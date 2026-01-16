Новини
Велизар Енчев пред ФАКТИ: С избора на АПС за третия мандат президентът удари Пеевски

16 Януари, 2026 09:00 1 212 17

Охраната на Борисов и Пеевски не защитава демокрацията, тя показва, че властта се страхува от собствените си граждани и плаща за този страх с публични средства, казва той

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

В гласуване и прегласуване парламентът първо реши да свали охраната от НСО на лидерите на ГЕРБ - Бойко Борисов, и на „ДПС-Ново начало“ - Делян Пеевски, а след 30 минути гласува да я запази благодарение на рязка промяна във вота на ИТН. Пред Факти по темата говори Велизар Енчев, посланик на България в Република Хърватия (1997-2002), университетски преподавател, доктор по Международно право и международни отношения.

- Г-н Енчев, лидерите на ГЕРБ и „ДПС–Ново начало“ – Бойко Борисов и Делян Пеевски, ще продължат да ползват държавна охрана. Защо хората, които работят за хората, имат нужда от охрана?
- В нормална демокрация политикът не се пази от народа. Когато редови депутат или партиен лидер разчита на постоянна държавна охрана, това не е израз на доверие, а симптом за дълбок разрив между властта и обществото. В повечето държави от ЕС държавната охрана е функционална, а не персонална. Тя се предоставя на длъжности и то при конкретни служебни ангажименти или доказана заплаха. Редови депутати не се охраняват по презумпция.

В България НСО отдавна е превърната в служба, която охранява не институции, а биографии и зависимости.

Охраната на Борисов и Пеевски не защитава демокрацията, тя показва, че властта се страхува от собствените си граждани и плаща за този страх с публични средства.

- Какъв бе ходът на ПП–ДБ с искането НСО да не охранява редови депутати – политически или предизборен?
- В европейския парламентарен контекст това е напълно нормален политически въпрос, а не скандал. Това е техническа корекция на законодателството. В България обаче бе представена като „предизборен трик“, защото засегна реални интереси. Да, ПП–ДБ извлякоха политически дивидент, но това не отменя същността на въпроса: защо държавна служба обслужва лица, а не институции? Паническата реакция на ГЕРБ, ДПС–НН, както и поведението на БСП и ИТН, само потвърдиха, че проблемът е дълбок и системен.

- Първоначално законопроектът беше приет на първо четене в пленарната зала, но след прегласуване групата на ИТН промени позицията си и се въздържа. Така подкрепата за предложението се оказа недостатъчно и то беше отхвърлено. Кабинет в оставка – това е разбираемо, но и парламентът ли е в „оставка“ след този лупинг на ИТН?
- В нормална държава подобна рязка смяна на позиция, при това без никаква аргументация, би довела до оставки или поне до публични обяснения. В България тя мина без последици. Поведението на ИТН не беше колебание, а демонстрация на политическо подчинение. Парламент, в който решенията се променят не след дебат, а след „почивка“, е парламент, който е абдикирал от ролята си на независим законодателен орган.

- БСП гласуваха разнородно – „за“, „против“ и „въздържал се“. Това означава ли, че групата вече не е монолитна?
- Това не е здравословен плурализъм, а криза на идентичността. Подобно разцепление по толкова ясен морален въпрос е знак за липса на лидерство и срамен конформизъм. Лява партия, която не може да защити принципа, че държавните ресурси не са лична привилегия на силните на деня, е партия, която е загубила социалния си компас.

С този си вот БСП отново си заслужи името БСП-Ново начало.

А с пламенното слово на Наталия Киселова, която пледираше за оставане на охраната на НСО на Борисов и Пеевски, разбрахме кой кой е в Столетницата. Ясно е едно - на предстоящите извънредни избори, ако стане някакво чудо и БСП се промъкне в парламента, тя пак ще се хвърли в коалиционната прегръдка на ГЕРБ и ДПС-НН.

- Между първо и второ гласуване имаше почивка, а след нея цялата група на ИТН смени позицията си. Как си „починаха“ депутатите?
- Очевидно не за размисъл. В парламента почивките са за уточняване на текстове, не за подмяна на политическата воля. Синхронната смяна на вота на цяла парламентарна група показва, че решенията не се вземат в пленарната зала. Това доближава ИТН не до парламентаризма, а до клиентелистките модели, при които има външен център на решенията.

- При второто гласуване общият брой на въздържалите се се увеличи с още трима депутати от БСП и един независим. Що за позиция е „въздържал се“. Какво се показва с това?
- В Народното събрание „въздържал се“ е убежище за политическа страхливост. Това е вот, който казва: „Зная, че е проблемно, съзнавам, че е позорно, но нямам смелост да се възпротивя и да го спра.“ Така правдата умира, лъжата триумфира, отговорността се размива и статуквото тържествува.

- Третият мандат за правителство отиде при АПС. Това ли е най-оптималният вариант за президента Румен Радев?
- В рамките на парламентарната логика – да. Последният мандат се използва не толкова за съставяне на кабинет на всяка цена, колкото за политически сигнал. С този ход президентът разбива мантрата, че Делян Пеевски е единственият представител на турския електорат. С избора на АПС за третия мандат президентът удари Пеевски. Така се вдига и доста спадналият авторитет на Алианса за права и свободи и легитимно му се помага да си върне отнетия му от Пеевски електорат. Дори да не се стигне до правителство, този избор има политическа стойност, защото показва, че задкулисието не е безалтернативно. Логично бе мандатът да се даде на „Възраждане“ като трета политическа сила, но очевидно са надделяли горните съображения, които имат своята логика в мафиотизираната ни държава.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    13 4 Отговор
    Не се мъчете!
    Внесете си депутати и министри от чужбина!
    Видя се, че от Ганя не става и чеп за зеле!

    Коментиран от #2

    09:06 16.01.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Германският Парламент трябваше да е от ....
    ШЕСТ ХИЛЯДИ и ЧЕТИРИСТОТИН депутати, ако работеше по схемата на нашия🤔🤔🤔🤔

    09:09 16.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Симеон В. /Наречен/

    14 2 Отговор
    Вярно е всичко казано тук. Но дали хората още вярват в Доган и дали Момчето няма пак да купи турците в Лудогорието и Родопите с милионите, които има? Иначе Радев улучи в сърцето душманина на Сокола.

    09:11 16.01.2026

  • 5 БОЦ - ко

    4 3 Отговор
    На "другарят" ЕнчеF :

    Бях в безпътица объркан,
    Що е чест и обич към Родина,
    Сигурен съм и не бъркам,
    Към Матушка синовни чувства имам !

    09:14 16.01.2026

  • 6 Шаран БГ

    6 2 Отговор
    Навсякъде по света, където властниците са непочтени / казано най-общо/ се обграждат с охрана. Естествено, че "масрафа се плаща" от тези, които са потърпевши от неадекватното управление.
    Как да е и тук? Колко държавници има убити в последната /третата/ Велика България ? Не сме ли "рекордьори"?
    Пази се не само живота ,но и награбеното "имане" от властниците , което сега е "много" важно за бъдещите евроатлантици или хамериканци !!

    09:15 16.01.2026

  • 7 Тик- Ток

    8 0 Отговор
    Всички партии са криминални организации и имат нужда от охрана от другите бандити които са конкуренция в бизнеса с грабежите

    09:15 16.01.2026

  • 8 Радев-мижинтурка и подлец

    4 5 Отговор
    По националните телевизии Д?ебил до д?ебила с дипломи.Копейка до агенти на Кремъл.
    Само в учебника на КГБ може да се научиш, как да преиначиш истината и намеренията и да ги направиш други внушения.
    Кое не е ясно.Радев не иска избори според закона.Радев иска да УДЪЛЖАВА и ПРОТИВОЗАКОННО да съботира .нЯМАЛО СРОК ЩЕ КАЖЕТЕ.
    А има ли предпоставки да се изпълни това изискване, като се бавят изборите.

    09:15 16.01.2026

  • 9 Гого

    4 4 Отговор
    Не разбирам какво лаете при положение, че правителство няма да състави никой. Какво значение има на кого ще връчи мандата

    09:17 16.01.2026

  • 10 КЕФ ЕФЕНДИ ШИШКАВ

    2 3 Отговор
    Кога беше на власт не спря с обидите тъпите закачки и простотиите. Сега си във партер и много още ще бъдеш. После у бездната със ТУУПА зафчо СЛАФЧо и всички около вас. А там ще в компанията на двата рога и после у затвора. Радев направи го.

    09:17 16.01.2026

  • 11 Елцин

    5 1 Отговор
    Нищо не е ударил, ами умишлено им дава мандатът, защото те ще го вземат и няма определен срок да го върнат. Така че може да го държат и два месеца, а това е в изгода на Радев

    09:18 16.01.2026

  • 12 Мафия ни управлява

    4 2 Отговор
    ИТН и БСП са политически трупове !

    09:19 16.01.2026

  • 13 Ауууу

    2 4 Отговор
    И какво руската подлога пренебрегна избирателите които гласуваха за дпс ново начало и иска да каже върнете се при доган.Гн президент ако вие с Доган си б ъ р к а те по дупките нас това ни ни засяга.

    09:22 16.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Силвестър

    0 0 Отговор
    Всеки удар по Шиши е полезен за демокрацията. А Възраждане да не пискат защо не получават мандата. Много е просто - даде ли Радев на Коццето мандат, Тръмп ще прати тюлените в София. И ще настане Шоу за милиони.

    09:28 16.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Има ли

    0 0 Отговор
    Значение кой ще вземе мандата ако ще го върнат.
    И ще ходим на избори ???
    При тия магии а тате е решил това е или си на гости в САЩ с специален полет или назначен.
    Тук като гледам. Толкова разпадната държава.
    Трябва да експертно правителство и конгрес - двоен парламент като Германия.
    Така че да не излиза някой и да управлява без контрол всеки две години избори.

    09:30 16.01.2026

