Димитър Ганев: Очаквам за Радев да гласуват около 1 милион души. И въпреки това няма да получи 121 депутата

И при Симеон Сакскобургготски, и при Борисов, и при ИТН, и при „Продължаваме Промяната“ общото е това, че успяваха да мобилизират електорална подкрепа на базата на говорене срещу статуквото. Същото сега е и с формацията на Румен Радев. В момента ни очаква именно мобилизация на т.нар. наказателен вот срещу статуквото от последните няколко години. И до голяма степен формацията на Румен Радев ще бъде тази, която ще обере този протестен вот. Това заяви в ефира на NovaNews политологът от агенция „Тренд“ Димитър Ганев, цитиран от novini.bg.

Позовавайки се на социологически проучвания, Ганев очаква над 3,1 млн. избиратели да отидат до урните на 19 април, от които около 1/3, според него, ще дадат гласа си за бившия президент, или това са около 1 млн. гласоподаватели.

„По наши проучвания от екзитполовете близо 1/5 от българите избират за кого да гласуват буквално в последните дни на кампанията“, посочи политологът от „Тренд“.

Според него предизборната кампания няма да протече толкова остро колкото се очаква, защото, обясни той, Борисов и Пеевски са вече достатъчно опитни политически играчи и няма да си позволят да нападат Радев, защото само би наляло вода в неговата мелница.

След оставката на кабинета „Желязков“ Пеевски, ако забелязвате, е доста обран в изказванията си – няма нито една критична бележка срещу Румен Радев. Същото важи и за Борисов, който не само че не го критикува, ами дори каза, че познава част от хората в листите на Радев и се надява пак да работи с тях, коментира Димитър Ганев.

Същевременно той очаква кампанията на Радев да бъде по-пасивна от останалите кандидати, защото това е неговият стил още от първия месец, откакто оповести, че ще се яви като участник в парламентарните избори.

"В последните 25 години – след разбиването на двуполюсния модел у нас през 2001 г. – общо взето гласуването в България е за конкретна фигура. Просто имаме такава специфична политическа култура – да мислим за политиката през отделни личности“, обясни политологът.

В заключение Ганев прогнозира, че процесът по съставяне на редовен кабинет няма да бъде лесна задача и категорично отхвърли варианта формацията на Румен Радев да получи пълно мнозинство от 121 депутата в парламента.