Новини
България »
Вдигат възрастта и стажа за пенсия от 1 януари

Вдигат възрастта и стажа за пенсия от 1 януари

1 Януари, 2026 17:11 2 249 55

  • българи-
  • пенсия-
  • пенсионери

За работещите в масовата трета категория труд изискуемият стаж се вдига с два месеца. За мъжете той вече е 39 години и 10 месеца, а за жените – 36 години и 10 месеца

Вдигат възрастта и стажа за пенсия от 1 януари - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От днес, 1 януари 2026 година, в България влизат в сила нови, по-строги условия за пенсиониране. Увеличението засяга както навършената възраст, така и необходимия осигурителен стаж за всички категории труд. Промените съвпадат с официалното въвеждане на еврото като национална валута, съобщи Националният осигурителен институт (НОИ).

За работещите в масовата трета категория труд изискуемият стаж се вдига с два месеца. За мъжете той вече е 39 години и 10 месеца, а за жените – 36 години и 10 месеца. Продължава и плавното нарастване на пенсионната възраст, която до 2037 година трябва да достигне 65 години за двата пола.

По-късно ще се пенсионират и работещите първа и втора категория труд. От началото на тази година жените в най-тежката категория придобиват право на пенсия при навършени 51 години и 4 месеца, а мъжете – на 54 години и 6 месеца. При втора категория възрастта става съответно 56 години и 4 месеца за жените и 59 години и 6 месеца за господата.

"По-малко хора ще имат достъп до пенсия", показват официалните калкулации на институциите, предаде NOVA. Прогнозите сочат, че броят на българите с пенсия за трудова дейност ще намалява прогресивно през следващите десетилетия.

В момента пенсионерите в страната са над 2 милиона души, но се очаква до 2070 година техният брой да се свие до близо 1,6 милиона. Въпреки това, поради застаряването на нацията, те ще представляват все по-голям процент от общото население.

Паралелно с новите условия за пенсиониране, от днес се променят и осигурителните прагове.

Максималният осигурителен доход за всички лица се фиксира на 2300 евро, а минималният за самоосигуряващите се ще бъде равен на новата минимална работна заплата от 620,20 евро.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоест, ако доживеем

    52 2 Отговор
    до пенсия ще се радваме на мизерията, нали?

    Коментиран от #44

    17:12 01.01.2026

  • 2 11655698

    51 2 Отговор
    1 януари 2026 е черна дата за българия

    17:19 01.01.2026

  • 3 Тома

    43 1 Отговор
    Няма държава в света която иска 40 години трудов стаж за да се пенсионираш

    Коментиран от #13, #22

    17:21 01.01.2026

  • 4 Ти си

    31 1 Отговор
    Сурва , Сурва весела година сдран джобни и да ви е здрава гърбина .....

    17:21 01.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ти си

    17 0 Отговор
    Сурва , Сурва весела година здран джоб и да ви е здрава гърбина .....

    17:23 01.01.2026

  • 7 Тракиец 🇺🇦

    19 3 Отговор
    Защо за жените е по малко ??? До кога с тази дискриминация и евро наглост цинизъм и лицемерие... УЖ СМЕ РАВНИ а накрая се вижда че не сме равноправни ...до кога бе еврочи.фути

    Коментиран от #15, #38, #40

    17:25 01.01.2026

  • 8 Трай бе

    5 1 Отговор
    Мара си е мара,за жените и за господата ???

    17:25 01.01.2026

  • 9 Я проверете

    15 0 Отговор
    Откъм Веолия т с Софийската уж Вода
    също имат блага вест за Сфиянци и околията

    Коментиран от #27

    17:25 01.01.2026

  • 10 Не,че нещо,ама...

    18 0 Отговор
    Не съм сигурен, дали е късмет, да се пенсионираш ...е га ти...не се накрадоха,не се наядоха.

    17:26 01.01.2026

  • 11 Хаха

    23 0 Отговор
    Добре дошли в Клуба на богатите, ще работите с памперси , но ще сте в Клуба, а там в се говори за работа до 70 години!

    Коментиран от #53

    17:26 01.01.2026

  • 12 Баба Гошка

    15 0 Отговор
    Отрежете "столетниците" пенсионери в туррция, дет не се знае живи ли са изобщо. Само, ако докажат, че са живи, да се продължат плащанията, а на злоупотребилитр еоднини на починалите, да се изиска възстановяване на сумите

    17:27 01.01.2026

  • 13 Али Гатор

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "Тома":

    Не е точно така в Австрия ти искат 45 години трудов стаж за пълна пенсия

    Коментиран от #24, #52

    17:27 01.01.2026

  • 14 Руски колхозник

    19 0 Отговор
    Закръглете ги на 100 години...по-лесно се смятат...шей 6а и 6оклуци

    17:27 01.01.2026

  • 15 Хаха

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тракиец 🇺🇦":

    Щото джендърите от ПпДб не са се сетили за равенството, пич. Тук в клуба на богатите ходим на курсове задължителни по Равенство, забавлението в ЛТБГ общество! Ама нали знаеш, че трябва да внимаваш какво си пожелаваш!

    17:29 01.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ?????

    19 0 Отговор
    Аз така го разбрах.
    Броят на възрастните хора ще се увеличава, но броят на пенсионерите ще намалява.
    Само да напомня че до демокрацията жените се пенсионираха на 55 г., а мъжете на 60 г.

    17:30 01.01.2026

  • 19 Хи хи

    12 1 Отговор
    Жените се пенсионират по рано, а живеят 10 години по дълго от мъжете. Отделно мъжете работят по амортизиращи професии. Тва ако e равенство между половете зaйбu !!!

    17:30 01.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хи хи

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Тома":

    Глупости ! В Бг може да се пенсионираш и с 15 години реален трудов стаж, на 67 години !!

    Коментиран от #28

    17:34 01.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Мда

    15 1 Отговор

    До коментар #13 от "Али Гатор":

    Едно са годините които си се осигурявал и друго са навършените години за пенсия! Плюс това нашите слуги могат да измислят наказания, ако се пенсионираш по рано , например % от пенсията, ако се пенсионираш по рано от 65 години.
    Та идват доста тъмни времена! Викащите ура за еврото да си махнат розовите очилца и да погледнат малко по напред от носа си!

    Коментиран от #43, #46

    17:36 01.01.2026

  • 25 Трябват пари за кражба за мафията

    10 0 Отговор
    Ще се работи до последно и после в грабищата за да е на сметка мафията

    Коментиран от #31

    17:38 01.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Мда

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Я проверете":

    Май 12 % нагоре , 3 евро кубик, а Винету за още 25 години ни е продал , та ти да видиш Клуба на богатите, сега следват ток, парно, данъци, лихви ……

    17:39 01.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Наркос

    6 0 Отговор
    При 39 години и 10 месеца стаж на минимална заплата това са 95 000 € взети от вас и работодателя, ако се пенсионирате на 65 и продължителност на живота е около 73 години ще получите само 24 000 € и нетна загуба 71 000 €.

    По смешното е как преди 2 месеца след "последните проучвания" продължителността се е повиши изведнъж на 75–76 години 😗

    При всички положение няма да получите повече от 50% от тези вноски освен ако по някакво чудо не доживеете поне до 100 години

    17:42 01.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Мда

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Трябват пари за кражба за мафията":

    То затова болниците са за билет за рая! Влизаш и не излизаш! Машината е смазана, трябва им територията, не хората! Кондолиза Райс нали каза, че трябва да сме 3 000 000. Сега почват и палестинци да пристигат, ама никой от борците и пиещи кафе свободни драскачи не пита защо ще има 4 полета седмично до Пакистан? Наплив от български туристи?

    17:43 01.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Шишо

    7 0 Отговор
    Наглостта на политиците е невероятна. Но овцете блеят. За по-младите читатели ще поясня че през в периода 1990 - 2004-та имаше брутална безработица на много места в страната. Тоест хората нямаше как да се приписват, какво остава да внасят пари за пенсионни осигуровки. След 2000 година доста хора започнаха да работят на черно основно в Гърция и Италия. С това решение управляващите наглеци (с правителство, без правителство те са едни същи) обричат хиляди хора на страдание. Дали ще се съберем повече смели хора да ги ли .чува.ме най-накрая? Конфискация на имуществото закупено с крадени пари й доживотни присъди в урановите мини за тези о.т..пки.

    17:44 01.01.2026

  • 34 Автора го е казал

    4 0 Отговор
    Коли беси бие псува и глоби народ поробен
    Те за 39 години китайците ще наводнят Европа със стоки и за Европа ще остане в сила поговорката
    Който не работи не трябва да яде демек ще работим само селскостопанска работа да има за храна

    17:44 01.01.2026

  • 35 бачкаме до гроб

    3 0 Отговор
    от клуба на клошарите се излиза само с кракатанапред

    17:44 01.01.2026

  • 36 БОЛШЕВИК

    6 0 Отговор
    Целта на неолибералните капиталисти е, да няма пенсионери! На тия и други хора не им трябват, затова е и тоя неолиберален ред и стремеж за редуциране на населението с милиарди!

    17:45 01.01.2026

  • 37 Хи хи

    6 0 Отговор
    В клуба на богатите е така, бачкаш докато пyкнеш, и оставяш заеми за 2 поколения. Не се шегувам !!

    17:46 01.01.2026

  • 38 Мда

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тракиец 🇺🇦":

    И още нещо с това знаменце дето си сложил, ще трябва за златните тоалетни да заработваш ! Кой мислиш, че ще ги плаща?

    17:46 01.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Али Гатор

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тракиец 🇺🇦":

    Е точно за това в Австрия направиха пенсионната възраст за жените от набор 1969 65 за да не се чувстват дискримирани спрямо мъжете .

    17:47 01.01.2026

  • 41 дядото

    6 0 Отговор
    всичко вдигат,но доходите на пенсионерите -не.то излиза,че най-добрия пенсионер е мъртвия пенсионер

    17:47 01.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 коментар

    1 3 Отговор

    До коментар #24 от "Мда":

    не ни е € проблема
    проблема са 80 годишните и 90 годишните
    Те изкривяват статистиката.
    те са живи и лапат пенсии , които вече не са малки( а 60 годишните са намаляли драстично.
    ПРосто се огледайте и ще се убедите

    Коментиран от #50

    17:48 01.01.2026

  • 44 С повече възторг !

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тоест, ако доживеем":

    Продължава и плавното нарастване на пенсионната възраст, която до 2045 година трябва да достигне 125 години за двата пола.
    Честитио на евро столетниците-))

    17:48 01.01.2026

  • 45 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    Честито ви евро!
    🤣🤣🤣

    17:51 01.01.2026

  • 46 Али Гатор

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Мда":

    Май неразбираш това което четеш малар че съм го написал много ясно !
    Пробвай пак бавно буква по буква дума по дума.

    17:52 01.01.2026

  • 47 Театър "Сълза и смях 🎭"

    1 0 Отговор
    Май вица за онзи,хитрият шофьор на градски автобус, който си сменил пола и се пенсионирал 2 години по-рано,ще се окаже далавера 🤣

    17:52 01.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 В България има висок процент частни

    1 0 Отговор
    Имоти
    целта е като нямаш години за пенсия и трудов стаж да си продадеш имота на безценица и с парите от продажбата да изкараш колкото можеш години след продажбата

    17:53 01.01.2026

  • 50 БОЛШЕВИК

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "коментар":

    Проблема е, че има много малко на брой, много богати и много на брой много бедни. Това изкривява разпределението на благата!

    17:53 01.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Мухаа ха!

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хаха":

    При кенгурата вече за жените е 67 г,а мъжете -70 .А техните управници - разбира се либерал,са внесли предложения за жени-70,а мъже-73 г от 2030 г.Нашата система е копирана от тях ,още при една МинистърКа с големите гердани- масларкова,която специално отиде там за обмяна на опит.Нали си спомняте- първо вкара " точките" и хиляди българи,не успяха да се пенсионират,закъсняха с 3-4 г, докато наберат " точки" стаж и възраст- 100.След това не им изнесе,защото изведнъж щяха да се появят огромна маса от хора, натрупали общ сбор над 100 точки.И трябваше да плащат големи пенсии.И надяноха днешната схема.Прогресивен растеж на възраст и стаж,На Капитала му трябват роби- бачкачи до последен дъх.Знаят,че човека на 60-+ години,няма избор за работа ,както младия.И ще бъде принуден да му робува,както чорбаджията каже,и за колкото му даде.Иначе,се обричя на тотал мизерия,без пенсия.Не завиждам на днешните млади хора! Дано има промяна към по-добро,но реалността говори обратното.

    17:55 01.01.2026

  • 54 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    За да имаш трудов стаж 40 години, трябва да си започнал работа на 20 години.

    17:55 01.01.2026

  • 55 СРАВНЕНИЕ

    0 0 Отговор
    При социализма възраста за пенсия бе за мъжете 60 години, за жените 55 години.имаше производство, имаше работа
    Пре Демокрацията пенсиониране мъжете над 39 год, за жените 36 год. 10 месеца. Производството е слабо. Има безработица, особенно зимата.
    Радвай се народе, Скачай и викай по гръмогласно срещу комунизма. Сами си вкарахте вълка в кошарата.

    17:55 01.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове