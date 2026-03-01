МВнР е в контакт с българските посланици в региона на Близкия изток

В контакт сме с нашите посланици в страните от региона, от тях получаваме информация от първа ръка, за да разберем как се развиват събитията и по какъв начин те могат да повлияят отрицателно върху българските граждани там.

Това заяви Петко Дойков, посланик на България в Сърбия, който е част от Кризисния щаб към Министерството на външните работи (МВнР), създаден вчера във връзка ситуацията в Близкия изток, на брифинг в министерството.

Дойков посочи, че наред с туристите, МВнР има предвид и българите, които пребивават по различни причини, включително по договори за работа, както и служителите на дипломатическите мисии и техните семейства. Освен с посланиците, поддържаме контакт и с чужди представители, за да координираме нашите усилия при необходимост, информира Дойков. Той съобщи, че само днес министър Нейнски е провела два телефонни разговора с нейни колеги от Израел и Кувейт. До края на деня ѝ предстоят още три такива разговора със страни от региона, такива са планирани и за утре, каза Дойков.

По думите му е трудно да се направи прогноза за това как ще се развива обстановката в региона. Обстановката е различна в различните страни и се следи, каза Дойков и подчерта, че най-тежка е в Израел и в Иран, където ударите продължават, също така и в Обединените арабски емирства. Сравнително по-спокойно е в Катар, Кувейт, Саудитска арабия, Ливан и Йордания. Независимо от това с цел да имаме възможност да управляваме процесите, непрекъснато получаване информация, която се обработва, увери посланикът.

По отношение на Иран той каза, че не целият състав на посолствата и техните семейства са в Иран, връзката с тях е трудна, могат да използват за разговори мобилни телефони с апликации, когато има интернет, но когато няма става още по-трудно. Посланиците от региона споделят, че на база вътрешната обстановка и получените позвънявания от български граждани там, не е необходимо да се извеждат български граждани, каза Дойков. Той подчерта, че не във всяка страна могат да бъдат изведени всички български граждани, защото има такива, които работят по контракти и не могат да напуснат страната.

Кризисният щаб работи денонощно, стараем се да поемем целия поток от обаждания и сигнали в София, за да облекчим работата на колегите в региона, които са в затруднена ситуация.

Това каза директорът на дирекция „Ситуационен център“ към МВнР Ирена Димитрова на брифинг на Кризисния щаб във връзка с обстановката по сигурността в Близкия изток.

Тя обясни, че до момента само по отношение на Обединените арабски емирства (ОАЕ) са обработени над 150 имейла и над 180 телефонни обаждания.

В допълнение към тези туристи в ОАЕ, имаме такива в Йордания, Израел, Катар, Бахрейн, но има и други туристи, намиращи се на Малдивите, Шри Ланка, Тайланд, Танзания, Сейшелите и Индия, които също са засегнати от кризата в региона на Близкия изток, посочи Димитрова.

Създали сме най-добрите условия за гарантиране сигурността на българските граждани, намиращи се в региона на Близкия изток, каза заместник-министърът на външните работи Велизар Шаламанов на брифинг на Кризисния щаб в Министерството на външните работи (МВнР) във връзка със ситуацията в Близкия изток.

Имаме пълна координация с Министерството на туризма и Министерството на транспорта, посочи той. В последните два дни поради засилен интерес имаше необходимост от повишаване на капацитета за достъп до нашия уеб сайт и сме в ход на предоставяне на допълнителни телефони, които ще са достъпни за българските граждани, за да приемаме повиквания и да организираме вътрешната координация, отбеляза Шаламанов. По думите му от утре ще има допълнителни телефони с цел да има повече открити линии за комуникация и да се избегне претоварване на място.

При тази организация вярвам, че сме създали най-добрите условия за гарантиране на сигурността на българските граждани, посочи той.