МВнР е в контакт с българските посланици в региона на Близкия изток

1 Март, 2026 19:16, обновена 1 Март, 2026 18:32

Кризисният щаб се старае да поеме целия поток от обаждания и сигнали в София

Снимка: МВнР
БТА БТА

В контакт сме с нашите посланици в страните от региона, от тях получаваме информация от първа ръка, за да разберем как се развиват събитията и по какъв начин те могат да повлияят отрицателно върху българските граждани там.

Това заяви Петко Дойков, посланик на България в Сърбия, който е част от Кризисния щаб към Министерството на външните работи (МВнР), създаден вчера във връзка ситуацията в Близкия изток, на брифинг в министерството.

Дойков посочи, че наред с туристите, МВнР има предвид и българите, които пребивават по различни причини, включително по договори за работа, както и служителите на дипломатическите мисии и техните семейства. Освен с посланиците, поддържаме контакт и с чужди представители, за да координираме нашите усилия при необходимост, информира Дойков. Той съобщи, че само днес министър Нейнски е провела два телефонни разговора с нейни колеги от Израел и Кувейт. До края на деня ѝ предстоят още три такива разговора със страни от региона, такива са планирани и за утре, каза Дойков.

По думите му е трудно да се направи прогноза за това как ще се развива обстановката в региона. Обстановката е различна в различните страни и се следи, каза Дойков и подчерта, че най-тежка е в Израел и в Иран, където ударите продължават, също така и в Обединените арабски емирства. Сравнително по-спокойно е в Катар, Кувейт, Саудитска арабия, Ливан и Йордания. Независимо от това с цел да имаме възможност да управляваме процесите, непрекъснато получаване информация, която се обработва, увери посланикът.

По отношение на Иран той каза, че не целият състав на посолствата и техните семейства са в Иран, връзката с тях е трудна, могат да използват за разговори мобилни телефони с апликации, когато има интернет, но когато няма става още по-трудно. Посланиците от региона споделят, че на база вътрешната обстановка и получените позвънявания от български граждани там, не е необходимо да се извеждат български граждани, каза Дойков. Той подчерта, че не във всяка страна могат да бъдат изведени всички български граждани, защото има такива, които работят по контракти и не могат да напуснат страната.

Кризисният щаб работи денонощно, стараем се да поемем целия поток от обаждания и сигнали в София, за да облекчим работата на колегите в региона, които са в затруднена ситуация.

Това каза директорът на дирекция „Ситуационен център“ към МВнР Ирена Димитрова на брифинг на Кризисния щаб във връзка с обстановката по сигурността в Близкия изток.

Тя обясни, че до момента само по отношение на Обединените арабски емирства (ОАЕ) са обработени над 150 имейла и над 180 телефонни обаждания.

В допълнение към тези туристи в ОАЕ, имаме такива в Йордания, Израел, Катар, Бахрейн, но има и други туристи, намиращи се на Малдивите, Шри Ланка, Тайланд, Танзания, Сейшелите и Индия, които също са засегнати от кризата в региона на Близкия изток, посочи Димитрова.

Създали сме най-добрите условия за гарантиране сигурността на българските граждани, намиращи се в региона на Близкия изток, каза заместник-министърът на външните работи Велизар Шаламанов на брифинг на Кризисния щаб в Министерството на външните работи (МВнР) във връзка със ситуацията в Близкия изток.

Имаме пълна координация с Министерството на туризма и Министерството на транспорта, посочи той. В последните два дни поради засилен интерес имаше необходимост от повишаване на капацитета за достъп до нашия уеб сайт и сме в ход на предоставяне на допълнителни телефони, които ще са достъпни за българските граждани, за да приемаме повиквания и да организираме вътрешната координация, отбеляза Шаламанов. По думите му от утре ще има допълнителни телефони с цел да има повече открити линии за комуникация и да се избегне претоварване на място.

При тази организация вярвам, че сме създали най-добрите условия за гарантиране на сигурността на българските граждани, посочи той.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 Г-жа пишк0смукова

    7 0 Отговор
    от външно е доста контактен политик.

    18:24 01.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    ПП и ДБ излязоха с пост да се включим активно във войната.

    Коментиран от #14

    18:24 01.03.2026

  • 3 Както запада в Улрайна

    1 5 Отговор
    Путлер защо не помпа Иран с оръжия? Що за нещастник

    Коментиран от #5, #16

    18:24 01.03.2026

  • 4 Българин

    3 0 Отговор
    Днес е 1 ви Март - денят на Баба Марта!
    До всички Българи от Мен!

    Честита Баба Марта!
    Първата лястовица да Ви носи шастие,
    първият щъркел успехи, а първата
    мартеничка - здраве за цялата година!

    18:25 01.03.2026

  • 5 Джудже с палка

    1 6 Отговор

    До коментар #3 от "Както запада в Улрайна":

    Путлер подкрепя и Израел и Иран, подкрепя и САЩ и Китай. Подкрепя и подкрепя ахахахах

    Коментиран от #9

    18:25 01.03.2026

  • 6 Путин

    2 1 Отговор
    Аз подкрепям всички. Бъдете здрави всички, всички сте прави.

    18:26 01.03.2026

  • 7 ВВП

    1 2 Отговор
    Не се карайте, всички сте прави и Русия ви подкрепя. Да живеят Израел, САЩ, Иран, Англия, Китай и Германия.

    18:27 01.03.2026

  • 8 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Натка Михайлова ще наема професионални каналджии да изведат българските туристи от Дубай на сигурно място в Тел авив.От там Гюру ще прати Спартана да ги натовари за София

    18:28 01.03.2026

  • 9 Кожена палка

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Джудже с палка":

    В жъптооаветното ти aнyсчe

    Коментиран от #10

    18:30 01.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ?????

    3 0 Отговор
    "МВнР е в контакт с българските посланици в региона на Близкия изток" - това нещо извънредно ли е та са в контакт.
    Преди това МВНР не е ли било в контакт с българските посланици в региона на Близкия изток?

    18:44 01.03.2026

  • 12 Пустиня(к)

    2 0 Отговор
    Надка Контактната й викаме у нащо село. У Арчар й викат Спермоядната скумрия. Ма и они са прави, де.

    Коментиран от #15

    18:48 01.03.2026

  • 13 Боко

    0 0 Отговор
    надка МУМИЯТА помиярска ще оправи нещата💩🤮👌

    18:52 01.03.2026

  • 14 оня с питон.я

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Защо ние? Да ходят те да се включват.

    18:53 01.03.2026

  • 15 Гробар

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пустиня(к)":

    На Надка карантиите са и сраснали на пихтия от хламидиите изръшка куцо и сакато в сдс.

    18:55 01.03.2026

  • 16 Боко

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Както запада в Улрайна":

    Като гледам си търсиш някой тебе да те помпа💩💩💩 да ти оправи констипацията 💩👌

    18:56 01.03.2026

  • 17 Въпрос

    2 0 Отговор
    Колко милиона евро бяха изхарчени от МВнР в последните години за некадърния им сайт и невъзможност да се регистрираш, че си в чужбина? Трябвало да се натиска горе-вдясно едно бутонче, ама то не работело.

    19:33 01.03.2026

  • 18 Втори въпрос

    2 0 Отговор
    Колко милиона евро бяха изхарчени от МВнР в последните години за некадърния им сайт и липсата на възможност да кажеш къде точно се намираш в чужбина? Колко още милиона евро трябва да се платят на външни фирми за бутонче "НАМИРАМ СЕ В", а ако може и да работи регистрацията? От днешната пресконференция разбрахме, че нищо не знаят, освен че имат сайт и телефони!

    19:41 01.03.2026

