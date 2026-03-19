От БОЕЦ поискаха нова процедура за избор на български европрокурор

"БОЕЦ поиска нова процедура по избор на български европрокурор

Днес внесохме сигнал до Министерски съвет с данни за конфликт на интереси, нарушения и пороци на проведената процедура за избор на европейски прокурор". Това публикува на страницата на формацията във фейсбук председателят на Управителния съвет на гражданското движение Георги Георгиев. Ето и още от неговите думи:

Пеевски, Борисов и Сарафов искат да си гарантират безнаказаност и пълен контрол върху прокуратурата и възможните рискове за тях. За целта си назначиха удобни и верни ръководители на Апелативна прокуратура и Софийска градска прокуратура. Остава им последната стъпка – да назначат свое вярно джудже и в Европейската прокуратура. Проведеният от предишното ръководство на МП конкурс, изцяло под контрола на Пеевски, показва това. Разследването на БОЕЦ осветлява схемата. За нас е изключително важно да не позволим на мафията да реализира своят план, затова считаме, че излъчените от кабинета „Желязков“ кандидати трябва да бъдат оттеглени и да стартира нова, прозрачна процедура.

В сигнала на БОЕЦ се казва:

„…След анализ на всичко представено в неговата съвкупност, БОЕЦ считаме, че конкурсът за Европейски прокурор е напълно компрометиран и режисиран за постигане на конкретна цел – да се гарантира избора на конкретни кандидати от цитираните по-горе лица, зад които се крият други интереси на други лица, конкретно Делян Пеевски, Бойко Борисов и Борислав Сарафов, нямащи нищо общо с върховенството на правото. По този начин тази група, по предварително подготвен сценарии, си гарантира, че или Беличев, или Райдовска ще бъдат избрани за европрокурор (Петков е само маскировка и няма да пречи на първите двама), а другият съответно става представител на офиса в София. Така Пеевски и сегашното ръководство на прокуратурата, в лицето на Сарафов и Русинова, си осигуряват удобен Европрокурор и удобен представител на делегираните прокурори в София.

Г-н Гюров, поради описаните пороци БОЕЦ считаме, че този конкурс следва да бъде отменен и проведен отново от комисия, съставена от нови лица, чиято експертиза и независимост е извън съмнение, като бъдат допуснати и избрани магистрати с проверен интегритет, за да има България своя достоен представител в Европейската прокуратура и да бъде прекъснато влиянието на модела Борисов-Пеевски в процедурата по избор на български европейски прокурор.

За резултатите от нашето разследване БОЕЦ ще уведомим и ръководителя на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши (адрес: ЕРРО - [email protected]) поради факта, че замесените лица в избора на нов Европейски прокурор за България са служители на Европрокуратурата към настоящия момент и като такива те се занимават само с дела от компетентността на Европейската прокуратура, за която следва да имат съответен интегритет. С оглед на това считаме, че е наложителна незабавна проверка на цялостната работа на прокурор Михаела Райдовска и прокурор Димитър Беличев, като делегирани Европейски прокурори за България във връзка с правилното прилагане на закона и легитимността на наблюдаваните от тях дела и съответствие на работата им с интегритета към Европейската прокуратура.

Ще сезираме и Комитета по подбор на европрокурори към Европейския парламент (адрес: [email protected]) за опорочения подбор за европрокурор в България с искане за отмяна на проведената процедура и насрочване на нова такава, която да се проведе съгласно правилата и от независимо жури.

