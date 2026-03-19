Новини
България »
Всички градове »
От БОЕЦ поискаха нова процедура за избор на български европрокурор

19 Март, 2026 21:50 495 11

  • боец-
  • нова процедура-
  • избор-
  • български европрокурор

От гражданското движение са внесли сигнал в Министерски съвет с данни за конфликт на интереси, нарушения и пороци на проведената процедура за избор на европейски прокурор.

Снимка: БОЕЦ
"БОЕЦ поиска нова процедура по избор на български европрокурор
Днес внесохме сигнал до Министерски съвет с данни за конфликт на интереси, нарушения и пороци на проведената процедура за избор на европейски прокурор". Това публикува на страницата на формацията във фейсбук председателят на Управителния съвет на гражданското движение Георги Георгиев. Ето и още от неговите думи:
Пеевски, Борисов и Сарафов искат да си гарантират безнаказаност и пълен контрол върху прокуратурата и възможните рискове за тях. За целта си назначиха удобни и верни ръководители на Апелативна прокуратура и Софийска градска прокуратура. Остава им последната стъпка – да назначат свое вярно джудже и в Европейската прокуратура. Проведеният от предишното ръководство на МП конкурс, изцяло под контрола на Пеевски, показва това. Разследването на БОЕЦ осветлява схемата. За нас е изключително важно да не позволим на мафията да реализира своят план, затова считаме, че излъчените от кабинета „Желязков“ кандидати трябва да бъдат оттеглени и да стартира нова, прозрачна процедура.
В сигнала на БОЕЦ се казва:
„…След анализ на всичко представено в неговата съвкупност, БОЕЦ считаме, че конкурсът за Европейски прокурор е напълно компрометиран и режисиран за постигане на конкретна цел – да се гарантира избора на конкретни кандидати от цитираните по-горе лица, зад които се крият други интереси на други лица, конкретно Делян Пеевски, Бойко Борисов и Борислав Сарафов, нямащи нищо общо с върховенството на правото. По този начин тази група, по предварително подготвен сценарии, си гарантира, че или Беличев, или Райдовска ще бъдат избрани за европрокурор (Петков е само маскировка и няма да пречи на първите двама), а другият съответно става представител на офиса в София. Така Пеевски и сегашното ръководство на прокуратурата, в лицето на Сарафов и Русинова, си осигуряват удобен Европрокурор и удобен представител на делегираните прокурори в София.
Г-н Гюров, поради описаните пороци БОЕЦ считаме, че този конкурс следва да бъде отменен и проведен отново от комисия, съставена от нови лица, чиято експертиза и независимост е извън съмнение, като бъдат допуснати и избрани магистрати с проверен интегритет, за да има България своя достоен представител в Европейската прокуратура и да бъде прекъснато влиянието на модела Борисов-Пеевски в процедурата по избор на български европейски прокурор.
За резултатите от нашето разследване БОЕЦ ще уведомим и ръководителя на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши (адрес: ЕРРО - [email protected]) поради факта, че замесените лица в избора на нов Европейски прокурор за България са служители на Европрокуратурата към настоящия момент и като такива те се занимават само с дела от компетентността на Европейската прокуратура, за която следва да имат съответен интегритет. С оглед на това считаме, че е наложителна незабавна проверка на цялостната работа на прокурор Михаела Райдовска и прокурор Димитър Беличев, като делегирани Европейски прокурори за България във връзка с правилното прилагане на закона и легитимността на наблюдаваните от тях дела и съответствие на работата им с интегритета към Европейската прокуратура.
Ще сезираме и Комитета по подбор на европрокурори към Европейския парламент (адрес: [email protected]) за опорочения подбор за европрокурор в България с искане за отмяна на проведената процедура и насрочване на нова такава, която да се проведе съгласно правилата и от независимо жури.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    9 1 Отговор
    Изтривалката на Боко винаги го активират когато наближат избори

    21:54 19.03.2026

  • 2 име

    7 1 Отговор
    Тея що не си гледат руските агенти, дето се крият под леглата им и им цапат гащите с кафяво, ами са тръгнали да искат все едно са някъв фактор?

    21:54 19.03.2026

  • 3 българина

    6 2 Отговор
    Направо не е за вярване , как един човек побърква цялата държава , всички институции , полиция , прокуратура и ниокй не може да вземе мерки срещу него . Това не е нормална ситуация , няма такова нещо дори в най забутаната държава

    21:58 19.03.2026

  • 4 КЪВ БОЕЦ СИ ТИ БЕ

    8 1 Отговор
    ТОЯ Е ПЪЛНА ОТВ РАТ СРЕБРОЛЮБЕЦ

    21:59 19.03.2026

  • 5 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    КОЙ СИ ТИ И ЗА КАКВО СЕ БОРИШ? ПРАВ СИ, ОБАЧЕ?

    21:59 19.03.2026

  • 6 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Тия от БОЕЦ са най долнопробната измет в БГто

    22:09 19.03.2026

  • 7 МВР е пробито!

    2 0 Отговор
    Тотално!

    22:12 19.03.2026

  • 8 А тия от лежец,

    2 0 Отговор
    Тези от лежец искат проверка на психичното състояние на Гашо боеца. Опасен е с неговите странни любови и преданост - ту към Бойко , ту към пепетата. Единствено цели да предизвиква размирици , неудобство на нормалните хора. Може дй опита сваляне на властта с размирици и установяване на еднолична диктатура.

    22:14 19.03.2026

  • 9 ПУР-ААА

    1 0 Отговор
    Като чуя БГ. прокуратура , и се хващам за -

    22:19 19.03.2026

  • 10 Гошо "боеца" с бастунката

    1 0 Отговор
    е съосновател на структурата на ОПГ ГРОБ във Видин. Толкоз за тоя "борец с мафията".

    22:21 19.03.2026

  • 11 БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ПОДПИШЕ ФЕТВА , ЧЕ

    2 0 Отговор
    ИЗРАЕЛ САЩ НАТО И ЕС СА НАШИ ВРАГОВЕ - ТОГАВА ИРАН ЩЕ НИ ДАДЕ ВСИЧКИ ГОРИВА А РУСИЯ ТОЖЕ ! БЕЗ ПАРИ РАЗУМЯВА СЕ ! БОКО ШИШО И КИРО ЩЕ ИСКАТ ТЕ ПЪК ПАРИ НО ТОГАВА ЩЕ ГИ ФАНЕ ЧУМАТА И ЩЕ ИДАТ НА О-В ПЕРСИН !

    22:21 19.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол