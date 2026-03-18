И МЕЧ регистрира листите за изборите. Радостин Василев води в 25 МИР-София и в Пловдив

„Морал, единство, чест“ (МЕЧ) регистрира листи с кандидати за народни представители във всички многомандатни избирателни райони (МИР) за предсрочните парламентарни избори на 19 април. Това показва справка в решенията на районните избирателни комисии, публикувани на официалните им сайтове, предават от БТА.
Председателят на МЕЧ Радостин Василев е водач на листите в Пловдив град и 25 МИР - София град.
Ето и пълният списък на водачите на МЕЧ по многомандатни избирателни райони:
1 МИР Благоевград – Кирил Веселински
2 МИР Бургас - Венцислав Петков
3 МИР Варна – Николай Радулов
4 МИР Велико Търново – Деян Петков
5 МИР Видин - Соня Гарчева
6 МИР Враца – Красимир Манов
7 МИР Габрово – Кристина Уланова
8 МИР Добрич - Никола Тодоров
9 МИР Кърджали – Деница Цветкова
10 МИР Кюстендил – Росен Иванов
11 МИР Ловеч – Христо Расташки
12 МИР Монтана – Калоян Тачев
13 МИР Пазарджик – Росен Иванов
14 МИР Перник – Светлин Стоянов
15 МИР Плевен – Деян Петков
16 МИР Пловдив град - Радостин Василев
17 МИР Пловдив област - Красимир Дончев
18 МИР Разград - Гергана Колева
19 МИР Русе - Калоян Тачев
20 МИР Силистра - Венцислав Петков
21 МИР Сливен - Зафир Гочев
22 МИР Смолян - Борислав Петков
23 МИР София град - Христо Расташки
24 МИР София град - Красимир Манов
25 МИР София град - Радостин Василев
26 МИР София област - Николай Радулов
27 МИР Стара Загора - Кирил Веселински
28 МИР Търговище - Гергана Колева
29 МИР Хасково - Светослав Лавчиев
30 МИР Шумен - Георги Няголов
31 МИР Ямбол - Борислав Петков
По-късно днес Централната избирателна комисия (ЦИК) ще изтегли номерата в бюлетината за гласуване за изборите на 19 април.
