Божанов: Честите смени на членове на секционни комисии до последния момент са сериозен проблем за изборния процес

9 Март, 2026 21:32 384 3

Божанов: Честите смени на членове на секционни комисии до последния момент са сериозен проблем за изборния процес - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Честите смени на членове на секционни избирателни комисии до последния момент са сериозен проблем за изборния процес. Това коментира във Велико Търново Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“, предават от БТА.

Той припомни, че това е констатирано от Конституционния съд при частичното касиране на предсрочните избори. Според него това е била практика на „ДПС-Ново начало“ – с повод или без повод да се сменят членове на СИК. Божанов смята, че Централната избирателна комисия е взела правилно решение като е ограничила смяната на съставите след определена дата – в случая 24 март. Според това решение партиите няма да държат в зависимост член на определена комисия, което стеснява кръгът от хипотези за смените, добави той.

Божанов посочи, че машинното гласуване е оставено във вида от промените през 2022 г., което означава, че машините са принтери. За съжаление това означава, че не брои машината, а броят хората, които допускат грешки. „Ако машината прави това, в което е добра – да смята и да брои, щеше да е по-добре, както при изборите през 2021 г., които са най-чистите избори през последните десетилетия“, посочи Божанов.

Той подчерта, че усилията на служебния кабинет са насочени към гарантиране на честни избори и действията му са в правилна посока, не само по отношение на МВР, но със спирането на контролирания и купения вот. Божанов посочи, че „Да България“ ще продължи да настоява за двата основни приоритета – върховенството на закона и силна България в сърцето на силна Европа.

Във Велико Търново съпредседателят на „Да, България“ откри партиен офис и участва в учредяването на младежка структура на формацията. „Младите хора са все по-активни и разбиращи защо е важно да участват в политическия процес, тези активни млади хора ще намерят места и в листите на партията“, каза той.

Елена Димитрова, председател на местната организация на „Да, България“, подчерта, че младите хора, напълнили площадите в края на миналата година, имат яснота, че България не се управлява по правилния начин. Досега те реагираха на тези обстоятелства неформално, но с един отворен клуб като този, който днес откриваме, ще могат да бъдат чути и да заявят своята идея за бъдещето на страната, каза Димитрова.


Велико Търново / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лама Божанов

    11 0 Отговор
    е некъпан пе...щерняк!

    21:42 09.03.2026

  • 2 медун

    8 0 Отговор
    като се замисля че пак ще гласувам за тия ми става лошо...

    21:47 09.03.2026

  • 3 Валтер Шеленберг

    7 0 Отговор
    Ега п.кнеш гладен и.род пърхутясъл

    21:49 09.03.2026

