Две коли се сблъскаха в столичния кв. „Дианабад“ ВИДЕО

За катастрофа между две коли в столичния квартал "Дианамад" съобщи dariknews.bg.
Инцидентът е станал на ул. "Никола Габровски".
На кадрите се виждат сериозни материални щети в предната част на единия автомобил. На място са пристигнали екипи на полицията.
Към момента няма официална информация за пострадали.
В социалните мрежи се появи и видео от инцидента.
