Владимир Николов разкри защо влиза в политиката с Румен Радев

19 Март, 2026 09:46

  • владимир николов-
  • румен радев-
  • прогресивна българия

И аз искам да дам шанс на себе си, на Румен Радев и на спорта в България, каза той

Не се чувствам политически използван. Това заяви бившият волейболист Владимир Николов, който е водач на листата на "Прогресивна България" в Пловдив. По думите му влиза в политиката, за да помогне със знанията си за спорта в страната. И допълни, че Румен Радев е бил първият политик, който му е вдъхнал доверие и който отговаря на високите му морални стандарти.

Владимир Николов, "Прогресивна България": "Със съпругата ми и най-близките ми хора си говорихме, имаше коментари защо ти да влизаш в политиката, защо трябва да отиваш там, сега всички ще започнат да те плюят. Моят отговор беше елементарен - хора, аз в този момент с всички предпоставки на масата, с излизането на Румен Радев на терен, имаме два варианта- или да продължаваме да казваме "Всички са маскари, тези не стават" или да се хванем и свършим реална работа. И аз искам да дам шанс на себе си, на Румен Радев и на спорта в България да свършим някаква реална работа."


  • 1 щурецъ

    18 20 Отговор
    Партия на Румен Радев.Хъм,пажъйвьом-увидимъ! Да не е колкото президентството му и после да се измъкне,ни чесън ял,ни чесън измирисвал?!

    Коментиран от #15

    09:50 19.03.2026

  • 2 Боруна Лом

    28 24 Отговор
    РАДЕВ, МНОГО СЕ ИЗДЪНИ С ТЕЗИ ВЕХТИ,,ЗАВИВКИ,,!

    09:51 19.03.2026

  • 3 1234

    23 18 Отговор
    Как защо!
    Защото ще има за кра...дене, затова.
    А Вие какво си мислехте?

    09:51 19.03.2026

  • 4 Много просто!

    30 16 Отговор
    Влиза за пари, за какво друго! Както и всички останали. Да не мислите, че групенфюрер атанасатанас, или Два Пръста Чело са влезли от любов към България!

    09:51 19.03.2026

  • 5 Пловдивчанин

    26 16 Отговор
    Радев се подигра по най-просташкия начин с пловдивчани, които вече изпитаха на гърба си простотиите и безумията на един баскетболист !

    Коментиран от #11

    09:51 19.03.2026

  • 6 хмммм

    21 14 Отговор
    Защото му се услажда пачката.

    09:51 19.03.2026

  • 7 Фифи сладката

    15 5 Отговор
    България трябва да стане, като Швейцария. Красива е,но трябва и да е богата.

    Коментиран от #27, #38

    09:52 19.03.2026

  • 8 Голем смех

    24 13 Отговор
    И оная малката каратистка, дето е възпитаничка на Алексей-трактора и тя щяла да се бори с олигархията :) хахахахахахахахах

    Коментиран от #16, #40

    09:52 19.03.2026

  • 9 Пълно

    17 14 Отговор
    Падение 🤮

    09:52 19.03.2026

  • 10 У бре

    9 14 Отговор
    Да носеше фамилията Путин,бих те разбрал за избора. Ама си само Владимир...

    09:53 19.03.2026

  • 11 Ъъъъ не!

    14 6 Отговор

    До коментар #5 от "Пловдивчанин":

    Баскетболистът беше ГЕРБ! Не , че Радев ще свърши нещо читаво, но да сме точни!

    09:53 19.03.2026

  • 12 За пари разбира се,

    15 12 Отговор
    За парите влиза, ама дрънка заучени фрази и мисли, че някой вярва.

    09:54 19.03.2026

  • 13 Дедовия

    16 10 Отговор
    Тоя поне е истински копейкаджия, понеже изпрати детето си в русия, такива са малко, наистина.

    09:54 19.03.2026

  • 14 За пари разбира се,

    12 9 Отговор
    За парите влиза, ама дрънка заучени фрази и мисли, че някой вярва.

    09:55 19.03.2026

  • 15 Окооо

    9 9 Отговор

    До коментар #1 от "щурецъ":

    Идва Радев на хоризонта брат
    Всичките май много ги е страх
    Като вземе пълният мандат
    Става шах и мат
    А Борисов се строява за последен път
    Пеевски се уволнява
    И предатели ревът...

    Коментиран от #20, #41

    09:57 19.03.2026

  • 16 В едно интервю

    9 5 Отговор

    До коментар #8 от "Голем смех":

    Благодари на Борисов и Фандъкова за подкрепата,сега щяла да се бори с тях(според Р Радев ,с дълбоката държава).Народопсихология.Да внимават само,ВЪЛНАТА ДА НЕ СТАНЕ ЦУНАМИ.

    09:57 19.03.2026

  • 17 Перо

    14 5 Отговор
    Говори пълни глупости, като заслугите към спорта на неговото семейство са насочени много повече към Италия, отколкото към БГ! Сигурно и рекламите са му на спортна тематика! Обикновен интересчия! И с такива хора Радев ще бори съдебната система, корупцията и смяната на модела, бивши спортисти, провалени доктори /нерво-хирурзи/ и политици, спортни треньори, пенсионери със зелени чорапи! 100% интересчии, хора на келепира! Няма да има смяна на модела и устройството на системата, а обикновена смяна на хора!

    09:58 19.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 12340

    6 4 Отговор
    Кощрамба Колтуклиева вече го оплю

    09:59 19.03.2026

  • 20 Ще видим

    5 4 Отговор

    До коментар #15 от "Окооо":

    Кой ще реве,кой ще се смее последен.

    09:59 19.03.2026

  • 21 Ефрейтор Боташ

    14 4 Отговор
    владо има славата на страхотен мръсник и интригант ..това по думи на волейболистииграли с него в национала ...

    да каже за залата в люлин и за връзките си с таки и дани влаха афродит

    10:00 19.03.2026

  • 22 Путин

    6 3 Отговор
    Абе хора това да не е концерт по желание ,та още заблуждават как кой бил влизал само като реши и хоп влиза ! Ние не знаем ли или смятат ,че са ни промили мозъците ?

    10:01 19.03.2026

  • 23 фен на сидеров

    10 6 Отговор
    радев е провал преди да се е появил ! за съжаление !

    10:02 19.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Исторически парк

    7 2 Отговор
    По-добре волейболист отколкото каратист и педофили 😉

    10:03 19.03.2026

  • 26 Предлагам

    8 0 Отговор
    ИТН да напишат песен на тема "Олигарсите ми са по-добри от олигарсите ти и СПОРТИСТИТЕ МИ СА ПО-ДОБРИ ОТ СПОРТИСТИТЕ ТИ",защото и Стефка Костадинова е име с тежест,пък е в листите на ДПС.

    10:04 19.03.2026

  • 27 Германец

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Фифи сладката":

    Ако телепортираш 6 милиона швейцарци в България и 6 милиона българи в Швейцария, след 5 години Швейцария ще е най бедната държава, а България най богатата 😉

    Коментиран от #42

    10:04 19.03.2026

  • 28 НИЯ

    3 6 Отговор
    Нека да им дадем шанс бе хора, на такива мекерета сме се доверявали.Тези хора са прославяли България непозната за много държави,тези хора са се гордеели,че са българи,нека да им повярваме малко,може пък да сме на правилният път този път.

    10:08 19.03.2026

  • 29 Пръвчо

    9 2 Отговор
    Виж сега.Не го усуквай по килифарски.Щом си даваш дупето под наем означава,че очакваш изгоди и келипир.Редовия гражданин не се занимава с политики а се върши работата в сферата за която е учил.Политик се става с мечтата за власт и пари.Това е истината.Примери много.Ако Желязков не беше политик,щеше ли да построи "водопада".Същото важи и за Милен Велчев който притежава шикозния хотел "Адмирал"в центъра на Златни пясъци?Че там само земята е безценна.Пропускам златната тоалетна на циркаджията Зеленски.

    Коментиран от #37

    10:11 19.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ЧЕСТ И ПОЧИТАНИЯ ВЛАДО.

    5 3 Отговор
    И КАТО СПОРТИСТ И КАТО ТРЕНЕР СЕ ДОКАЗА. И НАЙ ВЕЧЕ СИ ОТИШЪЛ НА ТОЧНОТО МЯСТО. АКО ПЪК НЕЩО ТЕ ИЗДЪНЯТ СИГУРЕН СЪМ ЧЕ ЩЕ ИМ НАТРИЕШ НОСОВЕТЕ ЯКО СЪС КОПРИВА.

    10:12 19.03.2026

  • 32 Без значение

    3 0 Отговор
    Щом е взел това решение , си е негова работа .

    10:13 19.03.2026

  • 33 Българин

    6 4 Отговор
    Влиза за голямата заплата и привилегии и нищоправене и за възможни далавери! Всичко друго е Ала-Бала,голям спортист но какво ги разбира от писане на закони и управление на държава!

    10:13 19.03.2026

  • 34 МААЛИИИЙЙЙ. ТИ СИ ГОЛЕМ

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Голем смех":

    СМЕХ. ТОЙ ВЛАДО БЕЗ ПАРИ. И ТОЙ ЩЕ СЕ ОСТАВИ ЖЕНКА МУ ДА ГО КОМАНДОРИ. СМЕХ СМЕХ СМЕХ. ТО САМО ЕДИНИЯТ МУ СИН ВЗИМА НА МЕСЕЦ КОЛКО ТИ И ОКОЛО ТЕБЕ.

    10:17 19.03.2026

  • 35 Жозефина

    4 0 Отговор
    В очакване сме по какъв начин Стефка ще подобри живота ни.Ще трябва и да ходи всеки ден на работа,а това никога не се е случвало през живота и.Може и министър на спорта да я монтират.Щом навремето шофьор на такси беше нищо не мои ни стресне.

    Коментиран от #45

    10:17 19.03.2026

  • 36 Сила

    3 2 Отговор
    ТУПАН , СЕЛСКИ ТУПАН....ПРЕДИ БЕШЕ ЛАКЕЙ НА ГЕРБ И ФАНДЪКОВА , ДАВАХА МУ ПАРИ ЗА ИЗМИСЛЕНОТО МУ НЕЗАКОННО УЧИЛИЩЕ !!!

    10:18 19.03.2026

  • 37 Защо под наем бре.

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Пръвчо":

    И защо за пари кажи ти. Той си има всичко децата му големи. Защо да е за пари. А за под наем не е вярно. Аз желая такива като него достойни хора нови да ни управляват. Твоите тълпи шишко ппдб БСП итн ги видяхме колко струват.

    10:21 19.03.2026

  • 38 Исторически парк

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Фифи сладката":

    За тая работа българите трябва да станат швейцарци като мислене, но това и след хиляда години няма да стане 😉

    10:21 19.03.2026

  • 39 Директора👨‍✈️

    0 1 Отговор
    Среден 3

    Коментиран от #44

    10:22 19.03.2026

  • 40 Българин

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Голем смех":

    Ти дъртия каратист от банкя ли предпочиташ 😉

    10:22 19.03.2026

  • 41 Зъл пес

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Окооо":

    А защо мислиш че РР не го е страх от ББ? РР трябва да понесе отговорност за Боташ,сума която би помогнала на болни хора,бедни хора,нуждаещи се хора.И то всекидневна сума каято ние плащаме.Безумието е на макс.

    10:25 19.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Селянин

    0 0 Отговор
    Бори се за прехраната човекът.Явно от другото не му стигат.

    10:25 19.03.2026

  • 44 АманДа

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Директора👨‍✈️":

    Напротив, 6-, който с натрупването на опит постепенно ще стане 6+
    Не се опитвайте да принизявате до собстнетото си мизерно равнище успешните и почтени хора.

    10:29 19.03.2026

  • 45 Очевидец

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Жозефина":

    А да не говорим колко обича да гепи.Очевидец от първа ръка.Холандия,Утрехт,анцуг Адидас.

    10:34 19.03.2026

  • 46 И това

    0 0 Отговор
    нещо се е размножило четири(!)пъти.Като не се изисква разрешително за размножаване,става точно така.

    10:35 19.03.2026

