Татяна Дончева: Ако Радев не обяви проект, отиваме на избори на практика без ляво- това е голям риск

Формулата БСП – Обединена левица натовари в едно микробусче всякакви формации, които претендират да са леви и го хвърли в пропастта. Сегашните лидери на БСП направиха груба политическа грешка, която коства имиджа на партията. Партийните членове ненавиждат това ръководство – така не може да се отиде на избори.
Това каза в ефира на БНР Татяна Дончева, лидер на "Движение 21" и бивш депутат. Според нея "не може да се отстъпи лявото на Пеевски".
"На принципа на клиентелата на какво разчитате – че Пеевски ще ви налее гласове?! "Подстригването" на лидерите тръгна от времето на Сергей Станишев. Там всичко трябваше да бъде подравнено, да не стърчи нагоре, защото дразни. Свърши ерата "Станишев", Миков го изтърпяха две години, след това дойде Нинова, която ги изключваше на порции, на партийни организации, на структури. И сега, когато не останали хора, се закахърили, че ще разцепят партията. Там много дълги години не се работи за налагане на хора с лидерски качества."
Предупреждавахме, че дистанцирането от Пеевски е животоспасяващо, напомни тя.
Проект на Радев се явява конкуренция – обективно взема част от вота, и ако той играе, не бива да се разпиляват сили. Още по-тежкият въпрос ще е ако не направи, защото няма време и други да направят – ще се отиде на избори на практика без ляво. Това е голям риск. Дори Радев да има проект, лявото трябва да се подреди, коментира Татяна Дончева в предаването "Политически НЕкоректно".
"Кой е кръгът около Радев ще стане ясно като се обяви политическият проект, защото няма време. Ще се види кои са лицата. В кратки срокове ще трябва да се представят водещите му специалисти в ключовите сфери и да се правят изводи."
В разграждането на модела не може да участва човекът, който е вграден в модела. Разграждането трябва да стане от други хора, от други субекти. Бойко Борисов е вграден в модела "ГЕРБ". Задачата е супер сложна и не може да бъде замъглена с това приели ли сме еврото, подчерта Татяна Дончева и изтъкна, че моделът "Борисов" се характеризира с легализирането на подземния свят, превърнат в управленец на държавата.
"Пеевски е възможен само защото преди това беше Борисов. Ако нямаше Борисов, който да изгради цялата тази система, нямаше как да се появи Пеевски в българския политически живот. Той е еволюция на модела "Борисов". Ако искаме да премахнем модела, означава да прекъснем участието на подземния свят в държавното управление. Този модел беше първо наложен в София, след това в България, а след това на него се качи Пеевски."
До коментар #4 от "непротестиращ":Фашистите ни водят към нова Национална катастрофа заедно с Райха.
До коментар #2 от "Бай Ламби":Борисов си пази партийната книжка и и се любува всеки ден. Лявото, за което говориш го подпира, откакто се е пръкнал на този свят.
дето са дадени да те изучат???
Проблема не в Румен Радев, а в Пеевски и Борисов !!!
Румен Радев е "вързано куче", на някого , лае но не хапи!!!
А ти самата , не се поглеждаш от страни, че имаш партия
единственно за личен "келепир" , която до сега нищо не е свършила?
Да започнем от тебе Дончева, не от Румен Радев!!!
Намирахме стръкче маргаритки от някоя градина
и започвахме да късаме листенцата им едно по едно.
“Щастие, нещастие, път, писмо. Щастие, нещастие, път, писмо...”
И така, додето стигнем последното цветче. И после пак отново...
До коментар #9 от "Бялджип":От мене да знайш че политик дето говори и изразява това дето хората мислят и искат се нарича демагог. И ако ще измита боклука като се появи защо не се появява ами стои и гледа отстрани? Или май не иска да измита бокулка а само да се прави на велик вожд.
Във горичка на полянка,
прабългарин и славянка.
Цуни-гуни, вади-тури,
народили чукундури.
Хем любливи, хем крaдливи,
но най-вече завистливи.
За преселенията на българите също има нова, оригинална
и дълбоко свързана с реалността комунистическа теория:
Оногондурите тръгнаха на запад.
Утигурите поеха на изток.
Кутригурите отпътуваха на север.
Сарагурите яздиха на юг.
А чукундурите останахме тук!
а не може ли иначе да бъде, все пак!
Керван бонапарти вървеше в пустинята,
Дромедарий възлезе на персийския трон,
императорът пусна своя кон във галош.
Какво толкоз му има, и звукът не е лош,
лошо е само, че след тях Тим-Там-Том
уж е с три имена, а се движи пешком,
а това е ужасно опасен симптом.
Защото след него върви Еди-Кой Си,
а след него иде Еди-Какво Си
и всеки от тях във себе си носи
(колкото там да рева и да лая...)
единствена мисъл. И таз мисъл е тая....
.....че ти, Татянче, ще дойдеш в моята стая.
До коментар #7 от "Да те светна по въпроса:":Сига ако покажеш и снимка на любуващия се на книжката Борисов,ще те призная.Но и пиши датата на която те е поканил да я видиш.
"Поради липсата на знания хората не могат да ме разберат.
Колкото по-малко ме разбират, толкова по-скъпоценен съм."
До коментар #9 от "Бялджип":А кой го прави рейтинга питам аз?Кой?По какъв способ?Имал бил рейтинг.Аз пък ти казвам,че няма.Е,и?
о градуса Келвин = -273.15
Не случайно Лунният месец е
...............27,315 дни
Не случайно менструалният цикъл на жената е
................27.315 дни
Не случайно бебето в утробата на жената
пребивава .....273,15 дни
Не случайно мъжкият пенис е най-корав
когато е дълъг 27,315 см.
Не случайно дължината на пробега
на протоните в тръбата в
The Worlds Largest Particle Accelerator е
..................27,315 км
Бойко Борисов:
Татяня, твоят менструален цикъл, нормален ли е
и кога ще преключи?
До коментар #23 от "Лицемерни 60клуци":Нарекоха ги Ванко-1, и Ванко;2.Имаше навремето един такъв имитатор,размахваше ръчички придружени от двутактов речетатив- псевдоним Ванко.Направи пачки от най малките-13-14 годишни пънкарчета.Та точно Танчето, заради него промени цял закон,иначе Ванко ,татко му щяха да загубят цял хотел в центъра на един областен град,втория след столицата.Който се интересува,да бръкне в чичко Гугъл.
До коментар #17 от "Красимир Петров":Пак големи надежди,пак ще заложите на куция кон.Така прецакахте България със шарлатаните които сега се чудим как да разкараме.Не се сещам за нещо добро да е направил г-н ви Радев за България.Ако някой се сеща за такова добро,моля да разкаже.
До коментар #17 от "Красимир Петров":Много си зле.Бързай,бързай към д-р Гълъбова,че да не стане късно.Може да спаси нещо останало от душата ти.
До коментар #32 от "Бай Ламби":Вероятно не си наясно, че човек избран мажоритарно от целия народ, при това ДВА ПЪТИ !! има право да говори от името на същия този народ.
А дали ще напусне поста, за който народа го е избрал и ще поеме друг път, това е негов избор. Но със сигурност, ако го направи, ще бъде оплют от такива като теб. Точно по тази причина. Ще бъде дезертьор, излъгал избирателите си и какво ли още не. Ако го направи, чакай и ще го видиш. Особено от политиците, които се страхуват от него.
До коментар #21 от "Комунистически ценности":А при нас, бъдещите дисиденти, беше “Щастие, нещастие, път, писмо, любов, пари”
До коментар #59 от "Костадинов":от 20 години....
До коментар #9 от "Бялджип":ще измете именно БСП, ИТН, Меч, Величие, Възраждане защото ще привлече същите слабоу.мници които гласуват за тези партии. Затова и аз много се надявам да слезе на терен
