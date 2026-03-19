Явор Куюмджиев: За пръв път от 2009 г. имаме министър, който разбира от енергетика. Вярвам, че ще предоговорим "Боташ"

19 Март, 2026 19:13 1 356 28

Експертът Явор Дянков обърна внимание: „Нашият капацитет не е особено голям. Трябва да търсим алтернативни източници на горива, които да спасят това положение. Аз давам едно решение – газ от Нигерия, това е осмата държава в света по газ и нефт. Вместо да доставяме оттам, ние доставяме от Америка"

Явор Куюмджиев: За пръв път от 2009 г. имаме министър, който разбира от енергетика. Вярвам, че ще предоговорим "Боташ" - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Световната икономика ще оцелее, но това няма да бъде добре за бизнесите и хората. Ще бъде тежко изпитание, защото при цена около 120 долара на барел, цената на колонка би трябвало да бъде 1,70. При цена 200 долара бихме отишли към една катастрофа. Надеждата на всички е този конфликт да спре по-рано, отколкото по-късно, но ако продължи, не знам какво може да се случи. Това заяви пред bTV енергийният експерт Явор Куюмджиев относно кризата с горивата заради конфликта в Близкия изток, цитиран от novini.bg.

„Нещо повече – въпреки отпуснатите от Международната агенция по енергетика барели, пазарът реагира панически – цената не само не пада, а се увеличава. След тази мярка няма какво друго да се направи и ще сработи невидимата ръка на пазара“, уточни той.

Експертът Явор Дянков обърна внимание: „Нашият капацитет не е особено голям. Трябва да търсим алтернативни източници на горива, които да спасят това положение. Аз давам едно решение – газ от Нигерия, това е осмата държава в света по газ и нефт. Вместо да доставяме оттам, ние доставяме от Америка. Предлагаме да влезем в договора на „Боташ“. Предложих това на Жечо Станков, но не получих отговор. И договор бях подготвил, не ми отговори въобще, а предлагаха много ниска цена за пет години. Нигерия са готови да дойдат в България, да подпишат този договор на ниска цена, няма да се възползват от световния проблем, тъй като искат пазари, защото нямат особено много пазари.“
По думите му проблемът за България е да се търсят алтернативни източници на ниски цени.
„Скептичен съм, че който и да е производител ще продаде на когото и да било на цена, по-ниска от тази, на която може да продаде някой друг. Ще го продам на този, който предлага най-много пари, ако бях аз. Господин Дянков е прав – в договора за „Боташ“ има няколко скрити цени, които са цена за дегазифициране на газа и цена за транспорт, които са доста високи -2-3 пъти отколкото транспорта по гръцката мрежа. От друга страна, който и да е оператор, ако докара танкер на турско пристанище, той трябва да продаде на „Боташ“, която ни го продава след това на нас“, уточни Куюмджиев.

Според него всичко е въпрос на сметки, всичко е възможно: „Въпросът е колко свободни газовози има в света, защото голяма част от тях са блокирани в Персийския залив.“

„От Нигерия не се минава през блокирания проток. В договора с „Боташ“ цената е 11 долара, от Гърция – 4 долара. За да се компенсират тези 11 договора, Турция не е съгласна тази цена да се намали. Няма и клаузи за разваляне на договора“, обясни Дянков.

Според Куюмджиев, ако има евтин входен газ, договорът ще бъде супер печеливш: „Ако вариантът с Нигерия е възможен, ние ще станем Кувейт на Балканите.“

Той поздрави министър Трайчо Трайков: „За пръв път от 2009 г. имаме министър, който разбира от енергетика. Надявам се, че може да се справи с турците. Мисля, че турците са много способни търговци, добре са си защитили интереса в този договор, но когато имаш млекодайна крава и тя умре, не е ли по-добре да взимаш по-малко от нея, отколкото нищо? Възможно е, вярвам, че ще предоговорим "Боташ".

Дянков обяви, че е разговарял с генералния директор на „Боташ“ и няма индикации български министър или държавата да се е обърнала към Турция за предоговаряне на договора, а и турците нямат интерес да го предоговорят.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    7 5 Отговор
    Щом Явор казва, значи министърът е про-руски.

    Коментиран от #6

    19:22 19.03.2026

  • 2 трайчо е бандит и той

    11 7 Отговор
    след като сънуваш нигерийски газ си удари силен шамар за събуждане

    19:24 19.03.2026

  • 3 Нищо

    9 4 Отговор
    не е възможно да се предоговаря , ако си чел договора ще знаеш !

    Коментиран от #19, #21

    19:24 19.03.2026

  • 4 ежко

    13 8 Отговор
    Трайяо разбира от енергетика?!?Това виц ли е?Трайчо разбита от лакърдии.Икономист-мисли си,че разбира,но е далече от истината.

    Коментиран от #9

    19:26 19.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Европеец

    16 6 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Няма значение дали министъра е про руски.... Има значение и е важно да си разбира от работата си..... Много сатанизираха Румен Овчаров, но той е най-подготвения и разбираш министър на енергетиката, който е имала България последните 35 години.... За Трайчо какво, семкаджия и джапанки в Дубай, ти слушал ли си му изказванията-пълен нещастник и неграмотник....

    Коментиран от #26

    19:31 19.03.2026

  • 7 Споко

    11 2 Отговор
    Сега Мунчо като спечели изборите , той ще го предоговори , само малко търпение !

    19:33 19.03.2026

  • 8 трябва да се забрани

    9 5 Отговор
    със закон българи да участват в управлението на България и така ще започне всичко да върви напред!

    Коментиран от #15

    19:34 19.03.2026

  • 9 Истината

    4 9 Отговор

    До коментар #4 от "ежко":

    Скъпи съфорумци, защо се палите толкова, сякаш сте специалисти по темата. Всички знаем, че списвачите във форума сме неудачници и некадърници, които няма какво друго да правят.
    Никой от нищо не разбира, иначе нямаше да си губим времето тук, по младите щяха да си намерят работа, а по възрастните щяхме да си гледаме внуците и градинката.
    Някои вземали някъкви дребни пари, но повечето от нас пишем за да убием време и да се почувстваме значими.

    Коментиран от #11, #27

    19:34 19.03.2026

  • 10 хаха

    7 1 Отговор
    " Вярвам, че ще предоговорим "Боташ" "

    Точно когато има енергийна криза и байганьовците могат да печелят ?
    ХАХАХА
    Леле че сте кухоглави, необразовани и безполезни. Онези поганци ей така от добра душа са склонни да предоговарят? ХАХАХА
    Типични кухоглави ориенталски добичета. Да ги подкарват наляво-надясно с пръчката и да мучат.

    19:36 19.03.2026

  • 11 политиците

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Истината":

    като толкова разбират защо няма реална икономика няма здравеопазване няма образование няма енергетика???

    19:36 19.03.2026

  • 12 Въпрос

    9 1 Отговор
    Какъв "експерт" по енергетика е мутрата Явор Дянков?

    19:37 19.03.2026

  • 13 Демек

    7 4 Отговор
    С Боташ ще пием една студена вода за 6.5 милиарда евро.

    19:37 19.03.2026

  • 14 хаха

    10 1 Отговор
    Между другото прошляци... Ирак ще изнася петрол и производни през Турция.

    Обосрали се лакеи и подлоги такива.

    19:37 19.03.2026

  • 15 Нее ...

    5 4 Отговор

    До коментар #8 от "трябва да се забрани":

    Е то кой остава ?
    Байрям Байрям, Хамид Хамид и konaнаpa Костя Копейкин.

    Коментиран от #16

    19:38 19.03.2026

  • 16 само личности

    3 8 Отговор

    До коментар #15 от "Нее ...":

    доказали се в цивилизовани държави каквито има предимно на запад изтока са колхозници и аятоласи живеещи като средновековни роби!

    19:40 19.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 хаха

    5 3 Отговор
    Нито трябва да имате парична единица, нито трябва да сте в съдебната система, нито в управлението на държавата!

    ЕС трябва да назначат едни синдици / генерал-губернатори / съдии / полиция ...

    Байганьовците само на длъжности с минимална отговорност и неизискващи мисловен процес!

    19:41 19.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Малко инфо

    9 2 Отговор
    Трайчо беше министър на енергетиката в кабинета Борисов 1, след 2009 г.

    19:49 19.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Мдаааа

    2 9 Отговор
    Може би това е първото правителство, след това на СДС, което прави нещо нормално за България и отвътре и от вън..жалкото е че е за два месеца. Когато парламентарните "сили" са бедни на едно служебно правителство, означава че то върши работа много повече от техните правителства.

    20:00 19.03.2026

  • 23 Дзак

    2 1 Отговор
    При тази криза всичко е възможно!

    20:12 19.03.2026

  • 24 непротестиращ

    7 2 Отговор
    Турците не са виновни, тия нашите дето са го подписали, не са го чели! Безобразници служебни, служебни още Радеви! Гласувайте за Радев, той ни натика в блатото, а сега ще ни измъква! Верно ли?!

    20:14 19.03.2026

  • 25 Явно сте забравили, че

    4 2 Отговор
    страхотния енергетик Трайчо преди няколко години висеше по всички ТВ студия да обяснява как няма нужда от мощности за производство на ел. енергия. Нямало кой да я купи, толкова много има. Другия платен на тази тема до него беше тариката Радан. Кое е обшото между тях тримата?/ с Христвто Иванов Брюкселски домовладелец /. Сите са деца на люти Комунисти-муфтаджии. Те сега и се борят с фамилиите Такови, Добреви, Станишеви... с които какво имат общо? Общото между всичките тези е това което ви каза Любо Пенефф относно супата и вие бедните.

    20:21 19.03.2026

  • 26 си дзън

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Европеец":

    За Р.Овч. ли бил най-добрия? Онзи комсомолеца в Енергопроект? Той само е виждал
    как се правят проекти, но не е хващал молив бе, освен да напише донос.

    20:22 19.03.2026

  • 27 Ежко

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Истината":

    Говори от свое име.Моята кариера е добра.Специалист съм,работя това което съм учил.Не мога да понасям обаче случайни и и въздуха ти и тъй като в моето обкръжение отдавна съм ги отсвирил,желанието ми е и тези да бъдат отсвирени.Апропи,какво за теб е да не си неудачник?Да седнеш на Трайчовото място ли?Той ли е критерия ти за вървежен?

    20:27 19.03.2026

  • 28 Тодор

    1 0 Отговор
    Трайчо се опитва да измие срама на Радев за този заробваш договор. С тези пари, които плащаме за оня дето духа, щяхме да направим не е дан е три детски болници.

    20:35 19.03.2026

