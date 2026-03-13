Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Проф. Игнатов: Понеделникът след изборите ще е присъствен, но неучебен-отбелязваме 150 години от Априлското въстание

13 Март, 2026 10:19 614 14

„450 училища не са реагирали по темата със забраната на телефони в училище. Драмата с „Добродетели и религии“ е от начина, по който беше поставен въпросът. Не съм убеден, че учебник по добродетели ще реши нещата“, каза още служебният образователен министър

Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Всяко действие в системата на образованието намира отражение чак след 12-15 години. Най-голямата политика в една държава е политиката в сферата на образованието – с добро образование получаваме добри резултати в другата болна тема, а именно здравната политика. Това заяви проф. Сергей Игнатов, служебен министър на образованието и науката, пред БНТ, цитиран от novini.bg.

„Служебният кабинет има кратък срок на действие. Основната цел е да проведе честни и прозрачни избори. Имаме основни цели – провеждането на матурите, НВО. Около 200 000 български деца ще бъдат част от този процес“, подчерта той.

Министър Игнатов отбеляза взаимодействието с МВР за провеждането на изборите в учебните заведения.

„Понеделникът след изборите ще бъде присъствен, но неучебен, защото отбелязваме 150 години от Априлското въстание, не заради изборите“, обяви министърът.
Има училища с добър диалог с родителите, но има и такива, при които везната се накланя. В момента много семейства ценят качественото образование, това е огромна маса от търсещи хора, което показва, че ценностната система си идва на място. Семействата правят научни изследвания, за да видят къде да пратят децата си да учат“, сподели още той.

„450 училища не са реагирали по темата със забраната на телефони в училище. Драмата с „Добродетели и религии“ е от начина, по който беше поставен въпросът. Не съм убеден, че учебник по добродетели ще реши нещата“, каза още Игнатов.

За проверката в училище „Космос” министърът уточни: „Хората, които са загубили живота си, не са го загубили на територията на училището. Работата в училището е проста – проверката показа, че няма документално проследяване на присъствието на този ученик (15-годишният Александър, бел.ред.). На много места такава документация не се поддържа добре, но не сме дерегистрирали училища заради това.“

„Не всичко е позволено в частните училища – знам за такова, което забранява лакиране на ноктите на учениците“, обърна внимание проф. Игнатов.


  • 1 Последния Софиянец

    5 3 Отговор
    Училищата са развъдник на наркомани и пияници

    Коментиран от #2

    10:21 13.03.2026

  • 2 Петроханска лама

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Правилно. Аз затова нашите лапетии не ги пусках на училище. Оставих ги да се учат от живота, от планината.

    10:24 13.03.2026

  • 3 сърдечни благодарности

    6 0 Отговор
    Сърдечно благодарим проф. Игнатов ! Сега ще можем да тръгнем към Гърция още в петъка следобед и да се върнем във вторник . От името на семейството ми - още веднъж благодаря.

    Коментиран от #7

    10:26 13.03.2026

  • 4 оня с коня

    2 4 Отговор
    1300 години безмислено съществевание
    2/3 под робство

    Коментиран от #14

    10:26 13.03.2026

  • 5 Абе да бе

    7 0 Отговор
    А в училище "Космос" какъв ден ще бъде?

    10:26 13.03.2026

  • 6 провинциалист

    6 0 Отговор
    Интересно в духа на евроатлантизма как обясняват срещу какво са въставали хората с това Априлско въстание.

    Коментиран от #8

    10:27 13.03.2026

  • 7 па много ясно

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "сърдечни благодарности":

    е па те едни избори ако променяха нещо, щяха да са забранени

    10:27 13.03.2026

  • 8 сащ ще ви смени историята бе

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "провинциалист":

    скоро ще пренапишат историята вижда се че на 3 март дори не споменаха русия

    10:28 13.03.2026

  • 9 супер

    5 1 Отговор
    Кеф , събират се четири почивни дни , сигурно и времето ще е хубаво , ще отскочим я до нашето , я до гръцкото море.
    София ще се изпразни.

    10:28 13.03.2026

  • 10 аман

    0 0 Отговор
    Кога ще се установи точна практика по нов или по стар стил ще се празнуват празниците

    Коментиран от #12

    10:29 13.03.2026

  • 11 тоя па избори имало? ай ся!

    3 0 Отговор
    кох луд ще ходи на избори като може да идем за гъби или на почивка във гърция?

    10:29 13.03.2026

  • 12 е как по кои? и по двата разбира се

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "аман":

    празника се празнува задължително по двата стила

    10:30 13.03.2026

  • 13 що работа ме чака на вилата

    3 0 Отговор
    Ми ,избори на 19 април и очакват да се повишала избирателната активност ???!!! Баш в началото на пролетта ?! И с три пълни почивни дни и половин петък ?! Смешници !

    10:34 13.03.2026

  • 14 Въпреки това

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Държавата и нацията не са се затрили. А ти като не намираш смисъл, впрягай коня и си върви в анадола. А и са много по-малко от 2/3 под робство .

    10:36 13.03.2026

