Президентът Румен Радев връчва третия мандат за съставяне на правителство на АПС

Президентът Румен Радев ще връчи в 10.00 часа третият и последен проучвателен мандат за съставяне на правителство на „Алианс за права и свободи“.

От партията вече заявиха, че ще решат какво да правят с папката след допитване до структурите си и заседание на групата.

БНТ ще излъчи на живо връчването на мандата.



Според Конституцията, след като получи мандата партията на Ахмед Доган няма срок, в който да го върне.

Първите два мандата получиха ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ. Те ги върнаха веднага неизпълнени.

Ако и третият опит за съставяне на правителство се окаже неуспешен, държавният глава назначава служебно правителство.

След това той трябва да определи и дата за предсрочни избори, които да се проведат в срок до два месеца.