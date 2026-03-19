Димитър Ганев: Очаквам за Радев да гласуват около 1 милион души. И въпреки това няма да получи 121 депутата

И при Симеон Сакскобургготски, и при Борисов, и при ИТН, и при „Продължаваме Промяната“ общото е това, че успяваха да мобилизират електорална подкрепа на базата на говорене срещу статуквото. Същото сега е и с формацията на Румен Радев. В момента ни очаква именно мобилизация на т.нар. наказателен вот срещу статуквото от последните няколко години. И до голяма степен формацията на Румен Радев ще бъде тази, която ще обере този протестен вот. Това заяви в ефира на NovaNews политологът от агенция „Тренд“ Димитър Ганев, цитиран от novini.bg.
Позовавайки се на социологически проучвания, Ганев очаква над 3,1 млн. избиратели да отидат до урните на 19 април, от които около 1/3, според него, ще дадат гласа си за бившия президент, или това са около 1 млн. гласоподаватели.
„По наши проучвания от екзитполовете близо 1/5 от българите избират за кого да гласуват буквално в последните дни на кампанията“, посочи политологът от „Тренд“.
Според него предизборната кампания няма да протече толкова остро колкото се очаква, защото, обясни той, Борисов и Пеевски са вече достатъчно опитни политически играчи и няма да си позволят да нападат Радев, защото само би наляло вода в неговата мелница.
След оставката на кабинета „Желязков“ Пеевски, ако забелязвате, е доста обран в изказванията си – няма нито една критична бележка срещу Румен Радев. Същото важи и за Борисов, който не само че не го критикува, ами дори каза, че познава част от хората в листите на Радев и се надява пак да работи с тях, коментира Димитър Ганев.
Същевременно той очаква кампанията на Радев да бъде по-пасивна от останалите кандидати, защото това е неговият стил още от първия месец, откакто оповести, че ще се яви като участник в парламентарните избори.
"В последните 25 години – след разбиването на двуполюсния модел у нас през 2001 г. – общо взето гласуването в България е за конкретна фигура. Просто имаме такава специфична политическа култура – да мислим за политиката през отделни личности“, обясни политологът.
В заключение Ганев прогнозира, че процесът по съставяне на редовен кабинет няма да бъде лесна задача и категорично отхвърли варианта формацията на Румен Радев да получи пълно мнозинство от 121 депутата в парламента.
1 Прав е човека с глава като кондом
2 Последния Софиянец
3 Тук сме
4 Като цунами
До коментар #1 от "Прав е човека с глава като кондом":Радев ще спечели с огромна преднина. Герберо-пеевските крадци ще скимтят дълго.
18:48 19.03.2026
5 Европеец
До коментар #1 от "Прав е човека с глава като кондом":Пак да повторя, отсега съжалявам тия които ще гласуват за Радев.... Лозунги, лозунги и пак лозунги.... Ако ти е лозунги и намерения беше сложил конкретика и евентуално срокове бих му повярвал частично...... Определено ще гласувам за Възраждане, това е последният шанс България отново да стане държава.....
Коментиран от #11
18:49 19.03.2026
6 Прав си!
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Това е партията на Росен Миленов. Той ще вкара в затвора Тиквоча Борисов и дебелото Д Пеевски.
18:49 19.03.2026
11 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Европеец":Ако искаш Народен съд гласувай с номер 10.
Коментиран от #17, #20
18:52 19.03.2026
12 Европеец
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Няма шанс за Росен Миленков, бори се човека, ама не виждам да взема и един процент..... За съжаление в тия, които няма да вземат и един процент има много читави партии и кандидати, може би след време ще успеят, но не и сега...
18:53 19.03.2026
13 Европеец
До коментар #3 от "Тук сме":Харесва ми коментара ти, но според мен Радев ще бъде нещо подобно като тях. ...
18:54 19.03.2026
14 Уморих Се !
От !
Мошеници !
Ако питат Мен !
Нищо Не трябва Да Получи !
18:57 19.03.2026
16 оня с коня
не съм дльжен да овластявам никого
17 Европеец
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Писах ,че Росен няма шанс, Не че не ми харесва, даже напротив..... Ще заложа на нещо по-сигруно 8, па дано да излезе нещо .... Но ще поживеем и ще видим след 31 дни....
19:00 19.03.2026
22 Европеец
До коментар #16 от "оня с коня":Съгласен съм с коментара ти, прав си..... То така и така изборите не са честни, поне да се вземе някой лев, за да не е напразно ходенето до изборната секция.....
19:04 19.03.2026
25 Григор
Лека корекция. Според мен за Радев ще гласуват над 1 милион души и е твърде вероятно да има абсолютно мнозинство. За него това е жизнено необходимо,защото една коалиция с "Продължаваме промяната" -"Демократична България" ще е катастрофа за него. Гласувалите за него ще се окажат измамени. Виждаме какво се случва сега с БСП.
19:09 19.03.2026
