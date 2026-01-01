Вдигат възрастта и стажа за пенсия от 1 януари

От днес, 1 януари 2026 година, в България влизат в сила нови, по-строги условия за пенсиониране. Увеличението засяга както навършената възраст, така и необходимия осигурителен стаж за всички категории труд. Промените съвпадат с официалното въвеждане на еврото като национална валута, съобщи Националният осигурителен институт (НОИ).

За работещите в масовата трета категория труд изискуемият стаж се вдига с два месеца. За мъжете той вече е 39 години и 10 месеца, а за жените – 36 години и 10 месеца. Продължава и плавното нарастване на пенсионната възраст, която до 2037 година трябва да достигне 65 години за двата пола.

По-късно ще се пенсионират и работещите първа и втора категория труд. От началото на тази година жените в най-тежката категория придобиват право на пенсия при навършени 51 години и 4 месеца, а мъжете – на 54 години и 6 месеца. При втора категория възрастта става съответно 56 години и 4 месеца за жените и 59 години и 6 месеца за господата.

"По-малко хора ще имат достъп до пенсия", показват официалните калкулации на институциите, предаде NOVA. Прогнозите сочат, че броят на българите с пенсия за трудова дейност ще намалява прогресивно през следващите десетилетия.

В момента пенсионерите в страната са над 2 милиона души, но се очаква до 2070 година техният брой да се свие до близо 1,6 милиона. Въпреки това, поради застаряването на нацията, те ще представляват все по-голям процент от общото население.

Паралелно с новите условия за пенсиониране, от днес се променят и осигурителните прагове.

Максималният осигурителен доход за всички лица се фиксира на 2300 евро, а минималният за самоосигуряващите се ще бъде равен на новата минимална работна заплата от 620,20 евро.