Кметът на София върна решение на СОС за продажба на общински терени

Кметът на София Васил Терзиев върна за ново обсъждане решение, прието от Столичния общински съвет на 18 декември, с което се дава съгласие за продажба чрез публично оповестен конкурс на общински терени в "Дианабад", в район "Изгрев", срещу задължение за изграждане на нова административна сграда на районната администрация на друга локация. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община, цитирани от БНР.

От там посочват, че решението е върнато поради сериозни правни основания, свързани с начина, по който се предвижда разпореждане с общинска собственост, както и заради икономическата неизгодност на предложената компенсация за Столичната община.

Според кмета Терзиев, става въпрос за сделка, която не отговаря на законовите изисквания и създава риск общината да загуби ценен ресурс.

По налични оценки стойността на предвидената административна сграда, която районът трябва да получи в замяна, не надхвърля 4 млн. лв., докато пазарната стойност на общинските терени в м. „Дианабад“ е между 10 и над 15 млн. лв., се посочва още в съобщението на общината. Решението е прието въпреки официално отрицателното становище по законосъобразност на зам.-кмета по финанси, което кметът подкрепя.

Вносител на доклада за продажбата на четири поземлени имота, предназначени за жилищно строителство с обща начална конкурсна цена от 7 млн. лв., е кметът на район "Изгрев" Делян Георгиев.