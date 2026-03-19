Явор Куюмджиев: За пръв път от 2009 г. имаме министър, който разбира от енергетика. Вярвам, че ще предоговорим "Боташ"

Световната икономика ще оцелее, но това няма да бъде добре за бизнесите и хората. Ще бъде тежко изпитание, защото при цена около 120 долара на барел, цената на колонка би трябвало да бъде 1,70. При цена 200 долара бихме отишли към една катастрофа. Надеждата на всички е този конфликт да спре по-рано, отколкото по-късно, но ако продължи, не знам какво може да се случи. Това заяви пред bTV енергийният експерт Явор Куюмджиев относно кризата с горивата заради конфликта в Близкия изток, цитиран от novini.bg.
„Нещо повече – въпреки отпуснатите от Международната агенция по енергетика барели, пазарът реагира панически – цената не само не пада, а се увеличава. След тази мярка няма какво друго да се направи и ще сработи невидимата ръка на пазара“, уточни той.
Експертът Явор Дянков обърна внимание: „Нашият капацитет не е особено голям. Трябва да търсим алтернативни източници на горива, които да спасят това положение. Аз давам едно решение – газ от Нигерия, това е осмата държава в света по газ и нефт. Вместо да доставяме оттам, ние доставяме от Америка. Предлагаме да влезем в договора на „Боташ“. Предложих това на Жечо Станков, но не получих отговор. И договор бях подготвил, не ми отговори въобще, а предлагаха много ниска цена за пет години. Нигерия са готови да дойдат в България, да подпишат този договор на ниска цена, няма да се възползват от световния проблем, тъй като искат пазари, защото нямат особено много пазари.“
По думите му проблемът за България е да се търсят алтернативни източници на ниски цени.
„Скептичен съм, че който и да е производител ще продаде на когото и да било на цена, по-ниска от тази, на която може да продаде някой друг. Ще го продам на този, който предлага най-много пари, ако бях аз. Господин Дянков е прав – в договора за „Боташ“ има няколко скрити цени, които са цена за дегазифициране на газа и цена за транспорт, които са доста високи -2-3 пъти отколкото транспорта по гръцката мрежа. От друга страна, който и да е оператор, ако докара танкер на турско пристанище, той трябва да продаде на „Боташ“, която ни го продава след това на нас“, уточни Куюмджиев.
Според него всичко е въпрос на сметки, всичко е възможно: „Въпросът е колко свободни газовози има в света, защото голяма част от тях са блокирани в Персийския залив.“
„От Нигерия не се минава през блокирания проток. В договора с „Боташ“ цената е 11 долара, от Гърция – 4 долара. За да се компенсират тези 11 договора, Турция не е съгласна тази цена да се намали. Няма и клаузи за разваляне на договора“, обясни Дянков.
Според Куюмджиев, ако има евтин входен газ, договорът ще бъде супер печеливш: „Ако вариантът с Нигерия е възможен, ние ще станем Кувейт на Балканите.“
Той поздрави министър Трайчо Трайков: „За пръв път от 2009 г. имаме министър, който разбира от енергетика. Надявам се, че може да се справи с турците. Мисля, че турците са много способни търговци, добре са си защитили интереса в този договор, но когато имаш млекодайна крава и тя умре, не е ли по-добре да взимаш по-малко от нея, отколкото нищо? Възможно е, вярвам, че ще предоговорим "Боташ".
Дянков обяви, че е разговарял с генералния директор на „Боташ“ и няма индикации български министър или държавата да се е обърнала към Турция за предоговаряне на договора, а и турците нямат интерес да го предоговорят.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Коментиран от #6
2 трайчо е бандит и той
19:24 19.03.2026
3 Нищо
Коментиран от #19, #21
19:24 19.03.2026
4 ежко
Коментиран от #9
19:26 19.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Европеец
До коментар #1 от "си дзън":Няма значение дали министъра е про руски.... Има значение и е важно да си разбира от работата си..... Много сатанизираха Румен Овчаров, но той е най-подготвения и разбираш министър на енергетиката, който е имала България последните 35 години.... За Трайчо какво, семкаджия и джапанки в Дубай, ти слушал ли си му изказванията-пълен нещастник и неграмотник....
Коментиран от #26
19:31 19.03.2026
7 Споко
19:33 19.03.2026
8 трябва да се забрани
Коментиран от #15
19:34 19.03.2026
9 Истината
До коментар #4 от "ежко":Скъпи съфорумци, защо се палите толкова, сякаш сте специалисти по темата. Всички знаем, че списвачите във форума сме неудачници и некадърници, които няма какво друго да правят.
Никой от нищо не разбира, иначе нямаше да си губим времето тук, по младите щяха да си намерят работа, а по възрастните щяхме да си гледаме внуците и градинката.
Някои вземали някъкви дребни пари, но повечето от нас пишем за да убием време и да се почувстваме значими.
Коментиран от #11, #27
19:34 19.03.2026
10 хаха
19:36 19.03.2026
11 политиците
До коментар #9 от "Истината":като толкова разбират защо няма реална икономика няма здравеопазване няма образование няма енергетика???
12 Въпрос
13 Демек
14 хаха
15 Нее ...
До коментар #8 от "трябва да се забрани":Е то кой остава ?
Байрям Байрям, Хамид Хамид и konaнаpa Костя Копейкин.
Коментиран от #16
19:38 19.03.2026
16 само личности
До коментар #15 от "Нее ...":доказали се в цивилизовани държави каквито има предимно на запад изтока са колхозници и аятоласи живеещи като средновековни роби!
19:40 19.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 хаха
ЕС трябва да назначат едни синдици / генерал-губернатори / съдии / полиция ...
Байганьовците само на длъжности с минимална отговорност и неизискващи мисловен процес!
19:41 19.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Малко инфо
19:49 19.03.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Мдаааа
20:00 19.03.2026
23 Дзак
20:12 19.03.2026
24 непротестиращ
20:14 19.03.2026
25 Явно сте забравили, че
20:21 19.03.2026
26 си дзън
До коментар #6 от "Европеец":За Р.Овч. ли бил най-добрия? Онзи комсомолеца в Енергопроект? Той само е виждал
как се правят проекти, но не е хващал молив бе, освен да напише донос.
20:22 19.03.2026
27 Ежко
До коментар #9 от "Истината":Говори от свое име.Моята кариера е добра.Специалист съм,работя това което съм учил.Не мога да понасям обаче случайни и и въздуха ти и тъй като в моето обкръжение отдавна съм ги отсвирил,желанието ми е и тези да бъдат отсвирени.Апропи,какво за теб е да не си неудачник?Да седнеш на Трайчовото място ли?Той ли е критерия ти за вървежен?
20:27 19.03.2026
28 Тодор
20:35 19.03.2026