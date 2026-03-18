Сблъсък на легенди: Джейн Фонда е бясна на Барбра Страйсънд заради Робърт Редфорд (ВИДЕО)

Церемонията на Наградите "Оскар" тази година беше съпътствана от напрежение между Джейн Фонда и Барбра Страйсънд, породено от почетния сегмент в памет на Робърт Редфорд, който почина миналата година на 89-годишна възраст.

В интервю за Entertainment Tonight 88-годишната Фонда не скри недоволството си от избора на Страйсънд да участва в трибюта. „Искам да знам защо тя беше там? Тя направи само един филм с него („Каквито бяхме“), а аз направих четири!“, заяви актрисата. Тя говори и за личното си отношение към Редфорд, като подчерта: „Той беше най-прекрасното човешко същество с невероятни ценности. Направи толкова много за независимото кино.“

От своя страна Барбра Страйсънд излезе на сцената и изпълни The Way We Were, като в обръщението си към публиката си спомни за съвместната им работа. „Той беше брилянтен и деликатен актьор. Наричах го малкия интелектуален каубой, който проправяше свой собствен път. Липсва ми повече от всякога“, каза тя. Страйсънд допълни, че в началото Редфорд е отказвал ролята във филма, защото смятал, че персонажът му „нямал гръбнак“.

Почитта към Робърт Редфорд беше част от по-широк сегмент, посветен на неговото влияние върху американското кино, включително ролята му като създател на фестивала Sundance и подкрепата му за независими продукции.

Вечерта включваше и друг емоционален момент, когато Били Кристъл отдаде почит на режисьора Роб Райнър. На сцената се събраха актьори, работили с него, сред които Мег Райън, Деми Мур и Джон Кюсак, които го определиха като „майстор на разказването на истории“.