Вдигат възрастта и стажа за пенсия от 1 януари

От днес, 1 януари 2026 година, в България влизат в сила нови, по-строги условия за пенсиониране. Увеличението засяга както навършената възраст, така и необходимия осигурителен стаж за всички категории труд. Промените съвпадат с официалното въвеждане на еврото като национална валута, съобщи Националният осигурителен институт (НОИ).
За работещите в масовата трета категория труд изискуемият стаж се вдига с два месеца. За мъжете той вече е 39 години и 10 месеца, а за жените – 36 години и 10 месеца. Продължава и плавното нарастване на пенсионната възраст, която до 2037 година трябва да достигне 65 години за двата пола.
По-късно ще се пенсионират и работещите първа и втора категория труд. От началото на тази година жените в най-тежката категория придобиват право на пенсия при навършени 51 години и 4 месеца, а мъжете – на 54 години и 6 месеца. При втора категория възрастта става съответно 56 години и 4 месеца за жените и 59 години и 6 месеца за господата.
"По-малко хора ще имат достъп до пенсия", показват официалните калкулации на институциите, предаде NOVA. Прогнозите сочат, че броят на българите с пенсия за трудова дейност ще намалява прогресивно през следващите десетилетия.
В момента пенсионерите в страната са над 2 милиона души, но се очаква до 2070 година техният брой да се свие до близо 1,6 милиона. Въпреки това, поради застаряването на нацията, те ще представляват все по-голям процент от общото население.
Паралелно с новите условия за пенсиониране, от днес се променят и осигурителните прагове.
Максималният осигурителен доход за всички лица се фиксира на 2300 евро, а минималният за самоосигуряващите се ще бъде равен на новата минимална работна заплата от 620,20 евро.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоест, ако доживеем
Коментиран от #44
17:12 01.01.2026
2 11655698
17:19 01.01.2026
3 Тома
Коментиран от #13, #22
17:21 01.01.2026
4 Ти си
17:21 01.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ти си
17:23 01.01.2026
7 Тракиец 🇺🇦
Коментиран от #15, #38, #40
17:25 01.01.2026
8 Трай бе
17:25 01.01.2026
9 Я проверете
също имат блага вест за Сфиянци и околията
Коментиран от #27
17:25 01.01.2026
10 Не,че нещо,ама...
17:26 01.01.2026
11 Хаха
Коментиран от #53
17:26 01.01.2026
12 Баба Гошка
17:27 01.01.2026
13 Али Гатор
До коментар #3 от "Тома":Не е точно така в Австрия ти искат 45 години трудов стаж за пълна пенсия
Коментиран от #24, #52
17:27 01.01.2026
14 Руски колхозник
17:27 01.01.2026
15 Хаха
До коментар #7 от "Тракиец 🇺🇦":Щото джендърите от ПпДб не са се сетили за равенството, пич. Тук в клуба на богатите ходим на курсове задължителни по Равенство, забавлението в ЛТБГ общество! Ама нали знаеш, че трябва да внимаваш какво си пожелаваш!
17:29 01.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ?????
Броят на възрастните хора ще се увеличава, но броят на пенсионерите ще намалява.
Само да напомня че до демокрацията жените се пенсионираха на 55 г., а мъжете на 60 г.
17:30 01.01.2026
19 Хи хи
17:30 01.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Хи хи
До коментар #3 от "Тома":Глупости ! В Бг може да се пенсионираш и с 15 години реален трудов стаж, на 67 години !!
Коментиран от #28
17:34 01.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Мда
До коментар #13 от "Али Гатор":Едно са годините които си се осигурявал и друго са навършените години за пенсия! Плюс това нашите слуги могат да измислят наказания, ако се пенсионираш по рано , например % от пенсията, ако се пенсионираш по рано от 65 години.
Та идват доста тъмни времена! Викащите ура за еврото да си махнат розовите очилца и да погледнат малко по напред от носа си!
Коментиран от #43, #46
17:36 01.01.2026
25 Трябват пари за кражба за мафията
Коментиран от #31
17:38 01.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Мда
До коментар #9 от "Я проверете":Май 12 % нагоре , 3 евро кубик, а Винету за още 25 години ни е продал , та ти да видиш Клуба на богатите, сега следват ток, парно, данъци, лихви ……
17:39 01.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Наркос
По смешното е как преди 2 месеца след "последните проучвания" продължителността се е повиши изведнъж на 75–76 години 😗
При всички положение няма да получите повече от 50% от тези вноски освен ако по някакво чудо не доживеете поне до 100 години
17:42 01.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Мда
До коментар #25 от "Трябват пари за кражба за мафията":То затова болниците са за билет за рая! Влизаш и не излизаш! Машината е смазана, трябва им територията, не хората! Кондолиза Райс нали каза, че трябва да сме 3 000 000. Сега почват и палестинци да пристигат, ама никой от борците и пиещи кафе свободни драскачи не пита защо ще има 4 полета седмично до Пакистан? Наплив от български туристи?
17:43 01.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Шишо
17:44 01.01.2026
34 Автора го е казал
Те за 39 години китайците ще наводнят Европа със стоки и за Европа ще остане в сила поговорката
Който не работи не трябва да яде демек ще работим само селскостопанска работа да има за храна
17:44 01.01.2026
35 бачкаме до гроб
17:44 01.01.2026
36 БОЛШЕВИК
17:45 01.01.2026
37 Хи хи
17:46 01.01.2026
38 Мда
До коментар #7 от "Тракиец 🇺🇦":И още нещо с това знаменце дето си сложил, ще трябва за златните тоалетни да заработваш ! Кой мислиш, че ще ги плаща?
17:46 01.01.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Али Гатор
До коментар #7 от "Тракиец 🇺🇦":Е точно за това в Австрия направиха пенсионната възраст за жените от набор 1969 65 за да не се чувстват дискримирани спрямо мъжете .
17:47 01.01.2026
41 дядото
17:47 01.01.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 коментар
До коментар #24 от "Мда":не ни е € проблема
проблема са 80 годишните и 90 годишните
Те изкривяват статистиката.
те са живи и лапат пенсии , които вече не са малки( а 60 годишните са намаляли драстично.
ПРосто се огледайте и ще се убедите
Коментиран от #50
17:48 01.01.2026
44 С повече възторг !
До коментар #1 от "Тоест, ако доживеем":Продължава и плавното нарастване на пенсионната възраст, която до 2045 година трябва да достигне 125 години за двата пола.
Честитио на евро столетниците-))
17:48 01.01.2026
45 az СВО Победа 80
🤣🤣🤣
17:51 01.01.2026
46 Али Гатор
До коментар #24 от "Мда":Май неразбираш това което четеш малар че съм го написал много ясно !
Пробвай пак бавно буква по буква дума по дума.
17:52 01.01.2026
47 Театър "Сълза и смях 🎭"
17:52 01.01.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 В България има висок процент частни
целта е като нямаш години за пенсия и трудов стаж да си продадеш имота на безценица и с парите от продажбата да изкараш колкото можеш години след продажбата
17:53 01.01.2026
50 БОЛШЕВИК
До коментар #43 от "коментар":Проблема е, че има много малко на брой, много богати и много на брой много бедни. Това изкривява разпределението на благата!
17:53 01.01.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Мухаа ха!
До коментар #11 от "Хаха":При кенгурата вече за жените е 67 г,а мъжете -70 .А техните управници - разбира се либерал,са внесли предложения за жени-70,а мъже-73 г от 2030 г.Нашата система е копирана от тях ,още при една МинистърКа с големите гердани- масларкова,която специално отиде там за обмяна на опит.Нали си спомняте- първо вкара " точките" и хиляди българи,не успяха да се пенсионират,закъсняха с 3-4 г, докато наберат " точки" стаж и възраст- 100.След това не им изнесе,защото изведнъж щяха да се появят огромна маса от хора, натрупали общ сбор над 100 точки.И трябваше да плащат големи пенсии.И надяноха днешната схема.Прогресивен растеж на възраст и стаж,На Капитала му трябват роби- бачкачи до последен дъх.Знаят,че човека на 60-+ години,няма избор за работа ,както младия.И ще бъде принуден да му робува,както чорбаджията каже,и за колкото му даде.Иначе,се обричя на тотал мизерия,без пенсия.Не завиждам на днешните млади хора! Дано има промяна към по-добро,но реалността говори обратното.
17:55 01.01.2026
54 Данко Харсъзина
17:55 01.01.2026
55 СРАВНЕНИЕ
Пре Демокрацията пенсиониране мъжете над 39 год, за жените 36 год. 10 месеца. Производството е слабо. Има безработица, особенно зимата.
Радвай се народе, Скачай и викай по гръмогласно срещу комунизма. Сами си вкарахте вълка в кошарата.
17:55 01.01.2026