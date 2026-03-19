Димитър Ганев: Очаквам за Радев да гласуват около 1 милион души. И въпреки това няма да получи 121 депутата

19 Март, 2026 18:34 575 26

Според политолога предизборната кампания няма да протече толкова остро колкото се очаква, защото, обясни той, Борисов и Пеевски са вече достатъчно опитни политически играчи и няма да си позволят да нападат Радев, защото само би наляло вода в неговата мелница.

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

И при Симеон Сакскобургготски, и при Борисов, и при ИТН, и при „Продължаваме Промяната“ общото е това, че успяваха да мобилизират електорална подкрепа на базата на говорене срещу статуквото. Същото сега е и с формацията на Румен Радев. В момента ни очаква именно мобилизация на т.нар. наказателен вот срещу статуквото от последните няколко години. И до голяма степен формацията на Румен Радев ще бъде тази, която ще обере този протестен вот. Това заяви в ефира на NovaNews политологът от агенция „Тренд“ Димитър Ганев, цитиран от novini.bg.
Позовавайки се на социологически проучвания, Ганев очаква над 3,1 млн. избиратели да отидат до урните на 19 април, от които около 1/3, според него, ще дадат гласа си за бившия президент, или това са около 1 млн. гласоподаватели.

„По наши проучвания от екзитполовете близо 1/5 от българите избират за кого да гласуват буквално в последните дни на кампанията“, посочи политологът от „Тренд“.
Според него предизборната кампания няма да протече толкова остро колкото се очаква, защото, обясни той, Борисов и Пеевски са вече достатъчно опитни политически играчи и няма да си позволят да нападат Радев, защото само би наляло вода в неговата мелница.

След оставката на кабинета „Желязков“ Пеевски, ако забелязвате, е доста обран в изказванията си – няма нито една критична бележка срещу Румен Радев. Същото важи и за Борисов, който не само че не го критикува, ами дори каза, че познава част от хората в листите на Радев и се надява пак да работи с тях, коментира Димитър Ганев.

Същевременно той очаква кампанията на Радев да бъде по-пасивна от останалите кандидати, защото това е неговият стил още от първия месец, откакто оповести, че ще се яви като участник в парламентарните избори.
"В последните 25 години – след разбиването на двуполюсния модел у нас през 2001 г. – общо взето гласуването в България е за конкретна фигура. Просто имаме такава специфична политическа култура – да мислим за политиката през отделни личности“, обясни политологът.

В заключение Ганев прогнозира, че процесът по съставяне на редовен кабинет няма да бъде лесна задача и категорично отхвърли варианта формацията на Румен Радев да получи пълно мнозинство от 121 депутата в парламента.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прав е човека с глава като кондом

    13 3 Отговор
    Ще получи 122.

    Коментиран от #4, #5

    18:44 19.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    7 6 Отговор
    Вече има алтернатива -Движение на непартийните кандидати.Партията на редовите хора от протеста.С номер 10 право в десетката.

    Коментиран от #6, #12

    18:45 19.03.2026

  • 3 Тук сме

    14 0 Отговор
    Милиони честни и почтени хора ще се изправят срещу двете Угоени и Дебели парчета, простата Тиква Борисов и Пеевски.

    Коментиран от #13

    18:47 19.03.2026

  • 4 Като цунами

    11 9 Отговор

    До коментар #1 от "Прав е човека с глава като кондом":

    Радев ще спечели с огромна преднина. Герберо-пеевските крадци ще скимтят дълго.

    18:48 19.03.2026

  • 5 Европеец

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "Прав е човека с глава като кондом":

    Пак да повторя, отсега съжалявам тия които ще гласуват за Радев.... Лозунги, лозунги и пак лозунги.... Ако ти е лозунги и намерения беше сложил конкретика и евентуално срокове бих му повярвал частично...... Определено ще гласувам за Възраждане, това е последният шанс България отново да стане държава.....

    Коментиран от #11

    18:49 19.03.2026

  • 6 Прав си!

    10 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Това е партията на Росен Миленов. Той ще вкара в затвора Тиквоча Борисов и дебелото Д Пеевски.

    18:49 19.03.2026

  • 7 Урсула ке падне

    4 3 Отговор
    до дни също тоже !

    18:49 19.03.2026

  • 8 не обичам

    5 3 Отговор
    радев, не е мой тип, и е хлъзгав, но защо всички го сричат? кой, къде се появи все за него говори и че му пада рейтинга, намоло плотфжрмо, другите, години на ред като приказваха и имаха не платформи, ами цели опоръчни щабове, какво направихаза последните години, в енергетиката, пътищата, образованието, индустриятата, ценностната ни система, гордостта и устоите ни?

    18:50 19.03.2026

  • 9 Ъхъ!!!

    5 1 Отговор
    Още един "мъдрец" от кръга Епицентър.бг, редом до такива "светила" като:Кеворкян, Буруджиева, Цеков, Неудачков!?! Само вродената му скромност му е попречила да даде на Чорапчо десет милиона гласа! Той затова е хубав, защото е скромен и от скромност му е дал само един милион.

    18:51 19.03.2026

  • 10 коко

    2 4 Отговор
    Прав е,може би ще се намерят един милион овце като за поредния месия...

    18:52 19.03.2026

  • 11 Последния Софиянец

    5 5 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    Ако искаш Народен съд гласувай с номер 10.

    Коментиран от #17, #20

    18:52 19.03.2026

  • 12 Европеец

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Няма шанс за Росен Миленков, бори се човека, ама не виждам да взема и един процент..... За съжаление в тия, които няма да вземат и един процент има много читави партии и кандидати, може би след време ще успеят, но не и сега...

    18:53 19.03.2026

  • 13 Европеец

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Тук сме":

    Харесва ми коментара ти, но според мен Радев ще бъде нещо подобно като тях. ...

    18:54 19.03.2026

  • 14 Уморих Се !

    5 1 Отговор
    Уморих Се !

    От !

    Мошеници !

    Ако питат Мен !

    Нищо Не трябва Да Получи !

    18:57 19.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 оня с коня

    3 2 Отговор
    няма да гласувам, докат не ми платят
    не съм дльжен да овластявам никого

    Коментиран от #22

    18:59 19.03.2026

  • 17 Европеец

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Писах ,че Росен няма шанс, Не че не ми харесва, даже напротив..... Ще заложа на нещо по-сигруно 8, па дано да излезе нещо .... Но ще поживеем и ще видим след 31 дни....

    19:00 19.03.2026

  • 18 кака райка Бъдете достойни шикидшии

    1 0 Отговор
    Днес се проведе последното редовно заседание на 51-вото Народно събрание, обяви председателят на парламента Рая Назарян преди да закрие днешния пленарен ден. Тя пожела на колегите си успех в предстоящата кампания за народни представители. Бъдете достойни и не забравяйте да бъдете добронамерени във всичко, което правите, каза още Назарян

    19:00 19.03.2026

  • 19 Щерю

    1 0 Отговор
    Чудно ми е голям мъж,здрав ,як,да се занимава с клюкарства.Все едно да си гинеколог.

    19:01 19.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Будали

    2 1 Отговор
    1 милион???

    19:04 19.03.2026

  • 22 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    Съгласен съм с коментара ти, прав си..... То така и така изборите не са честни, поне да се вземе някой лев, за да не е напразно ходенето до изборната секция.....

    19:04 19.03.2026

  • 23 ТОВА МОМЧЕ ПО МОИ

    1 0 Отговор
    Наблюдения е най точният политолог и коментатор за изборите и политиците. Вярно и той греши и взима под масата може би но е по умерен не като другите. И познава.

    19:07 19.03.2026

  • 24 Със 121

    0 0 Отговор
    ще има самостоятелно правителство!Вече имаше няколко служебни!И какво?

    19:08 19.03.2026

  • 25 Григор

    0 0 Отговор
    "Очаквам за Радев да гласуват около 1 милион души. И въпреки това няма да получи 121 депутата".
    Лека корекция. Според мен за Радев ще гласуват над 1 милион души и е твърде вероятно да има абсолютно мнозинство. За него това е жизнено необходимо,защото една коалиция с "Продължаваме промяната" -"Демократична България" ще е катастрофа за него. Гласувалите за него ще се окажат измамени. Виждаме какво се случва сега с БСП.

    19:09 19.03.2026

  • 26 оня с коня

    0 0 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти ГЕHбългaрcки

    19:10 19.03.2026

