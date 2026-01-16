Новини
Президентът Румен Радев връчва третия мандат за съставяне на правителство на АПС

16 Януари, 2026 07:34

От партията заявиха, че ще решат какво да правят с папката след допитване до структурите си и заседание на групата

Президентът Румен Радев ще връчи в 10.00 часа третият и последен проучвателен мандат за съставяне на правителство на „Алианс за права и свободи“.

От партията вече заявиха, че ще решат какво да правят с папката след допитване до структурите си и заседание на групата.

БНТ ще излъчи на живо връчването на мандата.

Според Конституцията, след като получи мандата партията на Ахмед Доган няма срок, в който да го върне.

Първите два мандата получиха ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ. Те ги върнаха веднага неизпълнени.

Ако и третият опит за съставяне на правителство се окаже неуспешен, държавният глава назначава служебно правителство.

След това той трябва да определи и дата за предсрочни избори, които да се проведат в срок до два месеца.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хехе

    12 2 Отговор
    Президента си направи т..ак със сите политолози и политици които му го прескачаха.

    06:55 16.01.2026

  • 3 Шиши

    6 4 Отговор
    Доган министър председател.

    06:56 16.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 адаша

    5 0 Отговор
    Убеден съм, че нито един от тия, не знаят значението на думата "алианс".

    07:07 16.01.2026

  • 8 Баба Кина

    3 1 Отговор
    Много е важно да можеш да си говориш с всички. АПС все още имат своята електорална тежест, а това е важно за един бъдещ проект. Тук е важен жеста, възможността за кабинет е никава.

    07:07 16.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Машала

    5 3 Отговор
    Партията на Радев е АПС.Най накрая излезе на политическия терен за изборите.

    07:21 16.01.2026

  • 14 Този път при дерибете и мутрите на Доган

    6 2 Отговор
    Много силен и ясен знак че Радев цени дерибеите и мутрите на Доган. Дерибеите и мутрите на оннзи който раздаваше порциите. На онзи, чиито депутати са заловени да упражняват корупционни практики, с висящи съдебни дела за корупция. Боташ Рядев, злато, сараи, АПС, пудели и пачки ППДБ, защо все около Радев намираме тези неща?

    07:21 16.01.2026

  • 15 Перо

    5 1 Отговор
    Мунчо намери партия да бави изборите!

    07:22 16.01.2026

  • 16 Станишев

    3 1 Отговор
    Браво на Румен Петков ,той успя да покаже че АПС е една от неговите партийни ООД -та с които заграби заедно с Доган над 30% от отклонените бюджетни средтва през последните 30 години на прехода! Не случайно с Димитър Дъбов си имат банката АСЕТ и застрахователната компания !! А Радев е пионката в тяхните ръце !!! Ето как крадеца вика “дръжте крадеца” и вън мафията ,а та се окопава още повече !!!

    07:22 16.01.2026

  • 17 оня с питон.я

    0 1 Отговор
    Плешо се изложи като кифладжия. Няма нищо против етническа партия да управлява. Долен продажник.

    07:48 16.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

