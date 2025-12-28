Две коли се сблъскаха в столичния кв. „Дианабад“ ВИДЕО

За катастрофа между две коли в столичния квартал "Дианамад" съобщи dariknews.bg.

Инцидентът е станал на ул. "Никола Габровски".

На кадрите се виждат сериозни материални щети в предната част на единия автомобил. На място са пристигнали екипи на полицията.

Към момента няма официална информация за пострадали.

В социалните мрежи се появи и видео от инцидента.