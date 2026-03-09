Новини
Емилия Русинова: Градската прокуратурата няма да коментира казаното от Теодора Георгиева

9 Март, 2026 21:03 1 341 22

  • емилия русинова-
  • градска прокуратура-
  • коментар-
  • теодора георгиева

Според думите на българския европрокурор - софийският градски прокурор я е завела в ресторанта „Осемте джуджета“ на Пепи Еврото

Емилия Русинова: Градската прокуратурата няма да коментира казаното от Теодора Георгиева - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Софийският градски прокурор Емилия Русинова каза за bTV, че градската прокуратурата няма да коментира казаното от българския европрокурор Теодора Георгиева в медийна изява.

По думите на Георгиева - двете с Русинова са били при Петьо Петров, известен като Еврото, по време на разпространения запис, на който Еврото обяснява, че Георгиева е "договорена" за мястото на български европрокурор.

Според думите на българския европрокурор Теодора Георгиева - софийският градски прокурор Емилия Русинова я е завела в ресторанта "Осемте джуджета" на Пепи Еврото.

Георгиева казва още, че е ходила два пъти-три пъти там, винаги е била придружена от Русинова, а двете са били по време на разпространения скандален запис.

Министърът на правосъдието Андрей Янкулов е предал на компетентните органи сигнала на Теодора Георгиева за оказвани върху нея заплахи и натиск от представители на прокуратура и от политически лидер.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да,бе

    28 3 Отговор
    Толкова жрици в съдебното безвластие,че магистралите си загубиха труженичките...

    Коментиран от #13

    21:08 09.03.2026

  • 3 Българин

    14 18 Отговор
    Соросоидите, начело с янкулов, се опитват да превземе прокуратурата!

    21:08 09.03.2026

  • 4 Пепи Леврото

    24 7 Отговор
    Оставка на депесарсата Русинова 🧌

    21:08 09.03.2026

  • 5 големдебил

    13 13 Отговор
    Този позор не е за коментиране.Безумните смешници на гюрю са пародия.

    21:09 09.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Еее...

    15 2 Отговор
    Еее.....мил ия........Еее......ми ли.......Еее......цел ия.....

    21:10 09.03.2026

  • 8 Коментар

    20 4 Отговор
    Прасето Цацаров е виновен за тази свинщина

    21:11 09.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 То какво

    22 0 Отговор
    да се коментира и от къде да се почне ? Дъщеря ѝ живее охолно с дясната ръка на Нотариуса и има дете от него !

    21:16 09.03.2026

  • 11 ТАКА Е!

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Мдааа":

    Но освен да изблъскаш един ръчен труд пред снимката и,друго с нея едва ли ще ти се случи...!

    21:17 09.03.2026

  • 12 Ден през

    14 0 Отговор
    ден в " Осемте джуджета " , едва ли не по домашни чехли , Пепита , Мепита , Нотариуси , висши прокурори - и тя там ! Не ще да коментира обаче .

    21:21 09.03.2026

  • 13 А бе

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да,бе":

    Тия прокурорки от конкурсите за красота ли ги наемат ???

    Коментиран от #16

    21:21 09.03.2026

  • 14 На снимката

    14 0 Отговор
    не е въпросната Емилия Русинова , а Теодора Георгиева .

    21:24 09.03.2026

  • 15 Ами

    6 3 Отговор
    Такива сте, боклуци! Първо съда и прокуратурата са виновни за състоянието на държавата. Най голямата корупция е там, не голяма, огромна

    21:25 09.03.2026

  • 16 Да,бе

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "А бе":

    От конкурси за палавост без граници,а красотата си я плащат и на светло си личи..

    21:26 09.03.2026

  • 17 Голям майтап

    8 0 Отговор
    Е добре де всичко се знае, има доказателства, има записи на всичката тази гнус... и се правят на ощипани.

    21:33 09.03.2026

  • 18 Сводник

    5 0 Отговор
    Такива класни компаньонки трудно се намират.

    21:34 09.03.2026

  • 19 Ами, защо да коментира

    5 0 Отговор
    Самата институция не е завела Георгиева - липсва такова правомощие.
    Лицето Русинова е завела Георгиева и би следвало в лично качество да се опровергае, ако не е вярно.

    21:38 09.03.2026

  • 20 Дедо Мраз

    4 0 Отговор
    И Русинова също като Сарафово имат снимки с Еврото в Осемте джуджета.

    21:43 09.03.2026

  • 21 Амии

    2 0 Отговор
    Тя цялата прокуратура пълна само с кучки, ка да свърши някаква работа?

    21:44 09.03.2026

  • 22 ПИСНА МИ ДА ПИША

    3 1 Отговор
    Чакам Радев да се разшета и да ги замете към ЦСЗ. ВСИЧКО ДРУГО Е ЛЪЖИ И ЗАМИТАНЕ. РАДЕВ НАПРАВИ ТАКА ЧЕ ДА ВЛЕЗНАТ У ЗАТВОРА И ВСИЧКИ ДРУГИ СЛЕД ТЯХ ДА ИМАТ СТРАХ.

    21:50 09.03.2026

Новини по градове:
