Новини
България »
Кметът на София върна решение на СОС за продажба на общински терени

Кметът на София върна решение на СОС за продажба на общински терени

31 Декември, 2025 13:19 444 5

  • кмет-
  • софия-
  • върна-
  • решение-
  • сос-
  • продажба-
  • общински терени-
  • васил терзиев-
  • дианабад

По налични оценки стойността на предвидената административна сграда, която районът трябва да получи в замяна, не надхвърля 4 млн. лв., докато пазарната стойност на общинските терени в м. „Дианабад“ е между 10 и над 15 млн. лв.

Кметът на София върна решение на СОС за продажба на общински терени - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на София Васил Терзиев върна за ново обсъждане решение, прието от Столичния общински съвет на 18 декември, с което се дава съгласие за продажба чрез публично оповестен конкурс на общински терени в "Дианабад", в район "Изгрев", срещу задължение за изграждане на нова административна сграда на районната администрация на друга локация. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община, цитирани от БНР.

От там посочват, че решението е върнато поради сериозни правни основания, свързани с начина, по който се предвижда разпореждане с общинска собственост, както и заради икономическата неизгодност на предложената компенсация за Столичната община.

Според кмета Терзиев, става въпрос за сделка, която не отговаря на законовите изисквания и създава риск общината да загуби ценен ресурс.

По налични оценки стойността на предвидената административна сграда, която районът трябва да получи в замяна, не надхвърля 4 млн. лв., докато пазарната стойност на общинските терени в м. „Дианабад“ е между 10 и над 15 млн. лв., се посочва още в съобщението на общината. Решението е прието въпреки официално отрицателното становище по законосъобразност на зам.-кмета по финанси, което кметът подкрепя.

Вносител на доклада за продажбата на четири поземлени имота, предназначени за жилищно строителство с обща начална конкурсна цена от 7 млн. лв., е кметът на район "Изгрев" Делян Георгиев.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    4 2 Отговор
    Колко ми е противен този джендър объркан.

    13:20 31.12.2025

  • 2 Евроджендър

    3 2 Отговор
    Васко Дс-то кога ще оправи улиците, вече станаха като швйцарско сирене, че и миришат по-гадно

    13:21 31.12.2025

  • 3 хехе

    5 0 Отговор
    Колко ли водопада ще цъфнат в тези имоти.

    13:23 31.12.2025

  • 4 Налудник

    2 1 Отговор
    Така, като сте се завъртяли в района, да питам Черепа оправи ли парите за "Орфей"? Там, общинската земя, дето изсякохте цялата горичка? Или още върти нещата да му позволят "високо строителство"? М?

    13:28 31.12.2025

  • 5 върна решение на СОС

    1 0 Отговор
    да лапне мръвката към соса
    за продажба на общински терени

    13:35 31.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове