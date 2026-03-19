Явор Куюмджиев: За пръв път от 2009 г. имаме министър, който разбира от енергетика. Вярвам, че ще предоговорим "Боташ"

Световната икономика ще оцелее, но това няма да бъде добре за бизнесите и хората. Ще бъде тежко изпитание, защото при цена около 120 долара на барел, цената на колонка би трябвало да бъде 1,70. При цена 200 долара бихме отишли към една катастрофа. Надеждата на всички е този конфликт да спре по-рано, отколкото по-късно, но ако продължи, не знам какво може да се случи. Това заяви пред bTV енергийният експерт Явор Куюмджиев относно кризата с горивата заради конфликта в Близкия изток, цитиран от novini.bg.

„Нещо повече – въпреки отпуснатите от Международната агенция по енергетика барели, пазарът реагира панически – цената не само не пада, а се увеличава. След тази мярка няма какво друго да се направи и ще сработи невидимата ръка на пазара“, уточни той.

Експертът Явор Дянков обърна внимание: „Нашият капацитет не е особено голям. Трябва да търсим алтернативни източници на горива, които да спасят това положение. Аз давам едно решение – газ от Нигерия, това е осмата държава в света по газ и нефт. Вместо да доставяме оттам, ние доставяме от Америка. Предлагаме да влезем в договора на „Боташ“. Предложих това на Жечо Станков, но не получих отговор. И договор бях подготвил, не ми отговори въобще, а предлагаха много ниска цена за пет години. Нигерия са готови да дойдат в България, да подпишат този договор на ниска цена, няма да се възползват от световния проблем, тъй като искат пазари, защото нямат особено много пазари.“

По думите му проблемът за България е да се търсят алтернативни източници на ниски цени.

„Скептичен съм, че който и да е производител ще продаде на когото и да било на цена, по-ниска от тази, на която може да продаде някой друг. Ще го продам на този, който предлага най-много пари, ако бях аз. Господин Дянков е прав – в договора за „Боташ“ има няколко скрити цени, които са цена за дегазифициране на газа и цена за транспорт, които са доста високи -2-3 пъти отколкото транспорта по гръцката мрежа. От друга страна, който и да е оператор, ако докара танкер на турско пристанище, той трябва да продаде на „Боташ“, която ни го продава след това на нас“, уточни Куюмджиев.

Според него всичко е въпрос на сметки, всичко е възможно: „Въпросът е колко свободни газовози има в света, защото голяма част от тях са блокирани в Персийския залив.“

„От Нигерия не се минава през блокирания проток. В договора с „Боташ“ цената е 11 долара, от Гърция – 4 долара. За да се компенсират тези 11 договора, Турция не е съгласна тази цена да се намали. Няма и клаузи за разваляне на договора“, обясни Дянков.

Според Куюмджиев, ако има евтин входен газ, договорът ще бъде супер печеливш: „Ако вариантът с Нигерия е възможен, ние ще станем Кувейт на Балканите.“

Той поздрави министър Трайчо Трайков: „За пръв път от 2009 г. имаме министър, който разбира от енергетика. Надявам се, че може да се справи с турците. Мисля, че турците са много способни търговци, добре са си защитили интереса в този договор, но когато имаш млекодайна крава и тя умре, не е ли по-добре да взимаш по-малко от нея, отколкото нищо? Възможно е, вярвам, че ще предоговорим "Боташ".

Дянков обяви, че е разговарял с генералния директор на „Боташ“ и няма индикации български министър или държавата да се е обърнала към Турция за предоговаряне на договора, а и турците нямат интерес да го предоговорят.