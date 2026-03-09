Вземете 50% отстъпка за хостинг от

МОСВ следи състоянието на язовирите

9 Март, 2026 18:52 623 9

  • мосв-
  • язовир-
  • язовири-
  • вода-
  • преливане

Според прогнозата за периода от 9 до 16 март не се очакват валежи, както и неблагоприятни метеорологични условия

МОСВ следи състоянието на язовирите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Към 09.03.2026 г. сумата от наличните завирени обеми в комплексните язовири е 4939,8 млн. куб. м, което представлява 75,58% от общия им обем.

Със 100% запълване са язовирите "Асеновец“ и "Пчелина“, а със запълване над 90% са "Среченска бара“, "Христо Смирненски“, "Камчия“, "Ясна поляна“, "Боровица“, "Студена“, "Ахелой“, "Домлян“, "Тополница“, "Александър Стамболийски“, "Кричим“ и "Студен Кладенец“.

Преливали са язовир "Асеновец“ и язовир "Пчелина“ без опасност за населението и инфраструктурата в района. Превантивно изпускане за осигуряване на свободни обеми се извършва при "Тракиец“ и "Копринка“.

По данни на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) речните нива в страната се стабилизират, като в следващите дни не се очакват съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Според прогнозата за периода от 9 до 16 март не се очакват валежи, както и неблагоприятни метеорологични условия.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) напомня на местните власти да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022-2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството.

МОСВ управлява водния ресурс в 52 значими и комплексни язовира. Повече информация ще намерите в Ежедневния бюлетин за състоянието на водите на страницата на министерството.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 и кога

    2 0 Отговор
    ще почне сушата.

    19:01 09.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ха Ха

    1 0 Отговор
    От тези кабинки на снимката ли ги следи?

    19:05 09.03.2026

  • 6 Дзак

    1 0 Отговор
    Красота. В далечината - Мъглижките скали!

    19:06 09.03.2026

  • 7 билярин

    1 0 Отговор
    Всички язовири са пълни,само Йовковци,не!
    Няма логика и там вали .

    19:20 09.03.2026

  • 8 Име

    1 1 Отговор
    До лятото нищо няма да остане, много "фира" дава водно преносимата мрежа в България!А и крадци напоители /замърсители има също доста!

    19:30 09.03.2026

  • 9 Кую

    1 0 Отговор
    Следят колкото АПИ пътищата.

    19:35 09.03.2026

