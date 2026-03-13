Проф. Игнатов: Понеделникът след изборите ще е присъствен, но неучебен-отбелязваме 150 години от Априлското въстание

Всяко действие в системата на образованието намира отражение чак след 12-15 години. Най-голямата политика в една държава е политиката в сферата на образованието – с добро образование получаваме добри резултати в другата болна тема, а именно здравната политика. Това заяви проф. Сергей Игнатов, служебен министър на образованието и науката, пред БНТ, цитиран от novini.bg.

„Служебният кабинет има кратък срок на действие. Основната цел е да проведе честни и прозрачни избори. Имаме основни цели – провеждането на матурите, НВО. Около 200 000 български деца ще бъдат част от този процес“, подчерта той.

Министър Игнатов отбеляза взаимодействието с МВР за провеждането на изборите в учебните заведения.

„Понеделникът след изборите ще бъде присъствен, но неучебен, защото отбелязваме 150 години от Априлското въстание, не заради изборите“, обяви министърът.

Има училища с добър диалог с родителите, но има и такива, при които везната се накланя. В момента много семейства ценят качественото образование, това е огромна маса от търсещи хора, което показва, че ценностната система си идва на място. Семействата правят научни изследвания, за да видят къде да пратят децата си да учат“, сподели още той.

„450 училища не са реагирали по темата със забраната на телефони в училище. Драмата с „Добродетели и религии“ е от начина, по който беше поставен въпросът. Не съм убеден, че учебник по добродетели ще реши нещата“, каза още Игнатов.

За проверката в училище „Космос” министърът уточни: „Хората, които са загубили живота си, не са го загубили на територията на училището. Работата в училището е проста – проверката показа, че няма документално проследяване на присъствието на този ученик (15-годишният Александър, бел.ред.). На много места такава документация не се поддържа добре, но не сме дерегистрирали училища заради това.“

„Не всичко е позволено в частните училища – знам за такова, което забранява лакиране на ноктите на учениците“, обърна внимание проф. Игнатов.