Всяка м а н г у с т а да си знае хабитата ...

    13:19 18.03.2026

  • 9 Анонимен

    4 1 Отговор
    На този дали му са сиви венците

    13:25 18.03.2026

  • 10 Кирчу брейкденсъра

    2 3 Отговор
    Днеска пак ще внеса 100 000 защото съм играч.Всеки ден по 100 000 докато моето адвокатче спечели първото си дело.Бях сигурен ,че ви разбих но спуках гума на трактора с тез дела и ми се набута голям тик ток пирон.Не разбрах какво стана.Това е битката за България.Пращайте ми още пари.Работите добре се движат.Доволен съм от резултата на това което търсих.

    13:30 18.03.2026

  • 11 мисля, че

    6 1 Отговор
    Руди Дубайския трябва да се махне от държавната трапеза и да видим колко ще припечелва от адвокатската си практика. Същото се отнася и до авера му Расташки, който е препоръчван основно от телефонни измамници. Аз категорично отказвам да храня с данъците си подобни неориентирани и агресивни индивиди, които нямат дори елементарно домашно възпитание.

    Коментиран от #12

    13:49 18.03.2026

  • 12 Бат Жоро

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "мисля, че":

    Гела е за лудницата

    Коментиран от #13

    13:55 18.03.2026

  • 13 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Бат Жоро":

    Това го решава мешерето !!! Имат си закон !!! Не им се бъркай на хората в традициите ....

    13:59 18.03.2026

  • 14 Магазини ОриБебе

    1 3 Отговор
    Аз ще гласувам за вас , мислех за Радев ама тоя Гълъб много ме дразни !

    13:59 18.03.2026

  • 15 Може да хванат субсидия

    1 0 Отговор
    Евентуално.

    Коментиран от #16

    14:04 18.03.2026

  • 16 може

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Може да хванат субсидия":

    ако докретат до 1%. Все пак има достатъчно безмозъчни индивиди, които се кефят на такива гамени.

    14:08 18.03.2026

  • 17 Оказа се, че

    1 0 Отговор
    Мечът е гумен.🤭

    14:50 18.03.2026

  • 18 ...

    0 0 Отговор
    гмеч

    14:55 18.03.2026

