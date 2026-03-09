Емилия Русинова: Градската прокуратурата няма да коментира казаното от Теодора Георгиева

Софийският градски прокурор Емилия Русинова каза за bTV, че градската прокуратурата няма да коментира казаното от българския европрокурор Теодора Георгиева в медийна изява.
По думите на Георгиева - двете с Русинова са били при Петьо Петров, известен като Еврото, по време на разпространения запис, на който Еврото обяснява, че Георгиева е "договорена" за мястото на български европрокурор.
Според думите на българския европрокурор Теодора Георгиева - софийският градски прокурор Емилия Русинова я е завела в ресторанта "Осемте джуджета" на Пепи Еврото.
Георгиева казва още, че е ходила два пъти-три пъти там, винаги е била придружена от Русинова, а двете са били по време на разпространения скандален запис.
Министърът на правосъдието Андрей Янкулов е предал на компетентните органи сигнала на Теодора Георгиева за оказвани върху нея заплахи и натиск от представители на прокуратура и от политически лидер.
Ами, защо да коментира
Лицето Русинова е завела Георгиева и би следвало в лично качество да се опровергае, ако не е вярно.
