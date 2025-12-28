Новини
Две коли се сблъскаха в столичния кв. „Дианабад“ ВИДЕО

Две коли се сблъскаха в столичния кв. „Дианабад“ ВИДЕО

28 Декември, 2025 21:33, обновена 28 Декември, 2025 20:38 848 13

Към момента няма официална информация за пострадали

За катастрофа между две коли в столичния квартал "Дианамад" съобщи dariknews.bg.

Инцидентът е станал на ул. "Никола Габровски".

На кадрите се виждат сериозни материални щети в предната част на единия автомобил. На място са пристигнали екипи на полицията.

Към момента няма официална информация за пострадали.

В социалните мрежи се появи и видео от инцидента.


  • 1 Ами да, те така

    8 0 Отговор
    правят колите...

    20:41 28.12.2025

  • 2 въпросче

    5 0 Отговор
    И ? Какво от това ?

    Коментиран от #10

    20:41 28.12.2025

  • 3 Оня с рикията

    4 1 Отговор
    Днес беше един от редките случаи, в които минах през Люлин. Видях едно електрическо БМВ размазано в един стълб преди Лидъла в 5-ти микрорайон. Една електричка по-малко...

    20:43 28.12.2025

  • 4 Откога в София

    2 8 Отговор
    има квартал Дианабад? Диана - ясно, ама Над съкращение от мадо ли е?

    Коментиран от #5

    20:44 28.12.2025

  • 5 Откога в София има

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Откога в София":

    квартал ДианаМад? Диана- ясно, ама Мад от мадо ли идва?

    20:46 28.12.2025

  • 7 Бойко

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "демократ":

    Ти ли си? Ти не си българин, а банкянски джоревец!

    21:02 28.12.2025

  • 8 Нищо работа

    4 0 Отговор
    При 2 000 000 коли у Софето,че само ...ДВЕ са се сблъскали е...ГОЛЯМА НОВИНА за фактите...

    21:02 28.12.2025

  • 10 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "въпросче":

    ...питай Ганев...

    21:08 28.12.2025

  • 11 Буха ха

    1 0 Отговор
    ДианаМад ДианаГад дреме му на Милен, плющи младите редакторки, а вие му мамирайте кусури.

    21:13 28.12.2025

  • 12 EВРОТО ИДВА

    1 0 Отговор
    АКО ИМАТ ЕВРО, ЩЕ СЕ ИЗЧУКАТ

    21:19 28.12.2025

  • 13 Селтак калтак

    1 0 Отговор
    Ижжжж,дъжжжжж, въййййй
    То туй си национално ве

    21:24 28.12.2025

