Татяна Дончева: Ако Радев не обяви проект, отиваме на избори на практика без ляво- това е голям риск

11 Януари, 2026 11:12

Сегашните лидери на БСП направиха груба политическа грешка, която коства имиджа на партията. Партийните членове ненавиждат това ръководство – така не може да се отиде на избори, коментира още лидерът на "Движение 21"

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Формулата БСП – Обединена левица натовари в едно микробусче всякакви формации, които претендират да са леви и го хвърли в пропастта. Сегашните лидери на БСП направиха груба политическа грешка, която коства имиджа на партията. Партийните членове ненавиждат това ръководство – така не може да се отиде на избори.

Това каза в ефира на БНР Татяна Дончева, лидер на "Движение 21" и бивш депутат. Според нея "не може да се отстъпи лявото на Пеевски".

"На принципа на клиентелата на какво разчитате – че Пеевски ще ви налее гласове?! "Подстригването" на лидерите тръгна от времето на Сергей Станишев. Там всичко трябваше да бъде подравнено, да не стърчи нагоре, защото дразни. Свърши ерата "Станишев", Миков го изтърпяха две години, след това дойде Нинова, която ги изключваше на порции, на партийни организации, на структури. И сега, когато не останали хора, се закахърили, че ще разцепят партията. Там много дълги години не се работи за налагане на хора с лидерски качества."

Предупреждавахме, че дистанцирането от Пеевски е животоспасяващо, напомни тя.

Проект на Радев се явява конкуренция – обективно взема част от вота, и ако той играе, не бива да се разпиляват сили. Още по-тежкият въпрос ще е ако не направи, защото няма време и други да направят – ще се отиде на избори на практика без ляво. Това е голям риск. Дори Радев да има проект, лявото трябва да се подреди, коментира Татяна Дончева в предаването "Политически НЕкоректно".

"Кой е кръгът около Радев ще стане ясно като се обяви политическият проект, защото няма време. Ще се види кои са лицата. В кратки срокове ще трябва да се представят водещите му специалисти в ключовите сфери и да се правят изводи."

В разграждането на модела не може да участва човекът, който е вграден в модела. Разграждането трябва да стане от други хора, от други субекти. Бойко Борисов е вграден в модела "ГЕРБ". Задачата е супер сложна и не може да бъде замъглена с това приели ли сме еврото, подчерта Татяна Дончева и изтъкна, че моделът "Борисов" се характеризира с легализирането на подземния свят, превърнат в управленец на държавата.

"Пеевски е възможен само защото преди това беше Борисов. Ако нямаше Борисов, който да изгради цялата тази система, нямаше как да се появи Пеевски в българския политически живот. Той е еволюция на модела "Борисов". Ако искаме да премахнем модела, означава да прекъснем участието на подземния свят в държавното управление. Този модел беше първо наложен в София, след това в България, а след това на него се качи Пеевски."


България
Оценка 4.2 от 18 гласа.
  • 1 За къде

    41 5 Отговор
    се гласи другарката пак ?

    11:19 11.01.2026

  • 2 Бай Ламби

    46 9 Отговор
    Татянчееее.....щом левото у България опря до тоя шапкарин - пиши го умрело!

    Коментиран от #7

    11:22 11.01.2026

  • 3 Само

    35 7 Отговор
    военен от соца липсва ииии голям цъфтеж ?!

    11:24 11.01.2026

  • 4 непротестиращ

    39 16 Отговор
    Стига с тоя проект на Радев! Видяхме го през юмрука и Боташ, Дончева! Махайте се, не ми пука за вашия риск, а за риска на путинофилите да съсипят държавата и народа!

    Коментиран от #6

    11:26 11.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    26 7 Отговор
    А кой каза че Радев е ляв?

    11:26 11.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    26 12 Отговор

    До коментар #4 от "непротестиращ":

    Фашистите ни водят към нова Национална катастрофа заедно с Райха.

    11:27 11.01.2026

  • 7 Да те светна по въпроса:

    16 10 Отговор

    До коментар #2 от "Бай Ламби":

    Борисов си пази партийната книжка и и се любува всеки ден. Лявото, за което говориш го подпира, откакто се е пръкнал на този свят.

    Коментиран от #42

    11:28 11.01.2026

  • 9 Бялджип

    18 28 Отговор
    Очевидно всички ги тресе голям страх от Радев. Включително и тук в този сайт. Наричат го с всичко което им раждат бедните глави-шапкарин, Мунчо, Зелен чорап, Решетников... Още по-очевидно е, че имат основание да се страхуват и го мразят. Защото народът го харесва, рейтингът му го показва. Защото е обективен, логичен и изразява онова, което хората в България мислят и искат. И накрая, защото се очаква ако се появи, да измете боклука!

    Коментиран от #20, #32, #49, #76

    11:33 11.01.2026

  • 10 Оракула от Делфи

    16 9 Отговор
    Дончева ,..Дончева , язък за парите на държавата България.
    дето са дадени да те изучат???
    Проблема не в Румен Радев, а в Пеевски и Борисов !!!
    Румен Радев е "вързано куче", на някого , лае но не хапи!!!
    А ти самата , не се поглеждаш от страни, че имаш партия
    единственно за личен "келепир" , която до сега нищо не е свършила?
    Да започнем от тебе Дончева, не от Румен Радев!!!

    11:34 11.01.2026

  • 11 хаспелге

    7 1 Отговор
    "Риск" е темпа на ИНФЛАЦИЯТА ни, а не офисните им боричкания за колаборационистки местенца.

    11:34 11.01.2026

  • 12 Комунистически ценности

    15 3 Отговор
    Татяна Дончева: Леви, десни, леви, десни, но най - обичаме да лижем моркови пресни.

    11:38 11.01.2026

  • 13 Сисо

    16 1 Отговор
    Много хора гледат на Радев като ракета носител да ги вкара обратно в политиката!

    11:38 11.01.2026

  • 14 БСП БоСтанПлан

    5 5 Отговор
    Бойко Станишев Партия

    11:38 11.01.2026

  • 15 Проект

    13 4 Отговор
    Ванко 2

    11:39 11.01.2026

  • 16 Поколение Ш

    15 3 Отговор
    Бащата на шарлатаните ;)

    11:40 11.01.2026

  • 17 Красимир Петров

    7 21 Отговор
    Радев ще обяви проекта си и ще се яви на предстоящите избори.Той ще измете Борисов,Пеевски,кокорчо,Мирчев и др.подобни индивиди.

    Коментиран от #55, #57

    11:41 11.01.2026

  • 18 И какво

    17 4 Отговор
    ще направи новия проект?Стига мокри сънища!

    11:42 11.01.2026

  • 19 ЕДГАР КЕЙСИ

    18 3 Отговор
    ДЕБЕЛАТА БАБА "ТАЧКА" НЕ МОЖЕ ДА ЖИВЕЕ БЕЗ ..................... РЕZИДЕНТА (ШПИОНИН) , ЧИЧО РУМЕН БОТАШКИ .......................... ФАКТ !

    11:42 11.01.2026

  • 21 Комунистически ценности

    12 0 Отговор
    Татяна Дончева: Като деца често играехме на една игра.
    Намирахме стръкче маргаритки от някоя градина
    и започвахме да късаме листенцата им едно по едно.
    “Щастие, нещастие, път, писмо. Щастие, нещастие, път, писмо...”
    И така, додето стигнем последното цветче. И после пак отново...

    Коментиран от #60

    11:42 11.01.2026

  • 22 Ива

    8 3 Отговор
    Ако той "скочи" на тези избори и участва със свой политически проект, това ще създаде нов тип коалиции, които от днешна гледна точка изглеждат неочаквани. Те ще сменят и фокуса на президентските избори.

    11:42 11.01.2026

  • 23 Лицемерни 60клуци

    18 4 Отговор
    Тази бяха я отсвирили, заради к0рупционни скандали на съмнителни бизнесмени.Явно хората бързо забравят и отново се показа да дава съвети и да търси място в парламента.

    Коментиран от #53

    11:43 11.01.2026

  • 24 Ще ще

    8 4 Отговор
    на четвъртите избори!С бял кон !

    11:43 11.01.2026

  • 25 Абсурдистан

    19 3 Отговор
    Поредната овца в търсене на овчар.

    11:45 11.01.2026

  • 27 Кобринен ботуш

    15 2 Отговор
    Ще ни оправи за 80 дни !

    11:45 11.01.2026

  • 28 Нищо

    11 2 Отговор
    Не си заслужава писането, но все пак едно нищо

    11:46 11.01.2026

  • 30 сите "леви"

    9 3 Отговор
    у леву

    11:47 11.01.2026

  • 31 А дясното

    10 1 Отговор
    в България,къде е?100 милиарда бюджет!!

    11:47 11.01.2026

  • 32 Бай Ламби

    14 2 Отговор

    До коментар #9 от "Бялджип":

    От мене да знайш че политик дето говори и изразява това дето хората мислят и искат се нарича демагог. И ако ще измита боклука като се появи защо не се появява ами стои и гледа отстрани? Или май не иска да измита бокулка а само да се прави на велик вожд.

    Коментиран от #58

    11:48 11.01.2026

  • 33 Радев

    10 3 Отговор
    ще оглави и поведе леваците!

    11:49 11.01.2026

  • 34 Комунистически ценности

    12 1 Отговор
    Татяна Дончева:
    Във горичка на полянка,
    прабългарин и славянка.
    Цуни-гуни, вади-тури,
    народили чукундури.
    Хем любливи, хем крaдливи,
    но най-вече завистливи.

    За преселенията на българите също има нова, оригинална
    и дълбоко свързана с реалността комунистическа теория:

    Оногондурите тръгнаха на запад.
    Утигурите поеха на изток.
    Кутригурите отпътуваха на север.
    Сарагурите яздиха на юг.
    А чукундурите останахме тук!

    11:49 11.01.2026

  • 36 Политкоректен

    10 1 Отговор
    Изглежда ми някак разтревожена жената.

    11:51 11.01.2026

  • 37 Нов проект

    9 3 Отговор
    ,,На левия бряг"...

    11:51 11.01.2026

  • 38 Велик Вожд

    8 0 Отговор
    Виктор бил Юго, а Русо бил Жан-Жак,
    а не може ли иначе да бъде, все пак!
    Керван бонапарти вървеше в пустинята,
    Дромедарий възлезе на персийския трон,
    императорът пусна своя кон във галош.
    Какво толкоз му има, и звукът не е лош,
    лошо е само, че след тях Тим-Там-Том
    уж е с три имена, а се движи пешком,
    а това е ужасно опасен симптом.
    Защото след него върви Еди-Кой Си,
    а след него иде Еди-Какво Си
    и всеки от тях във себе си носи
    (колкото там да рева и да лая...)
    единствена мисъл. И таз мисъл е тая....
    .....че ти, Татянче, ще дойдеш в моята стая.

    11:53 11.01.2026

  • 39 Пиар

    1 2 Отговор
    ще е Николай Б.!Не ,босия!

    11:54 11.01.2026

  • 40 Ваня

    12 2 Отговор
    Радев. ..ляв !?! Радев създаде този хаос

    11:55 11.01.2026

  • 41 преди финала

    10 0 Отговор
    Партията в този си вид,с тези хора няма как да съществува.На всичко отгоре и Таков щял става председател.Баба му е Въла Горанова,съратница на Митка Гръбчева.А кои са те,който желае да чете.БСП в днешните времена не може да съществува.Няма кой да гласува за неприлично богати "социалисти"милионери.Твърдия фанатичен електорат измря.Това е истината.

    11:56 11.01.2026

  • 42 Уфффф

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Да те светна по въпроса:":

    Сига ако покажеш и снимка на любуващия се на книжката Борисов,ще те призная.Но и пиши датата на която те е поканил да я видиш.

    11:57 11.01.2026

  • 43 Таня Лимончева

    9 1 Отговор
    Гроздето е кисело....

    11:59 11.01.2026

  • 45 Велик Вожд

    5 1 Отговор
    Татяна Дончева цитира Бойко Борисов:
    "Поради липсата на знания хората не могат да ме разберат.
    Колкото по-малко ме разбират, толкова по-скъпоценен съм."

    12:00 11.01.2026

  • 46 Цвете

    6 0 Отговор
    Старите хора са казали " страх ,лозе пази " .Сега започва надпреварата ,кой кого ще излапа? 36 години и до сега, НУЛА плюс НУЛА, Търпението се изчерпи.

    12:00 11.01.2026

  • 47 Роко

    6 1 Отговор
    Нормално да няма силна лява партия вие си стъпихте на вратовете за да разбиете партията от вътре сега се нядявате на президента който никой не знае дали изобщо ще има партия

    12:00 11.01.2026

  • 48 Азът

    12 0 Отговор
    С или без Радев, ти пак оставаш отвън Дончева!

    12:01 11.01.2026

  • 49 рейтинг?

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бялджип":

    А кой го прави рейтинга питам аз?Кой?По какъв способ?Имал бил рейтинг.Аз пък ти казвам,че няма.Е,и?

    12:05 11.01.2026

  • 50 Цървул

    6 0 Отговор
    Те се гушнаха и си направиха мнозинство за да се опаричат , сега Радев ли да ги спасява . Знаеш ли кога ще стане? Хайде няма нужда . Трябва да изпаднат от парламента , за да се преподредят някак . Да погледнат отстрани . Може пък да видят нещо друго , освен пари и постове .

    12:05 11.01.2026

  • 51 Не е ли

    6 2 Отговор
    по-добре,Патриарха да направи лява партия?

    12:07 11.01.2026

  • 52 Велик Вожд

    3 0 Отговор
    Не случайно най-ниската температура
    о градуса Келвин = -273.15

    Не случайно Лунният месец е
    ...............27,315 дни

    Не случайно менструалният цикъл на жената е
    ................27.315 дни

    Не случайно бебето в утробата на жената
    пребивава .....273,15 дни

    Не случайно мъжкият пенис е най-корав
    когато е дълъг 27,315 см.

    Не случайно дължината на пробега
    на протоните в тръбата в
    The Worlds Largest Particle Accelerator е
    ..................27,315 км

    Бойко Борисов:
    Татяня, твоят менструален цикъл, нормален ли е
    и кога ще преключи?

    12:07 11.01.2026

  • 53 Даа!

    8 1 Отговор

    До коментар #23 от "Лицемерни 60клуци":

    Нарекоха ги Ванко-1, и Ванко;2.Имаше навремето един такъв имитатор,размахваше ръчички придружени от двутактов речетатив- псевдоним Ванко.Направи пачки от най малките-13-14 годишни пънкарчета.Та точно Танчето, заради него промени цял закон,иначе Ванко ,татко му щяха да загубят цял хотел в центъра на един областен град,втория след столицата.Който се интересува,да бръкне в чичко Гугъл.

    12:07 11.01.2026

  • 54 БСП умря

    5 2 Отговор
    Всяка уважаваща себе си партия трябва ясно и категорично да заяви с кои партии евентуално би се коалирала, както и с кои не би се коалирала при никакви обстоятелства, условия или оправдания. ИИ ДА СПАЗИ ОБЕЩАНИЕТО. Партиите на статуквото са толкова безпринципни, че биха се коалирали и с дявола, ако има келепир. В дългосрочен план обаче, БСП и ИТН ще бъдат наказани че седнаха в скута ма Баце и Шиши.

    12:08 11.01.2026

  • 55 Лалугер

    8 2 Отговор

    До коментар #17 от "Красимир Петров":

    Пак големи надежди,пак ще заложите на куция кон.Така прецакахте България със шарлатаните които сега се чудим как да разкараме.Не се сещам за нещо добро да е направил г-н ви Радев за България.Ако някой се сеща за такова добро,моля да разкаже.

    12:09 11.01.2026

  • 56 Движение 21

    6 0 Отговор
    първи отвлякоха преди 20 години младежите на БСП с цел ликвидация на БСП и голи обещания,с адвокатска защита.Сега Дончева беше адвокат на Баневи и направиха с други адвокати ,,Отровното трио".Сега да си гледа културата в 1300България,колко млади работят там от БСП?Елементарно е щом няма тежка промишленост,няма работни места за изучили те се и ги учим за други държави.Дори един текстилен завод за памук и вълна да има,а не да внасяме рециклиран текстил.Да спре производството на полиестер,пластмаса,полистирол и др.,то замърсява планетата.

    12:09 11.01.2026

  • 57 помо-о-о-щ

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Красимир Петров":

    Много си зле.Бързай,бързай към д-р Гълъбова,че да не стане късно.Може да спаси нещо останало от душата ти.

    12:10 11.01.2026

  • 58 Бялджип

    2 8 Отговор

    До коментар #32 от "Бай Ламби":

    Вероятно не си наясно, че човек избран мажоритарно от целия народ, при това ДВА ПЪТИ !! има право да говори от името на същия този народ.

    А дали ще напусне поста, за който народа го е избрал и ще поеме друг път, това е негов избор. Но със сигурност, ако го направи, ще бъде оплют от такива като теб. Точно по тази причина. Ще бъде дезертьор, излъгал избирателите си и какво ли още не. Ако го направи, чакай и ще го видиш. Особено от политиците, които се страхуват от него.

    12:11 11.01.2026

  • 59 Костадинов

    2 12 Отговор
    Само ,че целта е Възраждане да спечели тези избори и да управлява

    Коментиран от #62

    12:12 11.01.2026

  • 60 Буха ха

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Комунистически ценности":

    А при нас, бъдещите дисиденти, беше “Щастие, нещастие, път, писмо, любов, пари”

    12:12 11.01.2026

  • 61 Мдааа

    13 2 Отговор
    Партия БОТАШ иде! Запасявайте се с макарони и сухари. А хитрата Дончева иска да цоца и тя от процента на сделката Боташ

    12:13 11.01.2026

  • 62 Както винаги

    8 0 Отговор

    До коментар #59 от "Костадинов":

    от 20 години....

    12:14 11.01.2026

  • 63 Лимончева

    8 1 Отговор
    С Мая колко проекти правихме,ехеее...

    12:16 11.01.2026

  • 64 Смешки ​

    4 2 Отговор
    500к? 600к?🤓

    12:17 11.01.2026

  • 65 Бульо Дончева

    12 1 Отговор
    Радеff също не е ляв, а обикновен левак.

    12:21 11.01.2026

  • 67 Офф

    8 0 Отговор
    Аман от тия изтъркани муццуни, колко още ще се търкалят в общественото пространство? Стига!!!! Румен Петков, вие сериозно ли?!?!?!?!

    12:25 11.01.2026

  • 68 мъкааа

    6 0 Отговор
    мъката по-скоро ви е, че вече сте изчерпани, никой не ви вярва на празните думи и ще изченете, надеждата ви е в машинките от демократична на вам държава!!!

    12:28 11.01.2026

  • 69 Щерeв

    10 0 Отговор
    Какъв ще е този ляв проект със стари муцуни ченгета станали до един капиталисти

    12:32 11.01.2026

  • 70 Айде

    6 1 Отговор
    Глупости! Ето такива политически неграмотници разбъркват акъла на българите! "Не се налагат хора с лидерски качества"! Когато се налагат такива хора, личностите доминират над демократичните ценности и принципи! Това винаги е път към диктатура! БКП/БСП са много далече от политическо узряване! Лявото и дясното отдавна са политическа мъгла! И БСП, както и другите вождистки партии не заслужава да бъде в парламента! Не заслужават внимание!

    12:35 11.01.2026

  • 71 хе хе

    3 2 Отговор
    Младите неумни сами си счупиха държавата и сега реват. Ами, да си реват. Сега сами трябв ада си я оправят. Както си я оправят, в такава държава ще живеят в бъдеще.

    12:36 11.01.2026

  • 72 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 1 Отговор
    УЖАС ! НА СНИМКАТА БАБА ТАЧКА ....................... Е ОВИСИЛА КРЪСТЧЕ НА ДЕБЕЛОТО СИ ТУЛОВИЩЕ .................. ФАКТ !

    12:41 11.01.2026

  • 73 Бжбж

    5 0 Отговор
    В Бг отдавна няма ляво. БСП не е лява партия.

    12:43 11.01.2026

  • 74 Боташ се оказа на Пеевски

    1 3 Отговор
    Малинов и Златева са хора на Пеевски и Борисов млъкна.Анадъмно?

    12:43 11.01.2026

  • 75 !!!!!

    5 0 Отговор
    Какъв риск? За кой? Народа не се интересува от вас.

    12:44 11.01.2026

  • 76 Радев

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Бялджип":

    ще измете именно БСП, ИТН, Меч, Величие, Възраждане защото ще привлече същите слабоу.мници които гласуват за тези партии. Затова и аз много се надявам да слезе на терен

    12:48 11.01.2026

  • 77 При РР

    3 0 Отговор
    няма ляво, няма дясно по пътя на копринката

    12:50 11.01.2026

  • 78 А50

    0 0 Отговор
    Радев ще обяви проект след изборите в удобен момент. Защо му е сега с това евро пеевски и шишита. Нека се омажат още малко, за да бъдат изхвърлени

    13:00 11.01.2026

  • 79 78 - и от копринките

    1 0 Отговор
    Ама той и твоят Радев е доста омазан, дори много е омазан! То не беше "Боташ" - чудовищно национално предателство, заради което Зелевият чорап все някога ще гледа небето през решетки! Не бяха Копринки! Не бяха кортежи с по 25 коли за приятелките на жена му Деса, то не бяха "юмруци", то не бяха театрални представления по кремълски сценарии и селски вечеринки, на които пРезидентът на Решетников вече 9 години рецитира едно и същко стихотворение!

    13:10 11.01.2026

  • 80 Партия БОТАШ

    0 0 Отговор
    Гласувайте за мен. Ваш Р.Р. Финасирането е осигурено от полагащия ми се процент от сделката

    13:10 11.01.2026

  • 81 Деций

    0 0 Отговор
    БСП не е лява партия и никога не е била,за БСП гладуват леви избиратели а ръководството са крупни бизнесмени,заграбили общонародна собственост.Парадокса е ,че "десните" провеждат по лява политика ,а левите дясна .Но те и двете крила са от общо котило и наресаха на гражданите отявлени комуняги за водачи в СДС ,а Илия Минев го отхвърлиха, президентът Желев е същата шушумига и номенклатура ,вербуван от ДС на кариеристична основа ,вместо да го пратят да сее тикви на Веселиново те направиха това посмешище Президент,това са обидни моменти хора,а и чехльо да спомена те са на един кантар.В ДПС по същата схема,или в целият политически спектър комунисти,а цветовете за имитация на плурализъм.Та Танче излез и ако те разпознаят левите ще гласуват,но имам чувство ,че Нинова ще бие Насо фрютюрника.

    13:11 11.01.2026

